Temas del día de EFE Internacional del 6 de enero de 2026 (13.00 horas)

EEUU VENEZUELA

Caracas/Washington – Se cumplen 72 horas desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, tiempo en el que el chavismo ha reconfigurado su poder con el juramento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, mientras ONG y gremios denuncian un aumento de la represión.

(Texto) (Foto) (Video)

(Al aumento de la represión se ha referido este martes el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha advertido de que pueden empeorar tras la intervención de EEUU, en un país en el que la situación de dichos derechos lleva ya muchos años deteriorándose)

– El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra en Washington una sesión extraordinaria para analizar la situación en Venezuela tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de EE.UU.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Bogotá – El Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene una fuerte presencia en Venezuela desde hace varios años, pero tras la detención del presidente Nicolás Maduro su futuro en ese país es una incógnita y por eso el Gobierno colombiano activó un plan para prevenir eventuales atentados de esa guerrilla.

(Texto)

– El ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell criticó desde Santiago de Chile en una entrevista con EFE los «eufemismos» que ha usado la UE para referirse a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y dijo que «seguir confiando en que Washington es el gran aliado de Europa es negar la realidad».

(Texto) (Foto) (Video)

(Se ha enviado información de que la UE mantendrá contactos con el gobierno de la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, «para defender sus intereses y sus principios».

(Texto)

– La detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos no alterará en principio la estrategia de China sobre Taiwán, aunque Pekín tratará de explotar el episodio para erosionar la posición internacional de Washington, según cuatro expertos consultados por EFE. Por Javier Castro Bugarín (Análisis)

(Texto)

(Enviado a las 08.07 horas)

UCRANIA GUERRA

París – Los 35 integrantes de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania se reúnen este martes en París, entre ellos 27 jefes de Estado y de Gobierno, con el objetivo de concretar las garantías de seguridad para ese país, incluidas las que darían si Rusia violará un eventual alto el fuego y reanudara la guerra.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(La reunión comienza a las 15.00 horas)

– Se enviará una crónica sobre la decisión de padres rusos que se oponen a regalar juguetes militares a sus hijos pese a la gran oferta y los intentos de adoctrinamiento del Ejército. (Texto) (Foto) (Vídeo)

GROENLANDIA EEUU

Roma/Copenhague.- Los Gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca han defendido este martes la soberanía de Groenlandia ante las pretensiones de Estados Unidos, en una declaración conjunta previa a una reunión del Comité de Política Exterior en Copenhague con los ministros de Exteriores y Defensa daneses para abordar la relación con EE. UU.

(Texto)

SUIZA INCENDIO

Ginebra- Las medida de seguridad del bar de Crans Montana, en Suiza, que se incendió en la Nochevieja causando 40 muertos y 116 heridos, no habían sido verificadas desde 2019, ha revelado el alcalde de la localidad, quien ha señalado que la justicia establecerá cómo esto influyó en la tragedia y que se asumirán las responsabilidades.

(Texto) (foto)

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia).- Los equipos de rescate indonesios encontraron este martes un tercer cuerpo y el casco del barco en el que naufragó el pasado 26 de diciembre cerca del Parque Nacional de Komodo una familia española, con dos supervivientes y al menos aún un menor desaparecido, a la espera de que se confirme la identidad del cadáver localizado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– «No estáis solos», el abrazo de Labuan Bajo a las familias de los españoles desaparecidos. Por Noel Caballero.

EEUU COLOMBIA

Bogotá – La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, da una rueda de prensa sobre la relación con Estados Unidos tras los ataques militares contra Venezuela y las amenazas del presidente de ese país, Donald Trump, a su homólogo Gustavo Petro.

(Texto) (Foto) (Video)

EEUU CAPITOLIO

Washington – Se cumplen cinco años del asalto al Capitolio en un momento marcado por los indultos para los participantes otorgados por el presidente estadounidense, Donald Trump, al que el exfiscal especial Jack Smith continúa señalando, «más allá de toda duda razonable», como principal responsable de impulsar el allanamiento para revertir los resultados de las presidenciales de 2020.

(Texto)

IRÁN PROTESTAS

Redacción internacional – Irán vive el décimo día de protestas que comenzaron con reivindicaciones económicas y han derivado en demandas del fin de la República Islámica en decenas de ciudades, convirtiéndose en las mayores movilizaciones desde el movimiento ‘mujer, vida, libertad’ en 2022.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel mantiene sus ataques en el sur del Líbano y en Gaza y con el foco puesto ahora también en el régimen de Irán tras la caída del presidente venezolano, Nicolás Maduro, aliado del régimen de los Ayatolás.

JUBILEO CIERRE

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV ha puesto fin este martes al Jubileo inaugurado hace un año por su predecesor, Francisco, con el cierre solemne de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro del Vaticano por la que han pasado millones de peregrinos.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

EEUU TECNOLOGÍA

Washington – Las Vegas- La Feria de Electrónica de Consumo (CES, en inglés) abre las puertas este martes en Las Vegas, donde la mayoría de sus cerca de 4.500 expositores presentarán propuestas basadas en la inteligencia artificial, como el fabricante de computadoras Lenovo que desvelará la tecnología que se usará en el Mundial de Futbol 2026 en su presentación en la Sphere. (Foto) (Video)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadística publica los datos adelantados de la inflación para diciembre y todo el año 2025, que el Gobierno prevé cerrar con una tasa del 2,1 %. (Texto)

16:00h.- Lisboa.- PORTUGAL ECONOMÍA.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presenta sus perspectivas para Portugal en 2026. (Texto)

16:00h.- París.- FRANCIA PRESUPUESTOS.- El Gobierno francés reúne a los partidos que considera que han mostrado su disposición a un compromiso sobre los presupuestos, es decir a todos salvo la Agrupación Nacional de la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, y La Francia Insumisa (LFI) del líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.

París.- UCRANIA GUERRA.- Reunión de la Coalición de Voluntarios destinada a la concreción de los compromisos de las garantías de seguridad para Ucrania por parte de sus aliados.

Moscú.- RUSIA JUGUETES.- Los padres rusos se oponen a regalar juguetes militares a sus hijos pese a la gran oferta y los intentos de adoctrinamiento del Ejército. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

14:00h.- Pasto.- COLOMBIA CARNAVAL.- Desfile Magno que cierra el Carnaval de Negros y Blancos de la ciudad colombiana de Pasto, declarado por la Unesco Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. (Texto)

15:00h.- Bogotá.- EEUU COLOMBIA.- La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, da una rueda de prensa sobre la relación con Estados Unidos. Palacio de San Carlos (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

15:00h.- Bogotá.- EEUU VENEZUELA.- El Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene una fuerte presencia en Venezuela desde hace varios años, pero tras la detención del presidente Nicolás Maduro su futuro en ese país es una incógnita. (Texto)

16.00h.- Washington.- OEA VENEZUELA.- El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra una sesión extraordinaria para analizar la situación en Venezuela tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de EE.UU.

16:00h.- Guayaquil.- ECUADOR CÁRCELES.- El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil se pronuncia después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el lunes medidas cautelares a favor de los presos de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa de Ecuador. (Texto)

17:00h.- Washington.- EEUU CONGRESO.- La organización de extrema derecha Proud Boys convoca una marcha en honor de Ashli Babbitt, la mujer que murió por disparos de la policía durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La Elipse (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- El Instituto Nacional de Estadística de México presenta su reporte automotriz de vehículos ligeros del mes de diciembre. (Texto)

19:15h.- Brasilia.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno brasileño divulga el resultado de la balanza comercial en diciembre y en el acumulado de 2025 (Texto)

Washington.- EEUU CAPITOLIO.- Se cumplen cinco años del asalto al Capitolio en un momento marcado por los indultos para los participantes otorgados por el presidente estadounidense. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA ECONOMÍA.- Sindicalistas bolivianos realizan este martes un bloqueo de carreteras en diferentes puntos del país, medida adoptada como protesta contra el decreto del presidente Rodrigo Paz que retiró el subsidio a los combustibles en Bolivia que estuvo vigente por 20 años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Adís Abeba.- ETIOPÍA NAVIDAD.- Mientras la inestabilidad y el conflicto siguen afectando a varias zonas de Etiopía, como las regiones de Amhara y Oromía, se espera que miles de personas se reúnan este 6 de enero en la famosa plaza Meskel de Adís Abeba para celebrar la víspera de la Navidad ortodoxa etíope, conocida como Lidet («nacimiento de Cristo» en idioma amhárico). (Texto) (Foto) (Vídeo)

