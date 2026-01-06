Temas del día de EFE Internacional del 6 de enero de 2026 (19.00 horas)

8 minutos

EEUU VENEZUELA

Washington – El Departamento de Justicia de EE.UU. ha eliminado gran parte de las alusiones al Cartel de los Soles en la nueva imputación contra el capturado presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que ya no señala como líder de la organización de narcotráfico, caracterizada ahora en el documento como un «sistema de clientelismo».

(Texto)

Caracas – El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este martes la designación de tres funcionarios de su despacho para investigar las «decenas» de muertes ocurridas en el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras zonas del país, que concluyó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

(Texto)

– Se cumplen 72 horas desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, tiempo en el que el chavismo ha reconfigurado su poder con el juramento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, mientras ONG y gremios denuncian un aumento de la represión.

(Texto) (Foto) (Video)

(Al aumento de la represión se ha referido este martes el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha advertido de que pueden empeorar tras la intervención de EEUU, en un país en el que la situación de dichos derechos lleva ya muchos años deteriorándose)

– El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra en Washington una sesión extraordinaria para analizar la situación en Venezuela tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de EE.UU.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

La Habana – El Gobierno de Cuba cargó este martes contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y aseguró que en la isla están «dispuestos» a dar sus vidas, después de que aquel asegurara que el régimen cubano está «a punto de caer».

(Texto)

Bogotá – El Gobierno colombiano esperará a que los venezolanos decidan su futuro político antes de reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de ese país.

(Texto) (Foto) (Video)

– El Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene presencia en Venezuela desde hace varios años, pero tras la detención del presidente Nicolás Maduro su futuro en ese país es una incógnita y por eso el Gobierno colombiano activó un plan para prevenir eventuales atentados de esa guerrilla.

(Texto)

– El ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell criticó en una entrevista con EFE los «eufemismos» que ha usado la UE para referirse a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y dijo que «seguir confiando en que Washington es el gran aliado de Europa es negar la realidad».

(Texto) (Foto) (Video)

(Se ha enviado información de que la UE mantendrá contactos con el gobierno de la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, «para defender sus intereses y sus principios»)

(Texto)

– La detención de Maduro por parte de Estados Unidos no alterará en principio la estrategia de China sobre Taiwán, aunque Pekín tratará de explotar el episodio para erosionar la posición internacional de Washington, según expertos consultados por EFE. Por Javier Castro Bugarín (Análisis)

(Texto)

(Enviado a las 08.07 horas)

UCRANIA GUERRA

París – Los 35 integrantes de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania se reúnen este martes en París, entre ellos 27 jefes de Estado y de Gobierno, con el objetivo de concretar las garantías de seguridad para ese país, incluidas las que darían si Rusia violará un eventual alto el fuego y reanudara la guerra.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, apeló este martes a la fortaleza del Ejército ucraniano como principal arma de disuasión ante posibles ataques de Rusia, así como a la creación de una «fuerza multinacional de disuasión».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Los padres rusos se resisten a regalarles a sus hijos juguetes de temática militar, por lo que cae su demanda a pesar de que la mayoría de las jugueterías rusas cuentan con una sección propia y en su producción esté involucrado hasta el Ejército de Rusia en sus continuos intentos de adoctrinamiento.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

GROENLANDIA EEUU

Roma/Copenhague.- Los Gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca han defendido este martes la soberanía de Groenlandia ante las pretensiones de Estados Unidos, en una declaración conjunta previa a una reunión del Comité de Política Exterior en Copenhague con los ministros de Exteriores y Defensa daneses para abordar la relación con EE. UU.

(Texto)

– El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agradeció este martes la declaración firmada por los seis países europeos en defensa de la soberanía de este territorio autónomo danés.

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia).- La Policía indonesia confirmó este martes que el cuerpo sin vida hallado en la zona en la que un barco naufragó el pasado 26 de diciembre con seis miembros de una familia española, en aguas del Parque Nacional de Komodo, es uno de los dos niños que faltaban por ser localizados, de 9 y 10 años.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– «No estáis solos», el abrazo de Labuan Bajo a las familias de los españoles desaparecidos. Por Noel Caballero.

SUIZA INCENDIO

Ginebra – Las medidas de seguridad del bar de Crans Montana, en Suiza, que se incendió en la Nochevieja causando 40 muertos y 116 heridos, no habían sido verificadas desde 2019, ha revelado el alcalde de la localidad, quien ha señalado que la justicia establecerá cómo esto influyó en la tragedia y que se asumirán las responsabilidades.

(Texto) (Foto)

EEUU CAPITOLIO

Washington – En el quinto aniversario del ataque al Capitolio por sus seguidores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este martes a criticar a los legisladores que lo investigaron por supuestamente instigar a la turba que intentó detener la certificación de la victoria electoral de Joe Biden, insistiendo en que solo llamó a marchar de manera «pacífica» al Congreso.

(Texto)

IRÁN PROTESTAS

Redacción internacional – Irán vive el décimo día de protestas que comenzaron con reivindicaciones económicas y han derivado en demandas del fin de la República Islámica en decenas de ciudades, convirtiéndose en las mayores movilizaciones desde el movimiento ‘mujer, vida, libertad’ en 2022.

(Texto)

– Al menos 27 personas, cinco de ellas menores, han muerto en Irán y varios cientos han resultado heridas por la actuación de las fuerzas de seguridad en las protestas según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Al menos 424 personas han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, informó este martes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, en su boletín diario.

– El Ejército israelí asaltó este martes al campus principal de la Universidad de Birzeit, en la ciudad palestina de Ramala, para detener una protesta solidaria por presos palestinos hiriendo a cinco estudiantes con munición real, informó la Media Luna Roja Palestina.

– El Ejército israelí anunció este martes que atacó supuestos almacenes de armas y edificios militares de la milicia chií Hizbulá y del grupo islamista palestino Hamás en «varias zonas de Líbano».

JUBILEO CIERRE

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV ha ensalzado este martes la fe y la humanidad ante «una economía deformada» que reduce todo en negocio, durante la misa de la Epifanía con la que termina la Navidad y que ha coincidido con el cierre del Jubileo.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

EEUU TECNOLOGÍA

Washington – Las Vegas- La Feria de Electrónica de Consumo (CES, en inglés) abre las puertas este martes en Las Vegas, donde la mayoría de sus cerca de 4.500 expositores presentarán propuestas basadas en la inteligencia artificial, como el fabricante de computadoras Lenovo que desvelará la tecnología que se usará en el Mundial de Futbol 2026 en su presentación en la Sphere. (Foto) (Video)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245