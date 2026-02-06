Temas del día de EFE Internacional del 6 de febrero de 2026 (19.00 horas)

8 minutos

IRÁN EEUU

Teherán/Washington – Irán calificó como “un buen comienzo” las negociaciones nucleares indirectas que ha mantenido este viernes con Estados Unidos en Omán y aseguró que ambas partes acordaron continuarlas, aunque no concretó una fecha.

(Texto)

(EE.UU. anunció este viernes nuevas sanciones contra todo aquel supuestamente conectado con el comercio «ilícito» de crudo para financiar al Gobierno iraní, el mismo día en que Washington y Teherán se han reunido en Omán)

(Se ha enviado información de que Estados Unidos aconseja a sus ciudadanos salir de Irán o buscar lugares seguros)

EEUU VENEZUELA

Caracas – Venezuela avanza hacia una amnistía para los casos de presos políticos desde el 1999, un período que abarca todos los gobiernos del chavismo, tras la aprobación en primera discusión de la ley impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

(Foto) (Video)

EEUU CUBA

La Habana/Washington – Los cubanos esperan los detalles sobre las medidas de emergencia anunciadas por el presidente, Miguel Díaz-Canel, para evitar el colapso energético, mientras continua el bloqueo de EE.UU. al envío de petróleo a la isla.

(Foto)

(La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves el envío de una partida adicional de ayuda humanitaria para Cuba, valorada en seis millones de dólares).

ATLÁNTICO BORRASCA

Lisboa – El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, informó este viernes de que se estima que los daños causados por los temporales de los últimos días en el país superan los 4.000 millones de euros. La Comisión Europea ha expresado su solidaridad con Portugal y España y se ha mostrado dispuesta a reorientar los fondos de cohesión para la reconstrucción.

(Texto) (Foto) (Video)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Mientras Ucrania celebra el primer intercambio de prisioneros de guerra en cinco meses, sus negociaciones con Rusia en Abu Dabi no han arrojado otros resultados claros, ya que ambos países mantienen posturas opuestas sobre la cuestión territorial y buscan inclinar la balanza de fuerzas a su favor.

(Texto) (Audio)

(El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró este viernes que la nueva ronda de negociaciones para la paz en Ucrania se celebrará pronto, sin dar más detalles).

(Texto)

(En Moscú, el teniente general Vladímir Alexéev, primer subcomandante del Estado Mayor del Ejército ruso, fue hospitalizado hoy con heridas de bala tras un atentado cometido en Moscú, según el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

(Texto)

(La Comisión Europea (CE) propuso este viernes el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia centrado en la energía, los servicios financieros y el comercio, con idea de que pueda entrar en vigor cuando se cumplan cuatro años desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022).

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El paso de la primera a la segunda fase del alto el fuego en la Franja de Gaza, anunciado el pasado 14 de enero por EE.UU., supone aún una incógnita para el futuro del enclave palestino dada la volatilidad en la región, las limitaciones del comité de administración para Gaza y el estancamiento que acarrearía un posible desarme parcial de Hamás.

(Texto)

– Con las nuevas leyes israelíes, la UNRWA no solo ha sido prohibida en la Palestina ocupada sino que ha sido limitada en Gaza, lo que en palabras del responsable en la Franja de la agencia para los refugiados palestinos, Sam Rose, deja a todo «el sistema humanitario operando con un brazo atado a la espalda». (Entrevista)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

Nairobi – La cineasta keniana Beryl Magoko, superviviente de mutilación genital femenina, afirma en una entrevista con EFE que no cree que haya «ninguna palabra» que pueda describir el dolor causado por esta práctica y que dirigir sus dos documentales sobre este tema le permitió «recuperar» su voz. Por Lucía Blanco Gracia.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Enviado a las 10.00 horas)

HAITÍ CRISIS

Puerto Príncipe – Haití afronta un momento clave a un día de que venza el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), una situación que podría derivar en un vacío institucional y agravar la crisis multidimensional que afecta al empobrecido país, donde el año pasado murieron casi 6.000 personas por la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.

(Texto)

COLOMBIA LLUVIAS

Montería (Colombia) – Un nuevo frente frío que se desplaza desde el hemisferio norte y llegará al Caribe puede aumentar la intensidad de las lluvias en Colombia y provocar inundaciones, crecidas súbitas de ríos, deslizamientos y oleaje fuerte durante este fin de semana, alertaron este viernes las autoridades.

(Texto) (Foto) (Video)

FRANCIA CELTAS

Troyes (Francia) – Tras algo más de una década de trabajo, los investigadores franceses han abierto al mundo los secretos de la tumba real celta que fue localizada en el yacimiento de Lavau, que con sus 14 metros cuadrados sorprendió al país en su día por su magnitud, en una exposición en la vecina localidad de Troyes. Por Nerea González

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Enviado a las 11.08 horas)

SUPER BOWL

San Juan – El espíritu reivindicativo de Bad Bunny, que ya ha creado controversia por su actuación este domingo en la Super Bowl, ha marcado las líricas de sus canciones y sus posicionamientos políticos a lo largo de su carrera, desde su participación en las protestas de 2019 en Puerto Rico a sus actuales críticas a las redadas contra inmigrantes en Estados Unidos.

(Texto)

– Bad Bunny no cobra por su actuación en el medio tiempo de la Super Bowl LX, pero se calcula que el impacto “post-show” podría dispararse hasta los 1,7 millones de dólares semanales para el cantante puertorriqueño que podría batir los récords de Rihanna y Kendrick Lamar.

(Texto)

– Los exportadores de Jalisco y Michoacán, los principales estados productores mexicanos, trabajan para surtir de aguacate a Estados Unidos para la Super Bowl, uno de los días del año en los que se consume más.

(Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

20:00h.- Roma.- OLIMPISMO MILÁN-CORTINA 2026.- Crónica de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que se celebrará en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte) a las 20.00 (19.00 GMT) y que oficialmente inaugurará el evento deportivo con el encendido de manera simultánea de los dos pebeteros preparados, uno en Milán y otro en Cortina. (Texto) (Foto)

América

20;00h.- Nueva York.- ESPAÑA ONU.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Social, Yolanda Díaz, se reúne con el secretario general adjunto de Políticas de Naciones Unidas, Guy Raider, en la última de las reuniones de la hornada en su viaje a Nueva York.

San Salvador.- SHAKIRA GIRA.- La gira mundial de la cantante colombiana Shakira llega a El Salvador, donde se afinan detalles para los cinco conciertos que brindará en este país centroamericano -los únicos en la región- que forman parte de «Las Mujeres ya no Lloran World Tour». (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU ESPACIO.- El lanzamiento de Artemis II por parte de la NASA, que marcará el retorno del ser humano a la órbita lunar después de casi cinco décadas, es una de las misiones espaciales más esperadas de 2026, un año en el que también están previstos otros hitos como el despegue de las primeras Starships no tripuladas a Marte o el primer vuelo orbital de los aviones espaciales de Sierra Space. (Texto) (Foto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245