Temas del día de EFE Internacional del 6 de octubre de 2025 (19.00 horas)

Temas del día de EFE Internacional del 6 de octubre de 2025

FRANCIA GOBIERNO

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, decidió este lunes dar una segunda oportunidad al primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu, poco después de que dimitiera tras anunciar su gobierno, para intentar negociar hasta el próximo miércoles «una plataforma de acción» que dé estabilidad al país con la formación de un futuro gabinete.

– El primer ministro saliente francés, Sébastien Lecornu, manifestó este lunes que «no se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones» para gobernar, deploró los «apetitos partidistas» que han llevado a su dimisión y pidió «borrar ciertos egos».

(Se ha enviado el perfil ‘Lecornu capitula en solo 27 días y se convierte en el primer ministro francés más efímero’

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/El Cairo.-Las negociaciones indirectas entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás comenzaron este lunes en Egipto para discutir los términos del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, con el fin de poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, informaron a EFE dos fuentes conocedoras de las conversaciones.

– La desinformación sobre el conflicto en Gaza se ha diversificado después de dos años de enfrentamientos, abordando la escalada bélica entre Irán e Israel, el rol de China o la solidaridad humanitaria con la Franja.

– La activista sueca Greta Thunberg ha denunciado este lunes que «Israel está intentando eliminar a una población entera», a su llegada al aeropuerto de Atenas con un grupo de 135 miembros de la flotilla Global Sumud que han sido deportados por Israel tras haber sido detenidos cuando navegaban hacia la Franja.

– Nueve españoles forman parte del grupo que conforma la Flotilla de la Libertad (FF, por sus siglas en inglés), que representa un nuevo intento de romper el bloqueo israelí a Gaza con nueve barcos navegando en el Mediterráneo, informaron este lunes sus miembros.

– El Gobierno de Israel aseguró este lunes que solo han encontrado dos toneladas de ayuda en los 42 barcos que conformaban la Flotilla Global Sumud, que cargaba de forma simbólica los paquetes para romper el bloqueo humanitario que Israel impone en la Franja de Gaza.

EEUU GOBIERNO

Washington – El Senado de Estados Unidos tiene previsto retomar sesiones este lunes para intentar aprobar propuestas presupuestarias que pongan fin al cierre del Gobierno Federal que entra en su sexto día, con la posibilidad de que este mismo día la Casa Blanca inicie con los despidos.

– El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, seguirá combinando su cargo con el de comisario del Servicio de Impuestos Internos (IRS), según informó la cadena CNBC este lunes.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) — Miles de ucranianos se enfrentan a interrupciones del suministro eléctrico en las regiones más cercanas al frente y a la frontera con Rusia, al intensificarse los ataques enemigos contra la infraestructura energética mientras bajan las temperaturas, aunque por el momento no se esperan apagones a escala nacional. . Por Rostyslav Averchuk

VENEZUELA EEUU

Caracas/Washington.- La tensión entre Venezuela y Estados Unidos no decrece, después de que el gobierno venezolano alertara a EEUU de un plan para poner «explosivos letales» en su embajada en Caracas y de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara de otro ataque a otra lancha supuestamente cargada con droga y que sugiriera que el operativo antinarcóticos pronto empezaría en tierra.

– Estados Unidos utilizó tecnología canadiense en sus ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe en los que murieron varias personas, según un informe dado a conocer este lunes.

VIOLENCIA MACHISTA

Bruselas – – Un jurado popular integrado por doce personas, cuatro mujeres y ocho hombres, decidirá sobre el apuñalamiento mortal de Teresa Rodríguez, la enfermera española de 23 años asesinada en octubre de 2022 supuestamente por su ex pareja, César A.C. (26 años), según determinó este lunes el Tribunal de lo Penal de Bruselas.

EEUU CANADÁ

Washington – El primer ministro de Canadá, Mark Carney, hace una visita de dos días a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en momentos en que las negociaciones comerciales entre los dos países parecen estancadas.

GISÈLE PELICOT

Nimes (Francia) – Gisèle Pelicot reapareció este lunes en público un año tras la histórica sentencia del caso Pelicot para afrontar el juicio en apelación con un único acusado que sigue negando haberla violado mientras estaba anestesiada por las drogas que le daba a escondidas su entonces marido, Dominique Pelicot. Por Edgar Sapiña Manchado

NÓBEL MEDICINA

Copenhague.- – El Nobel de Medicina o Fisiología ha distinguido este lunes a los estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi por revelar cómo se autorregula el sistema inmune.

(Se han enviado los perfiles de los galardonados y un explicativo de qué es la «tolerancia inmunológica periférica»)

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires – El excanciller argentino Jorge Taiana, uno de los candidatos estrella del peronismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, dijo en una entrevista con EFE que el acuerdo económico que negocian los presidentes Javier Milei y Donald Trump es «una intromisión clara de Estados Unidos en los asuntos internos de un país». Por Sebastián Rodríguez Mora

El presidente argentino, Javier Milei, presenta este lunes -en un teatro de Buenos Aires- su nuevo libro, ‘La construcción del milagro’, en un acto que se produce en plena campaña para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

(Se ha enviado información de que el diputado José Luis Espert, importante candidato del partido del presidente Javier Milei para las elecciones legislativas en Argentina el próximo 26 de octubre, anunció este domingo que renuncia a su candidatura).

UNESCO DIRECCIÓN

París – El egipcio Jaled al Anani, reconocido egiptólogo y exministro de Turismo y Antigüedades de su país, quedó este lunes a un paso de ser elegido como nuevo director general de la Unesco, tras recibir en París la nominación del Consejo Ejecutivo de la agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

FRANCIA MODA

París.- La semana de la moda de París prosigue con las propuestas femeninas para la primavera-verano de 2026 de Ungaro, Miu Miu, Paula Canovas del Val y Chanel, entre otros.

MÉXICO LIBROS

Ciudad de México – La Feria Internacional del Libro (FIL) de la mexicana Guadalajara, la mayor del mundo en español, presenta su programa de actividades en una conferencia de prensa, en donde la ciudad española de Barcelona será la invitada de honor.

