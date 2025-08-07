Temas del día de EFE Internacional del 7 de agosto de 2025 (19.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó reunirse la próxima semana con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, acuerdo que se produjo justo antes de que venciera el ultimátum de diez días de la Casa Blanca para que detenga la guerra en Ucrania.

– La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló este jueves con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre los «acontecimientos de los últimos días» en los que el líder ucraniano ha conversado con el presidente estadounidense, Donald Trump, y sobre los próximos pasos en el camino a un acuerdo negociado para la paz.

– El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió este jueves en el Kremlin al asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval, quien llegó al país para abordar la cooperación entre las partes a raíz de las sanciones impuestas a Nueva Delhi por Estados Unidos por la compra de petróleo ruso.

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló este jueves con su homólogo francés, Emmanuel Macron, para coordinar posiciones antes de que venza este viernes el plazo de diez días que le dio el presidente de EE.UU., Donald Trump, al líder del Kremlin, Vladímir Putin, para que emprenda pasos concretos hacia un final negociado de la guerra en Ucrania.

GUERRA COMERCIAL

Washington – «Miles de millones de dólares en aranceles fluyen hacia Estados Unidos», ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la entrada en vigor este jueves de su nuevo plan arancelario que materializa su ofensiva comercial y política librada desde su regreso a la Casa Blanca.

– El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, no descartó este jueves la posibilidad de que el presidente, Donald Trump, imponga más aranceles a China por sus importaciones de petróleo ruso.

(En la medianoche hora de Washington,- 06.00 hora española- entraron en vigor tanto los aranceles acordados con Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, Unión Europea (UE), Corea del Sur y Pakistán, como los impuestos a los países con los que no cerró acuerdos, incluidos la India, Suiza, Sudáfrica o Venezuela).

– Se ha enviado información de que Trump planea aranceles del 100% a chips y semiconductores que no tengan fábrica en Estados Unidos, lo que excluye a la taiwanesa TSMC, la mayor fabricante mundial de chips avanzados, gracias a sus inversiones de 165.000 millones de dólares en EEUU y a la fábrica que tiene en Arizona.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén, 7 ago (EFE) – El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó este jueves que su intención es controlar toda la Franja de Gaza, pero que Israel «no se anexionará» el enclave palestino y que será un organismo gubernamental el que lo gobierne de forma temporal, en declaraciones poco antes de que el gabinete de seguridad se reuniera para abordar este asunto.

Zikim (Franja de Gaza) – Son las dos de la tarde. Bajo el calor abrasador de Gaza, miles de personas caminan kilómetros en dirección a la frontera de Zikim, en el extremo noroeste de la Franja, para intentar hacerse con harina de uno de los camiones que entran cada día por allí. Algunos vuelven cubiertos de sangre, otros muertos y, los afortunados, cargados de sacos del preciado «oro blanco». por Ahmad Awad

– Una nueva investigación de Médicos Sin Fronteras (MSF) publicada este jueves concluye que los centros de distribución de alimentos de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) son lugares de «asesinatos orquestados y deshumanización» y deberían ser cerrados.

BOSNIA CRISIS

Belgrado – La Comisión Central Electoral de Bosnia- Herzegovina anunció este miércoles que ha decidido retirar el mandato al presidente de la entidad serbia de Bosnia (República Srpska), el separatista y prorruso Milorad Dodik.

– Rusia rechazó este martes la condena contra el presidente secesionista y prorruso de la llamada ‘República Srpska’ de Bosnia, Milorad Dodik, a un año de prisión y seis años de inhabilitación política, que calificó de injusta y alineada con los intereses de Occidente.

– El presidente de Serbia, el nacionalista Aleksandar Vucic, advirtió este miércoles de que la destitución del presidente del ente serbio de Bosnia-Herzegovina, el separatista Milorad Dodik, supone un «foco de incertidumbre», pero prometió contribuir a mantener la paz.

– El Gobierno de Hungría, un país miembro de la OTAN y de la UE, culpó este miércoles a «Occidente» de la tensión en los Balcanes por la condena de la Justicia de Bosnia-Herzegovina al líder separatista de los serbios de ese país, el prorruso Milorad Dodik.

FRANCIA INCENDIO

París- Más de dos millares de bomberos están desplegados en el macizo de Corbières, al norte de Perpiñán (sur de Francia), para luchar contra el mayor incendio en el país en los últimos 76 años, que ha quemado ya más de 16.000 hectáreas y ha provocado la muerte de al menos una persona.

– El megaincendio declarado en el sur de Francia, que ya ha quemado unas 16.000 hectáreas en el área del macizo de Corbières, continúa activo y progresando este jueves por la tarde, según las autoridades, aunque su avance se ha ralentizado.

– Francia no ha solicitado la ayuda europea que se le ha ofrecido para el megaincendio que ha quemado más de 16.000 hectáreas en el macizo de Corbières porque considera que no ha sido necesario, pero no descarta hacerlo «si la situación se agravara».

COLOMBIA GOBIERNO

Bogotá – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, entra en el último año de su mandato, que comenzó el 7 de agosto de 2022, enfrentado con el Congreso y con una pérdida de popularidad incluso entre sectores de la izquierda.

EEUU INMIGRACIÓN

Miami (EE.UU.) – La campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump ha llevado que cada vez se empleen más más cárceles para detenciones de personas migrantes, lo que ha provocado que al menos 30 prisiones de condados en Florida estén sobresaturadas, a pesar de que siete de cada diez migrantes no tienen antecedentes criminales.

INDIA LLUVIAS

Nueva Delhi – El Himalaya indio, cuna de algunos de los lugares más sagrados del hinduismo y parte del «techo del mundo», se ha convertido por las lluvias en una «bomba climática», con más de un centenar de desaparecidos precipitaciones y explosiones de nubes, el último síntoma de cómo el cambio climático y el desarrollo descontrolado están convirtiendo esta icónica región en una zonal de riesgo.

