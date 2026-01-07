Temas del día de EFE Internacional del 7 de enero de 2026 (09.00 horas)

12 minutos

EEUU VENEZUELA

Caracas/Washington – Tras la captura de Nicolás Maduro, el chavismo cierra filas en torno a la figura de Delcy Rodríguez, la nueva presidenta encargada de Venezuela, que ha dicho que ningún «agente externo» gobierna el país y que tiene como desafío dibujar una nueva relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

(Texto) (Foto) (Audio)

Miami (EE.UU.) – El banco de inversión Goldman Sachs celebra su conferencia anual del sector energético, a la que acudirán las principales empresas energéticas y petróleras del país y en la que participará el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a la espera de que se concreten oportunidades de inversión en Venezuela.(Texto)

(Texto)

(La reunión se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a EEUU)

– Se enviarán unas claves de la crítica economía de Venezuela en los casi trece años de Presidencia de Nicolás Maduro.

(Texto)

– El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(Texto) (Video)

– México mantiene sus principios de no intervencionismo en política exterior en medio de la creciente presión tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela, a la vez que busca continuar su colaboración con su vecino del norte por su dependencia económica y su interés en avanzar en temas claves bilaterales como la migración, seguridad y narcotráfico.

(Texto) (Foto)

Entre otras, las noticias más destacadas de esta madrugada han sido:

– Desde Washington, se ha enviado información de que el presidente de EEUU, Donald Trump, exige a Venezuela que ponga fin a las relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba, y de que Venezuela entregará a EEUU de 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

– Se ha enviado a las 03.46 horas una información de que los presos políticos están fuera de los discursos de EE.UU. y la Venezuela de Rodríguez.

– Se ha enviado un resumen a las 01.38 horas de que Delcy Rodríguez recibe el respaldo del havismo para gobernar Venezuela.

– Se han enviado dos informaciones relacionadas con la realidad social en Venezuela, una titulada «Con jornadas recortadas, Venezuela busca recuperar la normalidad tras ataque de EE.UU» y otra «Agujeros, vidrio y polvo, las marcas del ataque de EE.UU. en Caracas 72 horas después».

– Se han enviado unas claves a las 00.09 horas: ¿Qué se sabe sobre las víctimas de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela?.

GROENLANDIA EEUU

Copenhague/Washington.- El tono de la Administración estadounidense frente a Groenlandia sigue subiendo: el presidente Donald Trump está estudiando «diversas opciones» para hacerse con el control de la isla y eso incluye «el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses», según la Casa Blanca.

(Texto) (Audio)

(Se ha enviado además información de que Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia, según confirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, a un grupo de legisladores y agregó que sus asesores preparan un plan actualizado para encontrar la vía de adquirir el territorio)

UCRANIA GUERRA

París/Leópolis (Ucrania) – Las delegaciones ucraniana y estadounidense continúan las negociaciones para lograr un acuerdo de paz, un día después de que los europeos, Kiev y Washington lograran en París avances sobre las garantías de seguridad para Ucrania una vez haya un alto el fuego.

(Texto)

EEUU COLOMBIA

Bogotá – El presidente colombiano, Gustavo Petro, lidera una manifestación en Bogotá para defender «la soberanía nacional» en medio de las tensiones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas.

(Texto) (Audio)

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo- (Indonesia).- Los equipos de búsqueda indonesios zarparon este miércoles con la esperanza de poder localizar al último niño español desaparecido tras el naufragio el 26 de diciembre de un barco turístico en el que viajaba junto a su familia en las aguas del Parque Nacional de Komodo, que deja de momento tres víctimas mortales.

(Texto) (foto) (vídeo) (Informe a cámara)

ISRAEL PALESTINA

Ginebra – La Oficina de Derechos Humanos de la ONU emite un informe sobre la situación en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, donde se ha vivido una ola de violencia paralela a la guerra en Gaza.

(Texto)

– Se hará seguimiento a la situación en Gaza y en el Líbano, donde Israel continúa lanzando ataques, así como de la construcción del plan E1 con más de 3.400 viviendas en Cisjordania.

(Texto)

UE AGRICULTURA

Bruselas – Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen, a iniciativa de la Comisión Europea, tras las protestas de los agricultores en Bruselas el pasado diciembre y después de que el Ejecutivo comunitario haya propuesto un conjunto de «herramientas» para aumentar los recursos de la Política Agrícola Común (PAC) en el futuro presupuesto plurianual.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

INDONESIA ESPAÑA

Lombok – (Indonesia) – Se celebra este miércoles en Lombok (Indonesia) la segunda sesión del juicio por la muerte de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la turística isla el pasado julio, con la citación de una decena de testigos, entre ellos dos trabajadores del hotel en el que falleció.

(Texto) (foto)(video)

BRIGITTE BARDOT

París – El funeral y entierro de la famosa actriz y activista por los derechos de los animales, Brigitte Bardot, se celebra este miércoles en Saint-Tropez, la localidad de la Costa Azul francesa donde residía y donde sus admiradores podrán seguir la ceremonia intima y sencilla a través de pantallas gigantes.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ROB REINER

Los Ángeles (EEUU) – Nick Reiner comparece ante un juez para una lectura de cargos tras su arresto por las autoridades como el principal acusado del asesinato de sus padres, los cineastas Rob y Michele Reiner, el pasado 14 de diciembre en su domicilio en el acaudalado barrio de Brentwood, Los Ángeles

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

JAPÓN TAMAGAGOTCHI

Tokio.- El Tamagotchi, la pixelada mascota virtual que se popularizó en la década de los noventa, celebra este 2026 tres décadas desde su lanzamiento con más de 100 millones de dispositivos vendidos gracias a un arsenal de colaboraciones y modelos con nueva tecnología, y regresa este miércoles a sus orígenes en Tokio con una exposición itinerante.

(Texto) (foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA DESEMPLEO.- La Agencia Federal de Empleo (BA) publica los datos del desempleo para diciembre. (Texto)

10:00h.- Roma.- PAPA AUDIENCIA.- Audiencia general del papa León XIV (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Ginebra.- PALESTINA D. HUMANOS.- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU emite un informe sobre la situación en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, donde se ha vivido una ola de violencia paralela a la guerra en Gaza. (Texto)

11:00h.- Saint-Tropez.- BRIGITTE BARDOT.- Se celebra en Saint-Tropez el funeral y entierro de la actriz Brigitte Bardot, fallecida el 28 de diciembre a los 91 años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Roma.- PAPA ORACIÓN.- Se presenta la campaña «Pray with the Pope» iniciativa del Pope’s Worldwide Prayer Network (Texto)

13:30h.- Londres.- R.UNIDO PARLAMENTO.- Primera sesión de control al primer ministro británico, Keir Starmer, de 2026 tras el receso navideño. (Texto) (Vídeo)

14:00h.- Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen de manera informal, a iniciativa de la Comisión Europea, tras las protestas de los agricultores en Bruselas el pasado diciembre y después de que el Ejecutivo comunitario haya propuesto un conjunto de «herramientas» para aumentar los recursos de la Política Agrícola Común (PAC) en el futuro presupuesto plurianual. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:55h.- Lefkosia.- CHIPRE UE PRESIDENCIA.- Ceremonia oficial de apertura de la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea, con la asistencia, entre otros, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, así como del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. (Texto)

Ciudad del Vaticano.- PAPA IGLESIA.- El papa León XIV reúne en el Vaticano durante dos días a los cardenales de todo el mundo para participar en un consistorio extraordinario, celebrado por primera vez en su pontificado para ayudarle a abordar cuestiones trascendentales para la iglesia. (Texto) (Foto)

Londres.- R.UNIDO CINE.- Los actores Hugh Jackman y Kate Hudson forman un dueto musical y sentimental en ‘Song Sung Blue: Canción para dos’, una película que retrata una historia verídica de amor y música, según cuentan sus protagonistas y su director, Craig Brewer, en una entrevista con EFE en Londres antes de su estreno en cines. (Vídeo)

América

15:00h.- Washington.- EEUU TECNOLOGÍA.- Las Vegas- La Feria de Electrónica de Consumo (CES, en ingles) del 2026 ha demostrado que los grandes avances de la industria tecnológica y la inteligencia artificial actuales y del futuro no pertenecen a un puñado de grandes compañias sino a las alianzas que se logren. (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Miami.- EEUU ENERGÌA.- Compañías energéticas se reúnen en Florida en la Goldman Sachs Energy, CleanTech & Utilities Conference, donde se espera la asistencia del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para hablar sobre oportunidades de inversión en Venezuela. (Texto)

22:00h.- Bogotá.- COLOMBIA EEUU.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, lidera una manifestación en Bogotá para defender «la soberanía nacional» en medio de las tensiones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas. Plaza de Bolívar (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- El Banco Central del Uruguay presenta el informe de política monetaria correspondiente al cuarto trimestre y último de 2025. (Texto)

Lima.- PERÚ CHILE.- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visita Lima para reunirse con el presidente interino de Perú, José Jerí, con el que tratará asuntos de seguridad fronteriza y política migratoria, tras haber basado su campaña electoral en la expulsión de migrantes irregulares, principalmente de Venezuela. Palacio de Gobierno (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- ROB REINER.- Nick Reiner comparece ante un juez para una lectura de cargos tras su arresto por las autoridades como el principal acusado del asesinato de sus padres, los cineastas Rob y Michele Reiner, el pasado 14 de diciembre en su domicilio en el acaudalado barrio de Brentwood, Los Ángeles (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO TELEFÓNICA.- El gigante español de telecomunicaciones, Telefónica, enfrenta el desafío de concretar la venta del negocio mexicano, pues la empresa mantiene un conflicto fiscal por un adeudo de 4,442 millones de pesos (unos 247 millones de dólares), litigio que se encuentra en manos del Supremo mexicano y el cual se analizará el 8 de enero. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles un canje voluntario de letras en el mercado doméstico, operación con la que busca aplazar por un par de semanas la carga de vencimientos de deuda que debe afrontar. (Texto)

África

15:00h.- Rabat.- MARRUECOS ARQUEOLOGÍA.- El ministerio marroquí de Juventud, Cultura y Comunicación anuncia un hallazgo arqueológico que revela las primeras huellas del Homo sapiens en el mundo. Sede del Ministerio de Cultura

Asia

Mataram.- INDONESIA ESPAÑA.- Se celebra la segunda sesión del juicio contra los dos sospechosos de matar en la isla indonesia de Lombok a la española Matilde Muñoz, con la convocatoria de diez testigos por parte de la Fiscalía, entre ellos dos empleados del hotel donde fue presuntamente asesinada. (Foto) (Vídeo)

Labuan Bajo.- INDONESIA NAUFRAGIO.- Indonesia lleva a cabo el que está previsto sea el último día del operativo tras el naufragio de un barco con una familia española en aguas del Parque Nacional de Komodo, tras el hallazgo de un cuerpo la víspera cuando se busca a dos menores de diez y nueve años. (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA DIVISAS.- La Administración Estatal de Divisas (SAFE) de China divulga los datos de diciembre de las reservas nacionales de divisas extranjeras. (Texto)

Pekín.- CHINA COREA DEL SUR.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, participa en una cumbre empresarial en Shanghái en el marco de una visita de Estado a China que concluye este miércoles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

