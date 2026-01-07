Temas del día de EFE Internacional del 7 de enero de 2026 (13.00 horas)

EEUU VENEZUELA

Caracas/Washington – Tras la captura de Nicolás Maduro, el chavismo cierra filas en torno a la figura de Delcy Rodríguez, la nueva presidenta encargada de Venezuela, que ha dicho que ningún «agente externo» gobierna el país y que tiene como desafío dibujar una nueva relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Miami (EE.UU.) – El banco de inversión Goldman Sachs celebra su conferencia anual del sector energético, a la que acudirán las principales empresas energéticas y petróleras del país y en la que participará el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a la espera de que se concreten oportunidades de inversión en Venezuela.

(La reunión se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a EEUU)

(Se ha enviado un análisis titulado «Las petroleras de EE.UU. no entrarán pronto en Venezuela, pese al deseo de Trump)

– Se enviarán unas claves de la crítica economía de Venezuela en los casi trece años de Presidencia de Nicolás Maduro.

– El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

– México mantiene sus principios de no intervencionismo en política exterior en medio de la creciente presión tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela, a la vez que busca continuar su colaboración con su vecino del norte por su dependencia económica y su interés en avanzar en temas claves bilaterales como la migración, seguridad y narcotráfico.

GROENLANDIA EEUU

Copenhague/Washington.- El interés de la Administración estadounidense por Groenlandia no remite pese a las advertencias que sigue recibiendo tanto de sus socios europeos como desde otros países, caso de China, que ha pedido «respetar la Carta de la ONU».

(Se han enviado dos piezas de documentación sobre Groenlandia: «Groenlandia, una histórica ambición de EEUU, reavivada por Trump» y «Territorios en venta: cómo Estados Unidos compró parte del mundo»)

EUROPA NIEVE

París/Londres – Media Europa está este miércoles colapsada por la nieve, con cientos de vuelos suspendidos, miles de pasajeros varados y atascos kilométricos por tierra, e incluso en París y sus alrededores con un nivel de alerta que incluye límites de velocidad y la suspensión del transporte escolar.

IRAN PROTESTAS

Teherán.- Las modestas ayudas económicas anunciadas por el Gobierno iraní ni las amenazas de las autoridades han logrado detener unas protestas que se intensificaron en su décima jornada y que suman ya 36 muertos.

UCRANIA GUERRA

París/Leópolis (Ucrania) – Las delegaciones ucraniana y estadounidense continúan las negociaciones para lograr un acuerdo de paz, un día después de que los europeos, Kiev y Washington lograran en París avances sobre las garantías de seguridad para Ucrania una vez haya un alto el fuego.

EEUU COLOMBIA

Bogotá – El presidente colombiano, Gustavo Petro, lidera una manifestación en Bogotá para defender «la soberanía nacional» en medio de las tensiones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas.

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo- (Indonesia).- Los equipos de búsqueda de Indonesia ampliaron hasta el viernes el operativo que trata de localizar a un niño español desaparecido desde el 26 de diciembre, tras el naufragio del barco turístico en el que viajaba con su familia, con tres miembros fallecidos y dos rescatados.

ISRAEL PALESTINA

Ginebra – La Oficina de Derechos Humanos de la ONU emite un informe sobre la situación en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, donde se ha vivido una ola de violencia paralela a la guerra en Gaza.

– Se está haciendo seguimiento de la situación en Gaza, donde Hamás busca los restos del último rehén en un barrio de la ciudad, y en el Líbano, donde Israel continúa lanzando ataques, así como de la construcción del plan E1 con más de 3.400 viviendas en Cisjordania.

UE AGRICULTURA

Bruselas – Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen, a iniciativa de la Comisión Europea, tras las protestas de los agricultores en Bruselas el pasado diciembre y después de que el Ejecutivo comunitario haya propuesto un conjunto de «herramientas» para aumentar los recursos de la Política Agrícola Común (PAC) en el futuro presupuesto plurianual.

INDONESIA ESPAÑA

Lombok – (Indonesia) – Los dos hombres acusados de asesinar a la española Matilde Muñoz en su habitación de hotel en la isla indonesia de Lombok negaron este miércoles, durante la segunda sesión del juicio, haber premeditado el crimen y dijeron que la mataron ante el «shock» de que la víctima despertara cuando entraron a robarla.

PAPA IGLESIA

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV reúne en el Vaticano durante dos días a los cardenales de todo el mundo para participar en un consistorio extraordinario, celebrado por primera vez en su pontificado para ayudarle a abordar cuestiones trascendentales para la iglesia.

BRIGITTE BARDOT

París – El funeral y entierro de la famosa actriz y activista por los derechos de los animales, Brigitte Bardot, se celebró este miércoles en Saint-Tropez, la localidad de la Costa Azul francesa donde residía y donde sus admiradores se congregaron para darle el último adiós.

ROB REINER

Los Ángeles (EEUU) – Nick Reiner comparece ante un juez para una lectura de cargos tras su arresto por las autoridades como el principal acusado del asesinato de sus padres, los cineastas Rob y Michele Reiner, el pasado 14 de diciembre en su domicilio en el acaudalado barrio de Brentwood, Los Ángeles

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- Roma.- PAPA ORACIÓN.- Se presenta la campaña «Pray with the Pope» iniciativa del Pope’s Worldwide Prayer Network (Texto)

13:30h.- Londres.- R.UNIDO PARLAMENTO.- Primera sesión de control al primer ministro británico, Keir Starmer, de 2026 tras el receso navideño. (Texto) (Vídeo)

14:00h.- Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen de manera informal, a iniciativa de la Comisión Europea, tras las protestas de los agricultores en Bruselas el pasado diciembre y después de que el Ejecutivo comunitario haya propuesto un conjunto de «herramientas» para aumentar los recursos de la Política Agrícola Común (PAC) en el futuro presupuesto plurianual. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:55h.- Lefkosia.- CHIPRE UE PRESIDENCIA.- Ceremonia oficial de apertura de la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea, con la asistencia, entre otros, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, así como del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. (Texto)

Ciudad del Vaticano.- PAPA IGLESIA.- El papa León XIV reúne en el Vaticano durante dos días a los cardenales de todo el mundo para participar en un consistorio extraordinario, celebrado por primera vez en su pontificado para ayudarle a abordar cuestiones trascendentales para la iglesia. (Texto) (Foto)

Londres.- R.UNIDO CINE.- Los actores Hugh Jackman y Kate Hudson forman un dueto musical y sentimental en ‘Song Sung Blue: Canción para dos’, una película que retrata una historia verídica de amor y música, según cuentan sus protagonistas y su director, Craig Brewer, en una entrevista con EFE en Londres antes de su estreno en cines. (Vídeo)

América

15:00h.- Washington.- EEUU TECNOLOGÍA.- Las Vegas- La Feria de Electrónica de Consumo (CES, en ingles) del 2026 ha demostrado que los grandes avances de la industria tecnológica y la inteligencia artificial actuales y del futuro no pertenecen a un puñado de grandes compañias sino a las alianzas que se logren. (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Miami.- EEUU ENERGÌA.- Compañías energéticas se reúnen en Florida en la Goldman Sachs Energy, CleanTech & Utilities Conference, donde se espera la asistencia del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para hablar sobre oportunidades de inversión en Venezuela. (Texto)

22:00h.- Bogotá.- COLOMBIA EEUU.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, lidera una manifestación en Bogotá para defender «la soberanía nacional» en medio de las tensiones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas. Plaza de Bolívar (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- El Banco Central del Uruguay presenta el informe de política monetaria correspondiente al cuarto trimestre y último de 2025. (Texto)

Lima.- PERÚ CHILE.- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visita Lima para reunirse con el presidente interino de Perú, José Jerí, con el que tratará asuntos de seguridad fronteriza y política migratoria, tras haber basado su campaña electoral en la expulsión de migrantes irregulares, principalmente de Venezuela. Palacio de Gobierno (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- ROB REINER.- Nick Reiner comparece ante un juez para una lectura de cargos tras su arresto por las autoridades como el principal acusado del asesinato de sus padres, los cineastas Rob y Michele Reiner, el pasado 14 de diciembre en su domicilio en el acaudalado barrio de Brentwood, Los Ángeles (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO TELEFÓNICA.- El gigante español de telecomunicaciones, Telefónica, enfrenta el desafío de concretar la venta del negocio mexicano, pues la empresa mantiene un conflicto fiscal por un adeudo de 4,442 millones de pesos (unos 247 millones de dólares), litigio que se encuentra en manos del Supremo mexicano y el cual se analizará el 8 de enero. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles un canje voluntario de letras en el mercado doméstico, operación con la que busca aplazar por un par de semanas la carga de vencimientos de deuda que debe afrontar. (Texto)

África

15:00h.- Rabat.- MARRUECOS ARQUEOLOGÍA.- El ministerio marroquí de Juventud, Cultura y Comunicación anuncia un hallazgo arqueológico que revela las primeras huellas del Homo sapiens en el mundo. Sede del Ministerio de Cultura

