Temas del día de EFE Internacional del 8 de agosto de 2025 (07.30 horas)

13 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave, un plan que el líder de la oposición israelí ha calificado de «desastre»..

(Texto) (Foto)

(La Policía israelí detuvo en la noche del jueves a nueve personas en Tel Aviv durante las protestas contra la intención del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de tomar el control de la Franja de Gaza).

– Ya sea porque numerosos artistas han cancelado su participación en algunos de los grandes festivales de música de España por su vinculación con un fondo de inversión israelí, o porque han utilizado los escenarios para apoyar, de uno u otro modo, al pueblo palestino, la causa palestina ha estado más que presente en el circuito musical de este verano. (Texto)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Washington.- El ultimátum de diez días que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio al ruso Vladimir Putin para que decrete un alto el fuego en Ucrania termina este viernes, cuando aún quedan por resolver los detalles de la anunciada reunión entre ambos prevista la próxima semana.

(Texto)

(El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves que una reunión entre el mandatario ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, sea una condición necesaria para que se lleve a cabo un encuentro entre él y el líder ruso).

– Diversas iniciativas en Járkov intentan apoyar a los niños y adolescentes que siguen viviendo en las localidades del frente, donde su acceso a la educación y otras oportunidades de desarrollo es limitado y donde sufren también el impacto psicológico de los ataques rusos, que destruyen regularmente centros educativos. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Funeral en Kiev de la periodista Viktoria Roshchina, que murió en cautiverio ruso y cuyos restos mortales han revelado signos de tortura tras ser entregados a las autoridades ucranianas. (Texto)(Foto)(Vídeo)

ARMENIA AZERBAYÁN

Washington – El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, firman este viernes en Washington, auspiciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un acuerdo de pez para poner fin a un conflicto de más de 35 años en el Cáucaso Sur.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(«Estas dos naciones han estado en guerra durante muchos años, lo que ha causado la muerte de miles de personas. Muchos líderes han intentado poner fin a la guerra, sin éxito, hasta ahora, gracias a ‘TRUMP'», escribió el mandatario en su red social, Truth Social).

UE MEDIOS

Bruselas – El nuevo Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación es de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea a partir de este viernes y traerá más transparencia sobre la publicidad institucional o las estructuras de propiedad de los medios, si bien su puesta en marcha avanza a ritmo desigual en los diferentes países.

(Texto)

EEUU ELECCIONES

Washington – El conflicto político y electoral en Texas amenaza con escalar a nivel nacional después de que el FBI aceptara ayudar a las autoridades estatales a localizar a los más de 50 legisladores que salieron del estado para boicotear una propuesta que pretende rediseñar el mapa electoral que –a petición de Donald Trump- beneficiaría al Partido Republicano.

(Texto)

PERÚ COLOMBIA

Bogotá/Lima.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de Perú, Dilma Boluarte, se han enzarzado en una disputa por la isla amazónica de Santa Rosa, una formación que marca el límite entre los dos países y donde se encuentra en la actualidad el municipio peruano de Santa Rosa del Loreto y cuya pertenencia a Perú el presidente colombiano no reconoce.

«Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona», dijo Petro en la ciudad colombiana de Leticia, ubicada frente a Santa Rosa.

Desde Japón, donde Boluarte realiza una visita oficial, la mandataria dio un mensaje a la nación en el que dijo que la soberanía del país sobre la isla reclamada por Colombia, donde se encuentra la población de Santa Rosa de Loreto, no está en conflicto y no hay ningún tema pendiente de tratar «de ninguna manera».

(Texto)

– El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, acordaron este viernes reforzar la cooperación económica entre ambos países en áreas como la promoción de inversiones, el suministro de materias primas y el desarrollo de infraestructuras, durante una cumbre en Tokio.

BANGLADÉS GOBIERNO

Daca – El líder del Gobierno interino de Bangladés, el nobel de la Paz, Muhammad Yunus, cumple su primer año en el cargo, al que accedió en reemplazo de la ex primera ministra Sheikh Hasina, quien dimitió y huyó del país presionada por semanas de protestas antigubernamentales que sumieron al país en el caos y provocaron cientos de muertos.

(Texto)

CHINA ROBOTS

Pekin.- Más de cien innovaciones robóticas verán la luz en la Conferencia Mundial de Robots 2025, a la que acuden doscientas empresas del sector bajo el lema «Haciendo robots más inteligentes».

(Texto)(Foto) (Vídeo)

ARGENTINA CINE

Buenos Aires . El actor argentino Guillermo Francella se pone en la piel de 16 personajes en ‘Homo Argentum’, la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat que explora con humor, ternura y mucha ironía las múltiples caras del ADN argentino.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPAÑA CUBA

Madrid – En el verano de 1990, cuando las relaciones entre España y Cuba se tensaron porque 18 cubanos se refugiaron en la embajada española para poder salir del país, los vecinos de un barrio de Madrid lanzaron una inusual propuesta y pidieron al Gobierno de Fidel Castro asilo político porque el Ayuntamiento quería expropiar sus casas.

(Texto)

FRANCIA CURIOSIDADES

París – Tres generaciones de una misma familia viven desde hace más de 40 años en una barco amarrado en el río Sena, en Issy-les-Moulineaux, a las afueras de París. Una historia plagada de recuerdos familiares, desafíos cotidianos y un modo de vida que desafía al crecimiento urbano.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:30h.- París.- FRANCIA DESEMPLEO.- Se publican las cifras del desempleo en el segundo trimestre.

11:00h.- Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Se celebra en Kiev el funeral de la periodista Viktoria Roshchina, que murió en cautiverio ruso y cuyos restos mortales han revelado signos de tortura tras ser entregados a las autoridades ucranianas. (Texto) (Vídeo)

Sevenoaks (Reino Unido).- R.UNIDO EEUU.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, mantiene un encuentro con el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, en su residencia oficial de campo de Chevening House (al sur de Londres). Chevening House, TN14 6HG

Bruselas.- UE MEDIOS.- El nuevo Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación es de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea a partir de este viernes, si bien su puesta en marcha avanza a ritmo desigual en los diferentes países y España está entre aquellos que aún no han desarrollado en ley varias novedades que prevé la norma europea.

París.- FRANCIA CURIOSIDADES.- Tres generaciones de una misma familia viven desde hace más de 40 años en una barco amarrado en el río Sena, en Issy-les-Moulineaux, a las afueras de París. Una historia plagada de recuerdos familiares, desafíos cotidianos y un modo de vida que desafía al crecimiento urbano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Járkov.- UCRANIA GUERRA.- Diversas iniciativas en Járkov intentan apoyar a los niños y adolescentes que siguen viviendo en las localidades del frente, donde su acceso a la educación y otras oportunidades de desarrollo es limitado y donde sufren también el impacto psicológico de los ataques rusos, que destruyen regularmente centros educativos. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- ONU PLÁSTICOS.- Se celebra la sexta ronda del Comité Negociador Intergubernamental que negocia un tratado vinculante sobre la contaminación con plásticos.

Fráncfort.- THYSSENKRUPP ESTRATEGIA.- Junta general extraordinaria de accionistas del grupo industrial alemán Thyssenkrupp, en el que deben autorizar la prolongación por cinco años del contrato del consejero delegado, Miguel Ángel López, y la escisión del negocio naval Marine Systems (TKMS) para sacar un 49 % a Bolsa.

Madrid.- MEMORIA HISTÓRICA.- Quico y Esperanza son considerados los dos últimos exguerrilleros antifranquistas vivos. A sus 100 y 98 años, recuerdan en sendas entrevistas con EFE la vida en la clandestinidad como maquis y reivindican su lucha por la libertad.

Barcelona.- MODERNISMO EUROPA.- El escritor e historiador Xavier Martínez i Edo, autor de una guía antológica de ‘Las 70 joyas del Modernismo en Europa’, cree que «la voluptuosidad en su decoración, la luminosidad y la extravagancia» han hecho que este estilo arquitectónico tenga tanto éxito en lugares tan distantes como Oporto, Bruselas, Glasgow, Barcelona o Praga, explica a EFE. Por Jose Oliva. (Texto) (Foto)

América

14:00h.- Miami.- EEUU CUBA.- Entrevista con el ilustrador cubanoestadounidense Edel Rodríguez, conocido por su trabajo en portadas de TIME, The New York Times o Der Spiegel, a propósito del estreno de un documental sobre su trayectoria artística. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Miami.- EEUU ANIMALES.- Su apariencia adorable y la viralización en redes sociales han convertido a los capibaras en uno de los animales de moda, un tirón que ha aprovechado el ‘Café Capibara’ en Florida para permitir a sus visitantes cuidar y aprender acerca de estos roedores gigantes, a la par que apoyan un proyecto de conservación. (Crónica) (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO MUERTE.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México presenta las estadísticas de defunciones registradas en 2024 (Texto)

22:00h.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street se encamina a cerrar la semana con ganancias tras la entrada en vigor del nuevo plan arancelario del Gobierno de Donald Trump y gracias a las perspectivas de las grandes tecnológicas de beneficiarse de exenciones a otros gravámenes por sus inversiones en EE.UU.

Buenos Aires.- ARGENTINA CINE.- El actor argentino Guillermo Francella se pone en la piel de 16 personajes en ‘Homo Argentum’, la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat que explora con humor, ternura y mucha ironía las múltiples caras del ADN argentino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU TIROTEO.- Elias Rodriguez, acusado de matar a dos empleados de la embajada de Israel en Washington, comparece ante la Justicia.

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES.- Rueda de prensa de la misión del Instituto Nacional Demócrata (NDI, siglas en inglés) para informar sus recomendaciones sobre su visita a Honduras, en el marco de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- PETROBRAS RESULTADOS.- La petrolera estatal brasileña Petrobras comenta sus resultados del segundo trimestre del año, después de aumentar su beneficio en cerca de un 50 % en los tres primeros meses. (Texto)

Quito.- ECUADOR GASTRONOMÍA.- Comienza la quinta edición del Hueca Fest, uno de los mayores festivales gastronómicos de Ecuador, donde agrupa a los restaurantes más distintivos de la comida tradicional ecuatoriana, que se celebrará entre el 8 y 11 de agosto. Centro de Eventos Bicentenario (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA INFLACIÓN.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado de la inflación de Colombia correspondiente a julio de 2025. (Texto)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO AGRICULTURA.- La ciudad egipcia de Ismailiya acoge la tercera edición del Festival del Mango con la apertura de un mercado repleto de esta fruta, considerada símbolo nacional del país, y cuya cosecha en los últimos ha sufrido por el cambio climático.

Asia

Tokio.- JAPÓN PERÚ.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se reúne en Tokio con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, en el marco de su viaje a Japón destinado a estrechar relaciones y promover los intercambios entre ambos países. Kantei – Oficina del primer ministro (Texto) (Foto) (Vídeo)

Daca.- BANGLADÉS GOBIERNO.- El líder del Gobierno interino de Bangladés, el nobel de la Paz, Muhammad Yunus, cumple su primer año en el cargo, al que accedió en remplazo de la ex primera ministra Sheikh Hasina, quien dimitió y huyó del país presionada por semanas de protestas antigubernamentales que sumieron al país en el caos y provocaron cientos de muertos.

Pekín.- CHINA ROBOTS.- Más de cien innovaciones robóticas verán la luz en la Conferencia Mundial de Robots 2025, a la que acuden doscientas empresas del sector bajo el lema «Haciendo robots más inteligentes». (Texto) (Foto) (Vídeo)

