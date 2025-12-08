Temas del día de EFE Internacional del 8 de diciembre de 2025 (09.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Londres – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reúne en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con el canciller alemán, Friedrich Merz, en el marco de los contactos que se están produciendo entre representantes ucranianos, europeos y estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia.

– Rusia sigue avanzando en el este y el sur de Ucrania, mientras Kiev aguarda la reunión en Londres del presidente Volodímir Zelenski con los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia.

– Los ucranianos pasan hasta 18 horas al día sin electricidad debido a los más recientes ataques rusos contra el sistema energético, que han producido también interrupciones en el suministro de agua y calefacción. Por Rostyslav Averchuk.

– Cumbre de líderes de los países miembros de la alianza militar postsoviética, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.

– Desde Doha, el Defensor del Pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, consideró en una entrevista a EFE que no cree que se firmen acuerdos que «violen los intereses nacionales» de Ucrania.

TAILANDIA CAMBOYA

Bangkok/Nom Pen – Tailandia bombardeó este lunes objetivos militares en Camboya, mientras al menos un soldado tailandés ha fallecido y una decena de personas han resultado heridas por nuevos enfrentamientos en la frontera entre ambos países, lo que supone una escalada en las tensiones bilaterales de los últimos meses y la ruptura del alto el fuego mediado por el presidente de EE.UU., Donald Trump. (foto)

Se enviará una cronología del conflicto.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa.- Continúan sin conocerse los resultados oficiales de las elecciones del 30 de octubre en Honduras, entre denuncias de fallos de seguridad en el escrutinio por parte de responsables del partido oficialista, el izquierdista Libre, que ya ha dicho que «no reconoce» la cita electoral por la supuesta «injerencia y coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

VENEZUELA EEUU

Caracas – El chavismo fortalece su dirección con la conformación de un buró político, integrado por figuras históricas y nuevas con arraigo popular, que busca cerrar filas en torno al presidente Nicolás Maduro, cuando aumenta la presión de EE.UU..

– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dirige su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

– El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El brazo armado de Hamás busca en un barrio de la ciudad de Gaza al último rehén muerto que queda en la Franja, cuya entrega pondrá fin a la primera parte del alto el fuego, mientras las tropas israelíes siguen matando cada día a palestinos por cruzar la línea amarilla de retirada.

– El presidente israelí, Isaac Herzog, visita Nueva York, donde se espera que se reúna con líderes de la comunidad judía estadounidense, participe en la asamblea bienal de la American Zionist Movement, pronuncie un discurso en la Yeshiva University y mantenga encuentros con miembros del Congreso y representantes académicos.

SIRIA TRANSICIÓN

Damasco – Siria marca el primer aniversario del derrocamiento de Bachar al Asad, cuya familia gobernó el país con mano de hierro durante más de medio siglo, y quien cayó a causa de una rápida ofensiva de grupos islamistas y opositores.

– Desde la caída de Bachar al Asad hace un año, la destruida aldea de Buwaidah al Sharqiyah ha recuperado a buena parte de los vecinos que huyeron durante la guerra civil siria, y que ahora han preferido cambiar los campos de refugiados por tiendas de campaña en su propia tierra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UE MIGRACIÓN

Bruselas – Los ministros de Interior de la Unión Europea se reúnen para tratar de acordar distintas propuestas legislativas relacionadas con el pacto migratorio y de asilo que, entre otras cosas, determinarán la solidaridad (reubicaciones de migrantes y financiación) que países como España recibirán a partir del próximo año.

BENÍN GOLPE

Cotonú – Benín intenta recobrar la normalidad tras frustar este domingo, con ayuda militar de la vecina Nigeria, un golpe de Estado que buscaba derrocar al presidente Patrice Talon, una vez que la Comisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) ordenó el despliegue de tropas del bloque regional en el país.

GLOBOS DE ORO

Los Ángeles (EEUU) – La organización de los Globos de Oro anuncia a los nominados de la 83 edición de sus premios, que se celebrarán el 11 de enero en Los Ángeles (California), con ‘One Battle After Another’ (‘Una batalla detrás de otra’) o ‘Frankenstein’ como las favoritas en cine y ‘The Pitt’ o ‘Adoelescence’ (‘Adolescencia’), en las categorías de series.

PREMIOS NOBEL

Estocolmo.- El científico Omar Yaghi, Premio Nobel de Química 2025, habla en una entrevista con EFE de su trayectoria vital y científica, que le ha llevado de ser hijo de refugiados palestinos en Jordania a uno de los descubridores de los nuevos materiales llamados a solventar la crisis ambiental.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Bruselas.- UE INDUSTRIA.- Los ministros de Industria de la Unión Europea celebran un consejo en el que abordarán, entre otros temas, la vigilancia de los productos que llegan a la Unión Europea a través del comercio electrónico.

10:00h.- Sosnowiec (Polonia).- UCRANIA GUERRA.- Arranca el juicio contra dos disidentes rusos acusados de espiar para la inteligencia de Moscú. (Texto)

11:00h.- Glasgow.- R.UNIDO ESCOCIA.- El jefe de gobierno autónomo de Escocia y líder del Partido Nacionalista Escocés, John Swinney, lanza su campaña de actos por la independencia del territorio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- París.- OCDE INFLACIÓN.- La OCDE publica los datos mensuales de la inflación en sus países miembros.

13:00h.- Basilea.- BPI INFORME.- El Banco de Pagos Internacionales (PIB) publica su informe trimestral de diciembre.

16:00h.- Roma.- PAPA INMACULADA.- El papa León XIV acude a la Plaza de España de Roma para la tradicional ofrenda del 8 de diciembre a la Virgen de la Inmaculada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:15h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- Partidarios de Ucrania protestan contra una actuación de la soprano rusa Anna Netrebko en Berlín.

20:15h.- Niederkassel.- ALEMANIA GOBIERNO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, contesta en directo a preguntas de 135 ciudadanos en el programa de televisión ‘Die Arena’ de la primera cadena pública de Alemania.

Estambul.- TURQUÍA OPOSICIÓN.- En un Tribunal de Estambul, se celebra hoy una nueva audiencia del juicio contra el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, destituido alcalde de Estambul, por presunta falsificación de su diploma universitario. (Texto)

Ankara.- TURQUÍA HUNGRÍA.- El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, viaja a Turquía para entrevistarse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, además de participar en el 7º encuentro estratégico de alto nivel para las relaciones bilaterales.

Moscú.- RUSIA OTSC.- Cumbre de líderes de los países miembros de la alianza militar postsoviética, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES.- Continúan sin conocerse los resultados oficiales de las elecciones del 30 de octubre en Honduras, entre denuncias de fallos de seguridad en el escrutinio por parte de responsables del partido oficialista, el izquierdista Libre.(Texto)

14:00h.- Los Ángeles.- GLOBOS DE ORO.- La organización de los Globos de Oro anuncia a los nominados de la 83 edición de sus premios, que se celebrarán el 11 de enero en Los Ángeles (California), con ‘One Battle After Another’, ‘Sinners’, ‘Frankenstein’ o ‘Hamnet’ entre las posibles películas favoritas de esta edición. (Texto) (Vídeo)

14:30h.- Quito.- ECUADOR CORRUPCIÓN.- Un juez de Ecuador decide si lleva a juicio al expresidente Lenín Moreno (2017-2021) por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa china Sinohydro para la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando ejercía de vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017). (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- El Instituto Nacional de Estadística de México presenta su reporte automotriz de vehículos ligeros del mes de noviembre (Texto)

18:00h.- Miami.- EEUU ELECCIONES.- Entrevista con Bryan Calvo, de 27 años, elegido alcalde de Hialeah (Florida) y considerado el mandatario local más joven en la historia de esa ciudad, un bastión republicano de mayoría cubanoestadounidense en pleno condado demócrata de Miami-Dade. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

20:00h.- Nueva York.- MÉXICO MÚSICA.- El cantante y compositor mexicano Humbe (Monterrey, 2000) habla a EFE de su tercer disco, ‘Dueño del cielo’, álbum en el que explora atardeceres y se reinventa como artista, y de su próxima gira internacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU ISRAEL.- El presidente israelí, Isaac Herzog, visita Nueva York, donde se espera que se reúna con líderes de la comunidad judía estadounidense, participe en la asamblea bienal de la American Zionist Movement, pronuncie un discurso en la Yeshiva University y mantenga encuentros con miembros del Congreso y representantes académicos.

Ciudad de México.- MÉXICO EEUU.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, da los detalles de la reunión que sostuvo con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de Canadá, Mark Carney (Texto) (Foto) (Vídeo)

Guayaquil.- ECUADOR DESAPARICIONES.- Se cumple un año del caso más emblemático de violaciones a los derechos humanos bajo la «guerra» declarada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, contra el crimen organizado, ante la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes que fueron detenidos irregularmente por militares y que posteriormente aparecieron calcinados y con señales de disparos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- JOHN LENNON.- Los fans de John Lennon se dan cita en el parque Central Park de Nueva York para conmemorar la muerte del artista, asesinado el 8 de diciembre de 1980 en el edificio Dakota de la Gran Manzana (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL AUTOMÓVILES.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) divulga los datos de producción, ventas y exportación de automóviles de Brasil en noviembre. (Texto)

Montreal.- G7 TECNOLOGÍA.- Los ministros de Industria y Tecnología del G7 se reúnen el 8 y 9 de diciembre en Montreal (Canadá) para tratar su colaboración en proyectos de inteligencia artificial, nuevas tecnologías como las cuánticas, y la cadena de suministro para el sector industrial. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA ECONÓMIA.- El termómetro de la crisis económica en Bolivia se enfrió un tanto con la llegada hace un mes del centrista Rodrigo Paz al Gobierno, pues si bien la provisión de combustibles es algo más fluida y el precio del dólar en el mercado paralelo se moderó, por ahora no hubo soluciones estructurales (Texto)

La Paz.- UNESCO PATRIMONIO.- La festividad de la virgen de Guadalupe, patrona de Sucre, la capital constitucional de Bolivia, es una de las más representativas del país por la fusión entre la religión y la cultura, y ahora postula para ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caacupé.- PARAGUAY RELIGIÓN.- Miles de files católicos peregrinan hasta la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros para rendir tributo a la Virgen de Caacupé, la patrona de Paraguay, en la que es considerada la celebración religiosa más importante del país suramericano (Texto) (Foto)

Washington.- RESERVA FEDERAL.- La ultima reunión de la Fed de este año llega esta semana marcada por la incertidumbre ante la posibilidad de que se mantengan intactos los tipos y el nombramiento, a principios de año, del sucesor de Jerome Powell en la presidencia, un cargo que las quinielas apuntan que podría ocupar Kevin Hassett, actual director del Consejo Económico de Trump. (Texto)

O.Medio

Damasco.- SIRIA TRANSICIÓN.- Siria marca el primer aniversario del derrocamiento de Bachar al Asad, cuya familia gobernó el país con mano de hierro durante más de medio siglo, y quien cayó a causa de una rápida ofensiva de grupos islamistas y opositores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buwaidah al Sharqiyah (Siria) – SIRIA TRANSICIÓN.- Desde la caída de Bachar al Asad hace un año, la destruida aldea de Buwaidah al Sharqiyah ha recuperado a buena parte de los vecinos que huyeron durante la guerra civil siria y que ahora han preferido cambiar los campos de refugiados por tiendas de campaña en su propia tierra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- El brazo armado de Hamás busca en un barrio de la ciudad de Gaza al último rehén muerto que queda en la Franja, cuya entrega pondrá fin a la primera parte del alto el fuego, mientras las tropas israelíes siguen matando cada día a palestinos por cruzar la línea amarilla de retirada.

Jerusalén.- ISRAEL COSTA RICA.- Costa Rica e Israel firman en Jerusalén un tratado de libre comercio con la asistencia del ministro de Comercio Exterior costarricense, Manuel Tovar.(Texto) (Foto)

El Cairo.- IRAK DROGAS.- Irak acoge una conferencia para abordar la cooperación contra el tráfico de estupefacientes, en la que participan delegaciones de doce países, incluidos los vecinos, entre ellos Siria, Jordania, Irán, Líbano y Turquía.

África

Nairobi.- ONU MEDIOAMBIENTE.- Empieza el séptimo período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7), que se celebra bajo el lema «Promoviendo soluciones sostenibles para un planeta resiliente» hasta el 12 de diciembre. (Texto)

Abiyán.- COSTA MARFIL PRESIDENTE.- El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, jura el cargo para un cuarto mandato tras ganar las elecciones presidenciales del pasado 25 de octubre. (Texto)Asia

ASia

Pekín.- CHINA COMERCIO.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de noviembre del comercio entre el país asiático y el resto del mundo, que aumentó un 0,1 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA ALEMANIA.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, llega a China tras aplazar su visita en octubre en medio de tensiones por las restricciones chinas a la exportación de tierras raras.

Nueva Delhi.- UNESCO PATRIMONIO.- Comienza en Nueva Delhi la reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO las candidaturas de 68 elementos presentadas por 78 Estados para su inclusión en las Listas de la Convención. (Dura hasta el 13 y las votaciones de las candidaturas comienzan el día 9)

Hong Kong.- HONG KONG ELECCIONES.- Las elecciones al Consejo Legislativo (LegCo) de Hong Kong celebradas el domingo registraron una participación del 31,9 %, 1,7 puntos por encima de las anteriores, pese a que se esperaba un aumento de la abstención, en medio del duelo por las 159 víctimas del devastador incendio de Wang Fuk Court. (Texto)

