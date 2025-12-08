Temas del día de EFE Internacional del 8 de diciembre de 2025 (19.00 horas)

6 minutos

UCRANIA GUERRA

Londres – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con el canciller alemán, Friedrich Merz, en el marco de los contactos que se están produciendo entre representantes ucranianos, europeos y estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este lunes que «no hay más tiempo que perder» para asegurar el apoyo financiero de Ucrania, ya que «es un acto crucial para la defensa de Europa».

(Texto)

– Los ucranianos pasan hasta 18 horas al día sin electricidad debido a los más recientes ataques rusos contra el sistema energético, que han producido también interrupciones en el suministro de agua y calefacción. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

SIRIA TRANSICIÓN

Damasco – Miles de personas se congregaron este lunes en las inmediaciones de la plaza de los Omeyas en Damasco para tomar parte en las celebraciones por el primer aniversario de la caída de Bachar al Asad, que arrancaron con desfiles militares y espectáculos de parapente en medio de un ambiente festivo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, aseguró este lunes que declaran «una ruptura total con la era del antiguo régimen» y que avanzarán «hacia un nuevo amanecer», durante su discurso por el primer aniversario desde la caída de Bachar al Asad.

– Desde la caída de Bachar al Asad hace un año, la destruida aldea de Buwaidah al Sharqiyah ha recuperado a buena parte de los vecinos que huyeron durante la guerra civil siria, y que ahora han preferido cambiar los campos de refugiados por tiendas de campaña en su propia tierra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UE MIGRACIÓN

Bruselas – Los países de la Unión Europea acordaron este lunes apoyar en 2026 a los Estados miembros bajo mayor presión migratoria con 21.000 reubicaciones de migrantes y 420 millones de euros de asistencia financiera, un contingente inferior al que había propuesto Bruselas y defendía España, es decir, 30.000 reubicaciones y 600 millones.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Los países de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo este lunes sobre dos propuestas legislativas relativas a los «países seguros» dirigidas a acelerar los retornos de los migrantes que no tienen posibilidades de ver admitida su solicitud de asilo en territorio comunitario.

(Texto)

TAILANDIA CAMBOYA

Bangkok/Nom Pen – El Ejército de Tailandia dijo este lunes que ha lanzado ataques aéreos contra objetivos militares en Camboya, mientras autoridades de cada país informaron de la muerte de al menos cinco personas, un soldado tailandés y cuatro civiles camboyanos, en el que supone el peor episodio de enfrentamientos desde julio, cuando estos cesaron con la mediación de Donald Trump.

(Texto) (foto)

Se ha enviado una cronología del conflicto.

(Texto) (foto)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa.- El escrutinio de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre se reanudó este lunes después de un parón de tres días por problemas técnicos, con el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la cabeza.

(Texto)

VENEZUELA EEUU

Caracas – El chavismo fortalece su dirección con la conformación de un nuevo buró político, integrado por figuras históricas y emergentes, que busca cerrar filas en torno al presidente Nicolás Maduro en medio de las tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe.

(Texto)

– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dirige su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(Texto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El brazo armado de Hamás busca en un barrio de la ciudad de Gaza al último rehén muerto que queda en la Franja, cuya entrega pondrá fin a la primera parte del alto el fuego, mientras las tropas israelíes siguen matando cada día a palestinos por cruzar la línea amarilla de retirada.

(Texto)

– El presidente israelí, Isaac Herzog, visita Nueva York, donde se espera que se reúna con líderes de la comunidad judía estadounidense, participe en la asamblea bienal de la American Zionist Movement, pronuncie un discurso en la Yeshiva University y mantenga encuentros con miembros del Congreso y representantes académicos.

(Texto)

BENÍN GOLPE

Cotonú – La calma volvió este lunes a Benín, que empezó a recobrar la normalidad tras el intento de golpe de Estado de este domingo que buscaba derrocar al presidente del país, Patrice Talon, frustrado por el Ejército beninés con ayuda militar de la vecina Nigeria.

(Texto)

GLOBOS DE ORO

Los Ángeles (EEUU) – ‘Una batalla tras otra’, de Paul Thomas Anderson, lidera las nominaciones a los Globos de Oro, con nueve candidaturas, entre ellas a mejor película, director, actor principal (Leonardo DiCaprio) y actriz protagonista (Chase Infinity), mientras la española «Sirat» aspira al premio del mejor filme extranjero.

(Texto) (Vídeo)

PREMIOS NOBEL

Estocolmo.- Omar Yaghi, Premio Nobel de Química 2025, pasó su infancia en una habitación de apenas 30 metros en Amán (Jordania), que él y los otros once miembros de su familia compartían con el ganado que criaban. Sus padres, refugiados palestinos, apenas sabían leer ni escribir. Por Caty Arévalo

(Texto) (Foto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245