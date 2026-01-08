Temas del día de EFE Internacional del 8 de enero de 2026 (13.00 horas)

Caracas/Washington – Los venezolanos buscan adaptarse a una nueva realidad social y política con la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, bajo la presión de Estados Unidos, empeñado en controlar el petróleo venezolano «indefinidamente» y ser el principal socio comercial del país suramericano.

– Se cumple un año de la protesta en las calles de Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, que enfrenta un panorama incierto tras la captura del presidente Nicolás Maduro y el nuevo escenario que se abre entre Caracas y Washington con el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

– Mientras la administración de EEUU ha dicho que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo indefinido y ha prometido incentivos a las petroleras que inviertan en ese país, el sector aún duda por la «poca claridad» del apoyo, la incertidumbre política y el atraso de la infraestructura, según expertos reunidos en Miami en una conferencia energética.

– La captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, realizada sin un mandato del Consejo de Seguridad, o las amenazas de Washington sobre Groenlandia, colocan a la ONU en el centro de una de las crisis más delicadas para su credibilidad desde hace años, al poner en jaque su papel como garante del orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial.

– La venezolana María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo -detenido desde hace más de un año en Caracas-, dijo en una entrevista con EFE en Buenos Aires que tras la intervención de Estados Unidos, Venezuela «está en manos de personas mucho peores que Nicolás Maduro» y pidió al presidente Javier Milei que modere el discurso.

– La intervención estadounidense en Venezuela pone a prueba la influencia de China en Latinoamérica y a los países de la región entre la espada y la pared, presionados por Washington pero reticentes a darle la espalda a Pekín por los enormes intereses comerciales en juego.

EEUU INMIGRACIÓN

Mineápolis (EE.UU.) – La investigación por la muerte de una ciudadana estadounidense de 37 años por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis continúa, mientras crece la indignación de las autoridades locales y de la ciudadanía en diversas ciudades del país y la Administración Trump justifica lo sucedido y defiende al agente implicado.

EEUU COLOMBIA

Bogotá – La seria crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos da un giro inesperado con una larga y «constructiva» conversación telefónica que tuvieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, quienes acordaron reunirse próximamente en la Casa Blanca.

– La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, explica en una rueda de prensa sobre los detalles de la llamada del presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

GROENLANDIA EEUU

Washington/Berlín- EEUU da una oportunidad a la diplomacia para controlar el territorio autónomo danés de Groenlandia al acceder a una reunión con Copenhague y Nuuk, que abogan por eliminar “malentendidos” en la relación con Washington.

– China ha mostrado en la última década un interés creciente por el Ártico y por Groenlandia, especialmente a través de inversiones puntuales en proyectos mineros y de su apuesta estratégica por las nuevas rutas marítimas árticas hacia Europa.

IRÁN PROTESTAS

Teherán.- En medio de las mayores protestas contra la República Islámica en tres años, muchos iraníes que desean un cambio político observan con preocupación las amenazas de intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, quien acaba de atacar Venezuela y capturado a su mandatario. Por Jaime León

UE MERCOSUR

Bruselas/París.- Los países de la UE tratan de cerrar los últimos flecos para poder dar luz verde este viernes a la firma del acuerdo de asociación negociado con el Mercosur, al que siguen oponiéndose al menos Francia y Hungría, mientras se han convocado nuevas protestas de agricultores contra el mismo en varios estados miembros.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – La ciudad ucraniana de Guliaipole, un importante centro logístico en la región sureña de Zaporiyia, se convierte en el epicentro de los combates, junto con Pokrovsk y Kúpiansk, en las regiones de Donetsk y Járkov, respectivamente, donde las fuerzas de Kiev encuentran dificultades para frenar los avances graduales de unas fuerzas rusas numéricamente superiores.

(Texto)

– El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente lituano, Gitanas Nauseda, en los márgenes de una reunión de la dirección de la Unión Socialcristiana (CSU) en un antiguo monasterio en la localidad bávara de Seeon.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El brazo armado de Hamás, las brigadas Al Qasam, no reanudó este jueves la búsqueda del cuerpo del rehén israelí que queda en Gaza, según atestiguó EFE, una circunstancia que un miembro del equipo de búsqueda atribuyó a que Israel no les ha dado permiso para acceder al lugar, que se encuentra al otro lado de la zona amarilla, en territorio controlado por el Ejército israelí.

– Desde una Gaza asolada, el médico español David Noguera de Médicos Sin Fronteras (MSF) mantiene la esperanza y confía en que Israel no expulsará de la Franja a 37 ONG internacionales

PAPA IGLESIA

Ciudad del Vaticano – El Vaticano explica en rueda de prensa los resultados del consistorio extraordinario de cardenales de todo el mundo convocado por primera vez por el papa León XIV para abordar temas de importancia para la iglesia, como la evangelización y participación en la iglesia, aunque evitando el tema de liturgia, motivo de división en los últimos tiempos.

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia).- Los equipos de búsqueda de Indonesia no lograron encontrar este jueves al niño español de 10 años desaparecido tras el naufragio el 26 de diciembre en el Parque Nacional de Komodo de un barco turístico donde viajaba junto a su familia, de los cuales tres han fallecido y dos fueron rescatados.

ONU ECONOMÍA

Naciones Unidas/Nueva Delhi – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) presenta este jueves en Nueva Delhi su informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2026, en un encuentro informativo con periodistas para analizar las tendencias y previsiones de la economía global.

BRASIL DEMOCRACIA

Brasilia – El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza una ceremonia para conmemorar el tercer aniversario del violento asalto a las sedes de los tres poderes, en Brasilia, perpetrada por simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

15:00h.- Ginebra.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- El Foro Económico Mundial presenta su Barómetro de Cooperación Global de 2026, que se basa en los pilares de comercio, la tecnología, el clima, y la paz y seguridad. (Texto)

20:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA IGLESIA.- El Vaticano explica en rueda de prensa los resultados del consistorio extraordinario de cardenales de todo el mundo convocado por primera vez por el papa León XIV para abordar temas de importancia para la iglesia. (Texto) (Foto)

Seeon (Alemania).- ALEMANIA LITUANIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente lituano, Gitanas Nauseda, en los márgenes de una reunión de la dirección de la Unión Socialcristiana (CSU) en un antiguo monasterio en Seeon, en Baviera, donde ambos pronunciarán sendos discursos. (Texto) (Foto)

París.- ESPAÑA JUSTICIA.- El Tribunal de Estrasburgo dicta sentencia sobre la demanda de dos educadores sociales que acusan a España de no haber tenido en cuenta sus derechos tras rechazar una demanda que presentaron contra el diario ABC por la publicación de un artículo sobre la radicalización islámica en los centros de menores de Cataluña. (Texto)

América

12:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en noviembre. (Texto)

13:00h.- Brasilia.- BRASIL DEMOCRACIA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza una ceremonia para conmemorar el tercer aniversario del violento asalto a las sedes de los tres poderes, en Brasilia, perpetrada por simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

13:30h.- Washington.- EEUU BALANZA COMERCIAL.- La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de EE.UU. de octubre de 2025. (Texto)

14:00h.- Nueva York.- ZOHRAN MAMDANI.- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cumple este jueves su primera semana a cargo de la ciudad. (Texto) (Foto)

14:30h.- Bogotá.- EEUU COLOMBIA.- La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, explica en una rueda de prensa sobre los detalles de la llamada del presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

16:30h.- Nueva York.- EEUU NARCOTRAFICO.- El capo mexicano Vicente Carrillo Fuentes comparece en la corte federal para el Distrito Este de Nueva York, que fue pospuesta el 19 de noviembre, en la que se conocerá si se declara culpable, tasa meses de negociación con la Fiscalía o si irá a juicio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- Los astronautas de la NASA Mike Fincke y Zena Cardman realizarán una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional para mejorar el suministro de energía solar. Será la primera caminata de Cardman y la décima de Fincke, con la que iguala un récord de la NASA. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Manizales.- COLOMBIA TOROS.- Corrida mixta de la Feria de Manizales con toros y novillos de Ernesto Gutiérrez para Alejandro Talavante y los novilleros Felipe Miguel Negret y Olga Casado. Plaza de Toros de Manizales (Texto)

23:00h.- Bogotá.- COLOMBIA INFLACIÓN.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publica el dato de inflación de Colombia de 2025. (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES.- El pleno del Parlamento de Honduras, que preside Luis Redondo, afín al gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), está convocado para conocer un «informe sobre las elecciones generales» del 30 de noviembre de 2025, de las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) brindo los resultados finales el 30 de diciembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ESPAÑA.- El presidente argentino, Javier Milei, mantendrá este jueves una reunión en Buenos Aires con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la minuta de su última reunión de política monetaria en la que rebajó la tasa de interés al 7 %, su décimo segundo recorte consecutivo y el cuarteto de 25 puntos. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIA.- Argentina difunde este jueves el índice de producción industrial manufacturero correspondiente a noviembre, después de que en octubre la actividad del sector registrara una caída del 0,8 %. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCIÓN.- Argentina difunde este jueves el indicador de actividad de la construcción correspondiente a noviembre, después de que en octubre la actividad del sector registrara una caída del 0,5 %. (Texto)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica el dato de inflación de diciembre. (Texto)

África

Gabes.- TÚNEZ CONTAMINACIÓN.- El Tribunal de Primera Instancia de Gabes determina la paralización temporal de un complejo químico contaminante en Túnez, tras cinco aplazamientos de un caso considerado «urgente». (Texto)

Lusaka.- RD CONGO CONFLICTO.- Ministros de Defensa de la región de los Grandes Lagos se reúnen este jueves en Zambia para abordar la situación en el este de la República Democrática del Congo (RDC), donde sigue la violencia y los combates entre el Ejército y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) a pesar de los esfuerzos de paz. (Texto)

Oriente Medio

Amán.- JORDANIA UE.- La Unión Europea y Jordania celebran en Amán, la capital jordana, su primera cumbre bilateral para profundizar en la asociación política y económica entre ambos bloques y debatir retos globales.

