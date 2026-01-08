Temas del día de EFE Internacional del 8 de enero de 2026 (19.00 horas)

9 minutos

EEUU VENEZUELA

Caracas – El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la «liberación» de «un número importante de personas», que incluyen a venezolanos y extranjeros -entre ellos hay españoles, según confirma España-, como un «gesto unilateral» para «consolidar la paz y la convivencia pacífica» del país.

(Texto) (Foto) (Video)

– La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, confirmó una invitación a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que visite el país y el ofrecimiento del Gobierno del presidente Gustavo Petro de mediar en la crisis de la nación petrolera, especialmente tras la captura por Estados Unidos de Nicolás Maduro.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La captura de Nicolás Maduro, realizada sin un mandato del Consejo de Seguridad, o las renovadas amenazas de Washington sobre Groenlandia sitúan a la ONU ante una de las crisis más delicadas para su credibilidad en años y ponen de nuevo en jaque su papel como garante del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Por Jesús Centeno

(Texto)

– La venezolana María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo -detenido desde hace más de un año en Caracas-, dijo en una entrevista con EFE en Buenos Aires que tras la intervención de Estados Unidos, Venezuela «está en manos de personas mucho peores que Nicolás Maduro» y pidió al presidente Javier Milei que modere el discurso.

(Texto) (Foto) (Video)

– La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro, provoca preocupación e inquietud en la frontera norte de México, particularmente en Ciudad Juárez, donde habitantes y miembros de la comunidad migrante se preguntan si ese tipo de acciones podría repetirse en territorio mexicano ante las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

(Texto) (Foto) (Video)

– La intervención estadounidense en Venezuela pone a prueba la influencia de China en Latinoamérica y a los países de la región entre la espada y la pared, presionados por Washington pero reticentes a darle la espalda a Pekín por los enormes intereses comerciales en juego.

(Texto)

– El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que Estados Unidos se está «alejando gradualmente» de algunos aliados y haciendo caso omiso a las reglas internacionales, en su discurso anual en París ante los embajadores de Francia, en el que rechazó el «nuevo imperialismo» y el «vasallaje».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU INMIGRACIÓN

Mineápolis (EE.UU.) – Las escuelas públicas de Mineápolis han suspendido las clases este jueves y el viernes por «preocupaciones de seguridad» en medio de la crispación que vive esa ciudad, un día después de la muerte a tiros de una mujer por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

(Texto) (Foto) (Video)

Se envía una pieza de documentación: Mineápolis, otra vez foco de las protestas por la violencia policial en EE.UU., que recuerda el caso de George Floyd. Y otra sobre el ICE.

EEUU COLOMBIA

Bogotá – La seria crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos da un giro inesperado con una larga y «constructiva» conversación telefónica que tuvieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, quienes acordaron reunirse próximamente en la Casa Blanca.

(Texto) (Foto) (Video)

– El Gobierno colombiano espera tener una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para definir la fecha y la agenda de la reunión que tendrán en la Casa Blanca los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, dijo este jueves la titular colombiana de Exteriores, Rosa Villavicencio.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

GROENLANDIA EEUU

Washington/Berlín- EEUU da una oportunidad a la diplomacia para controlar el territorio autónomo danés de Groenlandia al acceder a una reunión con Copenhague y Nuuk, que abogan por eliminar “malentendidos” en la relación con Washington.

(Texto) (Audio)

– La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, afirmó que los Veintisiete siempre han sido un «aliado fuerte» de Estados Unidos, pero las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con Groenlandia «no ayudan a lograr la estabilidad.

(Texto)

– China ha mostrado en la última década un interés creciente por el Ártico y por Groenlandia, especialmente a través de inversiones puntuales en proyectos mineros y de su apuesta estratégica por las nuevas rutas marítimas árticas hacia Europa.

(Vídeo)

IRÁN PROTESTAS

Teherán – En medio de las mayores protestas contra la República Islámica en tres años, muchos iraníes que desean un cambio político observan con preocupación las amenazas de intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, quien acaba de atacar Venezuela y capturado a su mandatario. Por Jaime León

(Texto) (Foto)

– Al menos 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más resultado heridos en los primeros doce días de la nueva ronda de protestas a nivel nacional en Irán, según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO) con sede en Oslo.

(Texto)

UE MERCOSUR

Bruselas/París – Los países de la Unión Europea (UE) deberán pronunciarse mañana sobre unas salvaguardas mejoradas en el acuerdo de asociación con el Mercosur ante las quejas de los agricultores comunitarios, con el objetivo de allanar el camino para proceder a la firma del pacto.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que su país se opondrá en la votación de mañana en Bruselas al acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur y advirtió de que la más que probable firma del pacto por parte de la UE «no es el fin de esta historia».

(Texto)

– El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cree que la Unión Europea (UE) está «en condiciones de alcanzar una mayoría cualificada que permita ratificar el acuerdo con Mercosur en los próximos días».

(Texto)

(Se ha enviado información de las protestas en varios países de la UE, sobre todo Francia, Grecia y Alemania).

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – La ciudad ucraniana de Guliaipole, un nudo logístico en el sur de la región de Zaporiyia, se ha convertido en el epicentro de los combates, junto con Pokrovsk y Kúpiansk -en las regiones de Donetsk y Járkov, respectivamente-, mientras las fuerzas de Kiev siguen luchando para frenar los avances graduales de un enemigo numéricamente superior.

(Texto)

– El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo ante el presidente lituano Gitanas Nauseda, que la seguridad de los aliados bálticos es también la seguridad de Alemania y advirtió de que un alto el fuego en Ucrania no está actualmente en el orden del día porque es algo que Rusia no quiere.

(Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Gaza/Jerusalén – Al menos siete personas han muerto como consecuencia de los ataques israelíes llevados a cabo este jueves en diversos puntos de la franja de Gaza, la última de ellas por el ataque de un dron a tiendas de desplazados instaladas en el colegio Abu Hussein, en Yabalía, en el noreste de la Franja, donde también resultaron heridas varias más, según informaron fuentes sanitarias locales.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Desde una Gaza asolada, el médico español David Noguera de Médicos Sin Fronteras (MSF) mantiene la esperanza y confía en que Israel no expulsará de la Franja a 37 ONG internacionales

(Texto) (Vídeo)

PAPA IGLESIA

Ciudad del Vaticano – El consistorio extraordinario convocado por el papa León XIV continúa este jueves con la participación de cardenales de todo el mundo que debatirán sobre asuntos como la evangelización y participación en la iglesia, aunque evitando el tema de liturgia, motivo de división en los últimos tiempos.

(Texto) (Foto) (Audio)

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia) – Los equipos de búsqueda de Indonesia apuran el plazo del operativo que concluye el viernes al mediodía para encontrar al menor español desaparecido a raíz del naufragio de un barco el 26 de diciembre en el Parque Nacional de Komodo, tras concluir la jornada de este jueves sin resultado. Por Noel Caballero

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ONU ECONOMÍA

Naciones Unidas/Nueva Delhi – La economía mundial ha entrado en una fase en la que el gasto en defensa está desplazando agresivamente a las inversiones en desarrollo y acción climática, advirtió este jueves Naciones Unidas en su informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2026 (WESP), presentado en Nueva Delhi.

(Texto) (Audio) (Infografia)

Se han enviado informaciones adicionales desde Madrid, Bogotá y Nueva Delhi.

BRASIL DEMOCRACIA

Brasilia – El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza una ceremonia para conmemorar el tercer aniversario del violento asalto a las sedes de los tres poderes, en Brasilia, perpetrada por simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

– Lula vetó de forma integral el proyecto de ley aprobado por el Congreso que busca rebajar las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

