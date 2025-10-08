Temas del día de EFE Internacional del 8 de octubre de 2025 (09.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/El Cairo – El Ejército israelí ha disminuido la intensidad de su campaña en Gaza pero continúa bombardeando puntos de la Franja y prosigue con sus redadas en Cisjordania, mientras en El Cairo siguen las negociaciones indirectas entre Hamás y el Gobierno israelí sobre el plan presentado por Donald Trump.

– Desde El Cairo se enviará un análisis sobre la posición de los países árabes durante los dos años de guerra en Gaza. Por Isaac J. Martín

– La Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navegaba rumbo a Gaza con nueve barcos con el objetivo de romper el bloqueo de Israel, ha sido interceptada por la Armada israelí en aguas internacionales y todos sus miembros han sido llevados a puerto y serán deportados .

– El alcalde de Ramala, Issa Kassis, relata en una entrevista con EFE en Ginebra la situación que vive la sede administrativa de la Autoridad Palestina tras dos años de guerra en Gaza y crecientes presiones del ejército y los colonos israelíes en Cisjordania.

FRANCIA GOBIERNO

París – Concluye el plazo que el presidente francés, Emmanuel Macron, dio al primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu, para seguir negociando con los partidos políticos para encontrar una solución al bloqueo político que afronta el país,.

FRANCIA ETA

París – El Tribunal de Apelación de París juzga a partir de este miércoles al histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, ‘Josu Ternera’, un proceso pendiente desde hace años y que condiciona su entrega a España donde tiene numerosas cuentas pendientes con la Justicia.

EEUU INMIGRACIÓN

Chicago (EEUU) – Unos 500 soldados de la Guardia Nacional de EE.UU. están dispuestos ya en bases próximas a Chicago para desplegarse en la ciudad y proteger a agentes de la Patrulla Fronteriza y a fuerzas federales que, por orden de la Administración Trump, llevan un mes de intensas redadas migratorias con un fuerte rechazo de las comunidades locales.

– Las redadas migratorias del Gobierno del presidente Donald Trump no han amilanado a la lucha sindical en los campos, que en esta temporada celebran que, tras dos años y medio de organización y conversaciones con los patronos, alcanzaron mejoras en los contratos de los pizcadores de tomate en California.

EEUU GOBIERNO

Washington – El cierre del Gobierno federal en EEUU entra este miércoles en su segunda semana sin perspectivas de acuerdo entre legisladores demócratas y republicanos en Congreso para aprobar un nuevo presupuesto, en medio de retrasos y paralizaciones de servicios esenciales.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Ucrania espera la pronta aprobación de su solicitud para recibir misiles Tomahawk de Estados Unidos, tras la sugerencia del presidente Donald Trump de que esa posibilidad se está considerando seriamente, con la esperanza de que ello aumente el impacto de sus ataques de largo alcance contra Rusia.

FMI BM

Washington – La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, pronuncia este miércoles su discurso sobre las perspectivas de la economía global y sus prioridades, previo a la inauguración de las reuniones anuales del organismo, que serán del 9 al 15 de octubre en Washington.

NOBEL QUÍMICA

Copenhague – La Real Academia de las Ciencias Sueca anuncia el ganador o ganadores del Nobel de Química de este año.

CUBA APAGONES

La Habana.- Las siete centrales termoeléctricas (CTE) operativas de Cuba trabajan a una fracción de su potencial tras años de explotación, según datos oficiales cotejados por EFE. La consecuencia, más apagones para la crisis energética que castiga la isla.

IRÁN NUCLEAR

Teherán – La República Islámica de Irán opta, de momento, por la llamada “paciencia estratégica” en su pulso con Occidente tras la reimposición de las sanciones de Naciones Unidas por su programa nuclear.

FRANCIA ARTE

París – La representación del sueño a través del arte, en especial en los siglos XIX y XX, protagoniza la exposición otoñal del museo Marmottan Monet de París.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- París.- FRANCIA ETA.- Juicio contra el exdirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, por su presunta implicación en la actividad de la banda terrorista en Francia entre diciembre de 2002 y mayo de 2005. (Texto)

09:00h.- Estrasburgo (Francia).- UE RUSIA.- El Parlamento Europeo debate sobre las recientes violaciones del espacio aéreo europeo y las tácticas híbridas de Rusia

09:00h.- Lisboa.- PORTUGAL ELECCIONES.- La candidata socialista a la Alcaldía de Lisboa, Alexandra Leitão, aboga en una entrevista con EFE por más vivienda pública y limitar los apartamentos turísticos para atajar la crisis inmobiliaria que tanto preocupa a los ciudadanos, de cara a las elecciones municipales del domingo, donde las encuestan le dan un empate técnico frente al edil actual, el conservador Carlos Moedas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:45h.- Copenhague.- NOBEL QUÍMICA.- La Real Academia de las Ciencias Sueca anuncia el ganador o ganadores del Nobel de Química de este año (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Londres.- R.UNIDO CONSERVADORES.- La líder del Partido Conservador británico -primero de la oposición-, Kemi Badenoch, interviene en el congreso anual de la formación en la ciudad inglesa de Mánchester, en un momento crítico de caída en las encuestas tras la histórica derrota electoral de 2024. (Texto)

12:00h.- Estrasburgo (Francia).- UE LATINOAMÉRICA.- El Parlamento Europeo vota una resolución no vinculante sobre la estrategia política de la Unión Europea en Latinoamérica

12:00h.- Estrasburgo (Francia).- UE GROENLANDIA.- El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, pronuncia un discurso ante el Parlamento Europeo

12:15h.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- La ministra de Economía, Katherina Reiche, presenta las proyecciones de otoño del Gobierno para la economía alemana del año en curso y del próximo ejercicio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Estrasburgo (Francia).- UE MOTOR.- El Parlamento Europeo debate sobre la futura prohibición de los motores de combustión en la Unión Europea y los esfuerzos para revertirla.

Moscú.- RUSIA TAYIKISTÁN.- El presidente ruso, Vladímir Putin, visita Tayikistán el 8 y 9 de octubre, donde se prevé la firma de varios documentos interestatales e intergubernamentales. (Texto) (Foto)

Ginebra.- ISRAEL PALESTINA.- El alcalde de Ramala, Issa Kassis, concede una entrevista a EFE, en la que habla de la situación de la capital de Cisjordania y la ola de violencia que se vive allí desde los ataques de Hamás contra Israel. (Texto) (Vídeo)

París.- FRANCIA SARKOZY.- El Tribunal Supremo francés examina el recurso del ex presidente francés Nicolas Sarkozy por su condena a seis meses de prisión por la financiación ilegal de su campaña de 2012. (Texto)

París.- FRANCIA ARTE.- La representación del sueño a través del arte, en especial en los siglos XIX y XX, protagoniza la exposición otoñal del museo Marmottan Monet de París. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Belgrado.- SERBIA EEUU RUSIA.- Estados Unidos tiene previsto poner en marcha a partir de hoy sanciones contra la petrolera serbia NIS, que sigue estando controlada por Rusia.

Londres.- FESTIVAL CINE LONDRES.- Inicia la 69 edición del Festival de Cine de Londres (London Film Festival), que se celebra hasta el 19 de octubre, con la proyección inaugural de la película ‘Puñales por la espalda: De entre los muertos’.

Ankara.- TURQUÍA SIRIA.- Los ministros de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, y Siria, Asad al Shaibani, mantienen una reunión para discutir las relaciones bilaterales y temas regionales e internacionales. (Texto)

América

14:30h.- Luque.- ONU PAZ.- La III Conferencia Ministerial de América Latina y el Caribe sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas se reúne en Paraguay con la presencia del eslovaco Miroslav Jenča, el nuevo representante para Colombia del secretario general de la ONU, António Guterres.(Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Sao Paulo.- BRASIL AUTOMÓVILES.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) divulga los datos sobre producción, ventas y exportación de automóviles en Brasil hasta septiembre. (Texto)

15:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- Entrevista con el artista dominicano Nelson Zapata, pionero del merengue hip hop (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Washington.- VENEZUELA DERECHOS HUMANOS.- La CIDH presenta ante el Consejo Permanente de la OEA una solicitud para realizar una visita a Venezuela para observar la situación de derechos humanos

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA CULTURA.- La ministra de Cultura de Colombia, Yanai Kadamani, habla en una entrevista con EFE de los retos de esa cartera en los diez meses que quedan de Gobierno del presidente Gustavo Petro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Brasilia.- FORO ALIMENTACIÓN BRASIL.- El Ministerio de Exteriores de Brasil ofrece una sesión informativa sobre la participación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la apertura del Foro Mundial de Alimentación, el próximo 13 de octubre, en Roma.

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO CÁNCER.- Con una exposición artística y obras de artistas como Gilda Garza, Carolina Pavia y Verónica Vicario activistas buscan recaudar fondos y crear conciencia sobre la prevención del cáncer de mama (Texto) (Foto)

20:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica las actas de su reunión de los pasados 16 y 17 de septiembre.

Ciudad de México -ISRAEL PALESTINA FLOTILLA – Los seis mexicanos que formaban parte de la flotilla Global Sumud, una misión humanitaria con destino a Gaza, regresan repatriados a México tras haber sido detenidos por el gobierno de Israel junto con un centenar de activistas de varios países. (Texto) (foto)(vídeo)

Washington – FMI BM – La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, pronuncia su discurso previo a la inauguración de las reuniones anuales del organismo. (texto) (foto)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile publica los datos de inflación de septiembre. (Texto)

Buenos Aires.- SIMONE BILES.- La gimnasta estadounidense Simone Biles, ganadora de once medallas olímpicas, visita la ciudad de Buenos Aires y brinda una charla motivacional titulada ‘El poder de creer’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIA.- Argentina difunde este lunes el índice de producción industrial manufacturero correspondiente a agosto, después de que en julio la actividad del sector registrara una caída del 2,3 %. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCIÓN.- Argentina difunde este miércoles el indicador de actividad de la construcción correspondiente a agosto, después de que en julio la actividad del sector registrara una caída del 1,8 %. (Texto)

Buenos Aires.- CRISTINA FERNÁNDEZ.- El Tribunal Oral Federal N° 6 de Buenos Aires anuncia este miércoles el veredicto del juicio por el intento de asesinato contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), ocurrido el 1 de septiembre de 2022 (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA GOBIERNO.- A un mes de que termine el Gobierno de Luis Arce, y el fin de casi 20 años del MAS en el poder, Bolivia se encuentra frente a una larga crisis económica y a la expectativa de que la nueva administración que disputarán los opositores Rodrigo Paz y el expresidente Jorge Tuto Quiroga resuelva pronto temas como la escasez de dólares y la falta de combustible que afecta a los sectores productivos. (Texto) (Foto)

Miami.- EEUU CINE.- El actor Elizarrara Tonatiuh, de origen mexicano, dijo en entrevista con EFE que interpretar a Molina en ‘El beso de la mujer araña’, que protagoniza con Jennifer López y Diego Luna, le permitió reconciliarse con su feminidad y sanar heridas provocadas por años de adaptación a las exigencias de Hollywood.

Lima.- PERÚ PINTURA.- Alfredo Alcalde, pintor peruano, expresionista y monumental, alista su nueva propuesta: “Visiones para meditar”, una interpretación de gran formato sobre la sociedad y la condición humana construida sobre la metáfora, la ironía y el simbolismo, que expondrá en la Fundación Sebastián, en Ciudad de México. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- Dos de los tres argentinos que quedaban detenidos en Israel tras participar de la Global Sumud Flotilla aterrizan este miércoles en Buenos Aires tras ser liberados este martes y deportados a través de Jordania (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO OMS.- La OMS informará sobre los principales temas y resoluciones de su 72ª sesión para el Mediterráneo Oriental, que coincide con los dos años de conflicto en Gaza. (Texto)

Teherán.- IRÁN NUCLEAR.- La República Islámica de Irán opta de momento por la llamada “paciencia estratégica” en su pulso con Occidente tras la reimposición de las sanciones de Naciones Unidas por su programa nuclear. (Texto)

El Cairo.- UICN CUMBRE.- La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) inaugura mañana, 9 de octubre, en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) su Congreso Mundial, en el que gobiernos, científicos, comunidades indígenas, ONG y empresas debatirán durante una semana soluciones a la crisis climática y a la pérdida de biodiversidad. (Texto)

África

Kampala.- UGANDA OPOSICIÓN.- Un tribunal ugandés celebra una nueva audiencia sobre las acusaciones de traición contra el histórico líder opositor Kizza Besigye, quien enfrenta cargos que pueden acarrear la pena capital. (Texto)

Johannesburgo.- ISRAEL PALESTINA.- Un grupo de sudafricanos de la flotilla que pretendía llegar a Gaza, incluido Mandla Mandela (nieto del fallecido expresidente Nelson Mandela), regresa a su país tras ser deportados por Israel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Kuala Lumpur – ISRAEL PALESTINA- Una manifestación en solidaridad con Gaza se celebra en el estadio Axiata Arena de Kuala Lumpur, con capacidad para albergar hasta a 16.000 espectadores.

Seúl – BOLSA SEÚL – La Bolsa de Seúl no opera por festividad nacional.

Nueva Delhi – INDIA R.UNIDO – El primer ministro británico Keir Starmer llega a la India, en su primera visita oficial al país asiático tras el acuerdo comercial histórico firmado en julio con el primer ministro Narendra Modi.

Bombay – INDIA ECONOMÍA – Continúa en la ciudad india de Bombay la edición de 2025 de la conferencia anual Global Fintech Fest, dedicada a la tecnología financiera.

Manila – CRISIS CLIMÁTICA – Se reúne en Manila hasta el 10 de octubre el Fondo para Pérdidas y Daños de la ONU, creado para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a las pérdidas y los daños resultantes de los efectos adversos del cambio climático.

