Temas del día de EFE Internacional del 8 de octubre de 2025 (13.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/El Cairo – La tercera ronda de conversaciones indirectas entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás para acordar la aplicación del plan de paz para Gaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, arrancó este miércoles en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij, con un mayor apoyo de los mediadores y la presencia del enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff.

(Durante las negociaciones, que han sido calificadas de alentadoras por el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, Hamás ha dicho que ha intercambiado con Israel una lista de rehenes y prisioneros que serán liberados)

– La Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navegaba rumbo a Gaza con nueve barcos con el objetivo de romper el bloqueo de Israel, ha sido interceptada por la Armada israelí en aguas internacionales y todos sus miembros, ocho de ellos españoles, han sido llevados a puerto y serán deportados .

– El alcalde de Ramala, Issa Kassis, relata en una entrevista con EFE en Ginebra la situación que vive la sede administrativa de la Autoridad Palestina tras dos años de guerra en Gaza y crecientes presiones del ejército y los colonos israelíes en Cisjordania.

FRANCIA GOBIERNO

París – El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, aseguró este miércoles que aprecia una voluntad en los grupos políticos para alcanzar un acuerdo que evite el adelanto electoral y sacar adelante el presupuesto del próximo año, aunque los socialistas han cerrado la puerta a un gobierno de coalición porque no se les ha garantizado la suspensión de la reforma de las pensiones.

FRANCIA ETA

París – El histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, ‘Josu Ternera’, debe someterse este miércoles al peritaje médico de un facultativo nombrado por el Tribunal de Apelación de París para evaluar si se justifica su ausencia por razones de salud en el que debía ser el primer día de su juicio.

(El peritaje del médico que han elegido los jueces debe llegar antes de las 20.00 horas para a partir de ahí tomar el jueves por la tarde una decisión sobre la continuidad del proceso).

EEUU INMIGRACIÓN

Chicago (EEUU) – Unos 500 soldados de la Guardia Nacional de EE.UU. están dispuestos ya en bases próximas a Chicago para desplegarse en la ciudad y proteger a agentes de la Patrulla Fronteriza y a fuerzas federales que, por orden de la Administración Trump, llevan un mes de intensas redadas migratorias con un fuerte rechazo de las comunidades locales.

– Las redadas migratorias del Gobierno del presidente Donald Trump no han amilanado a la lucha sindical en los campos, que en esta temporada celebran que, tras dos años y medio de organización y conversaciones con los patronos, alcanzaron mejoras en los contratos de los pizcadores de tomate en California.

EEUU GOBIERNO

Washington – El cierre del Gobierno federal en EEUU entra este miércoles en su segunda semana sin perspectivas de acuerdo entre legisladores demócratas y republicanos en Congreso para aprobar un nuevo presupuesto, en medio de retrasos y paralizaciones de servicios esenciales.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Ucrania espera la pronta aprobación de su solicitud para recibir misiles Tomahawk de Estados Unidos, tras la sugerencia del presidente Donald Trump de que esa posibilidad se está considerando seriamente, con la esperanza de que ello aumente el impacto de sus ataques de largo alcance contra Rusia.

FMI BM

Washington – La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, pronuncia este miércoles su discurso sobre las perspectivas de la economía global y sus prioridades, previo a la inauguración de las reuniones anuales del organismo, que serán del 9 al 15 de octubre en Washington.

NOBEL QUÍMICA

Copenhague -El Premio Nobel de Química 2025 fue para el japonés Susumu Kitagawa, el británico Richard Robson y el jordano Omar M. Yaghi «por el desarrollo de estructuras metal-orgánicas» que permiten resolver retos a los que se enfrenta actualmente la Humanidad, como recoger agua del aire del desierto, extraer contaminantes del agua, capturar dióxido de carbono y almacenar hidrógeno.

¿Por qué son tan importantes las ‘estructuras metaorgánicas?

(Se enviarán perfiles de los galardonados)

CUBA APAGONES

La Habana.- Las siete centrales termoeléctricas (CTE) operativas de Cuba trabajan a una fracción de su potencial tras años de explotación, según datos oficiales cotejados por EFE. La consecuencia, más apagones para la crisis energética que castiga la isla.

FRANCIA ARTE

París – La representación del sueño a través del arte, en especial en los siglos XIX y XX, protagoniza la exposición otoñal del museo Marmottan Monet de París.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- Estrasburgo (Francia).- UE MOTOR.- El Parlamento Europeo debate sobre la futura prohibición de los motores de combustión en la Unión Europea y los esfuerzos para revertirla.

Moscú.- RUSIA TAYIKISTÁN.- El presidente ruso, Vladímir Putin, visita Tayikistán el 8 y 9 de octubre, donde se prevé la firma de varios documentos interestatales e intergubernamentales. (Texto) (Foto)

Ginebra.- ISRAEL PALESTINA.- El alcalde de Ramala, Issa Kassis, concede una entrevista a EFE, en la que habla de la situación de la capital de Cisjordania y la ola de violencia que se vive allí desde los ataques de Hamás contra Israel. (Texto) (Vídeo)

París.- FRANCIA SARKOZY.- El Tribunal Supremo francés examina el recurso del ex presidente francés Nicolas Sarkozy por su condena a seis meses de prisión por la financiación ilegal de su campaña de 2012. (Texto)

París.- FRANCIA ARTE.- La representación del sueño a través del arte, en especial en los siglos XIX y XX, protagoniza la exposición otoñal del museo Marmottan Monet de París. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Belgrado.- SERBIA EEUU RUSIA.- Estados Unidos tiene previsto poner en marcha a partir de hoy sanciones contra la petrolera serbia NIS, que sigue estando controlada por Rusia.

Londres.- FESTIVAL CINE LONDRES.- Inicia la 69 edición del Festival de Cine de Londres (London Film Festival), que se celebra hasta el 19 de octubre, con la proyección inaugural de la película ‘Puñales por la espalda: De entre los muertos’.

Ankara.- TURQUÍA SIRIA.- Los ministros de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, y Siria, Asad al Shaibani, mantienen una reunión para discutir las relaciones bilaterales y temas regionales e internacionales. (Texto)

América

14:30h.- Luque.- ONU PAZ.- La III Conferencia Ministerial de América Latina y el Caribe sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas se reúne en Paraguay con la presencia del eslovaco Miroslav Jenča, el nuevo representante para Colombia del secretario general de la ONU, António Guterres.(Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Sao Paulo.- BRASIL AUTOMÓVILES.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) divulga los datos sobre producción, ventas y exportación de automóviles en Brasil hasta septiembre. (Texto)

15:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- Entrevista con el artista dominicano Nelson Zapata, pionero del merengue hip hop (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Washington.- VENEZUELA DERECHOS HUMANOS.- La CIDH presenta ante el Consejo Permanente de la OEA una solicitud para realizar una visita a Venezuela para observar la situación de derechos humanos

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA CULTURA.- La ministra de Cultura de Colombia, Yanai Kadamani, habla en una entrevista con EFE de los retos de esa cartera en los diez meses que quedan de Gobierno del presidente Gustavo Petro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Brasilia.- FORO ALIMENTACIÓN BRASIL.- El Ministerio de Exteriores de Brasil ofrece una sesión informativa sobre la participación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la apertura del Foro Mundial de Alimentación, el próximo 13 de octubre, en Roma.

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO CÁNCER.- Con una exposición artística y obras de artistas como Gilda Garza, Carolina Pavia y Verónica Vicario activistas buscan recaudar fondos y crear conciencia sobre la prevención del cáncer de mama (Texto) (Foto)

20:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica las actas de su reunión de los pasados 16 y 17 de septiembre.

Ciudad de México -ISRAEL PALESTINA FLOTILLA – Los seis mexicanos que formaban parte de la flotilla Global Sumud, una misión humanitaria con destino a Gaza, regresan repatriados a México tras haber sido detenidos por el gobierno de Israel junto con un centenar de activistas de varios países. (Texto) (foto)(vídeo)

Washington – FMI BM – La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, pronuncia su discurso previo a la inauguración de las reuniones anuales del organismo. (texto) (foto)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile publica los datos de inflación de septiembre. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIA.- Argentina difunde este lunes el índice de producción industrial manufacturero correspondiente a agosto, después de que en julio la actividad del sector registrara una caída del 2,3 %. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCIÓN.- Argentina difunde este miércoles el indicador de actividad de la construcción correspondiente a agosto, después de que en julio la actividad del sector registrara una caída del 1,8 %. (Texto)

Buenos Aires.- CRISTINA FERNÁNDEZ.- El Tribunal Oral Federal N° 6 de Buenos Aires anuncia este miércoles el veredicto del juicio por el intento de asesinato contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), ocurrido el 1 de septiembre de 2022 (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA GOBIERNO.- A un mes de que termine el Gobierno de Luis Arce, y el fin de casi 20 años del MAS en el poder, Bolivia se encuentra frente a una larga crisis económica y a la expectativa de que la nueva administración que disputarán los opositores Rodrigo Paz y el expresidente Jorge Tuto Quiroga resuelva pronto temas como la escasez de dólares y la falta de combustible que afecta a los sectores productivos. (Texto) (Foto)

Miami.- EEUU CINE.- El actor Elizarrara Tonatiuh, de origen mexicano, dijo en entrevista con EFE que interpretar a Molina en ‘El beso de la mujer araña’, que protagoniza con Jennifer López y Diego Luna, le permitió reconciliarse con su feminidad y sanar heridas provocadas por años de adaptación a las exigencias de Hollywood.

Lima.- PERÚ PINTURA.- Alfredo Alcalde, pintor peruano, expresionista y monumental, alista su nueva propuesta: “Visiones para meditar”, una interpretación de gran formato sobre la sociedad y la condición humana construida sobre la metáfora, la ironía y el simbolismo, que expondrá en la Fundación Sebastián, en Ciudad de México. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- Dos de los tres argentinos que quedaban detenidos en Israel tras participar de la Global Sumud Flotilla aterrizan este miércoles en Buenos Aires tras ser liberados este martes y deportados a través de Jordania (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO OMS.- La OMS informará sobre los principales temas y resoluciones de su 72ª sesión para el Mediterráneo Oriental, que coincide con los dos años de conflicto en Gaza. (Texto)

Teherán.- IRÁN NUCLEAR.- La República Islámica de Irán opta de momento por la llamada “paciencia estratégica” en su pulso con Occidente tras la reimposición de las sanciones de Naciones Unidas por su programa nuclear. (Texto)

El Cairo.- UICN CUMBRE.- La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) inaugura mañana, 9 de octubre, en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) su Congreso Mundial, en el que gobiernos, científicos, comunidades indígenas, ONG y empresas debatirán durante una semana soluciones a la crisis climática y a la pérdida de biodiversidad. (Texto)

África

Kampala.- UGANDA OPOSICIÓN.- Un tribunal ugandés celebra una nueva audiencia sobre las acusaciones de traición contra el histórico líder opositor Kizza Besigye, quien enfrenta cargos que pueden acarrear la pena capital. (Texto)

Johannesburgo.- ISRAEL PALESTINA.- Un grupo de sudafricanos de la flotilla que pretendía llegar a Gaza, incluido Mandla Mandela (nieto del fallecido expresidente Nelson Mandela), regresa a su país tras ser deportados por Israel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

