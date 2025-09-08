Temas del día de EFE Internacional del 8 de septiembre de 2025 (13.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció este lunes la prohibición de entrada al país tanto de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en represalia por las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

– Seis personas murieron y otras doce resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, cuando dos palestinos según el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, tirotearon a un grupo de personas que esperaba el autobús. Los dos atacantes fueron abatidos en el lugar de los hechos, en el norte de Jerusalén.

(Se ha enviado información de que uno de los seis muertos es Yaakov Pinto, un joven español de 25 años natural de Melilla que vivía en Israel, confirmaron a EFE fuentes consulares y familiares).

– Mientras el Ejército israelí continúa bombardeando y derribando los principales edificios de la ciudad de Gaza, Estados Unidos ha puesto sobre la mesa algunas condiciones nuevas para un alto el fuego y su presidente, Donald Trump, ha advertido a Hamas sobre «las consecuencias de no aceptarlo».

(Se ha enviado información de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso al grupo palestino Hamás un alto el fuego, paralizar el asalto israelí a la ciudad de Gaza y que él «supervise personalmente» unas negociaciones para el fin de la guerra a cambio de la liberación inmediata de todos los rehenes)

FRANCIA GOBIERNO

París – El primer ministro francés, François Bayrou, se somete a una moción de confianza en la Asamblea Nacional. que casi con total probabilidad le obligará a dimitir, así como a todo su Gobierno, lo que anticipa un recrudecimiento de la parálisis política que vive el país desde las elecciones legislativas anticipadas del verano de 2024.

(El debate de la moción de confianza comienza a las 15.00 horas).

UCRANIA GUERRA

Kiev – Kiev redobla sus contactos internacionales tras el mayor ataque aéreo ruso desde el inicio de la guerra, para conseguir más defensas antiaéreas y nuevas sanciones contra Rusia, especialmente de cara a la reunión el martes en Londres del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, que reunirá el martes a los ministros de Defensa de unos 50 países.

– El primer éxito de Rusia al atacar un edificio gubernamental, ubicado en el corazón de la capital ucraniana y el mejor protegido por las defensas aéreas, genera preocupación sobre la capacidad de Ucrania para repeler los ataques aéreos cada vez más masivos del enemigo, que continúa modificando sus tecnologías y tácticas para incrementar la destrucción. Por Rostyslav Averchuk

DERECHOS HUMANOS

Ginebra – El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas abre su 60º periodo de sesiones en Ginebra con una exposición del alto comisionado Volker Türk sobre las situaciones más graves del mundo, entre las que destacó la de Gaza -donde dijo que están fallando las medidas para prevenir el genocidio- y Ucrania.

NORUEGA ELECCIONES

Oslo – Noruega, que ha sido gobernada en los últimos cuatro años por el centroizquierda, celebra elecciones legislativas, en las que los sondeos sitúan con ligera ventaja al bloque gubernamental del primer ministro laborista, Jones Gahr Støre.

EEUU INMIGRACIÓN

Seúl/Washington – Corea del Sur está negociando con Estados Unidos «los detalles» de la repatriación de los cientos de trabajadores surcoreanos detenidos en la redada migratoria de una planta de Hyundai en Georgia (EE.UU.) para que puedan volver a su país de manera «voluntaria» y no como deportados.

(Texto)

– El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, tiene previsto viajar a Estados Unidos este lunes para continuar negociando el proceso de liberación de los trabajadores.

(El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este domingo a las empresas extranjeras «respetar» las leyes migratorias del país y las alentó a entrenar a trabajadores estadounidenses, tras la redada masiva de migración en una planta de Hyundai).

– Migrantes hacen un último intento para permanecer en Estados Unidos mientras este lunes vence, por orden del presidente Donald Trump, el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que protegía de la deportación a 60.000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires .- El rotundo triunfo en las elecciones provinciales de Buenos Aires del peronismo ante La Libertad Avanza, el partido ultraderechista de Javier Milei, marca un punto de inflexión en Argentina, donde este resultado ha generado un terremoto político.

(El partido del presidente argentino, Javier Milei, sufrió este domingo un duro revés en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires ante el peronismo, revitalizado de la mano del gobernador Axel Kicillof, y que amenaza sus aspiraciones de cara a las elecciones nacionales de octubre).

(Se han enviado declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, del candidato peronista, Axel Kicillof) y de la expresidenta Cristina Fernández)

NEPAL PROTESTAS

Katmandú – Una manifestación liderada por jóvenes de la Generación Z en Nepal contra el bloqueo de redes sociales, incluidas Instagram, Whatsapp, y Facebook, se tornó violenta este lunes, con enfrentamientos entre los manifestantes y la policía que han arrojado un balance de al menos trece muertos.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- Berlín.- ALEMANIA PARTIDOS.- El secretario general del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Tim Klüssendorf, ofrece una rueda de prensa tras la reunión de la junta directiva de la fuerza política germana para abordar el nuevo curso político.

13:30h.- Berlín.- ALEMANIA PARTIDOS.- Conferencia de prensa del secretario general de la Unión Cristianodemócrata de Alemania (CDU), Carsten Linnemann, y la ministra de Sanidad, Nina Warken, tras la reunión de la presidencia y la junta directiva de la fuerza conservadora.

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA EXTERIORES.- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, inauguran la conferencia anual de embajadores germanos destacados en el exterior.

15:00h.- París.- FRANCIA GOBIERNO.- El Gobierno francés se somete a una moción de confianza en la Asamblea Nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- París.- FRANCIA ESPAÑA LITERATURA.- El escritor Javier Cercas participa en un debate con el nuncio apostólico en Francia, Celestino Migliore, con ocasión de la presentación de la traducción al francés de su libro El loco de Dios en el fin del mundo.

20:00h.- Estrasburgo.- UE ECONOMÍA.- Los comisarios europeos encargados de Economía y Cohesión, Valdis Dombrovskis y Raffaele Fitto, comparecen ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo en el marco del diálogo sobre la Recuperación y la Resiliencia

Viena.- OIEA JUNTA.- Reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). (Texto)

Copenhague.- UE AGRICULTURA.- Consejo informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) en el que participa el titular español, Luis Planas. En el primer día los ministros visitan empresas danesas del sector y una granja de plantas.

París.- FRANCIA ULTRADERECHA.- Se anuncian las fechas en las que se celebrarán las vistas sobre el recurso presentado por líder ultraderechista, Marine Le Pen, condenada el 31 de marzo a 5 años de inhabilitación y 4 años de prisión.

Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- El duque de Sussex asiste a los premios de la organización benéfica WellChild en Londres, que celebra los logros de los niños con enfermedades graves y de las personas que les cuidan. (Texto)

Astaná.- KAZAJISTÁN PRESIDENTE.- El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev. presenta su mensaje anual a la nación en una sesión conjunta de las dos cámaras del Parlamento. (Texto) (Foto)

Estocolmo.- UCRANIA GUERRA.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúne en Estocolmo con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en el marco de su gira por varios países comunitarios. (Texto) (Foto)

América

14:00h.- Brasilia.- GUERRA COMERCIAL.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participa este lunes en una videoconferencia con el resto de socios de los BRICS, foro liderado por China y Rusia y que reúne a las principales economías del Sur Global, en medio de las tensiones por la guerra comercial emprendida por el Gobierno de Donald Trump. (Texto)

16:00h.- Quito.- ECUADOR GOBIERNO.- La portavoz del Gobierno de Ecuador, Carolina Jaramillo, realiza su comparecencia de prensa semanal para tratar los asuntos de coyuntura nacional. Palacio de Carondelet (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Zipaquirá.- COLOMBIA ALIMENTOS.- Un yogur a punto de caducar, un pan del día anterior o una caja de leche sobrante viajan cada día en camiones con destino a 24 pueblos de las montañas del céntrico departamento de Cundinamarca, donde más de 3.500 familias colombianas viven en hogares en los que el dinero no alcanza y la comida no llega. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo de Arte Metropolitano de Nueva York (Met) presenta a la prensa una exposición centrada en Man Ray y sus experimentos con la rayografía, una técnica utilizada para tomar fotografías sin cámara, titulada «Cuando los objetos sueñan». (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Migrantes hacen un último intento en EEUU al vencer el TPS para 60.000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Quito.- ECUADOR MINERÍA ILEGAL.- La Nacionalidad Waorani de Ecuador (Nawe), la organización que agrupa al pueblo indígena más numeroso que habita en el amazónico Parque Nacional Yasuní, denuncia presencia de minería ilegal en ese reserva natural y acciones para enfrentar esa amenaza. Sede de la Conaie (Texto)

23:00h.- La Habana.- CUBA RELIGIÓN.- Procesión en La Habana de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU JUSTICIA.- Inicia el juicio de Ryan Routh, el hombre acusado de intentar asesinar al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su club de golf de Florida en septiembre de 2024 (Texto)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publica el dato de inflación de agosto. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO PRESUPUESTO.- La Secretaría de Hacienda de México presenta este lunes al Congreso el proyecto de presupuesto público de 2026 (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIA.- Argentina difunde este lunes el índice de producción industrial manufacturero correspondiente a julio, después de que en junio la actividad del sector registrara una caída del 1,2 %. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCIÓN.- Argentina difunde este lunes el indicador de actividad de la construcción correspondiente a julio, después de que en junio la actividad del sector registrara un crecimiento del 0.9 %. (Texto)

La Habana.- CUBA TRABAJO.- Inicia el período de consulta popular del anteproyecto de ley del Código del Trabajo. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA MUJERES.- ONU Mujeres y la Embajada de China en Argentina celebran un evento de conmemoración por el 30° aniversario de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995. (Texto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA GOBIERNO.- El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convoca a su rueda de prensa semanal. (Texto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS DESAPARECIDOS.- El estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) lanza la campaña ‘La ausencia tiene nombre’, que servirá de marco para abordar el tema sobre la desaparición de personas en el país. (Texto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA MERCADOS.- Tras semanas de fuerte inestabilidad financiera, los mercados en Argentina reaccionan este lunes al gran triunfo electoral del peronismo en la provincia de Buenos Aires, crucial en la disputa con el presidente Javier Milei de cara a las legislativas nacionales de octubre. (Texto)

– Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- El director colombiano Tomás Corredor estrena en TIFF su primer largometraje, ‘Noviembre’, centrado en la traumática toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19 en 1985, film protagonizado por Natalia Reyes y Santiago Alarcón. (Texto)

África

Adís Abeba.- ÁFRICA CLIMA.- Empieza en Adís Abeba la segunda Cumbre del Clima de África (ACS, en inglés), coorganizada este año por la Unión Africana (UA) y el Gobierno etíope, que reúne a mandatarios africanos para abordar la crisis climática en una de las regiones del mundo más afectadas por este desafío. (Texto)

