Temas del día de EFE Internacional del 8 de septiembre de 2025 (19.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció este lunes la prohibición de entrada al país tanto de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en represalia por las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

– Seis personas murieron y otras doce resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, cuando dos palestinos según el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, tirotearon a un grupo de personas que esperaba un autobús. Los dos atacantes fueron abatidos en el lugar de los hechos, en el norte de Jerusalén.

(Se ha enviado información de que uno de los seis muertos es Yaakov Pinto, un joven español de 25 años natural de Melilla que vivía en Israel, confirmaron a EFE fuentes consulares y familiares).

– Mientras el Ejército israelí continúa bombardeando y derribando los principales edificios de la ciudad de Gaza, Estados Unidos ha puesto sobre la mesa algunas condiciones nuevas para un alto el fuego y su presidente, Donald Trump, ha advertido a Hamas sobre «las consecuencias de no aceptarlo».

(Se ha enviado información de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso al grupo palestino Hamás un alto el fuego, paralizar el asalto israelí a la ciudad de Gaza y que él «supervise personalmente» unas negociaciones para el fin de la guerra a cambio de la liberación inmediata de todos los rehenes)

– La posición favorable a una mayor presión sobre Israel, puesta de manifiesto este lunes por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene lugar mientras en Europa hay quien tiene una similar postura crítica, como Suecia, Noruega y Eslovenia, mientras otros son más permisivos, como Alemania y otros Estados del este.

FRANCIA GOBIERNO

París – El primer ministro francés, François Bayrou, advirtió este lunes en la Asamblea Nacional de que el «mayor riesgo» que corre Francia es seguir «sin cambiar nada» y defendió su decisión de someterse hoy a una moción de confianza por la necesidad de afrontar una «prueba de la verdad», pese a que todo indica que perderá la votación.

– El partido del presidente francés, Emmanuel Macron, ha criticado el voto contra su todavía primer ministro, el centrista François Bayrou, y las reclamaciones de la oposición para unas elecciones anticipadas y ha pedido a los diputados «un acuerdo de interés general» hasta las presidenciales dentro de 18 meses.

– La Francia Insumisa (LFI), el primer partido de izquierdas en Francia y el tercero en número de escaños en la Asamblea Nacional, exigió al presidente francés, Emmanuel Macron, que dimita junto a su primer ministro, François Bayrou, quien se somete hoy a un voto de confianza que seguramente pierda.

– Marine Le Pen, líder del ultraderechista Agrupación Nacional (RN, en francés), lamentó este lunes que el presidente francés, Emmanuel Macron, no vaya a presentar su dimisión y exigió la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas.

(El debate de la moción de confianza comenzó a las 15.00 horas).

UCRANIA GUERRA

Kiev – Kiev redobla sus contactos internacionales tras el mayor ataque aéreo ruso desde el inicio de la guerra, para conseguir más defensas antiaéreas y nuevas sanciones contra Rusia, especialmente de cara a la reunión el martes en Londres del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, que reunirá el martes a los ministros de Defensa de unos 50 países.

– El presidente del Consejo Europeo, António Costa, coincidió este lunes con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en la necesidad de aumentar la presión sobre Rusia con más sanciones.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, denunció este lunes que no solo los soldados, sino también los civiles ucranianos detenidos por Rusia son sometidos a torturas y malos tratos de forma sistemática.

(Texto)

– El primer éxito de Rusia al atacar un edificio gubernamental, ubicado en el corazón de la capital ucraniana y el mejor protegido por las defensas aéreas, genera preocupación sobre la capacidad de Ucrania para repeler los ataques aéreos cada vez más masivos del enemigo, que continúa modificando sus tecnologías y tácticas para incrementar la destrucción. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

DERECHOS HUMANOS

Ginebra – El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas abre su 60º periodo de sesiones en Ginebra con una exposición del alto comisionado Volker Türk sobre las situaciones más graves del mundo, entre las que destacó la de Gaza -donde dijo que están fallando las medidas para prevenir el genocidio- y Ucrania.

NORUEGA ELECCIONES

Oslo – Noruega, que ha sido gobernada en los últimos cuatro años por el centroizquierda, celebra elecciones legislativas, en las que los sondeos sitúan con ligera ventaja al bloque gubernamental del primer ministro laborista, Jones Gahr Støre.

– Las elecciones legislativas noruegas se desarrollan con normalidad este lunes, unos comicios en los que el bloque de centroizquierda del primer ministro laborista, Jonas Gahr Støre, llega por delante en los sondeos.

EEUU INMIGRACIÓN

Seúl/Washington – Corea del Sur está negociando con Estados Unidos «los detalles» de la repatriación de los cientos de trabajadores surcoreanos detenidos en la redada migratoria de una planta de Hyundai en Georgia (EE.UU.) para que puedan volver a su país de manera «voluntaria» y no como deportados.

– El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, tiene previsto viajar a Estados Unidos este lunes para continuar negociando el proceso de liberación de los trabajadores.

– La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes a los agentes de inmigración a detener en Los Ángeles a personas sospechosas de estar en el país sin documentos, al suspender un fallo temporal que impedía arrestos basados en prejuicios raciales o sin una causa razonable.

(El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este domingo a las empresas extranjeras «respetar» las leyes migratorias del país y las alentó a entrenar a trabajadores estadounidenses, tras la redada masiva de migración en una planta de Hyundai).

– Migrantes hacen un último intento para permanecer en Estados Unidos mientras este lunes vence, por orden del presidente Donald Trump, el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que protegía de la deportación a 60.000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.

– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que 23 ciudadanos de su país fueron detenidos en Georgia (Estados Unidos), durante una redada en la planta automotriz de la empresa surcoreana Hyundai en ese estado del sureste estadounidense.

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires .- El rotundo triunfo en las elecciones provinciales de Buenos Aires del peronismo ante La Libertad Avanza, el partido ultraderechista de Javier Milei, marca un punto de inflexión en Argentina, donde este resultado ha generado un terremoto político.

– El presidente argentino, Javier Milei, comenzó este lunes una jornada de reuniones con su gabinete, tras la contundente derrota de su partido, La Libertad Avanza (LLA), frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, celebradas el domingo.

(El partido del presidente argentino, Javier Milei, sufrió este domingo un duro revés en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires ante el peronismo, revitalizado de la mano del gobernador Axel Kicillof, y que amenaza sus aspiraciones de cara a las elecciones nacionales de octubre).

(Se han enviado declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, del candidato peronista, Axel Kicillof) y de la expresidenta Cristina Fernández)

NEPAL PROTESTAS

Katmandú – Una manifestación liderada por jóvenes de la Generación Z en Nepal contra el bloqueo de redes sociales, incluidas Instagram, Whatsapp, y Facebook, se tornó violenta este lunes, con enfrentamientos entre los manifestantes y la policía que han arrojado un balance de al menos trece muertos.

