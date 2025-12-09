Temas del día de EFE Internacional del 9 de diciembre de 2025 (09.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera presentar este mismo martes a los negociadores estadounidenses que llevan a cabo los actuales contactos a dos bandas con Rusia un nuevo plan de paz revisado según la posición de Kiev ya que, según dijo, no tiene derecho a ceder a Rusia ningún territorio.

– El ‘casting’ del presidente Volodímir Zelenski para elegir a su nuevo jefe de gabinete entra en su fase final con un espía, un diplomático, un tecnócrata y dos políticos como candidatos. Por Marcel Gascón

– La ciudad de Fastiv, un centro logístico clave de Ucrania cercano a Kiev, ha sufrido intensos ataques rusos durante tres días consecutivos, ya que las fuerzas lideradas por Moscú vuelven a intensificar su intento de paralizar los ferrocarriles ucranianos, vitales para el movimiento de civiles y el transporte de cargas del país, incluidas las de carácter militar. Por Rostyslav Averchuk

– La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe en Roma al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para abordar el proceso de paz en Ucrania, tras su reunión en Londres con varios líderes europeos.

(El encuentro se celebrará a las 15:00 horas).

NOBEL PAZ

Oslo – Se espera que la líder opositora venezolana María Corina Machado asista a la tradicional rueda de prensa del ganador del Nobel de la Paz en el Instituto Nobel de Oslo, un día antes de recibir el premio.

(La rueda de prensa está programada para las 13.00 horas)

(Se ha enviado un resumen a las 04.01 horas: «Las incógnitas del viaje de Machado para el Nobel, que el oficialismo tacha de ‘subasta'»)

(Varios presidentes latinoamericanos han viajado a Oslo para asistir a la entrega del Nobel)

VENEZUELA EEUU

Caracas – El chavismo se mantiene movilizado en contra del despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela y se prepara para una «gran marcha» convocada para el miércoles, el mismo día que se espera que María Corina Machado recoja el Premio Nobel de la Paz en Noruega.

TAILANDIA CAMBOYA

Bangkok/Nom Pen- Tailandia y Camboya continúan este martes los enfrentamientos militares en varios puntos de su frontera común, con alrededor de una decena de fallecidos y miles de desplazados, en un nuevo episodio de tensiones que rompe el alto el fuego promovido por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

– Se enviará la información: Templos y una frontera de la época colonial: el escenario de los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los ataques puntuales de las Fuerzas de Defensa de Israel contra supuestos «terroristas» en Gaza continúan mientras prosigue la búsqueda del último rehén israelí en la Franja, que podría desbloquear el inicio de la segunda fase del plan de paz auspiciado por Donald Trump para el enclave palestino.

(Se ha enviado información sobre una nueva oleada de bombardeos israelíes contra objetivos en Líbano)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – Después de tres días de parón por fallos técnicos, continúa el recuento de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras, que ya supera el 98 % de las actas escrutadas con el candidato presidencial Nasy Asfura, el conservador apoyado por Donald Trump, a la cabeza.

(Texto) (Foto)

– El opositor y conservador Partido Liberal de Honduras, cuyo candidato es Salvador Nasralla, ha convocado una concentración para “defender la voluntad soberana”, bajo el lema “Salvador ganó» las elecciones generales.

JAPÓN TERREMOTO

Tokio – Al menos una treintena de personas resultaron heridas en un terremoto de magnitud 7,5 que golpeó anoche el norte de Japón, que este martes afectó a varias líneas de tren de alta velocidad y obligó a suspender clases, mientras las autoridades han advertido que podría producirse un temblor similar o mayor en los próximos días.

PARAMOUNT WARNER

Nueva York – La lucha desatada entre dos gigantes de la industria audiovisual como Netflix y Paramount para comprar la compañía Warner Bros Discovery abre la puerta a la consolidación empresarial de un sector dominado en Estados Unidos por un puñado de grandes grupos que aglutinan cine, medios, televisión y streaming.

(Texto)

CHILE ELECCIONES

Santiago de Chile – Los candidatos a la Presidencia chilena, la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, se enfrentan en el último debate antes de la segunda vuelta del domingo.

AUSTRALIA REDES SOCIALES

Sídney – Australia se prepara para la entrada en vigor de la ley que impedirá a los menores de 16 tener cuentas en las principales redes sociales, una medida que el Gobierno presenta como un paso decisivo para proteger su salud mental y que ha abierto un debate sobre sus posibles riesgos. (foto)

EL SALVADOR DERECHOS HUMANOS

San Salvador – La salida de decenas defensores de derechos humanos, periodistas y el cierre de organizaciones civiles, por «una escalada represiva» y por la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros, dejan a la población salvadoreña en una situación de vulnerabilidad ante posibles atropellos del Estado.

PREMIOS NOBEL

Estocolmo.- John Martinis, premio Nobel de Física 2025, habla en una entrevista con EFE del estado de la ciencia para desarrollar el que se prevé que sea el gran avance de nuestra era: el ordenador cuántico. Y de por qué dejó Google para aspirar a construirlo desde su propia empresa. Por Caty Arévalo

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Fráncfort.- ALEMANIA BUNDESBANK.- El presidente del Bundesbank, el banco central de Alemania, Joachim Nagel, inaugura una conferencia sobre inteligencia artificial y el futuro de la banca central.

09:30h.- Bruselas.- UE EXTERIORES.- La alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, comparece en la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Maguncia (Alemania).- ALEMANIA REGIONES.- El canciller alemán, Friedrich Merz, continúa sus visitas por las 16 regiones del país, en esta ocasión al Estado federado de Renania-Palatinado, en el oeste de Alemania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:40h.- Fráncfort (Alemania).- BCE SUPERVISIÓN.- La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), la alemana Claudia Buch, da el discurso inaugural de una conferencia sobre «Las innovaciones tecnológicas en los mercados financieros – riesgos y oportunidades en la banca y regulación».

13:00h.- Oslo.- NOBEL PAZ.- Se espera que la líder opositora venezolana María Corina Machado asista a la tradicional rueda de prensa del ganador del Nobel de la Paz en el Instituto Nobel de Oslo, un día antes de recibir el premio. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Direcrto)

12:00h.- París.- FRANCIA RUMANÍA.- Almuerzo de trabajo de los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Rumanía, Nicusor Dan, centrado en la guerra de Ucrania y sus consecuencias para la defensa europea.

12:45h.- Berlín.- ALEMANIA ARMENIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúnen por separado con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, con quien tratan la cooperación bilateral y económica, así como temas regionales, entre ellas el proceso de paz entre Tiflis y Bakú. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Roma.- UCRANIA GUERRA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe en Roma al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para abordar el proceso de paz en Ucrania, tras su reunión en Londres con varios líderes europeos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Londres.- R.UNIDO LATINOAMÉRICA.- Presentación del LatAm Outlook 2026, un informe que presenta las perspectivas de la economía latinoamericana vinculada a tendencias políticas, ambientales y de seguridad en la región. Sede de Bloomberg. 3 Queen Victoria Street, EC4N 4TQ (Texto)

17:00h.- Berlín.- ALEMANIA INDUSTRIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en un acto de la patronal de la industria del metal y electrónica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Praga.- REPÚBLICA CHECA GOBIERNO.- El presidente de la República Checa, el exgeneral de la OTAN Petr Pavel, tiene previsto nombrar hoy oficialmente al magnate populista Andrej Babis como nuevo primer ministro, después de que éste hubiera solucionado las dudas sobre posibles conflictos de interés en torno a su consorcio agroindustrial Agrofert. (Texto) (Foto)

Sofía.- BULGARIA PROTESTAS.- El partido «DPS – Nuevo Comienzo», del polémico magnate Delyan Peevski, que apoya la coalición gobernante formada por conservadores populistas y socialistas, ha convocado para hoy una manifestación en Sofía en apoyo al Ejecutivo, tras las recientes protestas multitudinarias con decenas de miles de personas en contra del presupuesto 2026 y la laxa lucha contra la corrupción. (Texto)

Varsovia.- POLONIA EXTERIORES.- El Gobierno placo presenta la Estrategia de Política Exterior de Polonia para 2026-2030.

MOSCU.- RUSIA PUTIN.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, entrega la máxima condecoración del país en el Día de los Héroes de la Patria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA CONSTITUCIÓN.- Rusia celebra el Día de la Constitución.

Ginebra.- TRANSPORTE AÉREO.- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) presenta un balance de la situación de la industria aérea y sus perspectivas a corto plazo. (Texto)

París.- OCDE FISCALIDAD.- La OCDE publica su informe anual comparativo de la recaudación fiscal de los países miembros.

París.- OCDE FORMACIÓN.- La OCDE publica un informe que analiza cómo el desarrollo desigual de las competencias profesionales tiene repercusiones para los individuos y las sociedades y cómo el bajo nivel de empleo por carencias de formación acarrea una ralentización del crecimiento.

París.- OCDE SANIDAD.- La OCDE publica un estudio de tendencias del impacto económico y social y del tratamiento de enfermedades cardiovasculares, principal causa de mortalidad en la Unión Europea.

París.- OCDE COMPETENCIA.- La OCDE publica su informe sobre Perspectivas de Competencias, en el que examina cómo las consecuencias negativas del desarrollo desigual de competencias se transmiten de los individuos a las sociedades, y cómo el subempleo del talento provoca una desaceleración del crecimiento económico. (Texto)

Londres.- R.UNIDO SUBASTA.- Se cierran las pujas por un mapa del siglo XV elaborado por el cartógrafo mallorquín Pere Rosell, una «carta portulana» que muestra específicamente los puertos comerciales conocidos en 1447. Sotheby’s Londres. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- PREMIOS TURNER.- Ceremonia de entrega del premio Turner, el más prestigioso del Reino Unido de arte contemporáneo, al que optan este año Nnena Kalu, Rene Matić, Mohammed Sami y Zadie Xa. Bradford

París.- FRANCIA JOYAS.- Una nueva exposición en París reúne joyas asociadas al reinado de figuras emblemáticas de la historia europea, como las emperatrices Catalina II de Rusia, Josefina, María Luisa de Austria o la reina Victoria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Miami.- EEUU ELECCIONES.- Segunda vuelta de las elecciones locales en Miami, en las que Emilio González, de tendencia republicana, y Eileen Higgins, demócrata registrada, aspiran a la alcaldía tras ser los dos candidatos más votados en los comicios de noviembre (Texto) (Foto) (Vídeo)

Puerto Príncipe.- HAITÍ FUTBOL.- A pesar de la falta de infraestructuras y la violencia que imponen las temidas bandas armadas, el fútbol sigue siendo en Haití un deporte muy querido, practicado y seguido por todas las clases sociales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO VIOLENCIA – l Gobierno de México presenta su informe mensual de seguridad, tras la reducción del 37 % en homicidios de octubre y a un mes de la implementación del Plan Michoacán, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tras un evento en pleno Día de Muertos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO VIOLENCIA – La organización México Unido contra la Delincuencia presenta el ‘Atlas de Homicidios 2024: Siete años, miles de víctimas’, que analiza de fondo la violencia letal en el país, pese a que el gobierno presume que se han reducido 37 % los homicidios en el territorio nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO INFLACIÓN -El Instituto Nacional de Estadística de México publica la inflación general de noviembre, tras retroceder al 3,57 % en octubre, con lo que rompió una racha de dos meses al hilo al alza, y se mantiene dentro de las expectativas del mercado. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONGRESO.- Argentina inaugura este miércoles un renovado Congreso con el partido del presidente Javier Milei fortalecido en ambas cámaras tras imponerse en las elecciones legislativas de octubre y conseguir en las últimas semanas el apoyo de parlamentarios de otras fuerzas, lo que mejora sus posibilidades de avanzar con profundas reformas. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA JUSTICIA.- Argentina marca este martes el 40 aniversario del fallo que condenó a los responsables de la última dictadura militar en el país (1976-1983). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- Las políticas de ‘shock’ puestas en marcha hace dos años por Javier Milei han logrado ordenar las cuentas públicas y desacelerar la inflación en Argentina, pero el programa económico no resolvió aun la incapacidad para acumular reservas y el ajuste ha dejado heridas en el tejido productivo. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIA.- Argentina difunde este martes el índice de producción industrial manufacturero correspondiente a octubre, después de que en septiembre la actividad del sector registrara una caída del 0,1 %. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCIÓN.- Argentina difunde este martes el indicador de actividad de la construcción correspondiente a octubre, después de que en septiembre la actividad del sector registrara un crecimiento del 0.9 %. (Texto)

Miami.- EEUU PENA DE MUERTE.- Florida eleva a 18 su récord de penas de muerte este año al ejecutar a Mark Allen Geralds, un hombre de 58 años condenado en 1990 por el asesinato de una mujer en Panama City. (Texto)

San José.- COSTA RICA ELECCIONES.- El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional brinda una conferencia de prensa para referirse al desarrollo de la campaña. Balcón Verde (Texto) (Foto) (Vídeo)

San José.- COSTA RICA ELECCIONES.- Confederación Nacional de Federaciones, Ligas y Uniones de Acueductos Comunales (CONAFLU) convoca a candidatos presidenciales de Costa Rica para que firmen un ‘Compromiso Nacional con la Gestión Comunitaria del Agua». Universidad de Costa Rica (Texto)

Oriente Medio y África

09:00h.- Nairobi.- ONU MEDIOAMBIENTE.- El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publica el informe “Perspectivas del medio ambiente Mundial. Séptima Edición: El Futuro que Elegimos” (GEO-7, en inglés), en el marco de la VII Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-7). (Texto)

Asia

Sisaket.- TAILANDIA CAMBOYA.- Tailandia y Camboya atraviesan un nuevo periodo de tensión con enfrentamientos fronterizos que dejan varios fallecidos y rompen el alto el fuego promovido por el presidente de EE.UU., Donald Trump. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA FINANZAS.- China acoge el ‘Diálogo 1+10’, que celebra el Ejecutivo chino en Pekín con instituciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio.

Nueva Delhi.- UNESCO PATRIMONIO.- La UNESCO inicia en Nueva Delhi la fase decisiva para la inscripción de nuevos elementos en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial con América Latina aspirando a inscribir cinco nuevos expedientes que incluyen el joropo de Venezuela, el cuarteto de Argentina, las quinchas de Panamá, el arte Ñai’upo de Paraguay y la festividad de la Virgen de Guadalupe en Bolivia.

Pekín.- CHINA ALEMANIA.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, concluye su visita a China en la provincia sureña de Cantón, uno de los principales polos industriales del gigante asiático, donde tiene previsto visitar varias empresas.

Oceanía

Camberra.- AUSTRALIA REDES SOCIALES.- Australia se prepara para la entrada en vigor de una pionera normativa que prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años, que sus promotores defienden como una manera de proteger a los niños y adolescentes del impacto nocivo de las plataformas, mientras sus críticos la consideran excesiva y arriesgada.

