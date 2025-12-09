Temas del día de EFE Internacional del 9 de diciembre de 2025 (19.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Roma – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que «en un futuro próximo» enviará a Estados Unidos su revisión del plan de paz, en un mensaje publicado mientras se reunía en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

– La ciudad de Fastiv, el nudo clave del sistema ferroviario ucraniano en los alrededores de Kiev, ha sufrido tres noches consecutivas de ataques masivos como parte de los intentos de Rusia de paralizar el funcionamiento de los trenes ucranianos, cuyo papel es fundamental para el movimiento de personas, las exportaciones de cereales y el transporte de armamento. Por Rostyslav Averchuk

– Los ataques de guerra que Rusia lanzó en Ucrania entre enero y noviembre de 2025 mataron a un 24 % más de civiles ucranianos que en el mismo período del año pasado, según un informe presentado hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

NOBEL PAZ

Oslo – La rueda de prensa que la opositora venezolana María Corona Machado tenía previsto dar este martes en el Instituto Nobel de Oslo, la víspera de recibir el premio de la Paz, ha sido cancelada sin que la organización pueda prever cómo y cuándo la exdiputada llegará a la capital noruega.

– El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó este martes a Oslo, donde aguarda, junto a otros mandatarios latinoamericanos y familiares la eventual llegada de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, para recibir en persona el premio Nobel de la Paz.

– El exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma afirmó este martes que la voluntad de María Corina Machado es asistir a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en Oslo, pero dio a entender que es posible que el desplazamiento no llegue a producirse: «Dios proveerá».

VENEZUELA EEUU

Caracas – El jefe negociador del Gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, advirtió este martes de que «con absoluta certeza» Venezuela se defenderá y luchará ante una eventual agresión militar, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de EE.UU. en el Caribe, visto por el chavismo como una «amenaza» para propiciar un cambio de régimen.

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tiene los días “contados” y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela, según declaró en una entrevista publicada este martes.

TAILANDIA CAMBOYA

Bangkok/Nom Pen – Militares de Tailandia y Camboya mantuvieron este martes numerosos enfrentamientos en zonas fronterizas, en medio de una escalada del histórico conflicto territorial que deja hasta ahora una decena de muertos, varios heridos y cerca de medio millón de desplazados.

Templos y una frontera de la época colonial: el escenario de los combates entre Tailandia y Camboya.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los ataques puntuales de las Fuerzas de Defensa de Israel contra supuestos «terroristas» en Gaza continúan mientras prosigue la búsqueda del último rehén israelí en la Franja, que podría desbloquear el inicio de la segunda fase del plan de paz auspiciado por Donald Trump para el enclave palestino.

– Husam Badran, alto cargo de Hamás, afirmó este martes que Israel no está aplicando los compromisos de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza y sostuvo que no puede abrirse la negociación sobre una segunda etapa mientras persistan dichas violaciones, según un comunicado publicado en sus canales.

– Soldados israelíes «ejecutaron» a dos hermanos palestinos desarmados el pasado mes de junio en una redada en la Ciudad Vieja de Nablus (Cisjordania), según reveló una investigación de la ONG israelí B’Tselem publicada este martes tras recabar testigos presenciales y analizar un vídeo grabado por periodistas palestinos que captaron el momento de los disparos.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – Después de tres días de parón por fallos técnicos, continúa el recuento de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras, que ya supera el 99 % de las actas escrutadas con el candidato presidencial Nasy Asfura, el conservador apoyado por Donald Trump, a la cabeza.

– El opositor y conservador Partido Liberal de Honduras, cuyo candidato es Salvador Nasralla, ha convocado una concentración para “defender la voluntad soberana”, bajo el lema “Salvador ganó» las elecciones generales.

PARAMOUNT WARNER

Nueva York – La lucha desatada entre dos gigantes de la industria audiovisual como Netflix y Paramount para comprar la compañía Warner Bros Discovery abre la puerta a la consolidación empresarial de un sector dominado en Estados Unidos por un puñado de grandes grupos que aglutinan cine, medios, televisión y ‘streaming’.

CHILE ELECCIONES

Santiago de Chile – La candidata del progresismo chileno, la izquierdista Jeannette Jara, y el ultraderechista José Antonio Kast se enfrentan esta noche en el último debate antes de la segunda vuelta presidencial del domingo, que decidirá quién toma el relevo de Gabriel Boric en La Moneda.

EEUU TRUMP

Washington – Los indultos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y al congresista Henry Cuéllar son los dos últimos añadidos a la larga lista de polémicos indultos presidenciales de Donald Trump en el último año y que han puesto en tela de juicio el uso de esos perdones por razones de afinidad política o por la falta de coherencia en su campaña contra las drogas.

EL SALVADOR DERECHOS HUMANOS

San Salvador – La salida de decenas defensores de derechos humanos, periodistas y el cierre de organizaciones civiles, por «una escalada represiva» y la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros, dejan a la población salvadoreña en una situación de vulnerabilidad ante posibles atropellos del Estado y disminuye sus posibilidades de obtener justicia. Por Hugo Sánchez

PREMIOS NOBEL

Estocolmo.- Hacerle una entrevista al Nobel de Física John Martinis es una lucha constante por evitar que él se convierta en el entrevistador. Habla «por los codos”, gesticula mucho y trata de captar la máxima atención de quien le escucha. Y lo hace sin filtro: “Dejé Google porque no era feliz allí”. Por Caty Arévalo

FRANCIA JOYAS

París – Aunque sus organizadores pensaron incluso en anularla tras el robo en el Louvre del pasado octubre, algunas de las joyas reales más espectaculares de los últimos siglos se podrán ver desde mañana en una nueva exposición en París, entre ellos tesoros de la reina Victoria, de la familia de Napoleón o de los Románov, entre otros. Por Nerea González

