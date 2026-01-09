Temas del día de EFE Internacional del 9 de enero de 2026 (13.00 horas)

10 minutos

EEUU VENEZUELA

Caracas/Washington – La liberación de presos políticos en Venezuela, en medio de la falta de información para sus familiares y como una de las primeras acciones del Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, envía un gesto a la oposición en medio del nuevo escenario planteado entre Caracas y Washington.

(Texto) (Foto) (Video)

– Los cinco presos españoles liberados por Venezuela vuelan ya hacia España, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y ha confirmado el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal.

(Texto)

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este viernes en la Casa Blanca con ejecutivos de las mayores petroleras del mundo, como la estadounidense Chevron o la española Repsol, entre otras, para analizar con ellas oportunidades de inversión en Venezuela y sus preocupaciones ante los riesgos financieros, legales o políticos del país caribeño.

(Texto) (Foto)

IRÁN PROTESTAS

Teherán/Redacción internacional – Las protestas por la situación económica continúan expandiéndose en Irán sin que den muestras de apagarse a pesar de la represión de las fuerzas de seguridad, con el acceso por internet fuertemente restringido, mientras la oposición en el exilio sigue informando de un aumento en el número de muertos.

(Texto)

(Se han enviado reacciones de algunos miembros de la comunidad internacional)

EEUU INMIGRACIÓN

Mineápolis (EE.UU.) – Las tensiones en Mineápolis siguen creciendo en el tercer día de protestas por la muerte de una estadounidense tras recibir varios tiros por parte de una agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y después de que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, haya autorizado a la Guardia Nacional a estar preparada para apoyar a las fuerzas del orden locales.

(Texto) (Foto) (Video)

EEUU MÉXICO

Ciudad de México/Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a elevar la tensión con México, después de que en una entrevista a la cadena Fox dijera que «vamos a empezar a atacar por tierra» a los cárteles mexicanos, «que están matando a 250.000 o 300.000 personas en nuestro país cada añio», declaraciones hechas solo una semana después de su intervención en Venezuela.

(Texto)

UE MERCOSUR

Bruselas – Los países de la Unión Europea (UE) respaldaron mayoritariamente este viernes la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur y si a las 17.00 horas (16.00 GMT) se mantienen estas posiciones se cerrará el procedimiento escrito y la decisión habrá sido aprobada formalmente por el Consejo de la UE.

(Los Estados miembros se pronunciaron sobre la firma del pacto comercial provisional con el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), que es competencia exclusiva comunitaria y que no requiere la ratificación de los parlamentos nacionales)

(Texto) (Foto) (Audio)

(Se está enviando información de las protestas de los agricultores en varios países europeos)

GROENLANDIA EEUU

Copenhague.- El interés de Estados Unidos en negociar una compra del territorio autónomo de Groenlandia choca contra el ordenamiento jurídico del Reino de Dinamarca, que sólo contempla la secesión mediante un referendo y un acuerdo entre ambos gobiernos y parlamentos.

EEUU ESPACIO

Miami – La NASA enfrenta por primera vez en la historia de la Estación Espacial Internacional (EEI) -habitada de manera permanente desde noviembre de 2000- la necesidad de traer de regreso anticipadamente una misión debido a la enfermedad de uno de sus astronautas.

(Texto)

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia) – Indonesia puso fin este viernes a la misión de búsqueda de un niño español de 10 años que desapareció cuando, hace hoy dos semanas, el barco turístico en el que viajaba con su familia naufragó en aguas del Parque Nacional de Komodo, con tres miembros fallecidos, un adulto y dos menores, y dos supervivientes, una mujer y una niña. Por Noel Caballero

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Berlín.- Al menos cuatro personas murieron y otras 24 resultaron heridas en un ataque con drones y misiles lanzado anoche contra la capital ucraniana, Kiev, y otra ciudades en Ucrania, en los que según Moscú se han utilizado 36 misiles, uno de ellos el hipersónico Oréshnik, y 242 drones

(Texto) (Vídeo)

– Millones de ucranianos siguen sin un acceso estable a la red eléctrica mientras continúan los ataques rusos contra el sistema energético, entre fuertes nevadas y heladas récord. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EUROPA BORRASCA

Redacción Medioambiente – Europa occidental sufre el impacto de la borrasca Goretti, un fuerte temporal que está tensas nevadas, lluvias y fuertes vientos, principalmente en Francia, donde en algunos lugares como Normandia los vientos llegan a los 213 kilómetros por hora y cientos de miles de hogares sin electricidad, pero también en Alemania y Reino Unido.

(Foto) (Audio) (Vídeo)

SUIZA INCENDIO

Martigny (Suiza) – Suiza organiza una ceremonia de homenaje a las víctimas del incendio de Nochevieja en un bar de Crans Montana, en la que participará el presidente francés Emmanuel Macron, cuyo país presenta el segundo balance más alto de víctimas y heridos.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Cuando se cumplen casi tres meses del alto el fuego en Gaza, los gazatíes siguen haciendo frente a ataques esporádicos israelíes que dejan muertos casi a diario en el enclave palestino, mientras se espera el paso a la siguiente fase del acuerdo de tregua a falta de la entrega por parte de Hamás del cuerpo del último rehén israelí.

(Texto)

LUIGI MANGIONE

Nueva York.- Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, enfrenta una audiencia en su caso federal en Nueva York en la que se concretará la fecha para que empiece el juicio en 2026.

(Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

11:00h.- Roma.- ITALIA GOBIERNO.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ofrece una rueda de prensa para hacer balance de su gestión en 2025 (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

13:45h.- Ginebra.- SUIZA INCENDIO.- Martigny (Suiza) -Suiza organiza una ceremonia de homenaje a las víctimas del incendio de Nochevieja en un bar de Crans Montana, en la que participará el presidente francés Emmanuel Macron, cuyo país presenta el segundo balance más alto de víctimas y heridos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Mainz.- ALEMANIA PARTIDOS.- Reunión de la presidencia federal del partido conservador Unión Cristianodemócrata (CDU) en la ciudad de Mainz. (Texto)

Roma.- PAPA ESPAÑA.- Reunión de la Secretaría de Estado del Vaticano y la Conferencia Episcopal Española sobre el posible viaje del papa León XIV a España en junio de 2026 (Texto)

Ginebra.- SUIZA INCENDIO.- Suiza vive un día de duelo nacional por las víctimas del incendio de Nochevieja en un bar en la estación de esquí de Crans Montana. (Texto) (Foto)

Sarajevo.- BOSNIA-HERZEGOVINA SERBIOS.- La República Srpska, uno de dos entes autónomos de Bosnia-Herzegovina, celebra hoy su «Día Nacional» con un desfile, pese a que el Tribunal Constitucional del país balcánico declarara en el pasado esa celebración como inconstitucional y discriminatoria para los ciudadanos que no son serbios.

América

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INFLACIÓN.- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en diciembre y en el acumulado de 2025. (Texto)

14:30h.- Washington.- EEUU EMPLEO.- La Oficina de Estadística Laborales de EE.UU. publica los datos de la situación del empleo en diciembre de 2025. (Texto)

17:00h.- Nueva York.- LUIGI MANGIONE.- Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, enfrenta una audiencia en su caso federal en Nueva York en la que se concretará la fecha para que empiece el juicio en 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA enfrenta por primera vez en la historia de la Estación Espacial Internacional (EEI) -habitada de manera permanente desde noviembre de 2000- la necesidad de traer de regreso anticipadamente a una misión debido a la enfermedad de uno de sus astronautas. (Texto)

20:30h.- Washington.- EEUU VENEZUELA PETRÓLEO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este viernes en la Casa Blanca con ejecutivos de las mayores petroleras del mundo, como la estadounidense Chevron o la española Repsol, entre otras, para analizar con ellas oportunidades de inversión en Venezuela y sus preocupaciones ante los riesgos financieros, legales o políticos del país caribeño. (Texto)

23:00h.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- El candidato a la Presidencia de Perú Martín Vizcarra, hermano del expresidente peruano Martín Vizcarra, presenta a sus candidatos al Parlamento mientras pelea para seguir en la carrera presidencial y reivindicar el honor de su hermano, condenado a prisión por corrupción en una sentencia que califican de injusta y arbitraria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ DERECHOS HUMANOS.- Se cumplen tres años de la matanza de Juliaca, donde 18 personas murieron por disparos de la Policía durante la represión a las protestas contra el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y la ascensión al poder de su vicepresidenta Dina Boluarte (2022-2025). Palacio de Justicia (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- Argentina afronta este viernes el pago de intereses y cuota de capital de bonos soberanos por un total de unos 4.200 millones de dólares (Texto)

Ciudad de Panamá.- FOTOGRAFÍA GUERRA.- El fotoperiodista español Gervasio Sánchez ha cubierto decenas de guerras y sus consecuencias durante los últimos 40 años, y haberse centrado en buscar a las «víctimas reales» del conflicto, como mutilados o desaparecidos, volviendo a ellas durante décadas en sucesivos viajes a Centroamérica, África o los Balcanes, le ha permitido encontrar un objetivo a lo que hacía y no terminar con «una depresión de caballo». Por Moncho Torres (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Damasco/Beirut.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, visitan hoy Siria y el Líbano, donde se reunirán con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y del Líbano, Joseph Aoun. (Foto) (Vídeo)

Beirut.- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, continúa su viaje en el Líbano, país con el que se había deteriorado las relaciones por el apoyo de la República Islámica al grupo chií libanés Hizbulá, al que Beirut busca desarmar. (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245