Temas del día de EFE Internacional del 9 de enero de 2026 (19.00 horas)

9 minutos

EEUU VENEZUELA

Caracas – Venezuela anunció este viernes el inicio de un «proceso exploratorio de carácter diplomático» con EE.UU., orientado al «restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países» y para abordar las consecuencias de la «agresión y del secuestro» del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado sábado en una operación militar estadounidense.

(Texto) (Foto) (Video)

(El Gobierno de Venezuela confirmó la llegada de una delegación «de funcionarios diplomáticos» del Departamento de Estado de EE.UU. al país suramericano, al tiempo que informó de que Caracas enviará una delegación a Washington).

– El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha hablado con la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con el líder opositor Edmundo González Urrutia para trasladarles el apoyo de España a una «transición pacífica, dialogada y democrática, liderada por los propios venezolanos».

(Texto)

– El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordaron la situación que atraviesa Venezuela, en su primer contacto oficial tras el ataque estadounidense a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

(Texto)

– Familiares de presos políticos pasaron la noche del jueves y la madrugada de este viernes a las afueras de una cárcel venezolana, a la espera de las excarcelaciones anunciadas de «un número importante de personas», una de las primeras acciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

(Texto)

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este viernes en la Casa Blanca con ejecutivos de las mayores petroleras del mundo, como la estadounidense Chevron o la española Repsol, entre otras, para analizar con ellas oportunidades de inversión en Venezuela y sus preocupaciones ante los riesgos financieros, legales o políticos del país caribeño.

(Texto) (Foto)

UE MERCOSUR

Bruselas/Asunción – El Consejo de la Unión Europea (UE), en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente este viernes por mayoría la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, que se firmará el próximo 17 de enero en Asunción.

(Texto) (Foto) (Audio)

– El ministro de Agricultura polaco, Stefan Krajewski, anunció este viernes que Varsovia intentará impugnar el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que «agotará todas las vías legales» para proteger el sector agrícola nacional.

(Texto)

(Se envía información de las protestas de los agricultores en varios países europeos)

IRÁN PROTESTAS

Teherán/Redacción internacional – Las protestas por la situación económica continúan expandiéndose en Irán sin que den muestras de apagarse a pesar de la represión de las fuerzas de seguridad, con el acceso por internet fuertemente restringido, mientras que el número de muertos asciende ya a 51, según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.

(Texto)

– Reza Pahlaví, hijo del último sha de Irán, alentó a los ciudadanos iraníes a seguir protestando este viernes y pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que esté «preparado» para «intervenir» en el país liderado por el ayatolá Alí Jameneí y «ayuda» al pueblo iraní.

(Se han enviado reacciones de algunos miembros de la comunidad internacional)

EEUU INMIGRACIÓN

Mineápolis (EE.UU.) – Las tensiones en Mineápolis siguen creciendo en el tercer día de protestas por la muerte de una estadounidense tras recibir varios tiros por parte de una agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y después de que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, haya autorizado a la Guardia Nacional a estar preparada para apoyar a las fuerzas del orden locales.

(Texto) (Foto) (Video)

– El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, criticó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por actuar de manera «cruel e inhumana» en Mineápolis y reiteró que la muerte de una mujer tras disparos de un agente de ese organismo fue «un asesinato», tras revisar los videos del incidente.

(Texto)

– El Gobierno de Estados Unidos identificó este viernes a los dos inmigrantes venezolanos heridos tras recibir el jueves disparos de la Patrulla Fronteriza en Portland, Oregón, apenas un día después de la muerte de una ciudadana estadounidense en Minnesota por tiros de los agentes migratorios.

(Texto)

EEUU MÉXICO

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este viernes que buscará «estrechar la comunicación» con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que va a «empezar a atacar por tierra» a los carteles mexicanos, a los que acusó de estar «matando a 250.000 o 300.000 personas» en su país cada año.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

GROENLANDIA EEUU

Washington – El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dialogaron este viernes sobre la seguridad en el Ártico y su relevancia para la Alianza, tras las declaraciones de Washington sobre la posibilidad de hacerse con el control de Groenlandia por la fuerza.

(Texto)

– El interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en comprar Groenlandia choca con un muro legal: Dinamarca no puede vender este territorio autónomo y la operación sólo se podría realizar cuando éste fuese un Estado independiente, para lo que sería necesario primero una negociación entre Copenhague y Nuuk y un referendo. por Anxo Lamela

(Texto)

EEUU ESPACIO

Miami – La NASA enfrenta por primera vez en la historia de la Estación Espacial Internacional (EEI) -habitada de manera permanente desde 2000- la necesidad de traer de regreso anticipadamente una misión debido a la enfermedad de uno de los astronautas en el laboratorio orbital.

(Texto)

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia) – Indonesia puso fin este viernes a la misión de búsqueda de un niño español de 10 años que desapareció cuando, hace hoy dos semanas, el barco turístico en el que viajaba con su familia naufragó en aguas del Parque Nacional de Komodo, con tres miembros fallecidos, un adulto y dos menores, y dos supervivientes, una mujer y una niña. Por Noel Caballero

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Berlín/Moscú – Rusia causó este viernes en un ataque masivo contra Kiev al menos cuatro muertos y 25 heridos, además de graves daños en la infraestructura civil y energética de la capital, con cortes de luz y agua para miles de hogares, al tiempo que lanzó por primera vez un misil balístico hipersónico Oréshnik contra la ciudad occidental de Leópolis.

(Texto) (Vídeo)

– Millones de ucranianos se enfrentan a cortes de electricidad y de calefacción mientras continúan los ataques rusos al sistema energético gravemente dañado en medio de intensas heladas y nevadas. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EUROPA BORRASCA

Redacción Medioambiente – Este viernes, la borrasca Goretti se cobró la vida de dos personas en Alemania y provocó un herido de gravedad en Francia, además de dejar intensas nevadas en Europa occidental, alterando con fuertes vientos redes de transporte, servicios públicos, suministros eléctricos o colegios.

(Foto) (Audio) (Vídeo)

SUIZA INCENDIO

Martigny (Suiza) – El presidente de Suiza, Guy Parmelin, dijo este viernes durante una ceremonia de homenaje nacional a las víctimas que no debe haber «ni retrasos ni indulgencia» en las investigaciones judiciales que buscan establecer las responsabilidades del trágico incendio en un bar de una estación de esquí, que causó 40 muertos y 116 heridos durante la celebración de la Nochevieja.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Uno de los copropietarios franceses del bar ‘Le Constellation’, donde se produjo el incendio de Nochevieja que causó ó la muerte de 40 jóvenes en la estación alpina de Crans Montana, fue detenido al término de una audiencia convocada por la Fiscalía suiza dentro de la investigación penal abierta tras la tragedia.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel ha matado al menos a 13 palestinos en Gaza, incluidos 5 niños, en diversos ataques perpetrados desde el jueves por la mañana, según datos recopilados hoy de las morgues en la Franja por informadores gazaties y compartidos en una plataforma común.

(Texto)

(El Ejército israelí ha matado al menos a 439 personas en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, informó este viernes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino).

– Israel ha violado 1.193 veces el último alto el fuego en Gaza, auspiciado por Estados Unidos y que entró en vigor el pasado 10 de octubre, según comunicó este viernes el Gobierno de Hamás en la Franja.

(Texto)

LUIGI MANGIONE

Nueva York – Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en diciembre de 2024, regresa este viernes a los juzgados para una audiencia en Manhattan donde se espera que se debatan mociones clave de su defensa antes de que tenga lugar su juicio federal, previsto para 2026.

(Texto) (Foto) (Video)

int/lab/rf

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245