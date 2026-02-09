Temas del día de EFE Internacional del 9 de febrero de 2026 (07.30 horas)

VENEZUELA EEUU

Caracas – Se desconoce el paradero del dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, después que su hijo, Ramón Guanipa, y la líder opositora de Venezuela Maria Corina Machado, denunciaran que «hombres fuertemente armados» se lo llevaron horas después de haber sido liberado.

(En un mensaje grabado en las redes sociales, el hijo del opositor, Ramón Guanipa, indicó que un grupo de «aproximadamente 10 personas no identificadas» interceptó y «secuestró» a su padre, mientras que el partido de Guanipa, Primero Justicia (PJ), aseguró que el Gobierno lo detuvo «mientras se movilizaba de sitio»).

(La desaparición de Guanipa se produjo en un contexto de liberación de presos, de la que se ha enviado un resumen a las 02.47: «Principales aliados de Machado salen de prisión y piden la libertad de Venzuela).

(El propio Guanipa abogó, horas después de ser excarcelado, por la reconciliación en Venezuela, pero, subrayó, «con la verdad»).

– La líder venezolana María Corina Machado se reúne con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

– El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

PAPELES EPSTEIN

Washington – Los miembros del Congreso de Estados Unidos reciben este lunes y podrán empezar a revisar los archivos sin editar del caso del pederasta Jeffrey Epstein, que se suicidó en 2019 mientras esperaba su juicio por cargos federales de tráfico sexual.

IRÁN PROTESTAS

Teherán.- Irán aumenta la represión con el arresto de políticos reformistas y condenas a activistas como la premio Nobel de la paz Narges Mohammadi tras la brutal opresión de las protestas antigubernamentales que causó miles de muertos.

HONG KONG JUICIO

Hong Kong – El Tribunal Superior de Hong Kong condenó este lunes a 20 años de prisión al magnate mediático prodemocracia Jimmy Lai, quien se enfrentaba a una pena máxima de cadena perpetua bajo la Ley de Seguridad Nacional por los delitos de conspiración con fuerzas extranjeras y difusión de publicaciones sediciosas.

(Se ha enviado un perfil de Lai, así como unas claves de un caso que es emblema de la pérdida de libertades de Hong Kong).

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – El presidente saliente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, recibe al que será su sucesor a partir del 9 de marzo, el exministro socialista António José Seguro, ganador de las elecciones del domingo frente al ultraderechista André Ventura, para preparar la transición.

(Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Una semana después de la reapertura del paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, el Gobierno israelí no ha permitido el paso de palestinos en los dos últimos días pese a que prometió la entrada y salida diaria de cerca de 200 gazatíes.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis – La emergencia energética sigue agravándose en Ucrania, ya que los cortes de electricidad se extienden ahora también a las regiones occidentales, en medio de los continuos ataques rusos contra infraestructuras clave, mientras millones de personas sólo disponen de unas pocas horas de electricidad al día con temperaturas de hasta menos 18ºC este lunes. Por Rostyslav Averchuk.

JAPÓN ELECCIONES

Tokio – La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha salido reforzada de las elecciones anticipadas, en las que su alta popularidad ha brindado a su partido una histórica mayoría de dos tercios en la Cámara Baja que le da vía libre para sacar adelante sus políticas e impulsar la revisión constitucional con el foco en reforzar las fuerzas de autodefensa.

(Se enviará un perfil sobre Takaichi, así como una nota sobre cómo el partido antiinmigración Sanseito y una formación protecnología e IA que ganan fuerza).

TAILANDIA ELECCIONES

Bangkok – El partido conservador Bhumjaithai (BJT, «Orgullo tailandés»), liderado por el primer ministro, Anutin Charnvirakul, ha logrado una amplia victoria en las elecciones de Tailandia que prácticamente garantiza su permanencia en el poder, según los resultados publicados este lunes por la Comisión Electoral.

(Se enviará un perfil sobre Anutin: de promotor del cannabis a líder patriótico, así como unas claves sobre su victoria y la posibilidad de entrar en un periodo político de estabilidad).

AUSTRALIA ISRAEL

Sídney (Australia).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, llegó este lunes a Sídney (este de Australia) para iniciar una visita oficial marcada por el duelo de la comunidad judía tras el atentado terrorista del pasado 14 de diciembre en la playa de Bondi y por protestas anunciadas en las principales ciudades del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SUPER BOWL BAD BUNNY

Santa Clara (EE.UU.).- «¡Qué rico es ser latino!». Con ese grito de guerra, Bad Bunny transformó este domingo el escenario del Super Bowl en una colorida oda a Latinoamérica, con una puesta en escena cargada de referencias a su Puerto Rico natal en la que reafirmó sobre el escenario más estadounidense su dominio absoluto de la herencia hispana en Estados Unidos. Por Mikaela Viqueira

– El continente americano y el mundo latino reaccionan al histórico show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, una actuación íntegramente en español que celebró la cultura latina y generó amplio eco en redes y medios.

(Se ha enviado información de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl LX fue uno de los peores de la historia, así como del mensaje de la cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X con el lema ‘Make America Great Again’ (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo) al empezar el concierto de Bad Bunny).

AGENDA INFORMATIVA

Europa

La Haya.- EEUU INMIGRACIÓN.- El despliegue de agentes armados, con pasamontañas y chalecos antibalas, actuando en redadas urbanas, asemeja al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a un “grupo paramilitar”, con prácticas que plantean interrogantes legales y constitucionales, según expertos en derecho internacional. (Texto)

Pezinok.- ESLOVAQUIA JUICIO.- Nueva audiencia del juicio contra el autor intelectual del asesinato del periodista Jan Kuciak en el Tribuna Penal Especializado de Eslovaquia. (Texto)

Moscú.- RUSIA ALIMENTACIÓN.- Arranca en Moscú la principal feria de alimentos y bebidas de Rusia, Prodexpo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO ARABIA SAUDÍ.- El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, realiza del 9 al 11 de febrero su primera visita oficial a Arabia Saudí, con la que busca fortalecer los lazos entre ambos países,

08:00h.- Ginebra.- SUIZA INCENDIO.- El antiguo responsable de seguridad contra incendios de Crans Montana comparece en el marco de las investigaciones sobre el incendio que causó la muerte de 41 personas en un bar de esa localidad en Nochevieja. (Texto)

10:00h.- Múnich.- CONFERENCIA MÚNICH.- La Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM) publica su Informe anual, que contiene las bases y los ejes sobre los que versará la cita geopolítica muniquesa, que reunirá en la capital bávara del 13 al 15 de febrero a unos 142 líderes y ministros. Karolinenplatz 3 | 80333 Munich, Germany (Texto)

10:00h.- Roma.- UNICREDIT RESULTADOS.- El banco Unicredit presenta sus resultados del cuarto trimestre de 2025 y del ejercicio 2025. (Texto)

12:00h.- París.- OCDE INFLACION.- La OCDE publica las cifras mensuales de la inflación de sus miembros y de las grandes economías emergentes.

12:00h.- La Haya.- TRIBUNAL KOSOVO.- La Fiscalía del Tribunal Especial para Kosovo (TEK) iniciará este lunes las declaraciones finales en el caso contra el expresidente kosovar Hashim Thaçi y otros tres acusados por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), guerrilla albanokosovar que se enfrentó a Serbia en 1998-99. (Texto)

16:30h.- Berlín.- ALEMANIA TERRORISMO.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, y la ministra de Justicia, Stefanie Hubig, visitan el Centro Conjunto de Lucha contra el Terrorismo en Berlín y se informarán sobre las funciones y el modo de trabajo de la plataforma de cooperación creada en 2024 y en la que participan 40 organismos que intercambian información sobre la lucha contra el terrorismo y el extremismo de motivación islamista. (Foto)

17:00h.- Lisboa.- PORTUGAL PRESIDENTE.- El presidente saliente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, recibe al que será su sucesor a partir del 9 de marzo, el exministro socialista António José Seguro, ganador de las elecciones del domingo frente al ultraderechista André Ventura, para preparar la transición. (Texto)

17:00h.- Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Los auditores del Tribunal de Cuentas de la UE publican una opinión sobre la Política Agrícola Común en el periodo 2028-2034.

18:00h.- Estrasburgo.- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, participa en un debate ante el pleno del Parlamento Europeo sobre el informe anual del BCE.

América

Lima – PERÚ ELECCIONES – El Gobierno de Perú firma el acuerdo con la Unión Europea (UE) para el despliegue de su misión de observación electoral que seguirá el desarrollo de los comicios generales previstos para el segundo trimestre de este año. (Texto) (Foto) (Video)

Miami – EEUU REMESAS – La depreciación del dólar, en su nivel más bajo en cuatro años, y la tasa de desempleo en Estados Unidos, uno de las más altas desde 2021, golpean a las remesas que reciben las familias en Latinoamérica, en particular a México, que experimentó una caída de casi el 5 %. (Texto) (Video)

Sao Paulo.- BTG PACTUAL RESULTADOS.- El banco brasileño de inversiones BTG Pactual divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025. (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto de Estadística de México publica la inflación del mes de enero (Texto)

Nueva York.-EEUU SALUD- La huelga de enfermeras en la ciudad de Nueva York por mejores salarios y condiciones laborales cumple este lunes su vigésimo noveno día, convirtiéndose en el paro de enfermeras más grande en la historia de la ciudad. (Texto) (foto) (vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO VIOLENCIA – La organización México Evalúa presenta un análisis de los datos de violencia en México en la última década y aporta propuestas para la paz, mientras el gobierno federal asegura que han reducido en 40 % los homicidios dolosos a nivel nacional desde septiembre de 2024. (Texto) (Foto)

16:30h.- Washington.- EEUU VENEZUELA.- La líder opositora venezolana María Corina Machado se reúne con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C. 1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006

O.Medio

El Cairo – R.UNIDO A.SAUDÍ- El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, realiza del 9 al 11 de febrero su primera visita oficial a Arabia Saudí, con la que busca fortalecer los lazos entre ambos países.

Doha.- FORO AL JAZEERA.- Clausura del 17º Foro de Al Jazeera sobre política en Oriente Medio, celebrado en Catar.

06:15h.- Al Ula.- A. SAUDÍ MERCADOS.- Termina la Conferencia de Al Ula, en Arabia Saudí, para economías de mercado emergentes, organizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, con intervención de los ministros de Finanzas de Catar y Turquía y de la ministra de Economía de Ecuador.

Asia

Tokio.- SOFTBANK RESULTADOS.- El grupo de telecomunicaciones e inversión japonés SoftBank publica sus resultados para los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal de 2025, que abarca desde abril a diciembre.

Taipéi.- TAIWÁN LITERATURA.- La «identidad» es uno de los ejes centrales de la literatura taiwanesa, reflejo de su mezcla de culturas y de su pasado colonial, explica a EFE Amelia Pérez, editora de Más al Este, un sello independiente que busca acercar las obras de la isla al mundo hispanohablante. (Texto) (Foto)

09:00h.- Hong Kong.- HONG KONG JUICIO.- Un tribunal hongkonés dicta sentencia para el magnate de los medios Jimmy Lai, figura emblemática del movimiento prodemocrático local, una condena que podría alcanzar la cadena perpetua por conspiración para coludir con potencias extranjeras y sedición y que supone el fin de un juicio seguido atentamente por Londres y Washington. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Taipéi.- TAIWÁN ECONOMÍA.- El Ministerio de Finanzas de Taiwán publica los datos de exportaciones de enero tras un 2025 en el que la isla alcanzó un récord de ventas al exterior gracias al auge de la inteligencia artificial. (Texto)

Tokio.- JAPÓN ELECCIONES.- La primera ministra de Japón y líder del Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi, comparece en una rueda de prensa un día después de la celebración de las elecciones anticipadas a la Cámara Baja del Parlamento. (Texto)

Caracas.- EEUU VENEZUELA.- El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado, ofrece declaraciones al segundo día de ser excarcelado y luego de permanecer más de ocho meses en prisión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN NUCLEAR.- La compañía eléctrica japonesa TEPCO vuelve a reiniciar este lunes la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, tras un retraso de varias semanas por una alarma.

