Temas del día de EFE Internacional del 9 de febrero de 2026 (13.00 horas)

VENEZUELA EEUU

Caracas – La Fiscalía de Venezuela ha revocado la excarcelación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cuya detención, pocas horas después de haber salido de prisión, había sido denunciada tanto por su hijo como por la líder opositora, Maria Corina Machado, y será transferido a un régimen de «detención domiciliaria».

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– La líder venezolana María Corina Machado se reúne con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

(A las 19.30 horas)

– El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

(Texto)(Vídeo)

PAPELES EPSTEIN

Washington – Los miembros del Congreso de Estados Unidos reciben este lunes y podrán empezar a revisar los archivos sin editar del caso del pederasta Jeffrey Epstein, que se suicidó en 2019 mientras esperaba su juicio por cargos federales de tráfico sexual.

(Texto) (Audio)

– El primer ministro británico, Keir Starmer, habla en Londres ante el grupo parlamentario del Partido Laborista tras la dimisión de su principal asesor, Morgan McSweeney, a raíz del escándalo por la designaciónde Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en EE.UU. a pesar de ser conocidos sus pasados vínculos conJeffrey Epstein.

(Texto)

(A partir de las 17.00 horas)

(Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, están «profundamente preocupados» por las continuas revelaciones sobre el escándalo del pederasta convicto Jeffrey Epstein, informó este lunes el palacio londinense de Kensington.

IRÁN PROTESTAS

Teherán.- Teherán, 9 feb (EFE).- Irán ha aumentado la represión con el arresto de importantes políticos reformistas y condenas a activistas como la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi tras el brutal aplastamiento de las protestas antigubernamentales que causó miles de muertos. Por Jaime León

(Texto)

(Enviado a las 09.38 horas)

CUBA EEUU

La Habana – La falta de combustible en Cuba amenaza con afectar el transporte y la vida diaria de la población desde este lunes.- El Gobierno cubano ha advertido a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se queda sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos

(Foto)

(Se ha enviado información de que Rusia busca soluciones junto a las autoridades de Cuba y hará lo posible para ayudar en la crisis aeroportuaria y propiciar el retorno de turistas rusos)

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – El presidente saliente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, recibe al que será su sucesor a partir del 9 de marzo, el exministro socialista António José Seguro, ganador de las elecciones del domingo frente al ultraderechista André Ventura, para preparar la transición.

(Texto) (Foto) (Audio)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Una semana después de la reapertura del paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, el Gobierno israelí no ha permitido el paso de palestinos en los dos últimos días pese a que prometió la entrada y salida diaria de cerca de 200 gazatíes.

(Texto)

(Envaido a las 12.50 horas)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – La emergencia energética sigue agravándose en Ucrania, ya que los cortes de electricidad se extienden ahora también a las regiones occidentales, en medio de los continuos ataques rusos contra infraestructuras clave, mientras millones de personas sólo disponen de unas pocas horas de electricidad al día con temperaturas de hasta menos 18ºC este lunes. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

HONG KONG JUICIO

Hong Kong – El Tribunal Superior de Hong Kong condenó este lunes a 20 años de prisión al magnate mediático prodemocracia Jimmy Lai, quien se enfrentaba a una pena máxima de cadena perpetua bajo la Ley de Seguridad Nacional por los delitos de conspiración con fuerzas extranjeras y difusión de publicaciones sediciosas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Resumen enviado a las 12.46 horas)

(Se ha enviado un perfil de Lai, así como unas claves de un caso que es emblema de la pérdida de libertades de Hong Kong).

JAPÓN ELECCIONES

Tokio – La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, calificó este lunes de «fuerte impulso» su arrolladora victoria en las elecciones anticipadas del domingo, lo que le permitirá proseguir su política de expansión fiscal a pesar de las dudas de los mercados de bonos y el debilitamiento del yen.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se ha enviado un perfil sobre Takaichi).

(Se han enviado reacciones, fundamentalmente la de China, que cree que la victoria de Takaichi «refleja problemas estructurales» en Japón, así como la reacción de los mercados)

TAILANDIA ELECCIONES

Bangkok – El partido conservador Bhumjaithai (BJT, «Orgullo tailandés»), liderado por el primer ministro, Anutin Charnvirakul, ha logrado una amplia victoria en las elecciones de Tailandia que prácticamente garantiza su permanencia en el poder, según los resultados publicados este lunes por la Comisión Electoral.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se enviará un perfil sobre Anutin: de promotor del cannabis a líder patriótico, así como unas claves sobre su victoria y la posibilidad de entrar en un periodo político de estabilidad).

SUPER BOWL BAD BUNNY

Washington/Redacción internacional.- Músicos como Rosalía, Cardi B, Residente y dos de los cantantes que participaron en el espectáculo, Ricky Martin y Lady Gaga, alabaron el concierto de Bad Bunny en la Super Bowl, una actuación íntegramente en español que celebró la cultura latina y que desagradó tanto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

16:30h.- Berlín.- ALEMANIA TERRORISMO.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, y la ministra de Justicia, Stefanie Hubig, visitan el Centro Conjunto de Lucha contra el Terrorismo en Berlín. (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Lisboa.- PORTUGAL PRESIDENTE.- El presidente saliente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, recibe al que será su sucesor a partir del 9 de marzo, el exministro socialista António José Seguro, ganador de las elecciones del domingo frente al ultraderechista André Ventura, para preparar la transición. (Texto) (Foto)

17:00h.- Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Los auditores del Tribunal de Cuentas de la UE publican una opinión sobre la Política Agrícola Común en el periodo 2028-2034.

17:00h .- Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, ante el grupo parlamentario del Partido Laborista tras la dimisión de su principal asesor, Morgan McSweeney, a raíz del escándalo por la designación (en febrero de 2025) de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en EE.UU. a pesar de ser conocidos sus pasados vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein. (Texto)

18:00h.- Estrasburgo (Francia).- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, participa en un debate ante el pleno del Parlamento Europeo sobre el informe anual del BCE.

La Haya.- EEUU INMIGRACIÓN.- El despliegue de agentes armados, con pasamontañas y chalecos antibalas, actuando en redadas urbanas, asemeja al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a un “grupo paramilitar”, con prácticas que plantean interrogantes legales y constitucionales, según expertos en derecho internacional. (Texto)

Pezinok.- ESLOVAQUIA JUICIO.- Nueva audiencia del juicio contra el autor intelectual del asesinato del periodista Jan Kuciak en el Tribuna Penal Especializado de Eslovaquia. (Texto)

Moscú.- RUSIA ALIMENTACIÓN.- Arranca en Moscú la principal feria de alimentos y bebidas de Rusia, Prodexpo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO ARABIA SAUDÍ.- El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, realiza del 9 al 11 de febrero su primera visita oficial a Arabia Saudí, con la que busca fortalecer los lazos entre ambos países,

América

16:30h.- Washington.- EEUU VENEZUELA.- La líder opositora venezolana María Corina Machado se reúne con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C. (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto de Estadística de México publica la inflación del mes de enero (Texto)

Lima – PERÚ ELECCIONES – El Gobierno de Perú firma el acuerdo con la Unión Europea (UE) para el despliegue de su misión de observación electoral que seguirá el desarrollo de los comicios generales previstos para el segundo trimestre de este año. (Texto) (Foto) (Video)

Miami – EEUU REMESAS – La depreciación del dólar, en su nivel más bajo en cuatro años, y la tasa de desempleo en Estados Unidos, uno de las más altas desde 2021, golpean a las remesas que reciben las familias en Latinoamérica, en particular a México, que experimentó una caída de casi el 5 %. (Texto) (Video)

Sao Paulo.- BTG PACTUAL RESULTADOS.- El banco brasileño de inversiones BTG Pactual divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025. (Texto)

Nueva York.-EEUU SALUD- La huelga de enfermeras en la ciudad de Nueva York por mejores salarios y condiciones laborales cumple este lunes su vigésimo noveno día, convirtiéndose en el paro de enfermeras más grande en la historia de la ciudad. (Texto) (foto) (vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO VIOLENCIA – La organización México Evalúa presenta un análisis de los datos de violencia en México en la última década y aporta propuestas para la paz, mientras el gobierno federal asegura que han reducido en 40 % los homicidios dolosos a nivel nacional desde septiembre de 2024. (Texto) (Foto)

Caracas – VENEZUELA CRISIS – El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Video)

Bogotá – COLOMBIA PRENSA – La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presenta su informe anual sobre la situación del periodismo en Colombia en 2025. (Texto)

O.Medio

Al Ula.- A. SAUDÍ MERCADOS.- Termina la Conferencia de Al Ula, en Arabia Saudí, para economías de mercado emergentes, organizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, con intervención de los ministros de Finanzas de Catar y Turquía y de la ministra de Economía de Ecuador.

El Cairo – R.UNIDO A.SAUDÍ- El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, realiza del 9 al 11 de febrero su primera visita oficial a Arabia Saudí, con la que busca fortalecer los lazos entre ambos países.

Doha.- FORO AL JAZEERA.- Clausura del 17º Foro de Al Jazeera sobre política en Oriente Medio, celebrado en Catar.

