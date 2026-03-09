Temas del día de EFE Internacional del 9 de marzo de 2026 (19.00 horas)

7 minutos

IRÁN GUERRA

París/Bruselas – Con las bolsas cayendo y el precio del petroleo disparado, los países del G7 mostraron este lunes su disposición a adoptar «todas las medidas necesarias» para estabilizar los mercados de hidrocarburos, incluida la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas.

(Texto)

– El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes que «está en marcha» una misión internacional de carácter «defensivo» para «abrir progresivamente» el estrecho de Ormuz, por donde pasa un importante porcentaje del crudo y del gas mundial, así como de otros productos esenciales.

(Texto) (Vídeo)

Teherán – Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá Alí Jameneí, ha sido elegido como nuevo líder supremo de Irán, en medio de los continuos ataques de Estados Unidos e Israel contra infraestructuras iraníes tras la muerte de su padre al inicio del conflicto.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Enviado análisis y perfil de Mojtaba Jameneí.

– El análisis de un vídeo por varios expertos estadounidenses apunta a que fue Estados Unidos quien golpeó con un misil una escuela infantil iraní en Minab, en un ataque que mató a unas 180 personas, la mayoría niñas, en el primer día de la guerra contra Irán, según el diario New York Times.

(Texto) (Vídeo)

– El Ejército israelí anunció este lunes que ha iniciado una nueva oleada de ataques «a gran escala» contra infraestructura del régimen iraní en Teherán, Isfahán y el sur de Irán, en el marco de la guerra lanzada junto a Estados Unidos contra el país.

(Texto)

– Se han enviado unas claves a las 12.40 horas: «Una semana de conflicto en el Líbano, 1.100 heridos y 500.000 desplazados)

(Texto)

– Al una persona ha muerto en el centro de Israel por el impacto de una andanada de misiles iraníes, primer fallecido en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo, día en el que murieron nueve personas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Otro misil balístico disparado desde Irán ha sido interceptado sobre territorio turco por sistemas de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN, y varios trozos del proyectil han impactado en la provincia turca de Gaziantep, sin causar víctimas ni heridos, informó el Ministerio de Defensa turco.

UE EUROGRUPO

Bruselas – Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) abordan el posible impacto de la guerra en Irán sobre la economía europea, en especial desde el punto de vista de los precios de la energía tras el reciente encarecimiento del petróleo y del gas.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

PORTUGAL PRESIDENTE

Lisboa – El nuevo presidente de Portugal, António José Seguro, afirmó este lunes su voluntad de tener «un destino compartido» con España para poder construir convergencias que duren, en su discurso de investidura ante el Parlamento del país, donde está el rey Felipe VI.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracas – El Parlamento de Venezuela convoca a un sesión ordinaria días después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidiera al Legislativo celeridad para aprobar una reforma de la Ley de minas y que los diputados aplazaran la aprobación de una norma para la aceleración de trámites y procedimientos administrativos.

(Texto) (Foto) (Video)

Caracas – El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

(Texto) (Video)

TURQUÍA JUSTICIA

Estambul – Comienza el juicio contra el destituido alcalde socialdemócrata de Estambul Ekrem Imamoglu por supuesta corrupción. La fiscalía exige hasta un total de 2.352 años de cárcel.

(Texto) (Foto)

COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá – La campaña electoral por la Presidencia colombiana arranca en firme tras la definición el domingo de tres candidaturas de centro, izquierda y derecha, y la elección del nuevo Congreso que muestra la fuerza legislativa de los diferentes partidos.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– El partido Comunes, formado por guerrilleros de las FARC que dejaron las armas tras acogerse al acuerdo de paz de 2016, perdió su representación legislativa al no obtener escaños en las elecciones del domingo, después de ocho años en el Senado y la Cámara con diez escaños adjudicados a dedo.

(Texto)

EEUU HAITÍ

Miami- El juicio contra cinco hombres del sur de Florida y Haití acusados de conspirar para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, en su residencia en las colinas a las afueras de Puerto Príncipe el 7 de julio de 2021, está previsto que comience este lunes.

(Texto)

MODA PARÍS

París – Las firmas Zimmermann, Ungaro, Agnès b. y Chanel muestran sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

(Texto) (Foto)

WILLIE COLON

Nueva York – Nueva York despide al estadounidense de origen puertorriqueño Willie Colón, icono de la salsa fallecido el pasado 22 de febrero, con una misa pública en la Catedral de San Patricio.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

– Con motivo de la investidura este miércoles del ultraderechista José Antonio Kast como presidente de Chile, la Agencia EFE enviará desde este domingo una serie previa con la guía CHILE INVESTIDURA.

– Con motivo de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará en Los Ángeles el 15 de marzo, la Agencia EFE está enviando una serie previa de informaciones hasta la víspera de la ceremonia, el sábado 14, con la guia ÓSCAR.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

19:00h.- Estrasburgo.- UE MIGRACIÓN.- La comisión de Libertades Civiles vota la legislación europea sobre retornos

21:00h.- París.- FRANCIA ARTE RUPESTRE.- El arte rupestre de la cueva francesa de Font-de-Gaume es más reciente de lo que se creía, según un estudio del CNRS francés.

Estambul.- TURQUÍA JUSTICIA.- Comienza el juicio contra el destituido alcalde socialdemócrata de Estambul Ekrem Imamoglu por supuesta corrupción. La fiscalía exige hasta un total de 2.352 años de cárcel. (Texto) (Foto)

París.- MODA PARÍS.- Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París (hasta el 10 de marzo). (Texto) (Foto)

América

Miami.- EEUU HAITÍ.- Comienza en Miami el juicio contra cinco hombres del sur de Florida y Haití acusados de conspirar para asesinar al presidente haitiano Jovenel Moïse en Puerto Príncipe el 7 de julio de 2021, lo que desató una ola de violencia e inestabilidad política que no ha terminado. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

