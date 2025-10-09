Temas del día de EFE Internacional del 9 de octubre de 2025 (13.00 horas)

15 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El alto el fuego en la Franja de Gaza entrará en vigor una vez el Gobierno israelí apruebe en la tarde de este jueves en gabinete el acuerdo alcanzado esta madrugada entre Israel y Hamás en Egipto, según informó a EFE una fuente gubernamental.

(La reunión del gobierno israelí es a las 17 horas. Una hora antes se reunirá el gabinete de seguridad)

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Gaza amaneció este jueves con la noticia del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás, despertando pequeñas celebraciones entre su población, que aún espera de la implementación definitiva de la tregua.

– Se han enviado unas claves: La primera fase del plan de Gaza: dudas y plazos sobre su implementación

(Texto)

– Se han enviado ya las primeras reacciones internacionales, entre ellas la de la ONU, que ha celebrado el acuerdo pero pide cumplirlo plenamente. Se seguirán enviando reacciones internacionales,. Ya se ha enviado la de los países europeos, que han pedido que se respete lo pactado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El pacto anunciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, entre Israel y Hamás abre una etapa clave para Oriente Medio, mientras el mandatario se prepara para viajar de manera inminente a la región para el cierre formal del acuerdo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Ministros de países europeos y árabes se reúnen este jueves en París para discutir la transición de Gaza, reunión condicionada por el anuncio de acuerdo para poner fin a la guerra entre Israel y Hamas.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

– Seguimiento de varios actos de apoyo a Palestina en distintos países.

– Seguimiento de la situación de los activistas de la Flotilla detenidos por Israel.

EEUU INMIGRACIÓN

Chicago (EE.UU.) – Una juez federal de Illinois decidirá este jueves si el envío de la Guardia Nacional de Texas al área de Chicago -por orden de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump – se ajusta a la legalidad, mientras la ciudad vivió ayer una multitudinaria manifestación en rechazo al presidente.

(Texto) (Foto) (Video)

NOBEL LITERATURA

Copenhague – El húngaro László Krasznahorkai, ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2025 «por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte», informó la Academia Sueca.

(Se enviará un perfil del galardonado, así como reacciones y notas sobre su trabajo)

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

FRANCIA GOBIERNO

París – El presidente francés, Emmanuel Macron, afronta ahora la responsabilidad de decidir la salida a la crisis política generada por la dimisión de Sébastien Lecornu, quien le recomendó nombrar a un nuevo primer ministro antes del fin de semana.

(Texto) (Foto)

EEUU GOBIERNO

Washington – A medida que el cierre del Gobierno federal se prolonga por segunda semana, el debate político en el Congreso da paso a la preocupación por sus efectos económicos, en medio de previsiones de menor crecimiento y advertencias sobre un posible deterioro de la calificación crediticia de Estados Unidos si la parálisis se extiende.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La reducción de agentes federales en la frontera entre Estados Unidos y México como consecuencia del cierre del gobierno de Estados Unidos está generando retrasos y largas filas de vehículos en algunos de los principales puentes internacionales, como los que unen Ciudad Juárez y El Paso.

(Texto) (Foto) (Video)

VIOLENCIA MACHISTA

Bruselas – Comienzan las audiencias de los testigos en el juicio sobre el apuñalamiento mortal de Teresa Rodríguez, la enfermera española asesinada en Bruselas en octubre de 2022 supuestamente por su ex pareja, César A.C.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UE VON DER LEYEN

Estrasburgo (Francia) – La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, superó este jueves dos mociones de censura impulsadas por la ultraderecha y la izquierda parlamentarias, que se quedaron muy lejos del apoyo de dos tercios de los votos emitidos que necesitaban para salir adelante.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Kiev.- Rusia intensifica su ofensiva sobre la ciudad de Pokrovsk pese al alto número de bajas y golpea en ataques de larga distancia infraestructuras gasísticas, eléctricas y ferroviarias ucranianas para debilitar la economía y la logística ucraniana.

(Texto)

– El Parlamento Europeo vota una resolución sobre las recientes violaciones del espacio aéreo europeo y las tácticas híbridas rusas.

– La serie de ataques rusos contra infraestructuras civiles esenciales y empresas, incluidas algunas con gran participación extranjera, ha reavivado los temores de que la frágil recuperación económica de la economía ucraniana, arrasada por la guerra, se haya convertido en el blanco prioritario de las fuerzas rusas en su estrategia de desgaste. Por Rostyslav Averchuk (Texto) (Foto)

PAPA EXHORTACIÓN

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV ha asegurado que «las estructuras de injusticia» que perpetúan la pobreza deben ser «destruidas» con políticas que transformen la sociedad, según figura en su primera exhortación apostólica, ‘Dilexi te’, publicada este jueves.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Se han enviado dos informaciones sobre la exhortación, una relacionada con Europa y otra con América Latina.

GUERRA COMERCIAL

Pekín – China anunció este jueves la imposición de controles a la exportación de tecnologías relacionadas con las tierras raras, uno de los principales puntos de fricción entre el gigante asiático y Estados Unidos y una medida que llega poco antes de un probable encuentro entre ambos líderes, Donald Trump y Xi Jinping, a finales de mes.

(Texto) (Audio)

(Se han enviado unas claves: » Las tierras raras, el «petróleo» de China clave en la guerra comercial», así como informaciones de que China añade 14 entidades, la mayoría con sede en EEUU, a lista de control de exportaciones, y de que China restringe la exportación de bienes relacionados con baterías de litio y el diamante)

HARVEY WEINSTEIN

Nueva York – Audiencia para dictar sentencia en el nuevo caso penal por abusos sexuales contra el productor de cine Harvey Weinstein. El proceso concluyó con un veredicto parcial: el jurado lo absolvió de un cargo sexual, lo declaró culpable de otro y el juez anuló un tercero, relacionado con una violación, que la Fiscalía planea volver a llevar a juicio.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- Londres.- R.UNIDO CULTURA.- La Leighton House, un conocido museo y casa histórica en el barrio londinense de Chelsea, presenta a la prensa tres nuevas exposiciones para conmemorar su 100 aniversario.

13:00h.- Berlín.- ALEMANIA AUTOMÓVIL.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe a los representantes de los principales productores de automóviles así como de otras industrias relacionadas con el sector que actualmente atraviesa una situación crítica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Estocolmo.- NOBEL LITERATURA.- La Academia Sueca anuncia el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025, un galardón que en los últimos años ha recaído en la surcoreana Han Kang (2024), el noruego Jon Fosse (2023), la francesa Annie Ernaux (2022) y el tanzano Abdulrazak Gurnah (2021). (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica las actas de la reunión de política monetaria del 10 y el 11 de septiembre.

13:30h.- París.- FRANCIA ETA.- Juicio en Francia contra el exdirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, por su presunta implicación en la actividad de la banda terrorista en ese país entre diciembre de 2002 y mayo de 2005.

15:00h.- Luxemburgo.- UE EUROGRUPO.- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona celebran una reunión en Luxemburgo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Venecia (Italia).- C.EUROPA ESPAÑA.- La Comisión de Venecia, una instancia de expertos constitucionalistas del Consejo de Europa, celebra una plenaria de dos días durante la que debe emitir un dictamen, a petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobre la controvertida cuestión de la elección de sus miembros, que ha enfrentado durante años al PSOE y al PP.

16:20h.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en la asamblea anual de la Asociación de Marcas – el ‘Día de la Economía de las Marcas’ al pronunciar un discurso.

18:15h.- Berlín.- ALEMANIA PARTIDOS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en la conferencia «Mujeres» de la Unión Cristianodemócrata (CDU).

Bruselas.- VIOLENCIA MACHISTA.- Comienzan las audiencias de los testigos en el juicio sobre el apuñalamiento mortal de Teresa Rodríguez, la enfermera española asesinada en Bruselas en octubre de 2022 supuestamente por su ex pareja, César A.C. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- MUTILACIÓN GENITAL.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) lidera una declaración intencional sobre la necesidad de detener la medicalización de la mutilación genital femenina. (Texto)

París -ISRAEL PALESTINA- Ministros de países europeos y árabes se reúnen este jueves en París para discutir la transición de Gaza tras la guerra, en un encuentro al está invitado también Estados Unidos. (foto)

Bedford.- EMPRESAS DAMM.- La cerveza Estrella Damm elige Reino Unido, la ciudad de Bedford, para inaugurar su primera planta de producción fuera de la península ibérica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA ARTE.- Philip Guston, referente de la Escuela de Nueva York, y el también estadounidense Raymond Pettibon, protagonizan las muestras otoñales del Museo Picasso de París. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA ARTE.- El Museo de Arte Moderno de París presenta la exposición más grande hasta la fecha dedicada al estadounidense George Condo -pintor, diseñador y escultor, que en los inicios de su carrera en Nueva York trabajó en el taller de serigrafía de Andy Warhol- y también la primera muestra personal en París del nigeriano Otobong Nkanga. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Belfast.- CUMBRE BALCANES.- El Reino Unido preside la 11a cumbre del llamado Proceso de Berlín con ministros europeos de Asuntos Exteriores para promover la paz, estabilidad y cooperación con los seis países de los Balcanes Occidentales. (Texto)

París.- FRANCIA HISTORIA.- Ceremonia de homenaje nacional a Robert Badinter en el Panteón, presidida por el Presidente de la República, Emmanuel Macron. (Texto)

Moscú.- RUSIA TAYIKISTÁN.- El presidente ruso, Vladímir Putin, visita Tayikistán el 8 y 9 de octubre, donde se prevé la firma de varios documentos interestatales e intergubernamentales. (Texto) (Foto)

Moscú.- RUSIA ASIA CENTRAL.- Tayikistán acoge la segunda cumbre Rusia-Asia Central. (Texto)

Ginebra.- REFUGIADOS ONU.- La alta comisionada adjunta de protección de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hace una presentación sobre la protección internacional para los solicitantes de asilo y refugiados en el marco del Comité Ejecutivo anual del organismo. (Texto)

América

13:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CRUCEROS.- El crucero Queen Elizabeth atraviesa este jueves el Canal de Panamá coincidiendo con el inicio de la temporada de cruceros en el país centroamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INFLACIÓN.- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en septiembre. (Texto)

14:00h.- La Habana.- ISRAEL PALESTINA.- Acto de apoyo a Palestina en el segundo aniversario del inicio de la campaña militar israelí en la Franja de Gaza a raíz de los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023. Tribuna antiimperialista (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- El grupo colombiano Bomba Estéreo y el cantante Carlos Vives se unen para lanzar ‘La Samaria’, una canción tropical con la que rinden un homenaje a su natal Santa Marta, que este año celebró el aniversario 500 de su fundación. (Texto) (Foto)

15:00h.- Nueva York.- EEUU JUSTICIA.- Audiencia para sentencia programada en el nuevo caso penal por abusos sexuales contra el productor de cine Harvey Weinstein. (Texto)

15:00h.- Nueva York.- EEUU CÓMIC.- Las calles de Nueva York se llenan de superhéroes y villanos para celebrar la Comic Con, convención que reúne a fans, profesionales y empresas para celebrar la cultura pop y dura hasta el 12 de octubre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- San Fernando.- TRINIDAD Y TOBAGO VENEZUELA.- Dos niños venezolanos se acurrucan en el pavimento bajo un sol abrasador mientras un hombre mendiga en su nombre en el sur de Trinidad y Tobago, uno de los muchos casos de menores forzados a una vida de explotación a una edad en la que deberían estar escolarizados. Por Elena Varisca (Texto) (Foto)

15:30h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ESPAÑA.- El embajador español en Panamá, Guzmán Palacios, concede una rueda de prensa sobre el estado de las relaciones bilaterales entre los dos países, con aspectos como el interés de España en licitar en el megaproyecto del Tren Panamá-David. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- Sao Paulo.- BRASIL AUTOMÓVILES.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en la inauguración de una fábrica de la montadora china BYD en el municipio de Camaçari, en el estado de Bahía. (Texto)

17:00h.- CHICAGO.- EEUU INMIGRACIÓN.- Una juez federal de Illinois decide este jueves si el envío de la Guardia Nacional de Texas al área de Chicago -por orden de la Administración Trump- cumple con la legalidad, mientras que la ciudad protagonizó ayer una demostración de fuerza en una multitudinaria manifestación contra el presidente estadounidense. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de México difunde la inflación de septiembre, con lo que se perfilará cómo cierra este indicador en el tercer trimestre del año (Texto)

19:00h.- Lima.- PERÚ PINTURA.- El pintor ecuatoriano Olmedo Quimbita inaugura una nueva exposición en Lima, titulada ‘Destellos de luz’, (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Bogotá.- COLOMBIA OCIO.- Comienza el Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA 2025), una feria internacional que hasta el 13 de octubre reunirá en Bogotá a comunidades, creadores, marcas y público en torno a múltiples disciplinas de la cultura del ocio y la fantasía. Corferias (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL AMAZONÍA.- Los ganaderos brasileños han empezado a dar números de identidad a sus vacas para rastrear el origen, una nueva política pública que busca reducir la deforestación en la Amazonía pero que avanza lentamente ante las resistencias del sector. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- ISRAEL PALESTINA.- La central sindical PIT-CNT encabeza en Uruguay una manifestación en apoyo a Palestina que se llevará a cabo bajo la consigna ‘Basta de genocidio, paz justicia y libertad’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY RELIGIÓN.- Con la presencia de diversas autoridades de Gobierno, se inaugura en Uruguay el símbolo de paz que homenajea al Papa Francisco y a las tres religiones abrahámicas y que aspira a abrir la categoría de símbolo de paz interreligioso más grande del mundo en el Récord Guinnes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU FINLANDIA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca al presidente de Finlandia, Alex Stubb.

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la minuta de su última reunión de política monetaria en la que rebajó la tasa de interés al 7,5 %, su décimo recorte consecutivo y el segundo de 25 puntos (Texto)

