Temas del día de EFE Internacional del 9 de octubre de 2025 (19.00 horas)

8 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El alto el fuego en la Franja de Gaza entrará en vigor una vez el Gobierno israelí apruebe en la tarde de este jueves en gabinete el acuerdo alcanzado esta madrugada entre Israel y Hamás en Egipto, según informó a EFE una fuente gubernamental.

(La reunión del gobierno israelí es a las 17 horas. Una hora antes se reunirá el gabinete de seguridad)

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que viajará próximamente a Egipto para la firma del acuerdo entre Israel y Hamás para el alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes, aunque no concretó la fecha exacta.

(Texto) (Foto)

– La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Oilítica de Seguriad, Kaja Kallas, defendió este jueves que el bloque esté presente en la autoridad de transición que deberá gobernar inicialmente Gaza si se logra acuerdo de paz.

(Texto) (Vídeo)

– El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que España está «todavía muy lejos» de participar en una eventual misión militar de mantenimiento de la paz en la Franja de Gaza, como ha planteado Francia, aunque tampoco cerró la puerta, siempre y cuando la misma tenga «un mandato claro» por parte de la ONU.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Gaza amaneció este jueves con la noticia del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás, despertando pequeñas celebraciones entre su población, que aún espera de la implementación definitiva de la tregua.

– Se han enviado unas claves: La primera fase del plan de Gaza: dudas y plazos sobre su implementación

(Texto)

– Se han enviado ya las primeras reacciones internacionales, entre ellas la de la ONU, que ha celebrado el acuerdo pero pide cumplirlo plenamente. Se seguirán enviando reacciones internacionales,. Ya se ha enviado la de los países europeos, que han pedido que se respete lo pactado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El pacto anunciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, entre Israel y Hamás abre una etapa clave para Oriente Medio, mientras el mandatario se prepara para viajar de manera inminente a la región para el cierre formal del acuerdo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Ministros de países europeos y árabes se reúnen este jueves en París para discutir la transición de Gaza.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

– Seguimiento de varios actos de apoyo a Palestina en distintos países.

– Seguimiento de la situación de los activistas de la Flotilla detenidos por Israel.

EEUU INMIGRACIÓN

Chicago (EE.UU.) – Una juez federal de Illinois decidirá este jueves si el envío de la Guardia Nacional de Texas al área de Chicago -por orden de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump – se ajusta a la legalidad, mientras la ciudad vivió ayer una multitudinaria manifestación en rechazo al presidente.

(Texto) (Foto) (Video)

– Tres camiones con 45 miembros de la Guardia Nacional de Texas llegaron este jueves de madrugada al centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés) ubicado en Broadview (Chicago), informaron las autoridades de esa localidad.

(Texto) (Foto)

NOBEL LITERATURA

Copenhague – El Nobel de Literatura ha reconocido este jueves al húngaro László Krasznahorkai «por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte».

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se envió un perfil del galardonado, así como reacciones y notas sobre su trabajo)

FRANCIA GOBIERNO

París -Desde que el Elíseo confirmara anoche su intención de nombrar un nuevo primer ministro antes del próximo viernes por la noche, el presidente, Emmanuel Macron, guarda un escrupuloso silencio, lo que alimenta el baile de candidatos al puesto.

(Texto) (Foto)

EEUU GOBIERNO

Washington – A medida que el cierre del Gobierno federal se prolonga por segunda semana, el debate político en el Congreso da paso a la preocupación por sus efectos económicos, en medio de previsiones de menor crecimiento y advertencias sobre un posible deterioro de la calificación crediticia de Estados Unidos si la parálisis se extiende.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

— El cierre de gobierno federal en Estados Unidos provoca ya afectaciones en los cruces entre Ciudad Juárez (México) y El Paso (Estados Unidos) debido a la reducción de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza asignados a las garitas, lo que ha generado largas filas de vehículos y retrasos de varias horas, según constató EFE este jueves.

(Texto) (Foto) (Video)

VIOLENCIA MACHISTA

Bruselas – – César A. C., de 26 años, acusado del asesinato de la enfermera española de 23 años Teresa Rodríguez el 27 de octubre de 2022 en Bruselas, dijo este jueves que no fue capaz de aceptar la ruptura de su relación con una persona a quien «quería» y «admiraba tanto», y que jamás se perdonará el hecho de haber terminado con su vida.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UE VON DER LEYEN

Estrasburgo (Francia) – L La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, superó este jueves dos nuevas mociones de censura ante el Parlamento Europeo, una de la izquierda y otra de la ultraderecha, que se quedaron muy lejos del apoyo de dos tercios de los votos emitidos que necesitaban para salir adelante.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Los ataques continuados de Rusia contra infraestructuras vitales y empresas, algunas de ellas con importantes inversiones extranjeras, son motivo de preocupación en Ucrania sobre el futuro de la frágil recuperación económica del país en medio de una guerra de desgaste que no tiene visos de terminar pronto. Por Rostyslav Averchuk

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El pleno del Parlamento Europeo pidió este jueves que la Unión Europea (UE) responda de manera coordinada para reforzar su defensa y que aplique sanciones ante las amenazas rusas contra su seguridad e infraestructuras.

(Texto)

PAPA EXHORTACIÓN

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV ha asegurado que «las estructuras de injusticia» que perpetúan la pobreza deben ser «destruidas» con políticas que transformen la sociedad, según figura en su primera exhortación apostólica, ‘Dilexi te’, publicada este jueves.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Se han enviado dos informaciones sobre la exhortación, una relacionada con Europa y otra con América Latina, así las claves ‘La primera exhortación de León XVI: un magisterio por los pobres empezado por Francisco’

GUERRA COMERCIAL

Pekín – China endureció este jueves su pulso comercial con Estados Unidos al anunciar nuevos controles a la exportación de materiales estratégicos utilizados en la industria tecnológica, un movimiento que llega a falta de pocas semanas para la posible reunión entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

(Texto) (Audio)

(Se han enviado las claves ‘ Las tierras raras, el «petróleo» de China clave en la guerra comercial’, así como informaciones de que China añade 14 entidades, la mayoría con sede en EEUU, a lista de control de exportaciones, y de que China restringe la exportación de bienes relacionados con baterías de litio y el diamante)

HARVEY WEINSTEIN

Nueva York – Audiencia para dictar sentencia en el nuevo caso penal por abusos sexuales contra el productor de cine Harvey Weinstein. El proceso concluyó con un veredicto parcial: el jurado lo absolvió de un cargo sexual, lo declaró culpable de otro y el juez anuló un tercero, relacionado con una violación, que la Fiscalía planea volver a llevar a juicio.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245