Temas del día de EFE Internacional del 9 de septiembre de 2025 (19.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

El Cairo/Jerusalén – Israel atacó este martes por primera vez Catar, un gran aliado de Estados Unidos, para acabar con la vida de los miembros de la delegación negociadora del grupo palestino Hamás mientras estaban en una reunión discutiendo la última propuesta estadounidense para la tregua en Gaza.

– «Peligroso y criminal», «cobarde agresión» o «realmente grave» son algunos de los calificativos que países y dirigentes árabes han usado para referirse al ataque israelí de este martes contra los líderes de Hamás en Catar, una condena a la que se sumaron figuras como el papa León XIV o el secretario general de la ONU.

– El Ejército israelí instó a los gazatíes este martes a evacuar toda la ciudad de Gaza, que ha sido ahora clasificada por Israel como «zona de combate peligrosa»: «A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en todos sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este, hasta el mar al oeste», rezaba la orden de evacuación por redes sociales, mientras sigue destruyendo edificios en la ciudad.

– El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó este martes que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo la condición de que Hamás deponga las armas y libere a todos los rehenes en la Franja.

– La Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza insistió este martes, con la difusión de un vídeo, que fue atacada por un «dron» en Túnez, después de que una de sus embarcaciones se incendiara en sus aguas. Sin embargo, las autoridades tunecinas comunicaron que no fue causada por un dron y que obedece a «algún otro tipo de accidente o incidente».

FRANCIA GOBIERNO

París – El primer ministro francés, François Bayrou, presentó este martes su dimisión al presidente, Emmanuel Macron, que ya ha anunciado que nombrará a un sustituto en un plazo breve y no convocará elecciones como le pide buena parte de la oposición.

– La prima de riesgo de Francia supera a la de Italia y se sitúa como la peor de la eurozona.

UCRANIA GUERRA

Londres .- El ministro de Defensa de Ucrania, Denís Shmigal, pidió este martes en Londres a sus socios occidentales que envíen cuanto antes sistemas y municiones de defensa antiaérea para poder hacer frente a los ataques rusos a su sistema energético de cara al invierno.

– Un ataque ruso con una bomba aérea mató este martes a más de veinte personas en el pueblo de Yarova de la región de Donetsk del este de Ucrania, según denunció en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que calificó el ataque de “brutalmente salvaje”.

– La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró este martes en el Plano del Parlamento Europeo que si hubiera una solución militar, la guerra en Gaza habría terminado «hace mucho».

– Los llamamientos a prohibir Telegram se hacen más fuertes en Ucrania tras el asesinato del diputado Andrí Parubí a raíz de los presuntos contactos del asesino confeso con los servicios especiales rusos a través de la aplicación de mensajería y su uso por parte de Rusia para reclutar a cientos de ucranianos con el fin de cometer actos de sabotaje.

BRASIL BOLSONARO

Brasilia – El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, señaló este martes que la supuesta trama liderada por el líder ultraderechista planeó «detalladamente» asesinar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y a otras autoridades para mantenerse en el poder, tras perder las elecciones de 2022.

NEPAL PROTESTAS

Katmandú.- Nepal vivió este martes una ola de violencia sin precedentes que ha dejado al menos 25 muertos desde el lunes, tras el estallido de unas protestas juveniles contra la corrupción que derivaron en ataques a líderes políticos, edificios oficiales y medios de comunicación, y forzaron la dimisión del primer ministro KP Sharma Oli.

(Se han enviado un perfil del primer ministro dimitido y unas claves sobre cómo una revuelta juvenil derrocó al Gobierno de Nepal en 24 horas)

IRÁN OIEA

El Cairo – El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, se reúne en El Cairo con el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, para continuar las conversaciones sobre la colaboración de la agencia con el programa nuclear iraní.

– Se enviarán unas claves sobre las relaciones entre Irán y el OIEA.

PRESA NILO

Adís Abeba – El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, inauguró este martes la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD), la mayor planta hidroeléctrica de África y construida en el Nilo Azul, pese al rechazo de Egipto y Sudán.

(Se han enviado cuatro claves para entender el contencioso de la megapresa de Etipoñia en el Nilo)

ONU ASAMBLEA GENERAL

Nueva York – La alemana Annalena Baerbock asumió hoy la presidencia de la Asamblea General de la ONU, quinta mujer en ocupar este cargo en los ochenta años de existencia de las Naciones Unidas.

JERUSALÉN MÚSICA

Jerusalén -El musicólogo español David Catalunya, investigador del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, consiguió hacer este martes lo que nadie había logrado antes que él: hacer sonar en Jerusalén el órgano más antiguo de la cristiandad tras más de 800 años en silencio.

COLOMBIA METRO

Bogotá – Los ferrocarriles desaparecieron en Colombia hace ya varias décadas pero el tren está en el imaginario colectivo de su gente, en su música y su literatura, y por eso la llegada de los primeros vagones para el Metro de Bogotá ha causado un furor inusual a medida que, montados sobre camiones, atraviesan la indómita geografía nacional, desde la costa Atlántica hasta las montañas de los Andes.

