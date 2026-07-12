Temas del día de EFE Internacional del domingo 12 de julio de 2026 (14.00 horas)

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DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – La situación en el Golfo Pérsico se ha complicado en las últimas horas con una nueva ronda de ataques estadounidenses contra territorio iraní y la respuesta de Teherán con el lanzamiento de misiles y drones contra Catar, Kuwait, Baréin y Jordania, mientras que países de toda la región han condenado la escalada de la violencia.

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EEUU POLÍTICA

Washington – El senador republicano estadounidense Lindsey Graham, estrecho aliado del presidente, Donald Trump, falleció a los 71 años tras una «breve y repentina enfermedad», una noticia que ha provocado unas cascada de reacciones internacional, la primera la del líder de EE.UU., que dijo de él que era un «auténtico Patriota».

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VENEZUELA TERREMOTO

Caracas – Venezuela esboza un plan para atender a las miles de personas que perdieron sus casas por los terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron al menos 4.333 muertos y 16.740 heridos, y promete entregar las primeras 200 viviendas la próxima semana.

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– El desbloqueo parcial de X, la incipiente apertura a la prensa internacional y la aceptación de ayuda humanitaria ante la emergencia generada por los devastadores terremotos en Venezuela han evidenciado el pragmatismo de Delcy Rodríguez para la supervivencia política del chavismo, según analistas consultados por EFE, que no ven una democratización genuina del sistema. (Texto)

ASIA TIFÓN

Pekín – El tifón Bavi, ya debilitado tras tocar tierra durante la medianoche en la costa oriental de China, avanza este domingo hacia el interior del país con alertas activas por lluvias y riesgo de desastres secundarios, después de dejar 134 heridos en Taiwán y causar cancelaciones aéreas en varias ciudades chinas.

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BIRMANIA CRISIS

Bangkok – Los ministros de Asuntos Exteriores del Sudeste Asiático se reúnen en Bangkok para conversar con el canciller birmano del gobierno vinculado a los militares sobre la situación en el país, sumido en la anarquía desde el golpe de Estado de febrero de 2021.

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ADEMÁS

UCRANIA GUERRA | Leópolis – Voluntarios de España y de otros países se unen a la población local en Leópolis para preparar comidas deshidratadas destinadas a miles de soldados ucranianos que se encuentran en la primera línea del frente. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Video)

MUNDIAL 2026 | Ciudad de México – La editorial Panini organiza en Ciudad de México y Guadalajara un evento con el que busca romper el Récord Guinness del mayor intercambio de estampas de deportes en cuatro horas, en el marco del Mundial de fútbol 2026. (Texto) (Foto) (Video)

CATAR EMIR | El Cairo – El exemir de Catar, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, considerado el artífice del Catar moderno, murió este domingo a los 74 años y será enterrado hoy al norte de Doha, mientras que a partir de mañana su hijo, el actual emir, Tamim bin Hamad Al Thani, recibirá durante tres días las condolencias. (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00 GMT.- Roma.- PAPA ÁNGELUS.- El papa celebra el rezo del ángelus en el palacio apostólico de Castel Gandolfo donde se ha trasladado este julio para un periodo de vacaciones. (Texto)

10:00 GMT.- París.- FRANCIA DREYFUS.- El presidente francés, Emmanuel Macron, rinde homenaje este domingo al capitán Alfred Dreyfus con motivo de la primera Jornada Nacional dedicada al reconocimiento de su inocencia por parte del Tribunal Supremo, en 1906. La conmemoración, que coincide con el 120 aniversario de la decisión judicial, también estará centrada en la lucha contra el resurgimiento del antisemitismo. (Texto)

17:10 GMT.- Berlín.- ALEMANIA POLÍTICA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, es entrevistado en la cadena ZDF al inicio de las tradicionales entrevistas del verano.

Niza (Francia).- ATENTADO NIZA ANIVERSARIO.- La ciudad de Niza, al sur de Francia, inicia este domingo los actos de conmemoración del décimo aniversario del atentado yihadista del 14 de julio de 2016 con una marcha solemne participativa en homenaje a las 86 víctimas mortales y a los cientos de heridos, atropellados por un camión en plena celebración de la fiesta nacional francesa. (Texto)

Dublín.- IRLANDA DEL NORTE UNIONISMO.- La comunidad probritánica unionista de Irlanda del Norte celebra el ‘Doce de julio’ con hogueras y los tradicionales desfiles de la Orden protestante de Orange.

Moscú.- MOLDAVIA GOBIERNO.- La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, mantiene consultas para la designación de un nuevo primer ministro.

América

Caracas.- VENEZUELA TERREMOTO.- Venezuela esboza un plan para atender a las miles de personas que perdieron sus casas por los terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron al menos 4.333 muertos y 16.740 heridos, y promete entregar las primeras 200 viviendas la próxima semana. (Texto) (Foto) (Video)

Caracas.- VENEZUELA TERREMOTO.- El desbloqueo parcial de X, la incipiente apertura a la prensa internacional y la aceptación de ayuda humanitaria ante la emergencia generada por los devastadores terremotos en Venezuela han evidenciado el pragmatismo de Delcy Rodríguez para la supervivencia política del chavismo, según analistas consultados por EFE, que no ven una democratización genuina del sistema. (Texto)

Pueblo Nuevo (Colombia).- COLOMBIA TIERRAS.- El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de Colombia, Felipe Harman, defiende en una entrevista con EFE la reforma agraria como uno de los principales legados del Gobierno de Gustavo Petro, pero advierte que el verdadero desafío será preservar los avances alcanzados cuando asuma el poder el próximo Ejecutivo, el 7 de agosto. (Texto) (Foto) (Video)

La Paz.- BOLIVIA ALIMENTOS.- La quinua real que crece en la región intersalar de Bolivia, bajo condiciones particulares de altitud, humedad y altura sobre el nivel del mar, posee propiedades que la distinguen de las variedades producidas en otros países, debido a su mayor contenido de fibra y minerales, según un estudio realizado por una universidad estatal del país andino. (Texto) (Foto) (Video)

Santiago de Chile.- LATINOAMÉRICA ECONOMÍA.- En un escenario global de incertidumbre y tensiones geopolíticas, los países de América Latina deben «priorizar» el crecimiento económico para enfrentar mejor los «choques externos cada vez más frecuentes y casi continuos», dice a EFE el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs. (Texto)(Foto)(Video)

Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA LITERATURA.- Los periodistas guatemaltecos Marvin Del Cid y Sonny Figueroa presentan su libro ‘Consuelo Porras: La Fiscal de la impunidad’ en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua 2026), una investigación sobre la consolidación del poder del fiscal general en el Ministerio Público y su impacto en el sistema de justicia. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México.- FÚTBOL MUNDIAL 2026.- La editorial Panini organiza en Ciudad de México y Guadalajara un evento con el que busca romper el Récord Guinness del mayor intercambio de estampas de deportes en cuatro horas, en el marco del Mundial de fútbol 2026. (Texto) (Foto) (Video)

Asia

Pekín.- ASIA TIFÓN.- La costa sureste de China hace frente este domingo al paso del tifón Bavi, un fenómeno que mantiene la región en alerta naranja por fuertes vientos y lluvias intensas después de que desastres naturales dejaran al menos 39 muertos en el gigante asiático, y que llega tras golpear la víspera las islas más meridionales de Japón y Taiwán. (Texto) (Foto) (Video)

Pekín.- CHINA I.SALOMÓN.- El ministro de Exteriores de Islas Salomón, Nelson Houenipwela, prosigue una visita al gigante asiático, en un momento en el que Australia y China se disputan influencia en ese archipiélago del Pacífico, considerado una pieza clave en la competencia regional.

Bangkok.- BIRMANIA CRISIS.- Los ministros de Asuntos Exteriores del Sudeste Asiático se reúnen en Bangkok para conversar con el canciller birmano del gobierno vinculado a los militares sobre la situación en el país, sumido en la anarquía desde el golpe de Estado de febrero de 2021. (Texto) (Foto)

Pekín.- CHINA COREA DEL NORTE.- El primer ministro norcoreano, Pak Thae-song, concluye una visita a China para asistir a los actos por el 65.º aniversario del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre ambos países, en un momento de reactivación de los lazos entre Pekín y Pionyang tras la reciente visita del líder chino, Xi Jinping, al país vecino. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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