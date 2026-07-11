Temas del día de EFE Internacional del domingo 12 de julio

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7 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – Los contactos diplomáticos continúan en la región del golfo Pérsico con el objetivo de devolver a EE.UU. e Irán a la mesa de negociaciones mientras las dos partes siguen cruzando amenazas verbales.

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VENEZUELA TERREMOTO

Caracas – Venezuela continúa este domingo con las labores de desescombro y la búsqueda e identificación de cadáveres mientras el Gobierno empieza a esbozar los detalles para hacer frente a la construcción de viviendas para 25.000 personas afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

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– El desbloqueo parcial de X, la incipiente apertura a la prensa internacional y la aceptación de ayuda humanitaria ante la emergencia generada por los devastadores terremotos en Venezuela han evidenciado el pragmatismo de Delcy Rodríguez para la supervivencia política del chavismo, según analistas consultados por EFE, que no ven una democratización genuina del sistema. (Texto)

ASIA TIFÓN

Pekín – La costa sureste de China hace frente este domingo a la llegada del tifón Bavi, un fenómeno que ha obligado a evacuar a 1,71 millones de personas en la región, y que también ha causado heridos y y daños en Japón y Taiwán.

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BIRMANIA CRISIS

Bangkok – Los ministros de Asuntos Exteriores del Sudeste Asiático se reúnen en Bangkok para conversar con el canciller birmano del gobierno vinculado a los militares sobre la situación en el país, sumido en la anarquía desde el golpe de Estado de febrero de 2021.

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ADEMÁS

MUNDIAL 2026 | Ciudad de México – La editorial Panini organiza en Ciudad de México y Guadalajara un evento con el que busca romper el Récord Guinness del mayor intercambio de estampas de deportes en cuatro horas, en el marco del Mundial de fútbol 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA | Leópolis – Voluntarios de España y de otros países se unen a la población local en Leópolis para preparar comidas deshidratadas destinadas a miles de soldados ucranianos que se encuentran en la primera línea del frente. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

12:00h.- Roma.- PAPA ÁNGELUS.- El papa celebra el rezo del ángelus en el palacio apostólico de Castel Gandolfo donde se ha trasladado este julio para un periodo de vacaciones. (Texto)

12:00h.- París.- FRANCIA DREYFUS.- El presidente francés, Emmanuel Macron, rinde homenaje este domingo al capitán Alfred Dreyfus con motivo de la primera Jornada Nacional dedicada al reconocimiento de su inocencia por parte del Tribunal Supremo, en 1906. La conmemoración, que coincide con el 120 aniversario de la decisión judicial, también estará centrada en la lucha contra el resurgimiento del antisemitismo. (Texto)

19:10h.- Berlín.- ALEMANIA POLÍTICA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, es entrevistado en la cadena ZDF al inicio de las tradicionales entrevistas del verano.

Niza (Francia).- ATENTADO NIZA ANIVERSARIO.- La ciudad de Niza, al sur de Francia, inicia este domingo los actos de conmemoración del décimo aniversario del atentado yihadista del 14 de julio de 2016 con una marcha solemne participativa en homenaje a las 86 víctimas mortales y a los cientos de heridos, atropellados por un camión en plena celebracionó de la fiesta nacional francesa. (Texto)

Dublín.- IRLANDA DEL NORTE UNIONISMO.- La comunidad probritánica unionista de Irlanda del Norte celebra el ‘Doce de julio’ con hogueras y los tradicionales desfiles de la Orden protestante de Orange.

Moscú.- MOLDAVIA GOBIERNO.- La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, mantiene consultas para la designación de un nuevo primer ministro.

América

Caracas.- VENEZUELA TERREMOTO.- Venezuela continúa este domingo cona las labores de desescombro y la búsqueda e identificación de cadáveres mientras el Gobierno empieza a esbozar los detalles para hacer frente a la construcción de viviendas para 25.000 personas afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA TERREMOTO.- El desbloqueo parcial de X, la incipiente apertura a la prensa internacional y la aceptación de ayuda humanitaria ante la emergencia generada por los devastadores terremotos en Venezuela han evidenciado el pragmatismo de Delcy Rodríguez para la supervivencia política del chavismo, según analistas consultados por EFE, que no ven una democratización genuina del sistema. (Texto)

Ciudad de México.- MUNDIAL 2026.- La editorial Panini organiza en Ciudad de México y Guadalajara un evento con el que busca romper el Récord Guinness del mayor intercambio de estampas de deportes en cuatro horas, en el marco del Mundial de fútbol 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pueblo Nuevo (Colombia).- COLOMBIA TIERRAS.- A menos de un mes del fin del gobierno de Gustavo Petro, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, explica en una entrevista con EFE el alcance, las deudas y el legado de la reforma agraria, una de las principales apuestas de la Administración saliente en Colombia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA ALIMENTOS.- La quinua real que crece en la región intersalar de Bolivia, bajo condiciones particulares de altitud, humedad y altura sobre el nivel del mar, posee propiedades que la distinguen de las variedades producidas en otros países, debido a su mayor contenido de fibra y minerales, según un estudio realizado por una universidad estatal del país andino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Pekín.- ASIA TIFÓN.- La costa sureste de China hace frente este domingo al paso del tifón Bavi, un fenómeno que mantiene la región en alerta naranja por fuertes vientos y lluvias intensas después de que desastres naturales dejaran al menos 39 muertos en el gigante asiático, y que llega tras golpear la víspera las islas más meridionales de Japón y Taiwán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA I.SALOMÓN.- El ministro de Exteriores de Islas Salomón, Nelson Houenipwela, prosigue una visita al gigante asiático, en un momento en el que Australia y China se disputan influencia en ese archipiélago del Pacífico, considerado una pieza clave en la competencia regional.

Bangkok.- BIRMANIA CRISIS.- Los ministros de Asuntos Exteriores del Sudeste Asiático se reúnen en Bangkok para conversar con el canciller birmano del gobierno vinculado a los militares sobre la situación en el país, sumido en la anarquía desde el golpe de Estado de febrero de 2021. (Texto) (Foto)

Pekín.- CHINA COREA DEL NORTE.- El primer ministro norcoreano, Pak Thae-song, concluye una visita a China para asistir a los actos por el 65.º aniversario del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre ambos países, en un momento de reactivación de los lazos entre Pekín y Pionyang tras la reciente visita del líder chino, Xi Jinping, al país vecino. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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