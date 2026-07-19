Temas del día de EFE Internacional del domingo 19 de julio de 2026 (14:00 horas)

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8 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – La guerra en Oriente Medio se recrudece en el octavo día de ataques de EE.UU. a Irán y de las autoridades de Teherán a intereses estadounidenses y de sus aliados en la zona, en medio de amenazas recíprocas de intensificar más el conflicto.

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ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Tribunal Superior de Justicia de Israel celebra su primera audiencia sobre una petición presentada por cinco organizaciones de derechos humanos solicitando que los pacientes y enfermos de una diezmada Franja de Gaza puedan acceder a tratamiento médico en hospitales de Cisjordania, incluida Jerusalén Este, como ocurría antes del 7 de octubre de 2023.

(Texto)

– El Ejército israelí mató al menos a dos personas en una operación militar en la ciudad de Gaza, cercana a la llamada línea amarilla, e hirió a otras tres.

R.UNIDO GOBIERNO

Londres – El flamante líder laborista Andy Burnham, «coronado» como tal el viernes por su partido, asume este lunes la jefatura del Gobierno británico en sustitución de Keir Starmer y anuncia que renuncia a imponer el polémico documento digital de identificación.

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VENEZUELA TERREMOTO

La Guaira (Venezuela) – Los campamentos de damnificados en La Guaira celebran el Día del Niño como un necesario espacio de alivio tras los devastadores terremotos ocurridos hace casi un mes.

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CUBA EEUU

La Habana – El buque Astral, de la organización humanitaria Open Arms, llega este domingo al puerto de La Habana, como parte de la iniciativa “Rumbo a Cuba”, con equipos fotovoltaicos y material sanitario destinado a un hospital pediátrico, para apoyar a la isla frente al bloqueo petrolero de Estados Unidos.

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UNESCO PATRIMONIO

Seúl – El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha abierto su 48ª reunión en Busan (Corea del Sur) y hasta el 29 de julio evaluará las candidaturas de 30 nuevos sitios en la Lista del Patrimonio Mundial, entre ellas el Paisaje del agua de la Ribeira Sacra (España) y los Teatros de la Amazonía (Brasil).

ADEMÁS

BRASIL ELECCIONES | São Paulo – Brasil entra este lunes en una nueva fase de la carrera presidencial con el inicio del plazo para que los partidos oficialicen a sus candidatos, en una contienda que tiene al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro como principales favoritos. (Texto) (Foto)

FÚTBOL MUNDIAL 2026

– Nueva Jersey (EE.UU.) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste como anfitrión a la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina, junto al rey de España, Felipe VI, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. (Texto) (Foto) (Video)

– Sao Paulo (Brasil) – Aficionados españoles residentes en Brasil se reúnen en la Casa de España de São Paulo para asistir la final del Mundial 2026 entre la Roja y Argentina. (Texto) (Foto) (Video)

– El Cairo – Las calles de Egipto viven la final del Mundial 2026 de España contra Argentina como una revancha, ya que la eliminación de los Faraones en octavos por la Albiceleste sigue escociendo y continúa siendo un tema de conversación en cafeterías, mercados y plazas, convirtiendo a la Roja en el equipo de todo un país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Ramala (Cisjordania) – Miles de palestinos se reúnen en Ramala, capital de Cisjordania, para ver en una pantalla gigante la final del Mundial entre España y Argentina, con un apoyo claro a la selección española por la solidaridad de su país a la causa palestina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Jerusalén – La comunidad de argentinos en Israel, una de las más mayores en el exterior, sigue desde ciudades como Jerusalén y Tel Aviv la final del Mundial entre Argentina y España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

19:00h.- Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, es entrevistado en la cadena de televisión ZDF. (Foto)

América

21:00h.- Nueva Jersey (EE.UU.).- MUNDIAL 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste como anfitrión a la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina, junto al rey de España, Felipe VI, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Washington.- EEUU ASEAN.- El secretario de Estado, Marco Rubio parte hacia Filipinas para asistir a la Conferencia Postministerial de la ASEAN, la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Cumbre de Asia Oriental y la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro Regional de la ASEAN.

Asunción.- PARAGUAY IGLESIA.- La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) celebra con una eucaristía en la ciudad de Caacupé (centro) sus 70 años de vida institucional Asunción (Texto)

San José.- NICARAGUA SANDINISTAS.- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), celebran el 47 aniversario de la revolución que derrocó con las fuerzas de las armas al dictador Anastasio Somoza Debayle. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- La leyenda del rocanrol en México Alex Lora volverá a España para celebrar los 58 años del Tri y sin rodeos afirma a EFE que percibe en los narcocorridos “rocanroles revolcados y comercializados para tratar de hacerlos llegar a un mayor número de gente”. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- La artista chilena Francisca Valenzuela desafía la imagen idealizada de la maternidad en su nuevo álbum ‘Maldita’, con el que reclama el derecho de las mujeres a narrar esa experiencia desde la vulnerabilidad, la rabia y la contradicción, en sintonía con la creciente conversación en América Latina sobre cuidados y autonomía reproductiva. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA GOBIERNO.- Previa de la jornada del 20 de julio en Colombia, en la que el presidente saliente, Gustavo Petro, encabezará el desfile militar de la Independencia y una manifestación popular y pronunciará su último discurso ante el Congreso. (Texto) (Foto)

La Paz – BOLIVIA TRADICIONES – Familias bolivianas participan en la XXV Carrera de Cochecitos sin Motor, una tradición que une a padres e hijos para esta actividad que se realiza en las empinadas calles de La Paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio

10:30h.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- El Tribunal Superior de Justicia de Israel celebra su primera audiencia sobre una petición presentada por cinco organizaciones de derechos humanos solicitando que los pacientes y enfermos de una diezmada Franja de Gaza puedan acceder a tratamiento médico en hospitales de Cisjordania, incluida Jerusalén Este, como ocurría antes del 7 de octubre de 2023.

21:00h.- El Cairo.- MUNDIAL 2026.- Las calles de Egipto viven la final del Mundial 2026 de España contra Argentina como una revancha, ya que la eliminación de los Faraones en octavos por la Albiceleste sigue escociendo y continúa siendo un tema de conversación en cafeterías, mercados y plazas, convirtiéndose la Roja en el equipo de todo un país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Ramala.- MUNDIAL 2026.- Miles de palestinos se reúnen en Ramala, capital de Cisjordania, para ver en una pantalla gigante la final del Mundial entre España y Argentina, con un apoyo claro a la selección española por la solidaridad de su país a la causa palestina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Jerusalén.- MUNDIAL 2026.- La comunidad de argentinos en Israel, una de las más mayores en el exterior, sigue desde ciudades como Jerusalén y Tel Aviv la final del Mundial entre Argentina y España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

El Cairo.- SUDÁN GUERRA.- El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, celebrará este domingo en El Alamein (norte de Egipto) una reunión consultiva regional con sus homólogos sudanés y eritreo, Muhi al Din Salem, Osman Saleh, respectivamente; así como con el enviado de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos.

África

Freetown.- CEDEAO CUMBRE.- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) celebra su 69ª Sesión Ordinaria de la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno del bloque. (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA TAILANDIA.- El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, realiza una visita oficial a China.

Redacción EFE Internacional

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