Temas del día de EFE Internacional del domingo 19 de julio

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8 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – Se recrudece la guerra en Oriente Medio tras una semana de ataques de EE.UU. a Irán y de Teherán a intereses estadounidenses y de sus aliados en la zona, en medio de amenazas mutuas de intensificar el conflicto.

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VENEZUELA TERREMOTO

La Guaira (Venezuela) – Los campamentos de damnificados en La Guaira viven la final del Mundial 2026 de España contra Argentina, mientras celebran el Día del Niño como un necesario espacio de alivio tras los devastadores terremotos ocurridos hace casi un mes.

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CUBA EEUU

La Habana – El buque Astral, de la organización humanitaria Open Arms, arriba este sábado al puerto de La Habana, como parte de la iniciativa “Rumbo a Cuba”, con equipos fotovoltaicos y material sanitario destinado a un hospital pediátrico, para apoyar a la isla frente al bloqueo petrolero de Estados Unidos.

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ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Tribunal Superior de Justicia de Israel celebra su primera audiencia sobre una petición presentada por cinco organizaciones de derechos humanos solicitando que los pacientes y enfermos de una diezmada Franja de Gaza puedan acceder a tratamiento médico en hospitales de Cisjordania, incluida Jerusalén Este, como ocurría antes del 7 de octubre de 2023.

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R.UNIDO GOBIERNO

Londres- El flamante líder laborista Andy Burnham, «coronado» como tal el viernes por su partido, asumirá el lunes la jefatura del Gobierno británico en sustitución de Keir Starmer y con una paradójica posición dentro del partido.

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UNESCO PATRIMONIO

Seúl – El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO celebra la ceremonia de apertura de su 48ª reunión en Busan (Corea del Sur), que se celebrará entre el 20 y el 29 de julio y en la que se examinará las candidaturas para la inscripción de 30 nuevos sitios en la Lista del Patrimonio Mundial, entre ellas el Paisaje del agua de la Ribeira Sacra (España) y los Teatros de la Amazonía (Brasil).

ADEMÁS

BRASIL ELECCIONES | São Paulo – Brasil entra este lunes en una nueva fase de la carrera presidencial con el inicio del plazo para que los partidos oficialicen a sus candidatos, en una contienda que tiene al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro como principales favoritos. (Texto) (Foto)

MUNDIAL 2026

– El Cairo – Las calles de Egipto viven la final del Mundial 2026 de España contra Argentina como una revancha, ya que la eliminación de los Faraones en octavos por la Albiceleste sigue escociendo y continúa siendo un tema de conversación en cafeterías, mercados y plazas, convirtiéndose la Roja en el equipo de todo un país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Ramala (Cisjordania) – Miles de palestinos se reúnen en Ramala, capital de Cisjordania, para ver en una pantalla gigante la final del Mundial entre España y Argentina, con un apoyo claro a la selección española por la solidaridad de su país a la causa palestina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Jerusalén – La comunidad de argentinos en Israel, una de las más mayores en el exterior, sigue desde ciudades como Jerusalén y Tel Aviv la final del Mundial entre Argentina y España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

19:10h.- Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, es entrevistado en la cadena de televisión ZDF en la tradicional «entrevista del verano». (Foto)

América

12:00h.- Asunción.- PARAGUAY IGLESIA.- La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) celebra con una eucaristía en la ciudad de Caacupé (centro) sus 70 años de vida institucional Asunción (Texto)

21:00h.- Nueva Jersey (EE.UU.).- MUNDIAL 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste comop anfitrión a la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina, junto al rey de España, Felipe VI, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Washington.- EEUU ASEAN.- El secretario de Estado, Marco Rubio parte hacia Filipinas para asistir a la Conferencia Postministerial de la ASEAN, la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Cumbre de Asia Oriental y la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro Regional de la ASEAN.

San José.- NICARAGUA SANDINISTAS.- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), celebran el 47 aniversario de la revolución que derrocó con las fuerzas de las armas al dictador Anatasio Somoza Debayle. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- La leyenda del rocanrol en México Alex Lora volverá a España para celebrar los 58 años del Tri y sin rodeos afirma a EFE que percibe en los narcocorridos “rocanroles revolcados y comercializados para tratar de hacerlos llegar a un mayor número de gente”. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- La artista chilena Francisca Valenzuela desafía la imagen idealizada de la maternidad en su nuevo álbum ‘Maldita’, con el que reclama el derecho de las mujeres a narrar esa experiencia desde la vulnerabilidad, la rabia y la contradicción, en sintonía con la creciente conversación en América Latina sobre cuidados y autonomía reproductiva. (Texto) (Foto)

O.Medio

10:30h.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- El Tribunal Superior de Justicia de Israel celebra su primera audiencia sobre una petición presentada por cinco organizaciones de derechos humanos solicitando que los pacientes y enfermos de una diezmada Franja de Gaza puedan acceder a tratamiento médico en hospitales de Cisjordania, incluida Jerusalén Este, como ocurría antes del 7 de octubre de 2023.

21:00h.- El Cairo.- MUNDIAL 2026.- Las calles de Egipto viven la final del Mundial 2026 de España contra Argentina como una revancha, ya que la eliminación de los Faraones en octavos por la Albiceleste sigue escociendo y continúa siendo un tema de conversación en cafeterías, mercados y plazas, convirtiéndose la Roja en el equipo de todo un país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Ramala.- MUNDIAL 2026.- Miles de palestinos se reúnen en Ramala, capital de Cisjordania, para ver en una pantalla gigante la final del Mundial entre España y Argentina, con un apoyo claro a la selección española por la solidaridad de su país a la causa palestina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Jerusalén.- MUNDIAL 2026.- La comunidad de argentinos en Israel, una de las más mayores en el exterior, sigue desde ciudades como Jerusalén y Tel Aviv la final del Mundial entre Argentina y España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

El Cairo.- SUDÁN GUERRA.- El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, celebrará este domingo en El Alamein (norte de Egipto) una reunión consultiva regional con sus homólogos sudanés y eritreo, Muhi al Din Salem, Osman Saleh, respectivamente; así como con el enviado de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos.

África

Santo Tomé.- SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE ELECCIONES.- Santo Tomé y Príncipe, el segundo país más pequeño de África, celebra elecciones presidenciales, en las que busca la reelección el actual jefe de Estado, Carlos Vila Nova. (Texto)

Freetown.- CEDEAO CUMBRE.- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) celebra su 69ª Sesión Ordinaria de la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno del bloque. (Texto)

Asia

Yakarta.- INDONESIA CHILE.- El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, inicia en Indonesia una gira asiática, que hasta el día 25 también le llevará a Singapur y Filipinas, para profundizar los vínculos del país con el sudeste asiático, diversificar mercados y atraer inversión.

Pekín.- CHINA TAILANDIA.- El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, realiza una visita oficial a China entre el 16 y el 20 de julio, en un momento de estrechamiento de los vínculos bilaterales tras la histórica visita del rey Vajiralongkorn a Pekín en noviembre y de creciente cooperación en comercio, defensa y lucha contra las redes de estafas del Sudeste Asiático.

Busan.- UNESCO PATRIMONIO.- El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco celebra una ceremonia de apertura para su 48.ª reunión en Busan, Corea del Sur, que tendrá lugar entre el 20 y el 29 de julio. Se examinará las candidaturas para la inscripción de 30 nuevos sitios en la Lista del Patrimonio Mundial, y el estado de conservación de 147 sitios ya inscritos.

Redacción EFE Internacional

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