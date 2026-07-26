Temas del día de EFE Internacional del domingo 26 de julio de 2026 (14:00 horas)

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8 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Washington/Teherán – El Gobierno de Estados Unidos asegura que mantiene el bloqueo naval contra Irán en medio de la pausa temporal en los bombardeos ordenada por el presidente Donald Trump para dar margen a los esfuerzos diplomáticos.

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– Irán afirmó que ha habido avances en las conversaciones con Omán sobre la gestión del estrecho de Ormuz. (Texto)

FRANCIA INCENDIOS

París – La situación de los incendios en Francia, especialmente en la región de Gironda (suroeste), donde el fuego avanza cerca de Burdeos y se superan los 200.000 evacuados, se mantiene este domingo «muy desfavorable», según el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez.

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– Burdeos, cuya evacuación no se contempla, buscará realojar a evacuados del fuego. (Texto)

DÍA ORGULLO ALEMANIA

Berlín – Las autoridades de Berlín buscan a un hombre, un varón de 21 años identificado como Abdul B. y del que la Policía dijo que está «adscrito al espectro islamista», en relación con el atropello múltiple en el Día del Orgullo LGBTI que dejó un saldo de un muerto y 16 personas heridas, algunas de ellas por arma blanca.

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– Se ha enviado una crónica con testimonios de vecinos de Berlín desde el céntrico parque de Tiergarten, donde ocurrió el atropello. (Texto) (Foto) (Vídeo)

HONDURAS CORRUPCIÓN

Tegucigalpa – El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández regresa a Honduras, más de cuatro años después de su extradición a EE.UU. y tras haber sido indultado en noviembre por Donald Trump, para presentarse ante un juez por un caso de presunto desvío de recursos estatales para financiar una campaña política en 2013.

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ASIA TIFÓN

Shanghái (China) – Las autoridades chinas emitieron este fin de semana una alerta roja, la de mayor gravedad, por el tifón Noul, que tocó tierra en la madrugada de este domingo en la provincia suroriental de Cantón con vientos de más de 160 kilómetros por hora (km/h) y motivó la evacuación preventiva de más de 750.000 personas.

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ADEMÁS

BRASIL ELECCIONES | Brasilia – El Partido Social Democrático (PSD) de Brasil oficializa la candidatura presidencial del conservador Ronaldo Caiado, quien se presenta como una tercera vía frente al progresismo de Luiz Inácio Lula da Silva y la ultraderecha que abandera Flávio Bolsonaro. (Texto)

UCRANIA GUERRA | Cracovia (Polonia) – El apoyo militar polaco a Ucrania ha pasado de ser incondicional a verse afectado por la crisis en las relaciones bilaterales, lo que ha causado la suspensión de la entrega de nueve cazas MiG-29 hasta que Kiev acceda a compartir su tecnología de drones con Polonia. Por Miguel Ángel Gayo. (Texto)

CUBA EEUU | La Habana – Las autoridades cubanas celebran el aniversario del frustrado asalto al cuartel Moncada, una de las primeras acciones del grupo revolucionario que acabaría tomando el poder en 1959, en el peor momento político y económico de la isla en décadas y bajo la creciente presión de EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

VIETNAM CATALUÑA | Da Nang – El presidente catalán, Salvador Illa, viaja a la ciudad portuaria de Da Nang, un núcleo industrial clave de Vietnam, durante su gira asiática con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales con este continente, diversificar mercados e internacionalizar la economía catalana.

FESTIVAL BAYREUTH | Berlín – El Festival de Bayreuth presenta Rienzi, la tercera ópera de Wagner y en su día su mayor éxito, pero que no pertenece al canon habitual del evento. Por Rodrigo Zuleta. (Texto)

ESPECIALES

Con motivo de la investidura de Keiko Fjimori como nueva presidenta de Perú el próximo martes, la Agencia EFE enviará una serie previa con la guía PERÚ INVESTIDURA.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

16:00h.- Berlín.- FESTIVAL BAYREUTH.- El Festival de Bayreuth presenta Rienzi, la tercera ópera de Wagner y en su día su mayor éxito, pero que no pertenece al canon habitual del evento. Por Rodrigo Zuleta (Texto)

19:00h.- Berlín.- ALEMANIA UE.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa como invitado en el tradicional Libori, fiesta popular de Paderborn, con un discurso dedicado a Europa.

Madrid.- ESPAÑA INCENDIOS.- Los incendios de las provincias limítrofes españolas de Madrid, Ávila y Toledo quemaron hasta ahora 77.000 hectáreas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Salzburgo.- AUSTRIA GRECIA.- El primer ministro de Grecia, el conservador Kyriakos Mitsotakis, visita este domingo Austria, donde será recibido por el canciller federal austríaco, el también democristiano Christian Stocker, durante el Festival de Verano de Salzburgo.

Salzburgo.- MÚSICA FESTIVAL.- Inauguración oficial del Festival de Salzburgo de ópera, música y teatro, con un discurso de la activista opositora bielorrusa Maria Kalesnikova. (Texto)

América

14:00h.- Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El Partido Social Democrático (PSD) de Brasil oficializa la candidatura presidencial del conservador Ronaldo Caiado, quien se presenta como una tercera vía frente al progresismo de Luiz Inácio Lula da Silva y la ultraderecha que abandera Flávio Bolsonaro. (Texto)

19:00h.- Bogotá.- IBEROAMÉRICA PERIODISMO.- El expresidente colombiano y Nobel de Paz Juan Manuel Santos conversa con la periodista Carmen Aristegui sobre el estado del acuerdo de paz con las FARC diez años después de su firma y la polarización que vive el país, en la última jornada del Festival Gabo. Gimnasio Moderno (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA IGUALDAD.- Imágenes cotidianas del cuidado responsable y compartido de los hijos en Bolivia y Suecia se exhiben en una muestra fotográfica en La Paz que, según sus organizadores, da testimonio del «cambio social» que supone una mayor participación de los hombres en las tareas de crianza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS CORRUPCIÓN.- El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández regresará a Honduras, más de cuatro años después de su extradición a Estados Unidos y tras haber sido indultado en noviembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump, para presentarse voluntariamente ante un juez por un caso de presunto desvío de recursos estatales destinados a financiar una campaña política en 2013. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- La actriz Irene Azuela y el actor José María de Tavira hablan con EFE sobre la cinta ‘El Arte es Oscuro y Está Lleno de Horrores’ que narra la crudeza y lo absurdo envuelto en la élite del arte contemporáneo mexicano y estrenará en México durante el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA MILEI.- El presidente argentino, Javier Milei, participa y brinda un discurso en un acto oficial en la Exposición Rural de Buenos Aires (Texto)

Brasilia.- BRASIL ELECCIONES.- La Corte Suprema de Brasil estudia un recurso que cuestiona el derecho de las personas trans a ser contabilizadas de acuerdo con el género autodeclarado y no con el sexo asignado al nacer. Es lo que pretende la asociación Matria, autora de la demanda, que pide que las mujeres trans no sean incluidas en el cupo mínimo del 30% de candidaturas femeninas dentro de los partidos previsto por la ley. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Habana.- CUBA EEUU.- Las autoridades cubanas celebran el aniversario del frustrado asalto al cuartel Moncada, una de las primeras acciones del grupo revolucionario que acabaría tomando el poder en 1959, en el peor momento político y económico de la isla en décadas y bajo la creciente presión de EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO PRENSA.- Tras el último asesinato de un periodista en México hace escasos días, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ve confirmado un crecimiento «alarmante» de los homicidios contra comunicadores en el país «más letal» para la prensa en toda América, con unos niveles de aumento de víctimas mortales que la organización no ha visto desde hace 14 años. (Texto) (Foto)

Redacción EFE Internacional

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