Temas del día de EFE Internacional del domingo 26 de octubre (13.00 horas)

ASEAN CUMBRE

Kuala Lumpur – La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) comenzó este domingo en Kuala Lumpur su cumbre anual de líderes, a la que también asisten sus principales socios exteriores, entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que supone la etapa inicial del primer viaje a Asia-Pacífico de su segundo mandato.(Texto) (Foto) (Vídeo) (Informe a Cámara)

– El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este domingo en Kuala Lumpur la firma de un «acuerdo histórico» entre Tailandia y Camboya

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MUSEO LOUVRE

París – La Fiscalía de la República francesa confirmó este domingo dos arrestos relacionados con el robo de joyas en el Louvre del pasado 19 de octubre, pero lamentó su divulgación «precipitada» por ser potencialmente perjudicial para las pesquisas.

(Texto)(Foto)

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires – Argentina celebra elecciones legislativas nacionales, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado y que se presentan como un plebiscito sobre los dos primeros años del Gobierno ultraderechista de Javier Milei.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Más de quince días después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, se siguen registrando ataques del Ejército israelí contra el enclave, mientras Israel continúa reclamando a Hamás la entrega de los últimos 13 cuerpos de rehenes como parte de esta primera fase del acuerdo.

(Texto)

– El jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, ha afirmado que el grupo islamista «está decidido a no dar pretexto a Israel» para que vuelva a la guerra en Gaza, por lo que aseguró que seguirán la búsqueda y la entrega de cadáveres de rehenes que todavía siguen en la Franja.

(Texto)

GUERRA COMERCIAL

Kuala Lumpur – Las delegaciones de EE.UU. y China alcanzaron este domingo un «acuerdo preliminar» tras dos días de negociaciones comerciales en Kuala Lumpur, allanando el camino para el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, tras una escalada de las tensiones bilaterales.

(Texto)(Foto)

– El primer ministro canadiense, Mark Carney, defendió este domingo en Malasia ampliar los intercambios entre su país y el Sudeste Asiático, después de que el presidente de EE.UU. anunciara un arancel adicional del 10% a Canadá.

EEUU BRASIL

Kuala Lumpur – El ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, dijo que la reunión este domingo en Kuala Lumpur del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par estadounidense, Donald Trump, fue «muy positiva» y «muy productiva».

(Texto)(Foto)(Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Berlín – El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, condenó el ataque ruso de la noche del sábado a este domingo, en el que las fuerzas invasoras lanzaron más de 100 drones, especialmente sobre Kiev, lo que causó tres muertos y 31 heridos, y llamó a Rusia «estado terrorista».

Leópolis – Una serie de ataques rusos con bombas aéreas guiadas contra zonas ucranianas situadas más lejos del frente, incluido el primer ataque con este tipo de armas contra Odesa el viernes, pone de manifiesto la creciente amenaza que suponen estas potentes armas, contra las que Ucrania no tiene actualmente medios para defenderse debido a la escasez de defensas aéreas modernas y a su limitada capacidad de ataque a larga distancia. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

– El Gobierno ruso advirtió hoy al presidente de EE.UU., Donald Trump, que «siempre » encuentra la forma de adaptarse a las restricciones económicas occidentales, después de que el Ministerio de Defensa anunciara el derribo anoche 82 drones ucranianos y que el ejército ha logrado rodear a las tropas ucranianas en la estratégica ciudad de Kúpiansk, en la región oriental de Járkov.

(Texto)

TURQUÍA PKK

Ankara – El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) anunció este domingo que retirará “todas sus fuerzas” de Turquía, una medida considerada histórica en medio de un proceso de paz en curso con Ankara.

(Texto)

SUDÁN REBELIÓN

Jartum – El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) afirmó este domingo haber capturado la estratégica ciudad de Al Fasher, el último reducto del Ejército de Sudán en la vasta región occidental de Darfur y sobre el que pesaba un asfixiante asedio desde mayo de 2024.

(Texto)

HURACANES ATLÁNTICO

Santo Domingo.- El huracán Melissa amenaza con agravar aún más la crisis humanitaria que vive Haití, con más de 1,4 millones de desplazados internos como consecuencia de la violencia que imponen las bandas armadas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ELECCIONES

Nueva York – El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, encabeza la manifestación “Nueva York no está en venta”, a la que se unirán la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Bernie Sanders.

(La protesta tiene lugar un día después del inicio de la votación anticipada para las elecciones municipales del próximo 4 de noviembre).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CARMEN MAURA

París – A sus 80 años y con una carrera de cientos de títulos, Carmen Maura admite que le ha bajado la energía, pero no cree realmente que vaya a retirarse. Lo que sí le apetece ahora es quedarse en España, poder cuidar de su perra y seguir haciendo lo que le «da la gana» con su carrera, según cuenta a EFE la actriz madrileña.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de la celebración este miércoles de las elecciones generales en Países Bajos, las terceras en menos de cinco años, la Agencia EFE enviará este lunes una serie previa con la guía PAÍSES BAJOS ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

15:00h.- Tiflis.- GEORGIA OPOSICIÓN.- La oposición georgiana convoca a un mitin en el centro de Tiflis en ocasión del aniversario de las elecciones parlamentarias, que denunció como fraudulentas. (Texto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Una serie de ataques rusos con bombas aéreas guiadas contra zonas ucranianas situadas más lejos del frente, incluido el primer ataque con este tipo de armas contra Odesa el viernes, pone de manifiesto la creciente amenaza que suponen estas potentes armas, contra las que Ucrania no tiene actualmente medios para defenderse. (Texto)

América

14:00h.- La Habana.- CUBA MÚSICA.- La cantante cubana Haila María Mompié va a lanzar un nuevo trabajo en homenaje a Celia Cruz aprovechando el centenario del natalicio de la «Guarachera de Cuba». La interprete explica en entrevista a EFE la importancia de Celia Cruz y habla sobre el único homenaje a la artista en la isla. (Texto) (Foto)

17:00h.- Veracruz.- BOSQUES CONSERVACIÓN.- El Consejo de Administración Forestal (FSC, por sus siglas en inglés), una ONG con sede en Alemania, inaugura en Panamá su Asamblea General, en la que reúne a representantes sociales, empresariales y de gobierno para debatir y decidir políticas «con impacto real» en los bosques del mundo. (Texto)

21:00h.- Lima.- TOROS PERÚ.- La segunda corrida de la Feria del Señor de los Milagros de Lima reúne en la plaza de Acho a los diestors españoles David Galván y Fernando Adrián y al peruano Joaquín Galdós, para lidiar toros peruanos de Paiján y españoles de Domingo Hernández. Plaza de Acho (Texto)

22:00h.- Nueva York.- EEUU ELECCIONES.- El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, encabeza la manifestación «Nueva York no está en venta» al que unirán la congresista Alejandra Ocasio Cortez y el senador Bernie Sanders tras iniciarse el día antes la votación anticipada, de cara a las elecciones del 4 de noviembre. Estadio de Forest Hill, 1 Tennis Pl, Forest Hills, en Queens (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO LITERATURA.- La periodista y escritora argentina Leila Guerrero habla con EFE de su libro ‘La llamada’ el cual cuenta la historia de la guerrillera Silvia Labayru (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA HALLOWEEN.- Se realiza la ‘Manifestación zombie 2’ en la ciudad de la Paz en Bolivia en donde decenas de personas disfrazadas de zombis marcharán por las calles como parte de las celebraciones de Halloween. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ELECCIONES.- Argentina celebra elecciones legislativas nacionales, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho participan en una consulta partidista de la izquierda colombiana para escoger candidato presidencial para las elecciones de 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL DICTADURA.- Acto conmemorativo por el 50ª aniversario del asesinato del periodista Vladimir Herzog a manos de la dictadura militar brasileña, en la Catedral Metropolitana de São Paulo.

Cali.- SHAKIRA.- Concierto de Shakira en el estadio Pascual Guerrero de Cali como parte de la segunda fase de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’. Estadio Pascual Guerrero (Texto) (Foto)

Santiago de Chile.- CHILE ELECCIONES.- Los ocho candidatos que compiten por la Presidencia de Chile el próximo 16 de noviembre se enfrentan a su tercer debate en televisión abierta, con la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast liderando las encuestas.

Santo Domingo.- HURACANES ATLÁNTICO.- El huracán Melissa amenaza con agravar aún más la crisis humanitaria que vive Haití, con más de 1,4 millones de desplazados internos como consecuencia de la violencia que imponen las bandas armadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VATICANO SANTOS.- Dicen que, durante una estancia en París, el médico venezolano José Gregorio Hernández fue tentado por una prostituta que le dejaron unos amigos. Pensaban que no se resistiría, pero se llevaron una sorpresa: «Ustedes son unos bandidos. Me han dejado con un verdadero santo», reprochó la mujer a los amigos. Caracas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- BOEING HUELGA.- Un sindicato de trabajadores de Boeing vota una nueva oferta de convenio colectivo de la compañía en medio de una huelga que dura más de 80 días ante los reclamos para obtener mejoras en salarios, beneficios y seguridad laboral. (Texto)

