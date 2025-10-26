Temas del día de EFE Internacional del domingo 26 de octubre (19.00 horas)

6 minutos

ASEAN CUMBRE

Kuala Lumpur – El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este domingo varios pactos comerciales y anunció un «histórico acuerdo» de paz entre Tailandia y Camboya durante su participación en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, donde también se reunió con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Informe a Cámara)

MUSEO LOUVRE

París – Al cumplirse justo una semana del impactante robo en el Louvre, la Fiscalía francesa confirmó este domingo la detención de dos hombres sospechosos de haber formado parte del comando de cuatro personas que perpetró el asalto, si bien las joyas sustraídas siguen sin ser recuperadas.

(Texto) (Foto)

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires – Argentina celebra este domingo con normalidad unos comicios legislativos que serán clave para determinar la composición que tendrá desde diciembre el Congreso y para saber qué grado de respaldo da la ciudadanía a las políticas del Gobierno del ultraderechista Javier Milei.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, anunció hoy que, en caso de que no pueda cumplir con sus obligaciones en un futuro por salud o incapacidad y en ausencia de un Consejo Legislativo Palestino activo, su puesto sería ocupado temporalmente por el vicepresidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Hussein al Sheikh.

(Texto)

– El jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, ha afirmado que el grupo islamista «está decidido a no dar pretexto a Israel» para que vuelva a la guerra en Gaza, por lo que aseguró que seguirán la búsqueda y la entrega de cadáveres de rehenes que todavía siguen en la Franja.

(Texto)

– Los últimos tres de los 20 rehenes liberados con vida como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza, fueron dados de alta este domingo, confirmó a EFE una fuente del Hospital Beilinson, en Petaj Tikva, en el que se encontraban.

(Texto)

GUERRA COMERCIAL

Kuala Lumpur – Las delegaciones de EE.UU. y China alcanzaron este domingo un «acuerdo preliminar» tras dos días de negociaciones comerciales en Kuala Lumpur, allanando el camino para el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, tras una escalada de las tensiones bilaterales.

(Texto)(Foto)

– El primer ministro canadiense, Mark Carney, defendió este domingo en Malasia ampliar los intercambios entre su país y el Sudeste Asiático, después de que el presidente de EE.UU. anunciara un arancel adicional del 10% a Canadá.

EEUU BRASIL

Kuala Lumpur – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la reunión que mantuvo este domingo en Kuala Lumpur con su homólogo estadounidense, Donald Trump, fue «excelente» y confirmó que los dos países iniciarán «de inmediato» negociaciones comerciales, en plenas tensiones por el arancel del 50 % de Washington a Brasilia.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ofreció este domingo para actuar como interlocutor en la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, en medio de la escalada de tensiones en la región.

(Texto) (Foto)

UCRANIA GUERRA

Moscú – El presidente ruso, Vladímir Putin, envió hoy señales al líder de EE.UU., Donald Trump, de que está ganando la guerra por el control del Donbás, por lo que no tiene prisa en declarar un alto el fuego en Ucrania, la condición de la Casa Blanca para convocar una nueva cumbre.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Leópolis – Los recientes ataques de Rusia con bombas aéreas guiadas contra regiones ucranianas más alejadas del frente, incluido el primer ataque contra la costera ciudad de Odesa el viernes, suponen una amenaza acuciante, pues Moscú intensifica actualmente sus ataques aéreos contra zonas civiles para forzar a Ucrania a capitular. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

TURQUÍA PKK

Ankara – El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) anunció este domingo que retirará “todas sus fuerzas” de Turquía, una medida considerada histórica en medio de un proceso de paz en curso con Ankara.

(Texto)

SUDÁN REBELIÓN

Jartum – El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) afirmó este domingo haber capturado la estratégica ciudad de Al Fasher, el último reducto del Ejército de Sudán en la vasta región occidental de Darfur y sobre el que pesaba un asfixiante asedio desde mayo de 2024.

(Texto)

HURACANES ATLÁNTICO

Santo Domingo/Washington – Melissa continúa su movimiento por el Caribe como un potente huracán de categoría 4, con pronósticos de un rápido fortalecimiento de camino a Jamaica, en alerta junto a porciones de la Española por fuertes lluvias e inundaciones repentinas, informó este domingo el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ELECCIONES

Nueva York – El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, encabeza la manifestación “Nueva York no está en venta”, a la que se unirán la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Bernie Sanders.

(La protesta tiene lugar un día después del inicio de la votación anticipada para las elecciones municipales del próximo 4 de noviembre).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CARMEN MAURA

París – A sus 80 años y con una carrera de decenas de títulos, Carmen Maura admite que le ha bajado la energía, pero no cree que vaya a retirarse. Lo que sí le apetece es quedarse en España, poder cuidar de su perra y seguir haciendo lo que le «da la gana» con su carrera, según cuenta a EFE la actriz madrileña. Por Nerea González

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de la celebración este miércoles de las elecciones generales en Países Bajos, las terceras en menos de cinco años, la Agencia EFE enviará este lunes una serie previa con la guía PAÍSES BAJOS ELECCIONES.

int/jlp/rf

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245