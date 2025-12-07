Temas del día de EFE Internacional del domingo 7 de diciembre (13:00 GMT)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – Se cumple una semana desde las elecciones generales en Honduras sin conocer todavía los resultados, cuyo conteo oficial no se actualiza desde el viernes por «problemas técnicos», según el Consejo Nacional Electoral, aumentando la incertidumbre y atizando las denuncias de irregularidades.

– Las elecciones en el municipio San Antonio de Flores, en el este de Honduras, se celebran una semana después por irregularidades que se registraron en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) el pasado 30 de noviembre, agregando inquietud a unos resultados todavía inciertos.

EEUU VENEZUELA

Caracas – El Gobierno de Nicolás Maduro refuerza su retórica contra Estados Unidos y su despliegue militar en el Caribe mientras algunas aerolíneas tratan de sortear la suspensión de vuelos internacionales desde y hacia Caracas con escalas en países vecinos.

MÉXICO FIL

Guadalajara (México) – La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la mayor del mundo en español, concluye su edición 52 y anuncia a Italia como su invitada especial para el próximo año.

UCRANIA GUERRA

Berlín/Moscú – Ucrania sigue pendiente de las próximas reuniones sobre el plan de paz tras los contactos con Estados Unidos en Miami y la cumbre con países europeos en Londres prevista para el lunes, mientras las fuerzas de Kiev y de Moscú siguen lanzando ataques contra la respectiva infraestructura energética.

– El tiempo lluvioso y neblinoso proporciona una cobertura adicional frente a los drones ucranianos a los soldados rusos, que intentan maximizar sus avances en los frentes del este y del sur. Por Rostyslav Averchuk

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La violencia de colonos en Cisjordania ocupada no cesa y el número de muertos en Gaza continúa subiendo tras diversas operaciones del Ejército israelí a lo largo de la Franja, cuando en esta jornada el canciller alemán, Friedrich Merz, se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén.

– El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se reunieron este domingo en Jerusalén para abordar cómo continuar implementando la cooperación tecnológica y militar entre ambos países en «un mundo cambiante».

– El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este domingo en Jerusalén que «no puede haber medidas anexionistas en Cisjordania», ni «formal, política, estructural o de otro tipo, que equivalgan a una anexión».

FORO DOHA

Doha – Segunda y última jornada del Foro de Doha, donde se abordarán cuestiones como la prosperidad en Latinoamérica con responsables políticos latinoamericanos y españoles.

HONG KONG ELECCIONES

Hong Kong – Hong Kong celebra unas elecciones legislativas controladas por Pekín tras el devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, que causó más de 150 muertos, entre críticas por la falta de debates libres y tensiones por supuestas campañas de boicot de fuerzas opositoras.

PREMIOS NOBEL

Estocolmo – La científica Mary Brunkow, única mujer en ganar un premio Nobel en las categorías científicas en 2025, en su caso en Medicina, habla en una entrevista con EFE de las implicaciones de sus descubrimientos sobre la regulación del sistema inmune.

NOTRE DAME

París – Un año después de su gran reapertura, tras un colosal esfuerzo de restauración por el incendio que conmocionó a París y al mundo en abril de 2019, la catedral de Notre Dame se ha convertido en el monumento más visitado de la capital francesa.

ITALIA ÓPERA

Milán (Italia) – La Scala de Milán, uno de los templos de la lírica mundial, inaugura su temporada con una ópera en ruso, la ‘Lady Macbeth de Mtsensk’ de Dmitri Shostakóvich, para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del famoso compositor. Por Gonzalo Sánchez

AGENDA INFORMATIVA

América

Washington.- PREMIOS KENNEDY – El presidente de EE.UU., Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, acuden a la gala en honor de los premiados del Centro Kennedy de 2025, los cantantes Michael Crawford y Gloria Gaynor, a la banda KISS, y a los actores Sylvester Stallone y George Strait. (Foto) (Video)

Buenos Aires.- AEROLÍNEAS ARGENTINAS.- Aerolíneas Argentinas, la línea aérea de bandera del país suramericano, cumple este domingo 75 años, tras el reciente anuncio de una millonaria inversión para renovar su flota y mientras el Gobierno de Javier Milei mantiene su intención de privatizarla. (Foto) (Video)

Caracas.- VENEZUELA UE.- La Delegación de la Unión Europea en Venezuela celebrará el evento ‘Capacidades sin límites’, en el marco del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, donde habrá actividades deportivas, de arte y cultura. Plaza Cubierta, Universidad Central de Venezuela. (Foto) (Video)

San Salvador.- EL SALVADOR GOBIERNO.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participa este domingo en un evento en el que se anunciara apoyo a jóvenes del país a través de becas universitarias. (Foto) (Vídeo)

Managua.- NICARAGUA TRADICIONES.- Los nicaragüenses celebran la tradicional ‘Gritería’, una fiesta religiosa popular en honor a la Inmaculada Concepción de María, patrona de Nicaragua. (Foto) (Video)

Guatemala.- GUATEMALA TRADICIONES- Cientos de familias artesanas guatemaltecas dependen de la producción de piñatas alegóricas al demonio que, cada 7 de diciembre, son consumidas por el fuego en una tradición centenaria, la cual se ha transformado además en una expresión de crítica social. (Foto) (Video)

Bogotá.- COLOMBIA NAVIDAD.- Los colombianos celebran la ‘Noche de las Velitas’, una vigilia en vísperas del Día de la Inmaculada Concepción que marca el comienzo de la temporada navideña en el país. (Foto) (Video)

Cumbal (Colombia) – COLOMBIA ALIMENTACIÓN – En el suroeste de Colombia, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, un grupo de indígenas libra una batalla contra el hambre con un objetivo claro: conservar las semillas ancestrales que han dado de comer a generaciones. (Foto)(Video)

Asunción – PARAGUAY PLAN CÓNDOR – Lidia Cabrera rompe en llanto al recordar el peor momento de su vida, cuando las fuerzas del dictador paraguayo Alfredo Stroessner (1954-1989) la pusieron tras las rejas junto a su esposo, el luchador social Sotero Franco, y la separaron de sus hijas de 1 y 3 años. (Foto)

Europa

15:00 GMT.- Bonn.- BIELORRUSIA OPOSICIÓN.- La líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, recibe el Premio Internacional para Democracia y Estado de Derecho de Bonn.

Ginebra.- SIRIA TRANSICIÓN.- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) repasa la situación de los refugiados y desplazados sirios un año después de la caída del régimen de Bachar al Asad.

Estocolmo.- La científica Mary Brunkow, única mujer en ganar un premio Nobel en las categorías científicas en 2025, en su caso en Medicina, habla en una entrevista con EFE de las implicaciones de sus descubrimientos sobre la regulación del sistema inmune. (entrevista) (Texto) (Foto)

París.- NOTRE DAME.- Primer aniversario de la reapertura de la catedral de Notre Dame de París, tras el incendio de abril de 2019. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- ESPAÑA JUVENTUD.- Entrevista con Margarita Guerrero (Ecuador, 1993), directora general del Instituto de la Juventud de España (INJUVE). (Texto) (Foto)

Bucarest.- RUMANÍA ELECCIONES BUCAREST.- Bucarest celebra hoy elecciones locales de las que deberá salir un nuevo alcalde capitalino después de que el edil anterior, Nicusor Dan, fuera elegido presidente de Rumanía en mayo pasado. Los líderes de la gran coalición gubernamental presentarán candidatos por separado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00 GMT.- Milán.- ITALIA ÓPERA.- La Scala de Milán, uno de los templos de la lírica mundial, inaugura su temporada con una ópera en ruso, la ‘Lady Macbeth de Mtsensk’ de Dmitri Shostakóvich, para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del famoso compositor. Por Gonzalo Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:00 GMT.- Roma.- ITALIA COCINA.- La cocina italiana, con su amplia variedad de sabores, desde las pastas y risottos hasta sus productos frescos, embutidos o el aceite de oliva virgen extra, aspira a ser reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio

Doha.- FORO DOHA.- Segunda y última jornada del Foro de Doha, donde se abordarán cuestiones como la prosperidad en Latinoamérica con responsables políticos latinoamericanos y españoles.

Jerusalén.- ISRAEL ALEMANIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, visita el Museo del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén y se reúne con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su viaje de dos días a Israel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Trípoli.- LIBIA JUSTICIA.- Vista del caso de la masacre en la prisión libia de Abu Salim de 1996, en la que murieron más de 1.200 presos, un suceso considerado como precursor de la revolución de 2011 que condujo a la caída del dictador de Libia Muamar al Gadafi.

Trípoli.- LIBIA GAS.- Trípoli acoge el Foro Internacional del Gas Libia-África 2025 Hotel JW Marriot, Trípoli

Homs (Siria) – SIRIA AL ASAD ANIVERSARIO – – Hace un año, con el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad, la familia de Rami trató de conseguir noticias sobre su paradero en la infame cárcel de Sednaya, a las afueras de Damasco, pero su esperanza se ha desvanecido junto a la de muchos otros familiares de decenas de miles de personas aún desaparecidas. (texto)(foto)(vídeo)

Asia

Hong Kong.- HONG KONG ELECCIONES.- Hong Kong celebra elecciones legislativas tras el devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, que dejó más de 150 muertos, y entre críticas por la falta de debates libres y tensiones por supuestas campañas de boicot impulsadas por fuerzas opositoras. (Texto)

Tokio.- JAPÓN AUSTRALIA.- Los Ministros de Defensa de Japón y Australia mantienen un encuentro en Tokio, y ofrecen posteriormente una rueda de prensa conjunta, en medio del fortalecimiento de las relaciones entre los países del Indopacífico, miembros de la alianza Quad, cuyo objetivo es contrarrestar la creciente influencia de China en la región.

Tokio.- JAPÓN SATÉLITE.- Japón prevé lanzar el sexto satélite de su red posicionamiento terrestre quasi-zenith, con la ambición de crear una red de siete aparatos en 2027 para poder independizarse del servicio estadounidense GPS y crear un sistema de comunicaciones en el país asiático en caso de desastre.

Tokio.- JAPÓN PIB.- La Oficina del Gabinete de Japón publica la revisión de su informe preliminar sobre el Producto Interior Bruto (PIB) del país para el tercer trimestre del año.

