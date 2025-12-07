Temas del día de EFE Internacional del domingo 7 de diciembre (19.00 GMT)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – Se cumple una semana desde las elecciones generales en Honduras sin conocer todavía los resultados, cuyo recuento oficial no se actualiza desde el viernes por «problemas técnicos», según el Consejo Nacional Electoral, aumentando la incertidumbre e impulsando las denuncias de irregularidades.

– Las elecciones en el municipio San Antonio de Flores, en el este de Honduras, se celebran una semana después por irregularidades que se registraron en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) el pasado 30 de noviembre, agregando inquietud a unos resultados todavía inciertos.

EEUU VENEZUELA

Caracas – El Gobierno de Nicolás Maduro refuerza su retórica contra Estados Unidos y su despliegue militar en el Caribe mientras algunas aerolíneas tratan de sortear la suspensión de vuelos internacionales desde y hacia Caracas con escalas en países vecinos.

UCRANIA GUERRA

Berlín/Moscú – Ucrania está pendiente de las próximas reuniones sobre el plan de paz tras los contactos con Estados Unidos en Miami y la cumbre con países europeos en Londres prevista para el lunes, mientras las fuerzas de Kiev y de Moscú siguen lanzando ataques contra la respectiva infraestructura energética.

– El tiempo lluvioso y neblinoso proporciona una cobertura adicional frente a los drones ucranianos a los soldados rusos, que intentan maximizar sus avances en los frentes del este y del sur. Por Rostyslav Averchuk

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La violencia de colonos en Cisjordania ocupada no cesa y el número de muertos en Gaza continúa subiendo tras diversas operaciones del Ejército israelí a lo largo de la Franja, cuando en esta jornada el canciller alemán, Friedrich Merz, se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén.

– El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este domingo en Jerusalén que «no puede haber medidas anexionistas en Cisjordania», ni «formal, política, estructural o de otro tipo, que equivalgan a una anexión».

BENIN GOLPE

– Cotonú – Benín vivió horas de confusión este domingo, después de que un grupo de militares apareciera en la televisión pública anunciando la destitución del presidente, Patrice Talon, aunque las autoridades del país informaron de que el intento de golpe de Estado fue frustrado y que trece militares involucrados fueron detenidos.

FORO DOHA

Doha – Se celebró la última jornada del Foro de Doha, donde se abordaron cuestiones como la prosperidad en Latinoamérica con responsables políticos latinoamericanos y españoles.

HONG KONG ELECCIONES

Hong Kong – Hong Kong celebró este domingo unas elecciones a su Consejo Legislativo (LegCo) empañadas por la abstención de una ciudadanía cada vez más distanciada del nuevo sistema electoral impuesto por Pekín e indignada por el reciente incendio que causó 159 muertos en un complejo residencial de la ciudad.

– Cerca de los edificios calcinados de Wang Fuk Court y con 159 fallecidos aún en la memoria, el distrito hongkonés de Tai Po celebró este domingo las elecciones al Consejo Legislativo (LegCo) entre la abstención silenciosa y la disciplina de acudir a las urnas bajo el restrictivo sistema electoral impuesto por Pekín.

MÉXICO FIL

Guadalajara (México) – La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la mayor del mundo en español, concluye su edición 52 y anuncia a Italia como su invitada especial para el próximo año.

PREMIOS NOBEL

Estocolmo – Hace 24 años, Mary Brunkow (Portland, Oregón, 1961) desveló la pieza que faltaba para explicar por qué el sistema inmune, en su misión de protegernos, no daña el cuerpo humano, pero ha necesitado un Premio Nobel para ser consciente de que su descubrimiento ha revolucionado la Medicina. Por Caty Arévalo

NOTRE DAME

París – Un año después de su gran reapertura, tras un colosal esfuerzo de restauración por el incendio que conmocionó a París y al mundo en 2019, la catedral de Notre Dame se ha convertido en el monumento más visitado de la capital francesa con once millones de visitantes, por encima del Louvre o la torre Eiffel.

ITALIA ÓPERA

Milán (Italia) – La Scala de Milán, uno de los templos de la lírica mundial, inaugura su temporada con una ópera en ruso, la ‘Lady Macbeth de Mtsensk’ de Dmitri Shostakóvich, para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del famoso compositor. Por Gonzalo Sánchez

