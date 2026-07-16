Temas del día de EFE Internacional del jueves, 16 de julio de 2026 (07:30 horas)

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18 minutos

DESTACADOS

LEY AMNISTÍA

Luxemburgo – El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta sentencia sobre la ley de amnistía para determinar si los gastos del ‘procés’ pusieron en riesgo los intereses financieros de la UE y si el olvido de los delitos de terrorismo es conforme a las normas comunitarias.

(La lectura de las sentencias del día comienza a las 10.00)

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EEUU TRUMP

Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, dirige un discurso a la nación que se espera esté centrado en un supuesto fraude electoral y la necesidad de restringir el derecho al voto con un nuevo proyecto de ley estancado en el Congreso a menos de cinco meses de unas elecciones legislativas en noviembre.

(La intervención es a las 21.00 hora local, las 03.00 del viernes en España)

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IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – Estados Unidos lanzó una segunda oleada de ataques contra Irán dirigida a minar capacidades militares que, según Washington, son utilizadas para amenazar a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz. En medio del intercambio de ataques, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la liberación de una ciudadana estadounidense detenida en Irán desde diciembre de 2024.

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– Irán informó este jueves del impacto de proyectiles contra un aeropuerto en la provincia de Semnan (norte), después de la última ronda de ataques de Estados Unidos sobre el país persa.

ALEMANIA FRANCIA

Brühl (Alemania) – El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, cenan en Brühl (oeste de Alemania) junto a sus delegaciones ministeriales, en vísperas del consejo de ministros franco-alemán, en el que abordarán el impulso a nuevos proyectos de defensa tras el fracaso del FCAS, así como asuntos económicos como la competitividad y la reducción de la burocracia.

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(A las 19:00 horas habrá unas declaraciones tras la recepción de Macron por parte de Merz)

JAPÓN IGUALDAD

Tokio – La alcaldesa japonesa Shoko Kawata tomará una baja por maternidad de dieciséis semanas a partir del lunes, en una decisión inaudita en Japón y que ha generado una ola de críticas en el país peor parado entre el G7 en materia de igualdad. Por David Asta Alares.

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ADEMÁS

FÚTBOL MUNDIAL 2026 | Nueva York – Human Rights Watch y la Sport & Rights Alliance presentan un informe sobre derechos humanos y el Mundial de fútbol de 2026, con críticas a la gestión de la FIFA y al impacto de las políticas estadounidenses sobre migrantes, aficionados y trabajadores. (Texto)

VENEZUELA TERREMOTO | Caraballeda (Venezuela) – Con solo diez años, Sebastián Corro se sumó de manera voluntaria al despliegue de miles de rescatistas que estuvieron en la zona norte de Venezuela tras los terremotos del 24 de junio y salvó a dos mascotas, convirtiéndose en el ‘topito venezolano’, como lo bautizaron los brigadistas mexicanos. (Texto) (Foto) (Video)

PERÚ FUJIMORI | Lima – La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, visita el Palacio de Gobierno de Lima para reunirse con el saliente presidente interino, José María Balcázar, como parte de las reuniones entre las dos administraciones, que se consumará el próximo 28 de julio con la investidura de la nueva mandataria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO VIOLENCIA | Guadalajara (México) – Grupos del crimen organizado en el estado de Jalisco han diversificado el reclutamiento forzoso de adolescentes mediante falsas ofertas de empleo de verano cerca de escuelas y engaños en espacios públicos. Casos recientes muestran cómo los menores son atraídos por supuestas oportunidades laborales o por personas que ganan su confianza, para luego desaparecer sin dejar rastro. (Texto) (Foto) (Video)

ROSALÍA | Bogotá – La cantante española Rosalía se presenta en Bogotá, en la que será la primera etapa latinoamericana de su gira internacional Lux Tour y el primero de sus dos conciertos en la capital colombiana.

EEUU SUBASTAS | Nueva York – Último día de la subasta en Sotheby’s de la camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de Suecia de 1958, una pieza histórica del fútbol mundial cuyo valor estimado supera los seis millones de dólares. (Texto) (Foto) (Video)

ANDY WARHOL |Landerneau (Francia).- La obra del artista estadounidense Andy Warhol (1928-1987) se expone por primera vez en diez años en Francia, con una retrospectiva que reúne dos centenares de obras en el pueblo bretón de Landerneau. (Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Roma.- ITALIA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística (Istat) publica los datos definitivos de la inflación en Italia en el mes de junio. (Texto)

10:00h.- Luxemburgo.- LEY AMNISTÍA.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta sentencia sobre la ley de amnistía para determinar si los gastos del procés pusieron en riesgo los intereses financieros de la UE y si el olvido de los delitos de terrorismo es conforme a las normas comunitarias. Tribunal de Justicia de la UE (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Bruselas.- UE COMERCIO.- Eurostat publica los datos del comercio internacional de bienes de la UE de mayo.

11:00h.- Roma.- ITALIA MÉXICO.- Italia restituye este jueves a México un conjunto de piezas arqueológicas de origen prehispánico que habían sido expoliadas y posteriormente recuperadas en territorio italiano por la Unidad de los Carabineros para la Protección del Patrimonio Cultural. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Lisboa.- PORTUGAL MOZAMBIQUE.- El presidente de Mozambique, Daniel Chapo, visita la Asamblea de la República, donde será recibido por el presidente del Parlamento portugués, José Pedro Aguiar-Branco. Posteriormente, el presidente de Portugal, António José Seguro, ofrecerá una cena oficial en su honor en el Palacio de la Ciudadela, en Cascais, acto cerrado a la prensa. Lisboa/Cascais

12:30h.- Lohheide.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, visita a las tropas del Batallón de Tanques 414 en Lohheide

13:00h.- Londres.- R.UNIDO UE.- Recepción de despedida del embajador de la UE ante el Reino Unido, el español Pedro Serrano.

15:30h.- Berlín.- ALEMANIA ARGELIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, con quien tratará las relaciones bilaterales, así como las cuestiones de política energética y económica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Ginebra.- OMS SITUACIÓN.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofrece una rueda de prensa para hablar de los asuntos sanitarios globales más urgentes. (Texto)

16:30h.- Lisboa.- PORTUGAL PARLAMENTO.- La Asamblea de la República celebra el Debate sobre el Estado de la Nación, la última gran sesión plenaria antes del receso parlamentario de verano, en la que el Gobierno hará balance de su gestión y los distintos grupos parlamentarios debatirán sobre la situación del país. Asamblea de la República (Texto)

19:00h.- Londres.- R.UNIDO GOBIERNO.- Cierra el plazo de presentación de candidaturas al liderazgo del Partido Laborista británico, con las nominaciones de los sindicatos y organizaciones afiliadas al laborismo.

19:00h.- Brühl.- ALEMANIA FRANCIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cenan junto a sus respectivas delegaciones ministeriales en la ciudad de Brühl, en el oeste de Alemania. en vísperas del consejo de ministros y del consejo de ministros de seguridad y defensa franco-alemán, en el que tratarán cómo avanzar en proyectos de defensa tras el fracaso del FCAS, además de temas económicos como la competitividad y la reducción de la burocracia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA ARQUITECTURA.- Los moscovitas se han movilizado ante la decisión de la alcaldía de demoler la centenaria fábrica de Elektrozavod después de retirar la protección legal de patrimonio cultural a unos 1.500 edificios de la capital rusa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cracovia (Polonia).- ESPAÑA POLONIA.- El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, concluye su visita oficial a Polonia en Cracovia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA GUINEA BISSAU.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne con su homóloga de Guinea Bissau, Fatumata Jau.

Merihaka (Finlandia).- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, aborda junto a su homóloga finlandesa, Elina Valtonen, la situación de la seguridad en el mar Báltico y en la región septentrional, así como las actividades de la Guardia de Fronteras y de las Fuerzas de Defensa de Finlandia. También visitarán el refugio de defensa civil de Merihaka.

Dublín.- UE PRESIDENCIA.- Reunión informal de ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) .

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- El vicepresidente primero y ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, concluye su visita a Kiev, a donde ha viajado acompañado de representantes de alrededor de cincuenta empresas españolas para impulsar la firma de contratos con empresas ucranianas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Celle (Alemania).- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris PIstorius, visita las tropas en el Centro de Formación y Adiestramiento de Movilidad Aérea en Celle.

Cascais (Portugal).- PORTUGAL ESCULTURA.- La primera edición de la Bienal del Agua ‘Las Huellas del Agua’ se celebra del 16 de julio al 26 de septiembre en Cascais (Portugal), con la participación de destacados artistas contemporáneos que reflexionan sobre la sostenibilidad, el cambio climático y la relación de la humanidad con el agua.

París.- FRANCIA ETA.- El Tribunal Supremo examina el recurso de José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, contra la decisión favorable del Tribunal de Apelación de París a su entrega a España por la última euroorden cursada en su contra por la Audiencia Nacional de Madrid.

París.- UNESCO CIENCIA.- La Unesco celebra en París una Conferencia mundial sobre el Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible, en la que participarán ministros, miembros de la comunidad científica y representantes del sector privado y de la sociedad civil.

Landerneau (Francia).- ANDY WARHOL.- La obra del artista estadounidense Andy Warhol (1928-1987) se expone por primera vez en 10 años en Francia, con una retrospectiva que reúne dos centenares de obras en el pueblo bretón de Landerneau (oeste). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- MERKEL RETRATO.- El Museo Bode es una pinacoteca de la célebre isla de los museos de Berlín conocido por su muestra de arte escultural, pero estos días muestra un cuadro muy especial que retrata a la excanciller Angela Merkel, un retrato destinado, a futuro, a decorar las paredes de la Cancillería Federal, hoy ocupada por el jefe del Gobierno berlinés, Friedrich Merz. (Foto) (Vídeo) (Texto)

América

12:00h.- Washington.- EEUU TERRORISMO.- Estados Unidos acoge una cumbre ministerial sobre terrorismo

12:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en mayo.

14:00h.- Bucaramanga (Colombia).- EEUU INMIGRACIÓN.- En el barrio La Victoria de la ciudad colombiana de Bucaramanga recuerdan como un muchacho bueno que solo buscaba sacar adelante a su familia a Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven de 26 años que fue asesinado en una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en Biddeford, estado de Maine, y esperan la repatriación de su cuerpo para despedirlo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA LITERATURA.- El escritor y podcaster español Javier Peña reivindica que la lectura como un acto de «oxigenación mental» frente a la inmediatez digital, al tiempo que detalló cómo la pérdida de su padre lo impulsó a volcar las biografías y secretos de los grandes autores en un exitoso formato sonoro y teatral. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Nueva York.- NETFLIX RESULTADOS.- Netflix presenta hoy los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, después de haber obtenido en el primero un beneficio neto de unos 3.000 millones de dólares, un 20 % más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por el crecimiento de los ingresos y la publicidad. (Texto)

Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- Último día de la subasta en Sotheby’s de la camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de Suecia 1958, una pieza histórica del fútbol mundial cuyo valor estimado supera los seis millones de dólares.

Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- La cantante española Rosalía se presenta en el Movistar Arena de Bogotá, en la que será la primera fecha latinoamericana de su gira internacional Lux Tour y la primera de sus dos presentaciones en la capital colombiana. Movistar Arena

Los Ángeles (EE.UU.).- NETFLIX RESULTADOS.- El coloso del entretenimiento Netflix anuncia los resultados económicos correspondientes al segundo trimestre de este año, en medio de la salida del presidente y cofundador de la compañía, Reed Hastings, el pasado junio tras no presentarse a la reelección como presidente del Consejo de Administración (Texto)

Sao Paulo.- MERCOSUR UE.- La secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla, concluye en São Paulo su visita institucional a Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, donde ha reafirmado la apuesta por el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Naciones Unidas York.- VIVIENDA ONU.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, participa en Nueva York en la reunión de alto nivel sobre la revisión de medio término de la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, convocada para evaluar los avances en su aplicación. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda. (Texto)

África

11:00h.- Rabat.- MARRUECOS BANCO MUNDIAL.- Encuentro para presentar el nuevo Marco de Asociación Estratégica (CPF) entre Marruecos y el Grupo del Banco Mundial. Sede de la representación del Banco Mundial 7 calle Larbi Benabdellah, Souissi. (Texto)

Yuba.- SUDÁN DEL SUR ELECCIONES.- Sudán del Sur afronta una carrera contrarreloj para celebrar el próximo 22 de diciembre sus primeras elecciones generales desde su independencia en 2011, un proceso lastrado por la falta de una constitución permanente y el temor de la oposición y la opinión pública internacional de que los comicios arrastren de nuevo al país al caos. Atem Simón Mabior (Texto)

Rabat.- MARRUECOS FRANCIA.- Visita a Rabat del primer ministro francés Sébastien Lecornu (Foto)

Asia

Tokio.- JAPÓN IGUALDAD.- La alcaldesa japonesa Shoko Kawata tomará una baja por maternidad de 16 semanas a partir del lunes. Una situación a priori anodina, de no ser porque se trata de una decisión inaudita que ha generado una ola de críticas en el país peor parado entre el G7 en materia de igualdad. Por David Asta Alares. (Texto) (Foto)(Vídeo)

Pekín.- CHINA RUSIA.- Se cumplen 25 años de la firma en Moscú del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre China y Rusia, prorrogado este año por los líderes de ambos países, Xi Jinping y Vladímir Putin, en un momento de intensificación de sus contactos políticos, comerciales, energéticos y militares. (Texto)

Tokio.- JAPÓN NVIDIA.- El director ejecutivo del gigante de chips estadounidense Nvidia, Jensen Huang, se encuentra en Tokio este jueves para desvelar un acuerdo de asociación con el Gobierno japonés, del que por el momento no se conocen más detalles. (Texto)

Pekín.- CHINA PANAMÁ.- Funcionarios chinos y panameños se reúnen en China entre el 16 y el 18 de julio para abordar la retención de buques panameños en puertos chinos y la renovación del acuerdo bilateral de transporte marítimo.

Hsinchu.- TSMC RESULTADOS.- TSMC, el mayor fabricante global de chips avanzados, publica sus resultados financieros del segundo trimestre, después de que sus beneficios aumentaran un 58,3 % interanual entre enero y marzo por el ‘boom’ de la inteligencia artificial. (Texto)

Pekín.- CHINA TAILANDIA.- El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, realiza una visita oficial a China entre el 16 y el 20 de julio, en un momento de estrechamiento de los vínculos bilaterales tras la histórica visita del rey Vajiralongkorn a Pekín en noviembre y de creciente cooperación en comercio, defensa y lucha contra las redes de estafas del Sudeste Asiático.

Seúl.- COREA DEL SUR TIPOS.- El Banco de Corea (BoK) se reúne para fijar el tipo de interés de referencia, con analistas locales anticipando una subida que pondría fin a ocho reuniones consecutivas sin cambios en el 2,5 %, ante la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio y su posible impacto inflacionario. (Texto)

Bangkok.- ASIA ECONOMÍA.- Arranca en Bangkok el Nikkei Asia Forum APAC 2026, un nuevo encuentro regional que reúne a líderes económicos y empresariales de Asia-Pacífico para abordar, en otros puntos, la mejora de las cadenas de valor, la creación de cadenas de suministro resilientes y el fortalecimiento de las alianzas transfronterizas.

Seúl.- COREA DEL NORTE CHINA.- El principal asesor de políticas y número cuatro de la jerarquía política china, Wang Huning, realiza actividades en el segundo de los tres días de visita a Corea del Norte, pocos días después del viaje a Pekín del primer ministro norcoreano, Pak Thae-song, en medio del fortalecimiento de las relaciones bilaterales. (Texto)

Bangkok.- TAILANDIA REINO UNIDO.- La princesa Ana de Inglaterra inicia una visita oficial de dos día a Tailandia, donde, entre otros actos, mantendrá una audiencia con el rey Vajiralongkorn y se reunirá con el primer ministro, Anutin Charnvirakul.

Redacción EFE Internacional

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