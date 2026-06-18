Temas del día de EFE Internacional del jueves, 18 de junio de 2026 (09:00 horas)

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21 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresa a Washington tras participar en la cumbre del G7, donde firmó a distancia el acuerdo de entendimiento con Irán. Ahora se espera una creciente presión por parte del Congreso para que la Casa Blanca explique los alcances y mecanismos de aplicación del acuerdo que teóricamente ya estaría en vigor.

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– El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, confirmó este jueves que Estados Unidos e Irán firmaron electrónicamente el ‘Memorando de Entendimiento de Islamabad’, que entra en vigor de inmediato y contempla como primer paso la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

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– Un total de once embarcaciones iraníes han cruzado el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos desde que Teherán y Washington anunciaron el pasado domingo que habían llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra, informó este jueves la televisión estatal iraní.

– La prevista firma del acuerdo este viernes entre EE. UU. e Irán para poner fin a la guerra llega después de casi cuatro meses en los que, si bien el sabotaje al estrecho Ormuz ha sometido a presión al mercado energético, el conflicto no ha acabado de desatar, según expertos, una crisis mayor gracias en parte al rescate de un actor inesperado: China.

– Se enviarán varias notas de análisis y balance sobre los más de tres meses de guerra entre Irán y Estados Unidos.

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– El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) , Rafael Grossi, ofrece una rueda de prensa en Ginebra.

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– El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe en París al primer ministro libanés, Nawaf Salam, para consolidar el apoyo de todo el G7, incluido Estados Unidos, a la recuperación de la plena soberanía de su país y a la exigencia a Israel para que ponga fin a su ofensiva y a su ocupación.

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UE CUMBRE

Bruselas – Los líderes de la Unión Europea (UE) inician una cumbre de dos días en la que abordarán la situación en Oriente Medio, atentos al impacto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades y donde prevén reafirmar su apoyo a Ucrania y su voluntad de seguir presionando a Rusia.

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– La cumbre que la Unión Europea arranca este jueves en Bruselas será observada de cerca desde Pekín, ya que, según analistas, puede marcar uno de los momentos más relevantes de los últimos años en el debate europeo sobre China, entre presiones para reforzar instrumentos defensivos y llamamientos a evitar una escalada comercial. Por Álvaro Alfaro

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CUBA CRISIS

La Habana – La Asamblea Nacional de Cuba evalúa el paquete de reformas económicas anunciado el viernes pasado por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, en medio de fuertes presiones por parte de EE.UU. para aplicar cambios sustanciales en la economía y la política.

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VIOLENCIA SEXUAL GUERRA

Redacción Internacional – Los casos de violencia sexual en conflictos «han sufrido un aumento vertiginoso de más del 100 % desde 2024», lo que evidencia un panorama «sombrío» con nuevos países -Israel y Rusia- entre los que utilizan la violencia sexual como arma de guerra. Por Julia García González

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– Los bandos de la guerra civil en Sudán han empleado la violencia sexual como un arma estratégica para humillar a las mujeres y forzar su desplazamiento, en un contexto en el que el colapso sanitario deja a muchas víctimas sin atención, una realidad que marca el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos.

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– Sudán del Sur llega este viernes al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos con una situación de aumento generalizado de las violaciones, la esclavitud sexual y los matrimonios forzados, en lo que informes de la ONU y de distintas organizaciones civiles registran como un desafío estructural en el país africano.

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– La guerra civil de Birmania (Myanmar), exacerbada desde el golpe de 2021, ha convertido a las mujeres del país en otra expresión del conflicto, con detenciones, torturas y asesinatos que se entrelazan con las agresiones sexuales que, según varias ONG, el Ejército emplea como mecanismo de control y dominación.

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ADEMÁS

UCRANIA GUERRA |Moscú – Ucrania ha lanzado el mayor ataque en dos años contra Moscú en un recrudecimiento de la guerra que ahoga la industria petrolera rusa debido a numerosos impactos con drones e incluso misiles que han logrado desabastecer de petróleo a 53 regiones del país. (Texto)

RUSIA ASEAN | Moscú – El líder ruso, Vladímir Putin, preside la cumbre Rusia-ASEAN, en la que intentará responder a las amenazas de sanciones del G7 con nuevos acuerdos energéticos con los países asiáticos. (Texto) (Foto) (Video)

R.UNIDO ELECCIONES | Londres – Se celebran elecciones en la circunscripción inglesa de Makerfield, a la que concurre como candidato laborista el alcalde de Manchester, Andy Burnham, que necesita convertirse en diputado para, eventualmente, sustituir al primer ministro, Keir Starmer, al frente del Gobierno.(Texto) (Foto)(Video)

OTAN DEFENSA | Bruselas – Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en Bruselas para ultimar los preparativos de la cumbre de Ankara del 7 y 8 de julio, que estará dedicada a abordar los progresos en gasto militar, la producción de la industria y el apoyo a Ucrania. (Texto) (Foto) (Video)

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este jueves que no puede decir que Estados Unidos vaya a poner a disposición de la OTAN recursos militares que había comprometido, tras anunciar que ajustará su contribución a la planificación de fuerzas, pero aseguró que hará “lo máximo” por la Alianza. (Texto)(Foto)

PERÚ ELECCIONES | Lima – Los seguidores del candidato izquierdista Roberto Sánchez, que está próximo a perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a la derechista Keiko Fujimori, se preparan para movilizarse contra los resultados al ver rechazadas las solicitudes de recuento de votos. (Texto)

BOLIVIA PROTESTAS | La Paz – Continúa el diálogo entre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) en busca de soluciones que pongan fin a las protestas y bloqueos de carreteras que ese y otros sectores realizan desde hace un mes y medio para exigir la renuncia del gobernante. (Texto)

BARACK OBAMA | Chicago (EE.UU.) – El expresidente de EE.UU. Barak Obama inaugura el Centro Presidencial Obama que pretende conmemorar los años que pasó en la Casa Blanca y proyectar su legado a las futuras generaciones. (Texto) (Foto) (Video) (Directo)

CALOR EUROPA | Redacción Medioambiente – Europa afronta la primera ola de calor de 2026 en los próximos días, coincidiendo con la llegada del verano astronómico el domingo, que dejará temperaturas máximas en torno a los 40 grados en capitales como París o Madrid y cercanas a los 35 grados en Roma, Berlín, Lisboa e incluso Londres. (Texto)

ESPECIALES

Con motivo de la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia, que disputan el próximo domingo el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, la Agencia EFE enviará este jueves la segunda parte de una serie previa con la guía COLOMBIA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

06:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO DESEMPLEO.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la tasa del desempleo en el Reino Unido. (Texto)

06:00 GMT.- Oslo.- NORUEGA TIPOS.- El Banco Central de Noruega publica su decisión sobre los tipos de interés básicos (Texto)

07:00 GMT.- Fráncfort.- ALEMANIA BUNDESBANK.- Conferencia Internacional sobre Sistemas de Pago y Liquidación de Valores del Bundesbank, el banco central de Alemania, y el Banco de Canadá. (Texto)

07:00 GMT.- Ginebra.- COMPETITIVIDAD RÁNKING.- El Centro de Competitividad Global de la escuela suiza de negocios IMD publica su ránking mundial de competitividad 2026. (Texto)

07:30 GMT.- Ginebra.- IRÁN GUERRA.- El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) , Rafael Grossi, ofrece una rueda de prensa en Ginebra. (Texto)

80:00 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica la balanza de pagos de la zona del euro de abril de 2026. (Texto)

08:00 GMT.- Fráncfort.- VOLKSWAGEN JUNTA.- Junta general de accionistas de Volkswagen.(Texto)

08:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- El instituto económico ifo publica sus previsiones macroeconómicas de verano para Alemania. (Texto)

09:00 GMT.- Bruselas.- UE CONSTRUCCIÓN.- Eurostat publica datos sobre la producción en el sector de la construcción en la UE. (Texto)

09:30 GMT.- Roma.- PAPA PERÚ.- El papa recibe en audiencia al presidente interino de Perú, José María Balcázar Zelada, que se encuentra de gira por Europa y que vendrá probablemente a invitar oficialmente a su país al pontífice, que vivió 20 años en Perú. (Foto) (Video)

10:00 GMT.- Estrasburgo.- UE CUBA.- El Parlamento Europeo vota una resolución sobre la situación en Cuba. (Texto)

10:00 GMT.- Estrasburgo.- UE NICARAGUA.- El Parlamento Europeo vota una resolución sobre la situación de los presos políticos en Nicaragua. (Texto)

10:00 GMT.- Roma.- RAFFAELLA CARRÀ.- Se presenta en Roma la Fundación Raffaella Carrà Ets, con la presencia de Gian Luca Pelloni Bulzoni, hijo adoptivo de la artista y presidente de la Fundación, y Matteo Pelloni, sobrino de la estrella italiana (Texto) (Video)

10:00 GMT.- Fráncfort.- ALEMANIA BUNDESBANK.- El Bundesbank, el banco central de Alemania, publica su boletín económico de junio. (Texto)

11:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO TIPOS.- El Banco de Inglaterra anuncia su decisión sobre los tipos de interés británicos. (Texto)

11:00 GMT.- Londres.- R. UNIDO ARTE.- Sotheby’s expone ‘Nympheas’ del genio de la pintura Claude Monet, antes de su subasta el próximo día 24 de junio, que aspira a recaudar uno de los mayores precios obtenidos por una obra del francés (precio de salida: 30-40 millones de libras). Sede de Sotheby’s (Foto) (Video)

12:00 GMT.- Viena.- PETRÓLEO MERCADO.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo actualiza, en su informe anual ‘Perspectivas del Mercado Petrolero Mundial 2026′ (WOO 2026)’, su visión a largo plazo sobre la evolución de la demanda y la oferta del ‘oro negro’ a largo plazo (hasta 2050). (Texto)

12:00 GMT.- París.- FRANCIA IA.- El primer ministro indio, Narendra Modi, habla sobre los desafíos de la IA en la feria tecnológica Vivatech.(Texto)

13:00 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL TRABAJO.- El Parlamento de Portugal debate la propuesta de reforma laboral impulsada por el Gobierno de centroderecha un año después de que la presentarán y tras nueve meses de negociación con los sindicatos y la patronal que acabaron sin acuerdo. (Texto)

15:00 GMT.- París.- EBA BANCOS.- La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publica su informe trimestral de evaluación de riesgos, que incluye entre otras cosas las previsiones de rentabilidad del sector y los principales factores determinantes.(Texto)

Bruselas.- UE CUMBRE.- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) inician su cumbre de dos días. (Texto) (Foto) (Video)

Bruselas.- UE CUMBRE.- El presidente español, Pedro Sánchez, participa en la primera jornada de una cumbre de líderes de la UE que estará centrada en negociar el próximo marco presupuestario de los Veintisiete, analizar la relación comercial con China y el acuerdo entre Irán y EE.UU. para poner fin a su conflicto. (Video)(Foto)(Directo)

Bruselas.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazará ante el resto de líderes de los Veintisiete el recorte del presupuesto comunitario planteado por la presidencia chipriota de la UE, e instará a que la solución ante el déficit en la relación comercial con China no pase por una guerra comercial con el país asiático. (Texto)

Bruselas.- UE CUMBRE.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asiste a la Cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) en Bruselas previa al Consejo Europeo. Previamente, a partir de las 12:30 horas, Feijóo realizará una intervención ante los medios. (Vídeo)(Foto)(Directo)

París.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe en París al primer ministro libanés, Nawaf Salam, para consolidar el apoyo de todo el G7, incluido Estados Unidos, a la recuperación de su plena soberanía y a la exigencia a Israel para que ponga fin a su ofensiva y a su ocupación. (Texto) (Foto) (Video)

Moscú.- RUSIA ASEAN.- El líder ruso, Vladímir Putin, preside la cumbre Rusia-ASEAN, en la que intentará responder a las amenazas de sanciones del G7 con nuevos acuerdos energéticos con los países asiáticos. (Texto) (Foto) (Video)

Londres.- R.UNIDO ELECCIONES.- Elección parcial en Makerfield para cubrir un escaño vacante. (Texto)

Helsinki.- BÁLTICO DRONES.- Los ministros de Interior de Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania se reúnen en Helsinki para debatir la amenaza de los drones en la región del mar Báltico y las posibles medidas conjuntas para responder a esta amenaza. (Texto)

Bruselas.- OTAN DEFENSA.- Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en Bruselas para ultimar los preparativos de la cumbre de Ankara del 7 y 8 de julio, que estará dedicada a abordar los progresos en gasto militar, la producción de la industria y el apoyo a Ucrania. (Texto)

Viena.- EUROPA ECONOMÍA.- Kristalina Gueorguieva, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, visita Viena para asistir a una conferencia sobre economía organizada por el Banco Nacional Austríaco (OeNB) y el foro económico europeo, SUERF (The European Money and Finance Forum). (Texto)

Cagliari (Italia).- JUANA RIVAS.- El juicio a la expareja de Juana Rivas, el italiano Francesco Arcuri, continúa en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste de Italia) con declaraciones de testigos. (Texto)

América

13:00 GMT.- Quito.- ECUADOR VILLAVICENCIO.- Un tribunal de Ecuador decide sobre la apelación a la prisión preventiva solicitada por cuatro imputados en el caso por la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a tiros a la salida de un mitin en 2023. (Texto)

14:00 GMT.- Washington.- EEUU JUSTICIA.- Se espera que el Tribunal Supremo emita opiniones sobre destacados casos judiciales antes de su receso de principios de julio. (Texto)

14:00 GMT.- Nueva York.- LIBIA ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre Libia, después de que la misión de la organización, Unsmil, concluyera los trabajos del llamado ‘Diálogo Estructurado’, que ha impulsado una hoja de ruta para avanzar hacia la celebración de elecciones y un gobierno unificado en el país del norte de África, con el deseo de lograr un avance «realista y viable» en el proceso. (Texto)

Santiago de Chile.- CHILE MIGRACIÓN.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reúne con representantes de la Fiscalía, la Corte Suprema y el Parlamento para abordar la investigación abierta esta semana que busca esclarecer el paradero de más de 200 menores haitianos que ingresaron al país el año pasado en distintos vuelos chárter. (foto)

19:00 GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA COMERCIO.- Argentina difunde este jueves su cifra de intercambio comercial correspondiente a mayo, después de que en abril pasado registrase un superávit de 2.711 millones de dólares. (Texto)

20:00 GMT.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana más corta de lo habitual por el festivo del Día de la Emancipación y que ha estado marcado por el acuerdo para poner fin a la guerra en Irán y el avance de SpaceX. (Texto)

Santiago.- CHILE GOBIERNO.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, cumple 100 días en el cargo con su aprobación a la baja en las encuestas, con varias promesas de campaña que ya ha reconocido que no podrá cumplir y con la atención puesta en la megarreforma tributaria y económica que está a punto de discutirse en el Senado, considerado el principal proyecto del líder ultraderechista. (Texto) (Foto)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES CAMPAÑAS.- La campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia es la más áspera que recuerde el país, marcada por profundas divisiones y una guerra verbal entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda que el domingo definirán en las urnas quién será el sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CONGRESO ANFICTIÓNICO.- En el marco de la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico en Panamá, impulsado por el libertador Simón Bolívar, la embajada de España presenta el libro ‘Benlliure entre Balboa y Bolívar’, basado en la obra del reconocido escultor español Mariano Benlliure (1862-1947). (Texto) (Foto) (Video)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES GOBERNABILIDAD.- Cualquiera que sea el presidente elegido en Colombia para el periodo 2026-2030 tendrá que hacer gala de destreza política para lidiar no solo con una oposición fuerte sino también con la falta de mayorías en el Congreso, donde las fuerzas políticas están fragmentadas y obligarán al próximo mandatario a negociar para sacar adelante su agenda de Gobierno. (Texto) (Foto) (Video)

Chicago.- BARACK OBAMA.- El Centro Presidencial Obama, un ambicioso proyecto para continuar la misión del expresidente estadounidense, abre sus puertas en Chicago. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Río de Janeiro.- CUMBRE CUENCAS.- La ciudad brasileña de Río de Janeiro recoge el bastón de Marrakech y Burdeos y acoge la Cumbre Mundial de Cuencas, organizada por la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC) y en la que se discute la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) de las cuencas en el mundo. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CIENCIA.- La científica y astronauta española Sara García participa en un acto del Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires junto al divulgador argentino Diego Córdoba. (Texto) (Foto) (Video)

Southampton.- GOLF US OPEN.- Abierto de Estados Unidos, en el club Shinnecock Hills de Southampton, Nueva York (hasta 21). (Texto) (Foto)

Ciudad de México – MÉXICO AGUA – El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por su sigla en inglés) presenta el Informe Huella Hídrica en México, la cual se estima en 1.978 metros cúbicos en promedio por habitante, superando el promedio mundial. (Texto) (Foto)

Montevideo.-URUGUAY ESPAÑA.- El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, llega a Uruguay con el objetivo de afianzar los vínculos históricos, sociales, culturales y económicos de las islas con el país suramericano. (Foto) (Video)

Oriente Medio

Túnez.- TÚNEZ HUELGA.- Huelga general de abogados en todos los tribunales de Túnez para protestar contra el «control» del Ministerio de Justicia sobre el ejercicio de los jueces y las sentencias que dictan. (Texto)

África

11:00 GMT.- Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- La agencia de salud pública de la Unión Africana ofrece una rueda de prensa virtual sobre las emergencia sanitarias del continente, con especial atención al brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda. (Texto)

Yuba.- SUDÁN DEL SUR VIOLENCIA SEXUAL.- Sudán del Sur llega este viernes al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos con violaciones generalizadas, esclavitud sexual y matrimonios forzados en aumento, con informes de la ONU y de distintas organizaciones civiles que registran estas agresiones como un desafío estructural en el país africano. (Texto)

Asia

Katmandú.- NEPAL EVEREST.- El cierre efectivo de la cara norte del Everest por parte de China, sumado a la reciente subida de tarifas para los alpinistas, ha dejado esta temporada unos ingresos récord por permisos de escalada en Nepal. (Texto)

Seúl.- COREA CONFLICTO.- El exsoldado surcoreano Kim Ki-ho mantiene viva su cruzada para retirar los millones de minas que aún permanecen enterradas desde la Guerra de Corea, una amenaza que considera cada vez más urgente ante los reportes de que Pionyang sigue reforzando la frontera con la instalación de más artefactos de ese tipo. (Texto) (Foto) (Video)

Rangún.- VIOLENCIA SEXUAL GUERRA.- La guerra civil de Birmania (Myanmar), exacerbada desde el golpe de 2021, ha convertido a las mujeres del país en otra expresión del conflicto, con detenciones, torturas y asesinatos que se entrelazan con las agresiones sexuales que, según varias ONG, el Ejército emplea como mecanismo de control y dominación. (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN EEUU.- El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, recibe a las congresistas estadounidenses Lucy McBath y Valerie Foushee en Taipéi, en medio de la incertidumbre respecto a la aprobación, por parte de Washington, de un paquete de armas a la isla. (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN ECONOMÍA.- El Banco Central de Taiwán celebra su reunión trimestral de política monetaria, en un contexto marcado por la expansión de la actividad económica de la isla ante el ‘boom’ de la inteligencia artificial. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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