Temas del día de EFE Internacional del Jueves, 6 de agosto de 2026 (09:00 horas)

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13 minutos

DESTACADOS

MARRUECOS ESPAÑA

Castillejos (Marruecos) – Una semana después de que decenas de miles de personas cruzaran desde Marruecos a Ceuta, la frontera ha recuperado la normalidad pero las dos ciudades fronterizas, la marroquí Fnideq (Castillejos en castellano) y la española Ceuta, guardan todavía las huellas de esta entrada masiva sin precedentes, que ha dejado al menos un centenar de muertos, 88 registrados por las autoridades ceutíes y 11 en territorio marroquí.

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– La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE) se reúne de forma extraordinaria para abordar la crisis migratoria en Ceuta después de que más de 70.000 personas cruzaran de forma irregular desde Marruecos.

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UCRANIA GUERRA

Moscú – En Rusia están floreciendo en plena guerra con Ucrania las organizaciones machistas, antiabortistas y xenófobas, mientras las fuerzas de seguridad persiguen el resto de iniciativas civiles no alineadas con los valores ultraconservadores promovidos por el Kremlin.

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– Los ataques ucranianos contra el Amazon ruso y los golpes de Moscú contra centros de distribución, oficinas de correos y almacenes en el país invadido reflejan el creciente uso de la táctica de paralizar las respectivas economías, como parte de una guerra de desgaste que no muestra signos de acercarse a su fin. Por Rostyslav Averchuk.

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VENEZUELA DIÁLOGO

Caracas – El chavismo y la oposición, representada por la exdiputada Dinorah Figuera, retoman las jornadas de diálogo para abordar las consecuencias de los sismos del pasado 24 de junio y definir una hoja de ruta para reformar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

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TAILANDIA BIRMANIA

Bangkok – El líder del Gobierno militar de Birmania (Myanmar), el general Min Aung Hlaing, se marcó este jueves un nuevo éxito diplomático tras ser recibido con honores en Bangkok por el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, en plena campaña de legitimación de un régimen que había estado prácticamente aislado desde el golpe de hace cinco años.

– Se enviará también una nota sobre Min Aung Hlaing, el golpista que enterró la democracia birmana.

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KAROL G

Los Ángeles (EE.UU.) – De promesa del reguetón colombiano a una de las artistas latinas más influyentes del panorama internacional, Karol G afronta un nuevo capítulo de su carrera con el lanzamiento, este 7 de agosto, de ‘No me arrepiento de sentir tanto’, su sexto álbum de estudio.

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ROSALÍA

Buenos Aires.- La cantante española Rosalía ofrece en el Movistar Arena de Buenos Aires el último de los cuatro shows que tiene programados en Argentina, como parte de la etapa latinoamericana de su gira LUX Tour 2026.

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ADEMÁS

COLOMBIA INVESTIDURA | Bogotá – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, vive este jueves el último día de un mandato de cuatro años durante los cuales cambió radicalmente la forma de gobernar el país y se despide con la promesa de regresar en el papel en el que quizás se siente más cómodo, el de líder de la oposición. (Texto) (Foto) (Audio)

– El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, asume este viernes el cargo para el periodo 2026-2030 en una ceremonia atípica que se celebrará por primera vez fuera de Bogotá y a la que asistirán el rey Felipe VI de España y al menos ocho presidentes latinoamericanos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU CINE | Los Ángeles (EE.UU.).- El cineasta Eli Roth nunca le ha puesto límites a la imaginación, y menos cuando se trata del cine de terror. Fiel a su estilo visceral y transgresor, regresa a la gran pantalla con ‘Ice Cream Man’, una reivindicación del tipo de cine que los grandes estudios no se atreven a hacer. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JAPÓN NUCLEAR | Tokio.- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se comprometió este jueves desde Hiroshima, atacado hace hoy 81 años por una bomba atómica, con que su país no posea ni produzca estas armas, si bien admitió que es necesario «evaluar la situación» debido al complejo panorama internacional.

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00 h.- Múnich.- SIEMENS RESULTADOS.- Siemens presenta los resultados del tercer trimestre de su año fiscal 2026, que comenzó en octubre de 2025.

07:00 h.- Darmstadt.- MERCK RESULTADOS.- La empresa farmacéutica y de biotecnología Merck presenta los resultados del primer semestre.

07:00 h.- Bonn.- DEUTSCHE TELEKOM RESULTADOS.- La compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom presenta los resultados del primer semestre de 2026.

07:00 h.- Fráncfort.- COMMERZBANK RESULTADOS.- Commerzbank publica los resultados del primer semestre.

10:00 h.- Roma.- ITALIA INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadística (Istat) publica los datos de la producción industrial en Italia en el mes junio. (Texto)

14:00 h.- Bruselas.- MARRUECOS ESPAÑA.- La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE) se reúne de forma extraordinaria para abordar la crisis migratoria en Ceuta después de que más de 70.000 personas cruzaran de forma irregular desde Marruecos.

Moscú.- RUSIA ULTRACONSERVADURISMO.- En Rusia están floreciendo en plena guerra las organizaciones machistas, antiabortistas y xenófobas, mientras las fuerzas de seguridad persiguen el resto de iniciativas civiles no alineadas con los valores ultraconservadores promovidos por el Kremlin. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- PAPA JÓVENES.- El Papa León XIV viaja a Asís, centro de Italia, para el último día del evento internacional juvenil Go! Franciscan Youth Meeting, que se celebrará en la basílica de Santa Maria degli Angeli. (Texto)

Copenhague.- A.P. MØLLER-MÆRSK RESULTADOS.- A.P. Møller-Mærsk, el principal grupo industrial de Dinamarca y dueño de la naviera Maersk, presenta resultados del primer semestre de su año fiscal.

Bruselas.- KBC RESULTADOS.- El banco belga KBC presenta sus resultados del primer semestre del año.

América

14:00 h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- Los astronautas de la NASA Anil Menon y Jessica Meir realizan una caminata espacial de casi siete horas en la Estación Espacial Internacional (EEI) para preparar la futura instalación de un panel solar desplegable. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 h.- Nueva York.- WARNER RESULTADOS.- Warner Bros. Discovery presenta este jueves sus resultados del segundo trimestre de 2026 antes de la apertura de Wall Street.

14:30 h.- Washington.- EEUU COVID.- El Comité del Senado vota un posible desacato contra el exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) Anthony Fauci, tras la polémica audiencia de esta semana en la que se acogió a la Quinta Enmienda para no declarar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 h.- Nueva York.- SUDÁN DEL SUR ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión informativa sobre la situación en Sudán del Sur

19:00 h- Santo Domingo.- CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE.- Resumen de la jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (Texto) (Foto)

22:00 h.- Washington.- EEUU INMIGRACIÓN.- Casi dos décadas después del asesinato en Nueva York del inmigrante ecuatoriano, Oswaldo Marcelo Lucero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudia un caso sobre el que sus relatores encuentran paralelismos con la actualidad por los mensajes de odio que los líderes locales del condado de Suffolk proferían entonces contra la población latina.

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Tennessee celebra primarias para las elecciones legislativas de noviembre. (Texto)

Buenos Aires.- ROSALÍA.- La cantante española Rosalía ofrece en el Movistar Arena de Buenos Aires el último de los cuatro shows que tiene programados en Argentina, como parte de la etapa latinoamericana de su gira LUX Tour 2026. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA TIERRAS.- El Senado debate este jueves la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye reformas al Registro de la Propiedad Inmueble, entre otros, luego de que el Gobierno retirara el polémico capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO TIPOS – El Banco de México anuncia su política monetaria tras mantener en junio en 6,5 % la tasa de interés ante los riesgos del entorno económico y en línea con las expectativas del mercado, en un contexto marcado por la evolución de la inflación, la incertidumbre externa y las perspectivas para la economía mexicana. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA INDEPENDENCIA.- Bolivia conmemora los 201 años de independencia de España con diversos actos en Sucre, la capital constitucional del país, desde donde el presidente Rodrigo Paz dará un mensaje con motivo de las fiestas patrias. (Texto)

Quito.- ECUADOR JAPÓN.- El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, vista Ecuador con una agenda orientada a fortalecer la cooperación en seguridad económica, comercio e inversión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO VATICANO.- La Conferencia del Episcopado Mexicano ofrece una comida al Cardenal Pietro Parolin como parte del fin de su visita a México

Tegucigalpa.- HONDURAS ALIMENTACIÓN.- El Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) celebra el simposio «Escenario de la seguridad alimentaria y nutricional» en el país centroamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- PETROBRAS RESULTADOS.- La petrolera Petrobras, controlada por el Estado brasileño pero con acciones en bolsa, presenta su informe de resultados correspondiente al segundo trimestre de 2026, en un contexto marcado por la fuerte subida de los precios internacionales de crudo como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA EDITORES.- Comienza en Buenos Aires una nueva edición de la Feria de Editores, que se extenderá hasta el 9 de agosto, albergará a más de 330 editoriales de América Latina y España y ofrecerá una serie de charlas con figuras locales e internacionales de la cultura. (Texto)

Brasilia.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno brasileño divulga el resultado de la balanza comercial en julio. (Texto)

San José – COSTA RICA GOBIERNO – Grupos sociales y políticos realizan una manifestación para expresar su apoyo al Poder Judicial en el marco de un conflicto caracterizado por duros señalamientos del Ejecutivo contra magistrados y la Fiscalía. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio/Magreb

Rabat.- MARRUECOS ESPAÑA.- Una semana después de que decenas de miles de personas cruzaran desde Marruecos a Ceuta, la frontera ha recuperado la normalidad pero las dos ciudades fronterizas, la marroquí Fnideq (Castillejos en castellano) y la española Ceuta, guardan todavía las huellas de esta entrada masiva sin precedentes, que ha dejado al menos un centenar de muertos, 88 registrados por las autoridades ceutíes y 11 en territorio marroquí. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Bangkok.- TAILANDIA BIRMANIA.- El líder golpista birmano, Min Aung Hlaing, se reunirá con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, el 6 y 7 de agosto en Bangkok para abordar asuntos como las ciberestafas o el narcotráfico, en medio del renovado intento del Gobierno militar de Birmania de encontrar reconocimiento fuera de sus fronteras.

Tokio.- NINTENDO RESULTADOS.- La empresa de videojuegos Nintendo publica su informe de resultados para los primeros tres meses de su año fiscal, de abril a junio. (Texto)

Tokio.- JAPÓN NUCLEAR.- Cuando se cumplen 81 años de la bomba contra Hiroshima, Japón, el único país del mundo que ha sufrido un ataque con armas nucleares, repiensa su tradicional postura antinuclear en medio del auge militar de China en el Indopacífico y ante una situación internacional cada vez más incierta.

Tokio.- JAPÓN NUCLEAR.- La ciudad japonesa de Hiroshima conmemora el 81 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica al final de la II Guerra Mundial, en medio del debate sobre en el archipiélago de los principios que prohíben la posesión, creación, o introducción de armas nucleares. (Texto)

Tokio.- SOFTBANK RESULTADOS.- El grupo de telecomunicaciones e inversión japonés SoftBank publica sus resultados para los primeros tres meses de su año fiscal, de abril a junio, con los expertos centrados en cómo financiará sus compromisos de más de 60.000 millones de dólares con OpenAI y otras empresas vinculadas con la inteligencia artificial (IA). (Texto)

Tokio.- ASIA TIFÓN.- El tifón Dolphin avanza acompañado de vientos sostenidos de hasta 162 kilómetros por hora hacia el sur de Japón, donde según la Agencia de Meteorología de Japón (JMA) podría llegar a tocar tierra el viernes en Okinawa, antes de dirigirse hacia la costa oriental china. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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