Temas del día de EFE Internacional del jueves 23 de julio de 2026 (09:00 horas)

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17 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

El Cairo/Teherán/Washington – El ataque de los rebeldes hutíes desde Yemen contra al menos un petrolero saudí en el mar Rojo abre un nuevo frente de conflicto en otra importante vía comercial del crudo en el mundo, en el duodécimo día de ofensiva de EEUU contra Irán pese al acuerdo alcanzado en junio.

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– El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, realiza un viaje oficial a Irán invitado por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en medio de escalada en Oriente Medio.

TAIWÁN CHINA

Taipéi – China ha transformado la naturaleza de su cerco sobre Taiwán este año, con un menor envío de aviones de guerra a través del estrecho y un refuerzo de su presencia marítima en torno a la isla, especialmente frente a su costa oriental, un área que alberga vías clave para el comercio mundial.

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– China inicia dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán. (Texto)

ONU SECRETARIO GENERAL

Nueva York – La ONU celebra este jueves el primer debate oficial entre los seis candidatos a suceder a António Guterres como secretario general, entre ellos la chilena Michelle Bachelet (propuesta por México y Brasil), la costarricense Rebeca Grynspan y el argentino Mariano Grossi.

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– Se enviará una nota con un perfil de los seis candidatos, entre los que también figuran el senegalés Macky Sall, propuesto por Burundi; la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, propuesta por Antigua y Barbuda, y Carolyn Rodrigues Birkett, propuesta por Guyana.

RD CONGO ÉBOLA

Nairobi – La cifra de muertos en la República Democrática del Congo (RDC) por el actual brote de ébola en el este del país, declarado el pasado 15 de mayo, supera la barrera de los 1.000 muertos, mientras las autoridades advierten que el seguimiento de contactos sigue siendo «insuficiente».

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ISRAEL PALESTINA

Deir al Balah (Franja de Gaza).- Las tropas israelíes desplazaron esta semana a decenas de familias palestinas de Deir al Balah (centro de la Franja de Gaza) al ampliar su zona de control entre 100 y 200 metros hacia el oeste y «acorralar» a los residentes del área.

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FESTIVAL VENECIA

Roma – El Festival de Venecia anuncia la lista de películas que competirán por su León de Oro en su edición 83, que tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre y cuyo jurado estará presidido por la actriz y directora estadounidense Maggie Gyllenhaal.

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ADEMÁS

BCE TIPOS | Fráncfort – El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá previsiblemente los tipos de interés a los depósitos bancarios en el 2,25 % después de que la inflación general bajara en la zona del euro en junio hasta el 2,8 % interanual. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

BRASIL ELECCIONES | Sao Paulo – Con el exmandatario Jair Bolsonaro preso e inhabilitado por intento de golpe de Estado, la derecha brasileña llega dividida a las elecciones presidenciales de octubre frente a una izquierda que lo apuesta todo a una nueva victoria del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto) (Vídeo)

JAPÓN INTELIGENCIA | Tokio – Japón está reforzando sus capacidades de contraespionaje creando su primera agencia de inteligencia centralizada desde la Segunda Guerra Mundial, que se reunirá a finales de julio, según medios locales, y protegiendo su seguridad económica ante lo que percibe como amenazas crecientes de países como China o Rusia. (Texto) (Foto) (Audio)

ASEAN EXTERIORES | Manila – Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia, Marco Rubio y Serguéi Lavrov, respectivamente, se reunieron este jueves en Manila para hablar de la guerra en Ucrania y abordar posibles maneras de zanjar el conflicto, durante su asistencia a la reunión de Exteriores del Sudeste Asiático. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SUDÁFRICA XENOFOBIA | Johannesburgo – El zumbido de los cortacéspedes de jardineros que ofrecían trabajo parcial en suburbios adinerados del norte de Sudáfrica o la imagen de trabajadores ocasionales en las esquinas con sus carteles de «electricista» o «albañil» se han reducido, en un síntoma del posible impacto económico de la ola xenófoba de los últimos meses en el país. Por Moses Mudzwiti

COMIC CON | Los Ángeles (EE.UU.) – Comienza este jueves una nueva edición del festival Comic Con, que hasta el domingo reúne en San Diego a representantes de la cultura pop y la industria del entretenimiento, y en el que destacan los llamativos disfraces de muchos de los asistentes.(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

11:00h.- Roma.- FESTIVAL VENECIA.- El Festival de Venecia anuncia la lista de películas que competirán por su León de Oro en su edición 83, que tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Oberkochen (Alemania).- ALEMANIA DEFENSA – Oberkochen (Alemania).- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, realiza declaraciones durante la inauguración de una fábrica de Hensoldt en Oberkochen (sur).

14:00h.- Londres.- R. UNIDO GASTRONOMÍA.- El mercadillo londinense de Borough acoge cada día largas colas de visitantes para comprar una porción de paella española en el puesto de arroces que causa furor entre los turistas. Borough Market (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:15h.- Fráncfort.- BCE TIPOS.- El Banco Central Europeo (BCE) celebra su reunión de política monetaria, publica la decisión sobre los tipos de interés a las 14.15 horas y su presidenta, Christine Lagarde, explica las deliberaciones del Consejo de Gobierno en una rueda de prensa a partir de las 14.45 horas. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Bruselas.- UCRANIA GUERRA.- Los embajadores de la Unión Europea se reúnen de nuevo este jueves para intentar desbloquear el vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia o, en caso de no lograrlo, extender por otro periodo el tope al precio del petróleo procedente de ese país para evitar un encarecimiento que beneficiaría a Moscú.

La Haya.- CPI FISCAL.- Los países de la Corte Penal Internacional (CPI) decidirán este viernes en Nueva York el futuro del fiscal Karim Khan, acusado de presunta conducta sexual indebida, en una votación secreta que puede desembocar en su destitución, un desenlace sin precedentes para la institución, que llega en medio de una campaña de presión de Estados Unidos e Israel.

Dublín.- UE MEDIOAMBIENTE.- Reunión informal de ministros de Medioambiente de la Unión Europea (UE).

Ginebra.- SIX RESULTADOS.- Six, la firma gestora de las bolsas de Suiza y España, presenta sus resultados de medio año. (Texto)

Ankara.- TURQUÍA TIPOS.- El Banco Central de Turquía anuncia los tipos de interés para los próximos dos meses.

Helsinki.- NOKIA RESULTADOS.- La compañía finlandesa de telecomunicaciones Nokia presenta sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del año.

Moscú.- KIRGUISTÁN CHINA.- El canciller chino, Wang Yi, viaja en visita oficial a Kirguistán, donde se encontrará hasta el 25 de julio y asistirá a una reunión de la Organización de Cooperación de Shangái. (Texto)

Londres.- HEATHROW RESULTADOS.- El aeropuerto londinense de Heathrow divulga sus resultados en el segundo trimestre del año. (Texto)

Bruselas.- UE MOTOR.- La Asociación Europea de Fabricantes Automovilísticos (ACEA) publica los datos mensuales de venta de coches en la UE.

Londres.- EASYJET RESULTADOS.- La aerolínea de billetes baratos easyJet divulga sus resultados correspondientes al segundo trimestre del año. (Texto)

París.- TOTALENERGIES RESULTADOS.- El grupo petrolero TotalEnergies publica sus resultados del segundo trimestre. ´

América

13:00h.- Nueva York.- EEUU BOTERO.- La casa de subastas Sotheby’s presenta a la prensa ‘Botero en Nueva York’, una exposición de venta privada dedicada al artista colombiano centrada en su etapa en la Gran Manzana y que cuenta con obras nunca antes mostradas al público. (Texto) (Foto)

13:00h.- Miami – EEUU MÚSICA – La cantante colombiana Aria Vega, quien este jueves hace su primer show en Miami tras el éxito de su canción ‘CHÉVERE’, reconoce la «responsabilidad» de ser parte de la nueva generación musical de su país, del que busca mostrar una «nueva cara», en particular de Barranquilla y la costa. (Texto) (Foto) (Video)

14:30h.- Washington.- OEA CONSEJO.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebra una sesión ordinaria de su Consejo Permanente.

16:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México de mayo, tras un aumento interanual del 2,3 % en abril. (Texto)

16:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto de Estadística de México divulga los datos de la inflación de la primera quincena de julio, tras la desaceleración al 3,37 % en junio. (Texto)

20:30h.- Nueva York.- INTEL RESULTADOS.- Intel presenta al cierre de la bolsa los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026. (Texto)

20:30h.- Washington.- EEUU UE.- El comisario europeo de Defensa y Espacio Organizado, Andrio Kubilio, participa en una conferencia en la Universidad de Georgetown organizada por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones.

21:30h.- Quito.- ECUADOR METALES.- Presentan en Ecuador el libro ‘Metales de los Andes’, un libro que nace de la investigación del Museo Casa del Alabado en torno a la metalurgia prehispánica desde 2020, investigación que dio origen luego a la exposición ‘No todo lo que brilla es oro’, y que se enriqueció con las investigaciones más recientes sobre metalurgia prehispánica en los Andes. (Texto) (Foto) (Video)

La Guaira (Venezuela).- VENEZUELA TERREMOTO.- Entre túneles abiertos bajo los escombros, altares improvisados sobre el concreto y el rastro de cuerpos rescatados que la burocracia perdió en el caos, los familiares de víctimas del doble terremoto ocurrido hace un mes en Venezuela continúan buscando a los suyos. No piden milagros, exigen a sus muertos y se niegan a dejarlos atrás. Por Bárbara Agelvis Maza (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México.- MÉXICO T-MEC.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, para hablar sobre la revisión del tratado comercial con Canadá (T-MEC), con el objetivo de obtener las mejores condiciones para el país. (Texto) (Foto) (Video)

Starbase (EE.UU.).- EEUU ESPACIO.- Space X busca realizar el decimotercer lanzamiento de prueba de su cohete de gran envergadura Starship después de que la misión tuviera que suspenderse la semana anterior por un fallo en el encendido de los motores. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México – MÉXICO MUJERES – La organización Unidas presenta en Ciudad de México el informe ‘Hilando el cambio’ el cual aborda las condiciones laborales que enfrentan las mujeres en la industria maquila-textil, así como propuestas para avanzar hacia un sector justo, inclusivo y respetuoso de los derechos laborales. (Texto) (Foto) (Video)

Brasilia.- BRASIL ACCIDENTE.- La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) divulga el informe final sobre el accidente de una aeronave de la aerolínea local Voepass que dejó 62 muertos en el interior de São Paulo, el 9 de agosto de 2024. (Texto)

Bogotá.- IBEROAMÉRICA PERIODISMO.- Previa del XIV Festival Gabo, que reúne a lo mejor del periodismo iberoamericano del 24 al 26 de julio en Bogotá. (Texto)

Barranquilla (Colombia) – COLOMBIA GOBIERNO – La ciudad de Barranquilla, la más importante del Caribe colombiano, conocida por su carnaval y por ser la tierra natal de Shakira y Sofía Vergara, entrará por la puerta grande en la política nacional como sede alterna del Gobierno por decisión del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, que asumirá el 7 de agosto. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México – CEMEX RESULTADOS – El consorcio mexicano Cemex reporta sus resultados del segundo trimestre, tras ganancias por más de 790 millones de dólares en el periodo enero-marzo, un 34 % más interanual. (Texto)

Ciudad de México – BIMBO RESULTADOS – El mexicano Grupo Bimbo reporta resultados del segundo trimestre, luego de un caída interanual de 8,1 % en su primer periodo del año, pese a ventas récord.

Ciudad de México – TELEVISA RESULTADOS – El conglomerado de telecomunicaciones y medios, Grupo Televisa, reporta sus resultados del segundo trimestre, después de alcanzar ganancias netas por más de 23 millones de dólares en los primeros tres meses del año. (Texto)

O.Medio

El Cairo.- IRÁN GUERRA.- El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, realizará este jueves un viaje oficial a Irán invitado por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en su segunda visita fuera del país después de que el nuevo jefe del Ejecutivo iraquí viajara la semana pasada a Estados Unidos y en medio de escalada en Oriente Medio.

África

Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- Audiencia en el caso del centro de cuarentena antiébola financiado por EE.UU. en la base aérea de Nanyuki, en el centro de Kenia, con el objetivo de tratar a estadounidenses expuestos al virus en la RDC, un proyecto origen de fuertes protestas de profesionales médicos y de la comunidad local. (Texto)

SUDÁFRICA XENOFOBIA – Johannesburgo – El zumbido de los cortacéspedes de jardineros que ofrecían trabajo parcial en suburbios adinerados del norte de Sudáfrica o la imagen de trabajadores ocasionales en las esquinas con sus carteles de «electricista» o «albañil» se han reducido, en un síntoma del posible impacto económico de la ola xenófoba de los últimos meses en el país. Por Moses Mudzwiti

Asia

10:00h.- Taipéi.- TAIWÁN INDUSTRIA.- El Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán publica las cifras de producción industrial de junio, un indicador clave a la hora de medir la demanda global de productos tecnológicos, especialmente de semiconductores. (Texto)

Tokio.- COREA DEL SUR SUDAMÉRICA.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, arranca este viernes una gira que lo llevará, tras pasar por Estados Unidos, a Brasil, Chile y Argentina, países con los que Seúl busca expandir el comercio y ampliar lazos energéticos, tras los problemas de suministro generados por la guerra en Oriente Medio. (Texto)

Tokio.- JAPÓN I.SALOMÓN.- El primer ministro de Islas Salomón, Matthew Cooper Wale, se reúne en Tokio con su homóloga, Sanae Takaichi, entre la inquietud de Estados Unidos y sus aliados sobre una posible ampliación de influencia china en el Pacífico. (Texto)

Tokio.- JAPÓN INTELIGENCIA.- Japón está reforzando sus capacidades de contraespionaje creando su primera agencia de inteligencia centralizada desde la Segunda Guerra Mundial, que se reunirá a finales de julio según medios locales, y protegiendo su seguridad económica ante lo que percibe como amenazas crecientes de países como China o Rusia. (Texto) (Foto)

Shanghái.- CHINA UE.- La delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo que visita China esta semana denunció que el país asiático «no quiere asumir ninguna responsabilidad» sobre la invasión rusa de Ucrania, pero subrayaron que es una «precondición» para «normalizar» los lazos con Pekín. (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN CHINA.- China ha transformado la naturaleza de su cerco sobre Taiwán, con un menor envío de aviones de guerra a través del estrecho y un refuerzo de su presencia marítima en torno a la isla, especialmente frente a su costa oriental, un área que alberga vías clave para el comercio mundial. (Texto) (Vídeo) (Infografía)

Manila.- ASEAN EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) prosiguen su ronda de reuniones multilaterales, donde coinciden en la misma mesa los principales socios del bloque, incluidos Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea, en una reunión en Manila marcada por los efectos económicos y políticos de la guerra en Irán (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl.- COREA DEL SUR PIB.- El Banco de Corea (BoK) publica su estimación de crecimiento de la economía surcoreana en el segundo trimestre de 2026, en su reporte preliminar, después de registrar una subida del 1,8 % en el período entre enero y marzo, su mayor incremento intertrimestral en cinco años, impulsado por las exportaciones y la demanda interna. (Texto)

Tokio.- JAPÓN ESPACIO.- La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) realiza un test de combustible del motor de un cohete espacial Epsilon S en las instalaciones ubicadas en Tanegashima, en el sur del país, después de que en las anteriores pruebas explotara. (Texto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA R.CHECA.- El presidente de la Cámara de Diputados de la República Checa, Tomio Okamura, prosigue una visita oficial a China al frente de una delegación parlamentaria, después de que Pekín haya protestado en reiteradas ocasiones por los lazos -extraoficiales, ya que Praga no reconoce a la isla como Estado- entre la República Checa y Taiwán.

Redacción EFE Internacional

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