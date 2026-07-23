Temas del día de EFE Internacional del jueves 23 de julio de 2026 (14:00 horas)

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14 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Manila/Teherán/Washington – El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este jueves desde Manila que Irán «suplica todos los días» a Washington «alcanzar un acuerdo», mientras la Guardia Revolucionaria iraní reiteró que sus ataques en Oriente Medio no buscan agredir a «hermanos» de naciones vecinas.

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– El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, realiza un viaje oficial a Irán invitado por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en medio de escalada en Oriente Medio. (Texto) (Vídeo)

– Expertos de Naciones Unidas condenaron este jueves la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, con al menos 50 muertos y 500 heridos desde la semana pasada. (Texto)

– El Gobierno chino expresó su «profunda preocupación» por la escalada del conflicto y pidió a las partes implicadas que «retomen el diálogo». (Texto)

UCRANIA GUERRA

Bruselas – Los países de la UE lograron este jueves un acuerdo para desbloquear el vigésimo primer paquete de sanciones a Rusia, con la extensión durante 12 meses del tope al precio del petróleo, fijado en 44,10 dólares, como una de las principales medidas.

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– El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, le dijo este jueves a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que Estados Unidos está preparado para mediar entre Rusia y Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Kremlin rebajó el optimismo sobre un pronto arreglo del conflicto ucraniano tras la primera reunión en casi un año entre el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. (Texto)

UE GOOGLE

Bruselas – La Comisión Europea impuso este jueves dos multas a Google por un total de 890 millones de euros por priorizar sus propios servicios en el motor de búsqueda y por impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen a los usuarios, de forma gratuita, de ofertas más baratas al margen de Google Play.

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ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Más de 3.200 colonos israelíes, escoltados por la Policía, visitaron desde la madrugada de este jueves el complejo de la Mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén Este ocupado, con motivo de la celebración de la festividad judía de Tisha B’Av, según datos proporcionados por el Waqf Islámico, la fundación benéfica jordana que gestiona el lugar religioso.

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– El presidente palestino, Mahmud Abás, denunció como una «escalada peligrosa» la entrada de más de 3.200 colonos israelíes a la Explanada de las Mezquitas, lugar sagrado de culto para los musulmanes situado en la ocupada Ciudad Vieja de Jerusalén.

Deir al Balah (Franja de Gaza).- Las tropas israelíes desplazaron esta semana a decenas de familias palestinas de Deir al Balah (centro de la Franja de Gaza) al ampliar su zona de control entre 100 y 200 metros hacia el oeste y «acorralar» a los residentes del área. (Texto) (Foto) (Vídeo)

TAIWÁN CHINA

Taipéi – China ha transformado la naturaleza de su cerco sobre Taiwán este año, con un menor envío de aviones de guerra a través del estrecho y un refuerzo de su presencia marítima en torno a la isla, especialmente frente a su costa oriental, un área que alberga vías clave para el comercio mundial.

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– China inicia dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán. (Texto)

ONU SECRETARIO GENERAL

Nueva York – La ONU celebra este jueves el primer debate oficial entre los seis candidatos a suceder a António Guterres como secretario general, entre ellos la chilena Michelle Bachelet (propuesta por México y Brasil), la costarricense Rebeca Grynspan y el argentino Mariano Grossi.

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– Se enviará una nota con un perfil de los seis candidatos, entre los que también figuran el senegalés Macky Sall, propuesto por Burundi; la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, propuesta por Antigua y Barbuda, y Carolyn Rodrigues Birkett, propuesta por Guyana.

FESTIVAL VENECIA

Roma – Las últimas películas del director estadounidense Cassey Affleck, del japonés Hirokazu Koreeda, del británico Martin McDonagh, del alemán Werner Herzog o del italiano Nanni Moretti competirán por el León de Oro en el próximo Festival de Venecia, según anunciaron este jueves sus organizadores.

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ADEMÁS

RD CONGO ÉBOLA | Nairobi – La cifra de muertos en la República Democrática del Congo (RDC) por el actual brote de ébola en el este del país, declarado el pasado 15 de mayo, supera la barrera de los 1.000 muertos, mientras las autoridades advierten que el seguimiento de contactos sigue siendo «insuficiente». (Texto) (Audio) (Infografía)

BCE TIPOS | Fráncfort – El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá previsiblemente los tipos de interés a los depósitos bancarios en el 2,25 % después de que la inflación general bajara en la zona del euro en junio hasta el 2,8 % interanual. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

SUDÁFRICA XENOFOBIA | Johannesburgo – El zumbido de los cortacéspedes de jardineros que ofrecían trabajo parcial en suburbios adinerados del norte de Sudáfrica o la imagen de trabajadores ocasionales en las esquinas con sus carteles de «electricista» o «albañil» se han reducido, en un síntoma del posible impacto económico de la ola xenófoba de los últimos meses en el país. Por Moses Mudzwiti

COMIC CON | Los Ángeles (EE.UU.) – Comienza este jueves una nueva edición del festival Comic Con, que hasta el domingo reúne en San Diego a representantes de la cultura pop y la industria del entretenimiento, y en el que destacan los llamativos disfraces de muchos de los asistentes.(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

14:00h.- Londres.- R. UNIDO GASTRONOMÍA.- El mercadillo londinense de Borough acoge cada día largas colas de visitantes para comprar una porción de paella española en el puesto de arroces que causa furor entre los turistas. Borough Market (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:15h.- Fráncfort.- BCE TIPOS.- El Banco Central Europeo (BCE) celebra su reunión de política monetaria, publica la decisión sobre los tipos de interés a las 14.15 horas y su presidenta, Christine Lagarde, explica las deliberaciones del Consejo de Gobierno en una rueda de prensa a partir de las 14.45 horas. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Dublín.- UE MEDIOAMBIENTE.- Reunión informal de ministros de Medioambiente de la Unión Europea (UE).

Moscú.- KIRGUISTÁN CHINA.- El canciller chino, Wang Yi, viaja en visita oficial a Kirguistán, donde se encontrará hasta el 25 de julio y asistirá a una reunión de la Organización de Cooperación de Shangái. (Texto)

América

13:00h.- Nueva York.- EEUU BOTERO.- La casa de subastas Sotheby’s presenta a la prensa ‘Botero en Nueva York’, una exposición de venta privada dedicada al artista colombiano centrada en su etapa en la Gran Manzana y que cuenta con obras nunca antes mostradas al público. (Texto) (Foto)

13:00h.- Miami – EEUU MÚSICA – La cantante colombiana Aria Vega, quien este jueves hace su primer show en Miami tras el éxito de su canción ‘CHÉVERE’, reconoce la «responsabilidad» de ser parte de la nueva generación musical de su país, del que busca mostrar una «nueva cara», en particular de Barranquilla y la costa. (Texto) (Foto) (Video)

14:30h.- Washington.- OEA CONSEJO.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebra una sesión ordinaria de su Consejo Permanente.

16:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México de mayo, tras un aumento interanual del 2,3 % en abril. (Texto)

16:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto de Estadística de México divulga los datos de la inflación de la primera quincena de julio, tras la desaceleración al 3,37 % en junio. (Texto)

20:30h.- Nueva York.- INTEL RESULTADOS.- Intel presenta al cierre de la bolsa los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026. (Texto)

20:30h.- Washington.- EEUU UE.- El comisario europeo de Defensa y Espacio Organizado, Andrio Kubilio, participa en una conferencia en la Universidad de Georgetown organizada por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones.

21:30h.- Quito.- ECUADOR METALES.- Presentan en Ecuador el libro ‘Metales de los Andes’, un libro que nace de la investigación del Museo Casa del Alabado en torno a la metalurgia prehispánica desde 2020, investigación que dio origen luego a la exposición ‘No todo lo que brilla es oro’, y que se enriqueció con las investigaciones más recientes sobre metalurgia prehispánica en los Andes. (Texto) (Foto) (Video)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- Con el exmandatario Jair Bolsonaro preso e inhabilitado por intento de golpe de Estado, la derecha brasileña llega dividida a las elecciones presidenciales de octubre frente a una izquierda que lo apuesta todo a una nueva victoria del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Guaira (Venezuela).- VENEZUELA TERREMOTO.- Entre túneles abiertos bajo los escombros, altares improvisados sobre el concreto y el rastro de cuerpos rescatados que la burocracia perdió en el caos, los familiares de víctimas del doble terremoto ocurrido hace un mes en Venezuela continúan buscando a los suyos. No piden milagros, exigen a sus muertos y se niegan a dejarlos atrás. Por Bárbara Agelvis Maza (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México.- MÉXICO T-MEC.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, para hablar sobre la revisión del tratado comercial con Canadá (T-MEC), con el objetivo de obtener las mejores condiciones para el país. (Texto) (Foto) (Video)

Starbase (EE.UU.).- EEUU ESPACIO.- Space X busca realizar el decimotercer lanzamiento de prueba de su cohete de gran envergadura Starship después de que la misión tuviera que suspenderse la semana anterior por un fallo en el encendido de los motores. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México – MÉXICO MUJERES – La organización Unidas presenta en Ciudad de México el informe ‘Hilando el cambio’ el cual aborda las condiciones laborales que enfrentan las mujeres en la industria maquila-textil, así como propuestas para avanzar hacia un sector justo, inclusivo y respetuoso de los derechos laborales. (Texto) (Foto) (Video)

Brasilia.- BRASIL ACCIDENTE.- La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) divulga el informe final sobre el accidente de una aeronave de la aerolínea local Voepass que dejó 62 muertos en el interior de São Paulo, el 9 de agosto de 2024. (Texto)

Bogotá.- IBEROAMÉRICA PERIODISMO.- Previa del XIV Festival Gabo, que reúne a lo mejor del periodismo iberoamericano del 24 al 26 de julio en Bogotá. (Texto)

Barranquilla (Colombia) – COLOMBIA GOBIERNO – La ciudad de Barranquilla, la más importante del Caribe colombiano, conocida por su carnaval y por ser la tierra natal de Shakira y Sofía Vergara, entrará por la puerta grande en la política nacional como sede alterna del Gobierno por decisión del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, que asumirá el 7 de agosto. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México – CEMEX RESULTADOS – El consorcio mexicano Cemex reporta sus resultados del segundo trimestre, tras ganancias por más de 790 millones de dólares en el periodo enero-marzo, un 34 % más interanual. (Texto)

Ciudad de México – BIMBO RESULTADOS – El mexicano Grupo Bimbo reporta resultados del segundo trimestre, luego de un caída interanual de 8,1 % en su primer periodo del año, pese a ventas récord.

Ciudad de México – TELEVISA RESULTADOS – El conglomerado de telecomunicaciones y medios, Grupo Televisa, reporta sus resultados del segundo trimestre, después de alcanzar ganancias netas por más de 23 millones de dólares en los primeros tres meses del año. (Texto)

O.Medio

El Cairo.- IRÁN GUERRA.- El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, realiza un viaje oficial a Irán invitado por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en su segunda visita fuera del país después de que el nuevo jefe del Ejecutivo iraquí viajara la semana pasada a Estados Unidos y en medio de escalada en Oriente Medio.

África

Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- Audiencia en el caso del centro de cuarentena antiébola financiado por EE.UU. en la base aérea de Nanyuki, en el centro de Kenia, con el objetivo de tratar a estadounidenses expuestos al virus en la RDC, un proyecto origen de fuertes protestas de profesionales médicos y de la comunidad local. (Texto)

SUDÁFRICA XENOFOBIA – Johannesburgo – El zumbido de los cortacéspedes de jardineros que ofrecían trabajo parcial en suburbios adinerados del norte de Sudáfrica o la imagen de trabajadores ocasionales en las esquinas con sus carteles de «electricista» o «albañil» se han reducido, en un síntoma del posible impacto económico de la ola xenófoba de los últimos meses en el país. Por Moses Mudzwiti

Asia

Tokio.- JAPÓN I.SALOMÓN.- El primer ministro de Islas Salomón, Matthew Cooper Wale, se reúne en Tokio con su homóloga, Sanae Takaichi, entre la inquietud de Estados Unidos y sus aliados sobre una posible ampliación de influencia china en el Pacífico. (Texto)

Manila.- ASEAN EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) prosiguen su ronda de reuniones multilaterales, donde coinciden en la misma mesa los principales socios del bloque, incluidos Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea, en una reunión en Manila marcada por los efectos económicos y políticos de la guerra en Irán (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN ESPACIO.- La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) realiza un test de combustible del motor de un cohete espacial Epsilon S en las instalaciones ubicadas en Tanegashima, en el sur del país, después de que en las anteriores pruebas explotara. (Texto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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