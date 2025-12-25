Temas del día de EFE Internacional del jueves 25 de diciembre de 2025 (13:00 horas)

PAPA NAVIDAD

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV pidió este jueves «justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria», y que se encuentre «el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa» para acabar con la guerra en Ucrania, en su primer mensaje de Navidad antes de la bendición ‘Urbi et Orbi’.

– El papa recordó este jueves el sufrimiento de los habitantes de Gaza y el de los desplazados y refugiados en cada continente, así como el de los miles de personas sin hogar en las ciudades, en la homilía de la misa de Navidad que se volvió a celebrar en la basílica de San Pedro después de más de 30 años.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Ucrania celebra su cuarta Navidad en guerra en medio de constantes ataques rusos, mientras aguarda a que Moscú reaccione oficialmente al plan de paz de 20 puntos elaborado por Ucrania y Estados Unidos. Por Rostyslav Averchuk

Moscú – El Kremlin aseguró este jueves que está a la espera de que el presidente ruso, Vladímir Putin, emita su valoración sobre el plan de paz.

El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por la Navidad, pero de momento no está prevista ninguna conversación telefónica entre ambos, según el Kremlin.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel mantiene «ataques preventivos» en la frontera norte con Líbano, mientras continúa acometiendo redadas en Cisjordania y persiste el intercambio de acusaciones con Hamás de violaciones del alto el fuego en Gaza, donde la minoría cristiana trata de celebrar la Navidad entre la devastación.

– El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, reiteró este jueves su intención de establecer asentamientos israelíes en el norte de la Franja de Gaza, enclave palestino donde aún quedan tropas apostadas pese al alto el fuego.

HONDURAS ELECCIONES

Los hondureños reciben la Navidad con el alivio de haber conocido en la víspera que el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, es el virtual presidente electo de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, salpicadas por denuncias de «fraude» y la supuesta injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

VENEZUELA EEUU

Caracas – El aumento de los precios, el alza del dólar y la presión de las compras de la temporada configuran una atípica Navidad en Venezuela, que comenzó localmente el pasado 1 de octubre por orden de Nicolás Maduro en medio de un imponente despliegue militar ordenado por Estados Unidos en aguas próximas al país suramericano.

La Habana – Washington aprieta a Caracas y es La Habana la que primero se queda sin resuello. La presión de Estados Unidos sobre la «flota fantasma» venezolana perjudica sobremanera a Cuba que ahora, en lo peor de su crisis sistémica, ve cómo se desploman los envíos de crudo de su aliado bolivariano.

BRASIL BOLSONARO

Brasilia – El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por golpismo, se somete este jueves a una cirugía para extirpar unas hernias inguinales, en un procedimiento autorizado por la Corte Suprema y para el que ha tenido que abandonar temporalmente su estancia en prisión.

CRISIS MIGRATORIA MÉXICO

Ciudad Juárez/ Tapachula (México) – Migrantes en la frontera norte y sur de México se preparan para celebrar la Navidad en medio de la incertidumbre y la nostalgia por estar lejos de casa y por no hallar en México un lugar donde puedan establecerse, pero tampoco tienen esperanza de llegar a Estados Unidos, tras las medidas migratorias de Donald Trump.

CHINA LATINOAMÉRICA

Pekín – China se ha consolidado como principal socio comercial de múltiples países latinoamericanos como Brasil o Argentina, y ha elevado su presencia en la región con importantes proyectos como el puerto de Chancay (Perú), una expansión que le ha valido, una vez más, nuevas fricciones con Estados Unidos.

MÚSICA 2026

Redacción Internacional – A la espera de si se confirma el largamente anunciado disco de Rihanna o de sorpresas de Beyoncé o Bruce Springsteen, en el 2026 llegará lo nuevo de Madonna, Charli XCX (en forma de banda sonora de cine) o el esperadísimo regreso de BTS.

ESPECIALES

AGENDA INFORMATIVA

Europa

16:00h.- Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- El rey Carlos III, jefe de Estado británico, pronuncia el tradicional discurso de Navidad. (Texto)

Leópolis (Ucrania).- UCRANIA GUERRA.- Ucrania celebra su cuarta Navidad en guerra en medio de constantes ataques rusos, mientras aguarda a que Moscú reaccione oficialmente al plan de paz de 20 puntos elaborado por Ucrania y Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, preside una reunión del Consejo de Estado del país.

América

Brasilia.- BRASIL BOLSONARO.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por golpismo, se somete este jueves a una cirugía para extirpar unas hernias inguinales, en un procedimiento autorizado por la Corte Suprema y para el que ha tenido que abandonar temporalmente su estancia en prisión. (Texto) (Foto)

La Habana.- VENEZUELA EEUU.- La tensión entre EEUU y Venezuela y la incautación de buques petroleros en el Caribe está perjudicando a Cuba, aliado político de Caracas y gran importador de crudo venezolano. La escalada tiene los ingredientes para empeorar la situación en la isla, sumida ya en una profunda crisis económica y energética. (Texto) (Foto)

Cali (Colombia).- COLOMBIA FIESTAS.- Comienza la 68 Feria de Cali, que entre la Navidad y el Año Nuevo presenta en esta ciudad colombiana espectáculos musicales, conciertos, desfiles de carrozas y corridas de toros. (Texto) (Foto)

Asunción.- PARAGUAY NAVIDAD.- Jesús, María y José comparten su pesebre con una prótesis dental, un arete y otros objetos en un inusual montaje que los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) de Paraguay elaboraron con los cuerpos extraños que extrajeron de 25 pacientes. (Foto) (Video)

Oriente Medio y África

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Israel mantiene «ataques preventivos» en la frontera norte con Líbano, mientras continúa acometiendo redadas en Cisjordania y persiste el intercambio de acusaciones con Hamás de violaciones del alto el fuego en Gaza, donde la minoría cristiana trata de celebrar la Navidad entre la devastación.

Gabes.- TÚNEZ CONTAMINACIÓN.- El Tribunal de Primera Instancia de Gabes, en la costa este de Túnez, emite el veredicto -aplazado en cuatro ocasiones- sobre la demanda de suspensión de la producción en un complejo químico contaminante de la localidad, a la espera de un dictamen para su cierre definitivo. Tribunal de Primera Instancia (Texto)

