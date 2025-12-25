Temas del día de EFE Internacional del jueves 25 de diciembre de 2025 (19:00 horas)

PAPA NAVIDAD

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV pidió este jueves «justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria», y que se encuentre «el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa» para acabar con la guerra en Ucrania, en su primer mensaje de Navidad antes de la bendición ‘Urbi et Orbi’.

– El papa recordó este jueves el sufrimiento de los habitantes de Gaza y el de los desplazados y refugiados en cada continente, así como el de los miles de personas sin hogar en las ciudades, en la homilía de la misa de Navidad que se volvió a celebrar en la basílica de San Pedro después de más de 30 años.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Ucrania celebró su cuarta Navidad en guerra en medio de constantes ataques rusos, mientras aguarda a que Moscú reaccione oficialmente al plan de paz de 20 puntos elaborado por Ucrania y Estados Unidos. Por Rostyslav Averchuk

Moscú – El Kremlin aseguró este jueves que está a la espera de que el presidente ruso, Vladímir Putin, emita su valoración sobre el plan de paz.

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo este jueves una conversación con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas «nuevas ideas» sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, sobre formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones. (Texto)

– El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por la Navidad, pero de momento no está prevista ninguna conversación telefónica entre ambos, según el Kremlin. (Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel mantiene «ataques preventivos» en la frontera norte con Líbano, mientras continúa acometiendo redadas en Cisjordania y persiste el intercambio de acusaciones con Hamás de violaciones del alto el fuego en Gaza, donde la minoría cristiana trata de celebrar la Navidad entre la devastación.

– El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, reiteró este jueves su intención de establecer asentamientos israelíes en el norte de la Franja de Gaza, enclave palestino donde aún quedan tropas apostadas pese al alto el fuego. (Texto)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – Los hondureños reciben la Navidad con el alivio de haber conocido en la víspera que el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, es el presidente electo de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, salpicadas por denuncias de «fraude» y la supuesta injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

VENEZUELA EEUU

Caracas – El aumento de los precios, el alza del dólar y la presión de las compras de la temporada configuran una atípica Navidad en Venezuela, que comenzó localmente el pasado 1 de octubre por orden de Nicolás Maduro en medio de un imponente despliegue militar ordenado por Estados Unidos en aguas próximas al país suramericano.

– Un total de 71 personas detenidas en el contexto de las protestas por las elecciones presidenciales de 2024 han Venezuela han sido puestas en libertad desde la madrugada de este jueves, informó el Comité de Madres en Defensa de la Verdad. (Texto)

– Washington aprieta a Caracas y es La Habana la que primero se queda sin resuello. La presión de Estados Unidos sobre la «flota fantasma» venezolana perjudica sobremanera a Cuba que ahora, en lo peor de su crisis sistémica, ve cómo se desploman los envíos de crudo de su aliado bolivariano. (Texto)

BRASIL BOLSONARO

Brasilia – El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en prisión por intento de golpe de Estado, superó «con éxito y sin complicaciones» la operación a la que se sometió este jueves por una hernia inguinal bilateral, según informó su familia.

CRISIS MIGRATORIA MÉXICO

Ciudad Juárez/ Tapachula (México) – Migrantes en las fronteras norte y sur de México se preparan para celebrar la Navidad en medio de la incertidumbre y la nostalgia por estar lejos de casa y por no hallar en México un lugar donde puedan establecerse, pero tampoco tienen esperanza de llegar a Estados Unidos, tras las medidas migratorias de Donald Trump.

CHINA LATINOAMÉRICA

Pekín – China se ha consolidado como principal socio comercial de múltiples países latinoamericanos como Brasil o Argentina, y ha elevado su presencia en la región con importantes proyectos como el puerto de Chancay (Perú), una expansión que le ha valido, una vez más, nuevas fricciones con Estados Unidos.

MÚSICA 2026

Redacción Internacional – A la espera de si se confirma el largamente anunciado disco de Rihanna o de sorpresas de Beyoncé o Bruce Springsteen, en el 2026 llegará lo nuevo de Madonna, Charli XCX (en forma de banda sonora de cine) o el esperadísimo regreso de BTS.

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones convocadas por la junta militar birmana, en las que no concurre una oposición real, la Agencia EFE pasará a partir de este jueves una serie previa con la guía BIRMANIA ELECCIONES.

