Temas del día de EFE Internacional del jueves 30 de julio

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13 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén -El asesinato hace dos años en Teherán del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, transformó para siempre las reglas no escritas del enfrentamiento entre Irán e Israel, abriendo paso a una etapa de guerras directas con consecuencias tanto en el comercio como en la economía mundiales. (Texto)

JAPÓN TERREMOTO

Kumamoto (Japón) – Los equipos de rescate continúan por segundo día consecutivo la búsqueda de varios desaparecidos bajo escombros en la prefectura de Kumamoto, en el sudoeste de Japón, tras un terremoto de magnitud 7,1 que ha causado al menos 18 muertos y cientos de heridos.

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– Se enviará también una nota sobre la disrupción de la actividad de fábricas de semiconductores y otras industrias en una región que busca convertirse en el ‘Silicon Valley’ nipón.

EUROPA INCENDIOS

Burdeos/Atenas – El macroincendio de Gironda continúa estabilizado pero los 220.000 evacuados no pueden volver aún a sus casas porque el calor extremo genera nuevos focos, mientras Grecia lucha contra una oleada de fuegos en distintas zonas del país en los que ya han muerto tres bomberos.

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MARRUECOS ESPAÑA – Castillejos (Marruecos) – La salida masiva de jóvenes que arriesgan su vida para llegar a Ceuta a nado ha sacudido a la sociedad marroqui y ha multiplicado las voces que piden una mejora en las condiciones de vida para frenar el éxodo de la juventud del país, mientras cientos de familias buscan a sus desaparecidos ante el silencio oficial.

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ONU SECRETARIO GENERAL

Naciones Unidas – Los quince miembros del Consejo de Seguridad de la ONU comenzarán este jueves a perfilar sus preferencias para el próximo secretario general con un primer voto indicativo, secreto y no vinculante que permitirá medir el nivel de apoyo de los siete candidatos en carrera para reemplazar a António Guterres a partir de 2027.

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ALEMANIA HISTORIA

Berlín – Decenas de miles de alemanes comprueban actualmente si algún familiar perteneció al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, el partido nazi, gracias a las nuevas posibilidades de acceso a archivos digitales y, según los expertos, al paso de décadas que han distanciado a la población de la etapa más oscura de Alemania. Por Salvador Martínez

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ADEMÁS

ISRAEL PALESTINA | Deir al Balah (Gaza) – Las playas de Deir al Balah, en el centro de Gaza, se han convertido en una improvisada escuela de natación que aspira a enseñar a nadar a 10.000 niños en los próximos meses, convirtiéndose las lecciones además en una vía de escape en una Franja sin espacios para el juego. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SUDÁN GUERRA | El Cairo – A sus 25 años, Essam Mohamed solo tiene tiempo para pensar en dos cosas: sobrevivir a los incesantes ataques con drones y ayudar a cientos de miles de personas atrapadas en Al Obeid, una ciudad clave en el centro-sur de Sudán que se ha convertido en el foco de una gran ofensiva de los paramilitares. Por Carles Grau Sivera. (Texto) (Foto)

R.UNIDO ELECCIONES | Londres – Un candidato disfrazado de alienígena y con un cubo de basura por cabeza, que se hace llamar Conde Carabasura, es la sensación en los próximos comicios parciales británicos del 13 de agosto en que se presenta como principal contrincante del ultraderechista Nigel Farage. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA |Kiev – Ucrania prosigue sus ataques contra la retaguardia rusa mientras las fuerzas rusas continúan ganando terreno lentamente en la zona oriental de Donetsk. (Texto)

EEUU SUBASTAS | Los Ángeles (EE.UU.) – Una multitudinaria subasta sacará a la venta tesoros del cine como el traje de John Travolta en ‘Saturday Night Fever’ (‘Fiebre del sábado noche’), las tijeras de Edward Scissorhands (‘Eduardo Manostijeras’), la dentadura de Michael Jackson en ‘Thriller’ o utilería original de ‘Batman Returns’, Jurassic Park (‘Parque Jurásico’) y Harry Potter. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00h.- París.- AIE ELÉCTRICOS.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) actualiza sus previsiones globales sobre el mercado de los vehículos eléctricos.

07:30h.- París.- VEOLIA RESULTADOS.- El grupo de servicios medioambientales Veolia publica los resultados del primer semestre.

07:30h.- Herzogenaurach.- ADIDAS RESULTADOS.- El fabricante de artículos deportivos Adidas presenta los resultados del primer semestre de 2026.

07:30h.- París.- FRANCIA PIB.- Se publica la primera estimación del producto interior bruto (PIB) de Francia en el segundo trimestre.

07:30h.- Múnich.- BMW RESULTADOS.- El fabricante de automóviles alemán BMW publica los resultados del primer semestre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00h.- Londres.- SHELL RESULTADOS.- La petrolera Shell divulga sus resultados correspondientes al segundo trimestre del año. (Texto)

Bucarest.- RUMANÍA MOLDAVIA.- El primer ministro de la República de Moldavia, Vasile Tofan, visita Rumanía por primera vez desde que asumió el cargo y se reunirá con su homólogo rumano, Ilie Bolojan.

Bruselas.- AB INBEV RESULTADOS.- La cervecera belga AB InBev presenta sus resultados correspondientes al primer semestre del año.

Bruselas.- ARCELORMITTAL RESULTADOS.- La multinacional siderúrgica ArcerloMittal presenta sus resultados del segundo trimestre del año y el conjunto del primer semestre.

Londres.- R.UNIDO MANCHESTER.- Elección del nuevo alcalde de Mánchester tras la dimisión del laborista Andy Burnham, quien ha asumido como primer ministro británico. (Texto)

París.- STELLANTIS RESULTADOS.- El grupo automovilístico Stellantis presenta sus resultados del segundo trimestre.

París.- SANOFI RESULTADOS.- El grupo farmacéutico francés Sanofi presenta sus resultados del segundo trimestre.

Bruselas.- ING RESULTADOS.- El banco ING presenta sus resultados para el segundo trimestre del año y el conjunto del primer semestre.

París.- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE RESULTADOS.- El banco francés Société Générale presenta sus resultados semestrales.

América

12:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en junio. (Texto)

13:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ TECNOLOGÍA.- Panamá lanza oficialmente su Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas: inteligencia artificial, semiconductores y microelectrónica. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

14:00h.- Lima.- PERÚ FUJIMORI.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, participa en la ceremonia de acción de gracias de las iglesias evangélicas de Perú con motivo de las fiestas nacionales del país andino. Misión Carismática Internacional (Texto) (Foto)

16:00h.- Nueva York.- EEUU MÚSICA.- El artista argentino Milo J, que saltó a la fama en 2023 con la canción ‘Rara Vez’, charla con EFE como parte de su participación en la Conferencia de Música Latina Alternativa (LAMC). (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:30h.- Nueva York.- AMAZON RESULTADOS.- Amazon da a concoer los resultados de su segundo trimestre tras el cierre de la bolsa. (Texto)

21:00h.- Nueva York.- APPLE RESULTADOS.- Apple dará a conocer este jueves sus resultados de su tercer trimestre fiscal, en una cita en la que Wall Street analizará la evolución de las ventas del iPhone, el negocio de servicios o la estrategia de inteligencia artificial de la compañía. (Texto)

22:00h.- San José.- COSTA RICA ECONOMÍA.- El Banco Central de Costa Rica presenta su informe de política monetaria de julio 2026, en el cual expondrá la situación económica del país y las proyecciones para el segundo semestre del año. Banco Central de Costa Rica. (Texto)

Naciones Unidas – ONU SECRETARIO GENERAL – Los quince miembros del Consejo de Seguridad de la ONU comenzarán este jueves a perfilar sus preferencias para el próximo secretario general con un primer voto indicativo, secreto y no vinculante que permitirá medir el nivel de apoyo de los siete candidatos en carrera para reemplazar a António Guterres a partir de 2027. (Texto)

Miami – EEUU CIENCIA – La científica nicaragüense Lee Seng Lau lidera un estudio en la Universidad Internacional de Florida (FIU) en el que colocan un escudo protector recubierto de azúcar en células que ayuda a pacientes con cáncer a sobrevivir por más tiempo y combatir mejor los tumores, con la meta de hacer “tratamientos más accesibles”. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO PIB – El Instituto Nacional de Estadística de México publica la estimación oportuna del producto interno bruto (PIB) del segundo trimestre tras estimar una contracción de 0,6 % en el primer trimestre del año, tras un crecimiento del 0,6 % en 2025, en medio de las expectativas por la revisión del T-MEC. (Texto)

Sao Paulo.- VALE RESULTADOS.- El gigante minero brasileño Vale presenta su informe de resultados correspondiente al segundo trimestre de 2026. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ofrece una conferencia de prensa sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública al segundo trimestre del 2026. (Texto)

Santiago.- CHILE COREA DEL SUR.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, recibe en el palacio La Moneda (sede del Gobierno) al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, como parte de la gira del líder asiático por distintos países latinoamericanos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.).- EEUU SUBASTAS.- Una multitudinaria subasta sacará a la venta tesoros del cine como el traje de John Travolta en ‘Saturday Night Fever’ (‘Fiebre del sábado noche’), las tijeras de Edward Scissorhands (‘Eduardo Manostijeras’), la dentadura de Michael Jackson en ‘Thriller’ o utilería original de ‘Batman Returns’, Jurassic Park (‘Parque Jurásico’) y Harry Potter. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY FMI.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, se reúne en Montevideo con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- El presidente argentino, Javier Milei, brinda este jueves un mensaje en cadena nacional para explicar su proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. (Texto)

O.Medio

09:00h.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Mañana se cumplen dos años del asesinato en Teherán del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, el cual transformó para siempre las reglas no escritas del enfrentamiento entre Irán e Israel, abriendo paso a una etapa de guerras directas con consecuencias mundiales. (Texto)

El Cairo.- SUDÁN GUERRA.- A sus 25 años, Essam Mohamed solo tiene tiempo para pensar en dos cosas: sobrevivir a los incesantes ataques con drones y ayudar a cientos de miles de personas atrapadas en Al Obeid, una ciudad clave en el centro-sur de Sudán que se ha convertido en el foco de una gran ofensiva de los paramilitares. Por Carles Grau Sivera (Texto) (Foto)

Damasco.- SIRIA TRANSICIÓN.- Hoy es el último de día de circulación de la antigua moneda siria con el rostro del derrocado presidente sirio, Bashar al Asad.

África

Rabat.- MARRUECOS MONARQUÍA.- Marruecos se vuelca en la celebración de la Fiesta del Trono, aniversario de la coronación de Mohamed VI, que asumió en 1999 (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Kumamoto (Japón).- JAPÓN TERREMOTO.- Los equipos de rescate continúan por segundo día consecutivo la búsqueda de varios desaparecidos bajo escombros en la prefectura de Kumamoto, en el sudoeste de Japón, tras un terremoto de magnitud 7,1 que ha causado al menos 18 muertos y cientos de heridos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Kumamoto (Japón).- JAPÓN TERREMOTO.- El terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes el sudoeste de Japón, causando al menos 18 muertos y centenares de heridos, ha dejado importantes daños materiales y perturbado la actividad de fábricas de semiconductores y otras industrias en una región que busca convertirse en el ‘Silicon Valley’ nipón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Singapur.- SINGAPUR CATALUÑA.- El presidente catalán, Salvador Illa, culmina en Singapur una gira asiática, de seis jornadas y en la que también visitó varias ciudades de Vietnam, con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales con este continente, diversificar mercados e internacionalizar la economía catalana.

Seúl.- SAMSUNG RESULTADOS.- El gigante surcoreano de la tecnología Samsung Electronics publica sus resultados del segundo trimestre de 2026 tras haber multiplicado casi por seis su beneficio neto en el trimestre previo, hasta 47,2 billones de wones (unos 31.790 millones de dólares), y ante una previsión de un beneficio operativo récord. (Texto)

Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El Banco de Japón (BoJ) inicia su reunión de dos días sobre política monetaria.Hong Kong.- CHINA EMPRESAS.- El fabricante chino de transceptores ópticos Zhongji Innolight debuta en Hong Kong tras la segunda mayor salida a bolsa de Asia en 2026, valorada en casi 8.100 millones de dólares. (Texto)

Pekín.- CHINA MOTOR.- Xiaomi celebra en Pekín un acto de lanzamiento de SkyNomad (Xiaomi Pengcheng), la segunda serie de productos de su división de vehículos eléctricos tras el SU7 y el YU7. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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