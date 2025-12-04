Temas del día de EFE Internacional del jueves 4 de diciembre (09.00 horas)

20 minutos

RUSIA INDIA

Nueva Delhi – El presidente ruso, Vladímir Putin, llega este jueves a Nueva Delhi para iniciar su primera visita de Estado a la India desde el comienzo de la guerra en Ucrania, un viaje en el que busca blindar con el primer ministro indio, Narendra Modi, una alianza comercial inmune a las sanciones de Washington, vital para la supervivencia económica de Moscú.

(Texto)(Foto)(Video)

– Nueva Delhi amanece blindada y engalanada para la llegada de Putin

(Texto)(Foto)(Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Ucrania trabaja con sus socios europeos para asegurarse financiación para el próximo año, mientras Rusia logra nuevos avances en el este y el sureste del país y continúan los contactos de Kiev y Moscú con EE.UU. para poner fin a la guerra de forma pactada.

(Texto)(Foto)(Audio)

– La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) celebra este jueves en Viena su anual reunión ministerial, con los grandes temas sobre el escenario, entre ellos la guerra en Ucrania, pero sin la presencia del estadounidense Marco Rubio ni el ruso Serguei Lavrov.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Los presidentes de los tres países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, se reúnen en Riga para abordar temas relacionados con la seguridad en la región del mar Báltico y la guerra rusa en Ucrania.

(Texto)

– Las autoridades rusas de los territorios ocupados ucranianos están intensificando el reclutamiento de miles de residentes varones y su uso en los combates contra Ucrania, según denuncian testigos y activistas de derechos humanos. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

VENEZUELA EEUU

Caracas/Washington – La tensión en el Caribe se mantiene elevada, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, insistiese en que los ataques estadounidenses contra carteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano empezarán «muy pronto» y sugiriese la posibilidad de que también se incluya a Colombia en las operaciones.

(Texto)(Video)(Foto)

– Se enviará un tema desde Crown Point sobre cómo la instalación de un nuevo sistema de radar estadounidense de largo alcance en la isla de Tobago está generando alarma regional a medida que se intensifican las tensiones militares y diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, planteando nuevas preguntas sobre la seguridad del Caribe. Por Elena Varisca.

(Texto) (Foto)

La Habana – Los Ministerios de Justicia e Interior de Cuba informan sobre su trabajo en la lucha contra el narcotráfico internacional, en un entorno de creciente presión de Estados Unidos contra esta lacra en la región caribeña.

(Texto) (Foto) (Video)

Cúcuta – En Cúcuta, principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, la tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe parece no inquietar a quienes cruzan a diario de un país a otro, mientras las autoridades locales se preparan para atender una eventual emergencia migratoria.

(Texto) (Foto) (Video)

AUSTRALIA REDES SOCIALES

Sídney – Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y Threads, comenzó este jueves a restringir el acceso a sus plataformas a usuarios menores de 16 años en Australia, en virtud de una pionera y controvertida normativa que entrará en vigor la próxima semana en el país austral.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

– «Sin las redes no habría sobrevivido»: adolescentes activistas cuentan a EFE sus preocupaciones acerca de la prohibición. Por Edurne Morillo.

– Malasia trabaja en leyes para prohibir el acceso a redes a menores de 13 años.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los gazatíes se toman con cautela la posible reapertura del paso de Rafah anunciada por Israel solo para la salida de palestinos, una decisión contestada por Egipto y que la ONU pide que sirva para el ingreso de ayuda al enclave.

(Texto) (Foto)

– Se enviará una crónica desde Ciudad de Gaza sobre la situación del sistema sanitario gazatí, que lucha por atender a los pacientes que inundan cada día los pocos centros médicos que todavía quedan en pie en la Franja.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – Los hondureños esperan que este jueves pueda concluir el recuento de las elecciones generales del domingo, en las que el candidato conservador Salvador Nasralla aventajaba a Nasry Asfura, también de derechas y respaldado por Donald Trump, con un escrutinio cercano al 80 %.

(Texto)

RD CONGO CONFLICTO

Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, participa junto a los presidentes de Ruanda, Paul Kagame, y República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, en la firma del tratado de paz que ponga fin al conflicto que ambos países mantienen desde 2023 y en el que el mandatario estadounidense presume de haber mediado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Trump se reúne previamente en la Casa Blanca con los dos presidentes africanos.

CHINA FRANCIA

Pekín – El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este jueves en Pekín a su par chino, Xi Jinping, a dar pasos concretos para impulsar un alto el fuego en Ucrania y reclamó corregir los desequilibrios económicos entre China y Europa, advirtiendo que la asimetría comercial «entraña riesgos» para la estabilidad mundial.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

ASIA INUNDACIONES

Yakarta/Colombo – Equipos de rescate continúan la búsqueda de supervivientes en Indonesia y Sri Lanka, donde cerca de un millar de personas están reportadas como desaparecidas por las inundaciones, que también afectaron el sur de Tailandia y que han dejado al menos 1.400 muertos en estos países.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El municipio indonesio de Tamiang, en el norte de la isla de Sumatra, de 310.00 habitantes, ha quedado casi plenamente arrasado por las inundaciones que han devastado zonas aisladas y depauperadas del vasto archipiélago.

(Texto) (Foto)

EEUU ELECCIONES

Miami – La batalla del presidente Donald Trump por rediseñar los mapas electorales para crear distritos más favorables para los republicanos antes de las elecciones legislativas llega a Florida, donde la Cámara baja comienza este jueves su proceso de redistribución de los escaños.

(Texto)

EUROVISIÓN 2026

Ginebra – Comienza en Ginebra una reunión a puerta cerrada de dos días de la asamblea general de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), marcada por la amenaza de varios países, entre ellos España e Irlanda, de no participar en la edición de 2026 si Israel lo hace.

(Texto)

EFE ANIVERSARIO

Buenos Aires – El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, acompañado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, inaugura la exposición fotográfica ‘Testigos de la historia’, con motivo del 60 aniversario de EFE en Argentina, país que acogió su primera delegación y desde donde se expandió al resto de América.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

MÉXICO LGBT

Tapachula (México) – Cientos de migrantes de la comunidad LGBTTQ+ que se encuentran en la frontera sur de México se ven abocados a dedicarse al trabajo sexual, debido a la falta de perspectivas laborales en esa región, donde la opciones de empleo se reducen cada vez más, lo que afecta especialmente a este colectivo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Viena.- OSCE REUNIÓN.- La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) celebra hoy en Viena su anual reunión ministerial, al que tiene previsto acudir los ministros de Exteriores de los principales países asociados, entre ellos de Ucrania, Alemania Francia, y Reino Unido, pero no de Rusia ni EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- Conferencia del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre política fiscal y gobernanza de la Unión Económica y Monetaria.

09:00h.- Ginebra.- CRISIS CLIMÁTICA.- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) lanza sus previsiones sobre la influencia en el clima a corto plazo de fenómenos como La Niña (ligado a un enfriamiento de las temperaturas) o el opuesto de El Niño, asociado a más calor. (Texto)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA MARRUECOS.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, presiden la XIII Reunión de Alto Nivel entre ambos países Palacio de la Moncloa (Texto)

10:00h.- París.- TEDH ESPAÑA.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre una demanda contra España de una mujer que alega haber sido despedida por discriminación de género y haber sido objeto de represalias por parte de la empresa en la que trabajaba como directora financiera.

10:00h.- París.- TEDH FRANCIA ETA.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la demanda contra Francia del histórico dirigente etarra Juan Ibón Ferández Iradi, ‘Susper’, condenado tres veces, una de ellas a cadena perpetua, que se queja de seguir entre rejas pese a estar enfermo de esclerosis.

10:00h.- Ginebra.- MALARIA INFORME.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta su informe anual sobre la evolución de la lucha contra la malaria. (Texto)

10:30h.- Berlín.- ALEMANIA CULTURA.- Visita al emblemático Museo de Pérgamo de Berlín, que está inmerso en un proceso de reformación y ampliación hasta la primavera de 2027. (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- PREMIO HERRALDE.- Entrevista con el escritor argentino Pablo Maurette, ganador del Premio Herralde de Novela con su obra ‘El contrabando Ejemplar’. Hotel H10 Villa de la Reina, Gran Vía 22. (Texto) (Foto)

13:40h.- Riga.- UCRANIA GUERRA.- Los presidentes de los tres países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, se reúnen para abordar temas relacionados con la seguridad en la región del mar Báltico y la guerra rusa en Ucrania.

14:45h.- Berlín.- ALEMANIA OLIMPISMO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, y los líderes de las regiones que aspiran a una candidatura olímpica firman un acuerdo político para mostrar unidad. (Foto)(Video)

15:00h.- Londres.- R.UNIDO ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realiza una visita de Estado al Reino Unido, la primera de un presidente federal alemán en 27 años.

15:00h.- Berlín.- ALEMANIA REGIONES.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en la conferencia de los primeros ministros de los 16 Estados federados de Alemania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- París.- UE BANCA.- La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publica su informe anual de transparencia sobre los riesgos a los que están sometidas las entidades financieras.

19:30h.- Londres.- R.UNIDO ESPAÑA.- Conversatorio con la escritora española Marta Sanz y la traductora al inglés de su novela ‘Clavícula’. Instituto Cervantes. Sala Luis Cernuda.

Ginebra.- CIENCIA EUROPA.- El Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) afronta un periodo de cambios, al llegar pronto a su fin una década en la que ha sido dirigido por la primera mujer en asumir esta función, la italiana Fabiola Gianotti, quien hace un repaso de las prioridades de esta institución para los próximos años. (Texto)

Moscú.- KAZAJISTÁN UE.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, visita Kazajistán.

París.- FRANCIA CHILE.- Chile es el invitado de honor en la edición 2025 del Salón de la Bande Dessinée de París, dedicado al cómic independiente, que comienza el 5 de diciembre. (Foto)(Video)

Ginebra.- INFORME RIQUEZA.- El banco suizo UBS publica un informe sobre las grandes fortunas globales, con datos sobre el total de fondos acumulados por los multimillonarios del mundo y sus perspectivas sobre la economía actual. (Texto)

Ginebra.- EUROVISIÓN 2026.- Se celebra durante dos días, el 4 y 5 de diciembre, la asamblea general de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), en la que se prevén debates en torno a la presencia de Israel en la próxima edición de concurso Eurovisión. (Texto)

Viena.- AUSTRIA RUMANÍA.- El primer ministro de Rumania, el liberal conservador Ilie Bolojan, realiza hoy una visita de trabajo a Viena, donde será recibido por el canciller federal austríaco, el democristiano Christian Stocker.

Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- Entrevista con Peter Beinart, autor del libro ‘Ser judío tras la destrucción de Gaza’ (Texto)

América

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL PIB.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga el crecimiento de su PIB en el tercer trimestre de 2025. (Texto)

14:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ AEROLÍNEAS.- La aerolínea de bandera panameña Copa Airlines inaugura la ruta hacia Los Cabos, su nuevo destino en México. Aeropuerto de Tocumen (Texto) (Foto)

14:00h.- Crown Point.- EEUU VENEZUELA.- La instalación de un nuevo sistema de radar estadounidense de largo alcance en la isla de Tobago está generando alarma regional a medida que se intensifican las tensiones militares y diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, planteando nuevas preguntas sobre la seguridad del Caribe. Por Elena Varisca (Texto) (Foto)

14:30h.- Washington.- EEUU COMERCIO.- Estados Unidos publica los datos de su balanza comercial. (Texto)

15:00h.- Miami.- EEUU AUTOMÓVIL.- Lamborghini presenta la llegada de su ‘Temerario’ a América y habla sobre su estrategia en la región (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El abogado colombiano Abelardo de la Espriella entrega a la Registraduría las firmas de su movimiento político de ultraderecha ‘Firmes por la Patria’ con las que busca participar en la carrera presidencial de 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:20h.- Washington.- RD CONGO CONFLICTO.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reúne con los presidentes de Ruanda, Paul Kagame, y República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, con los cuales ha mediado para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto que ambos países mantienen desde 2023. Casa Blanca (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Washington.- RD CONGO CONFLICTO.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, participa junto a los presidentes de Ruanda, Paul Kagame, y República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, en la firma del tratado de paz para el cual ha mediado y cuya implementación está presentando importantes desafíos. Instituto de la Paz (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Habana.- CUBA NARCOTRÁFICO .- Conferencia de prensa de los ministerios de Justicia e Interior de Cuba sobre su trabajo de enfrentamiento al narcotráfico internacional. La presentación corre a cargo de Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia. La exposición tiene lugar en un entorno de creciente presión de Estados Unidos contra el narcotráfico en la región caribeña. (Texto) (Foto) (Video)

Ottawa.- CANADÁ ESPAÑA.- El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, se reúne en Ottawa con los ministros de Comercio, Maninder Sidhu, Finanzas, François-Philippe Champagne, e Inteligencia Artificial e Innovación, Evan Solomon, para tratar el incremento de las relaciones comerciales y económicas entre los dos países. (Texto)(Foto)(Video)

Miami.- EEUU ELECCIONES.- La batalla del presidente Donald Trump por rediseñar los mapas electorales para crear distritos más favorables para los republicanos antes de las elecciones legislativas llega a Florida, donde la Cámara baja comienza este jueves su proceso de redistribución de los escaños. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO LGBT.- Cientos de migrantes que pertenecen a la comunidad LGBTTQ+ que se encuentran en la frontera sur de México, han comenzado a dedicarse al trabajo sexual ante la falta de oportunidades. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU ARTE.- La feria de arte Pinta Miami pone desde jueves en valor el arte latinoamericano en su habitual sede de Coconut Grove en Miami, donde este año destaca una selección de obras amigables con la naturaleza y se presentan numerosas piezas elaboradas por artistas de Centroamérica. (Texto) (Vídeo)

Buenos Aires.- EFE ANIVERSARIO.- El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, acompañado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, inaugura la exposición fotográfica ‘Testigos de la historia’, con motivo del 60 aniversario de EFE en Argentina, país que acogió su primera delegación y desde donde se expandió al resto de América. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Montevideo.- URUGUAY ESPAÑA.- Autoridades del Gobierno de Uruguay y referentes de la política participan en el encuentro de cierre de año organizado por la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación. (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga su última proyección para la cosecha de café de 2025 de Brasil, mayor productor mundial del grano. (Texto)

Brasilia.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno brasileño divulga el resultado de la balanza comercial en noviembre. (Texto)

O.Medio

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Nueva fecha límite en que el Gobierno israelí debe pronunciarse sobre la solicitud de la Asociación de la Prensa Extranjera para que se permita el acceso libre e independiente de periodistas a Gaza.

África

09:00h.- Túnez.- TÚNEZ SINDICATO.- Marcha conmemorativa del sindicato tunecino UGTT por el 73 aniversario del asesinato de Farhat Hached, figura destacada del sindicalismo nacional.

Gabes (Túnez).- TÚNEZ CONTAMINACIÓN.- El Tribunal de Primera Instancia de Gabes, en la costa este de Túnez, emite el veredicto sobre la demanda de suspensión de la producción en un complejo químico contaminante de la localidad, a la espera de un dictamen para su cierre definitivo, como reclaman los ciudadanos. Tribunal de Primera Instancia. (Texto)

Argel.- ARGELIA LIBERTADES.- Juicio contra el periodista argelino Saad Bouakba, en prisión preventiva tras ser acusado de difamación por la hija del primer presidente de Argelia, Ahmed Ben Bella.

Pietermaritzburg.- SUDÁFRICA CORRUPCIÓN.- Nueva vista del llamado «juicio del acuerdo de armas», en el que el expresidente sudafricano Jacob Zuma (2009-2018) está acusado de cargos de asociación ilícita, corrupción, blanqueo de dinero y fraude en relación con un acuerdo millonario firmado a finales de la década de 1990 con la multinacional francesa Thales. La vista se celebra hasta el 5 de diciembre.

El Cairo.- EGIPTO ELECCIONES.- Los egipcios con derecho a voto participan en la votación para repetir las elecciones de la primera fase de los comicios parlamentarios en 19 distritos donde los comicios fueron anulados por «irregularidades». Las elecciones generales en Egipto se celebran en dos etapas en las 27 gobernaciones del país.

El Cairo.- EGIPTO DEFENSA.- Egipto celebra la cuarta edición de su principal feria de defensa EDEX 2025, con la participación de 500 empresas de industria militar, así como delegaciones y expertos de más de 110 países.

Asia

Nueva Delhi – RUSIA INDIA – El presidente ruso, Vladímir Putin, llega este jueves a Nueva Delhi para iniciar su primera visita de Estado a la India desde el comienzo de la guerra en Ucrania, un viaje en el que busca blindar con el primer ministro indio, Narendra Modi, una alianza comercial inmune a las sanciones de Washington, vital para la supervivencia económica de Moscú. (Texto)(Foto)(Video)

Ginebra.- TAILANDIA MINAS.- El ministro de Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, viaja a Ginebra, donde permanecerá hasta el 6 de diciembre, para participar en la 22ª Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal.

Nueva Delhi.- INDIA RUSIA.- El Foro Rusia-India arranca en Nueva Delhi para impulsar la economía y reforzar la cooperación entre ambos países en un momento clave de reformulación de la geopolítica global.

Sídney.- AUSTRALIA REDES SOCIALES.- Meta, matriz de Facebook e Instagram, comienza a suspender las cuentas en sus redes de menores de 16 años en Australia en virtud de la nueva normativa del país oceánico, que entra en vigor oficialmente días después. (foto)(vídeo)

Pekín.- CHINA FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunirá este jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, para abordar la cooperación económica, las tensiones en Asia-Pacífico y el papel de China en las crisis internacionales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Aceh (Indonesia) ASIA INUNDACIONES – Equipos de rescate continúan la búsqueda de supervivientes en Indonesia y Sri Lanka, donde cerca de 800 personas están reportadas como desaparecidas por las inundaciones, que también afectaron el sur de Tailandia y que han dejado al menos 1.400 muertos en estos países. (foto)(vídeo)

Oceanía

05:00h.- Sídney.- AUSTRALIA REDES SOCIALES.- Meta, matriz de Facebook e Instagram, comienza a desactivar las cuentas en sus plataformas de los menores de 16 años en Australia, antes de la entrada en vigor de una nueva ley en el país oceánico para restringir el acceso a las redes sociales a niños y adolescentes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

