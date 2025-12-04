Temas del día de EFE Internacional del jueves 4 de diciembre (19.00 horas)

11 minutos

RUSIA INDIA

Nueva Delhi – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llegó este jueves a la India para iniciar su primera visita de Estado al país asiático desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, un viaje que busca consolidar el apoyo de su socio estratégico en un momento de máxima tensión con Estados Unidos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo este jueves en una entrevista con el canal indio India Today que el volumen de negocios comercial de petróleo y productos derivados rusos solo ha experimentado «un ajuste menor» en los primeros nueve meses de 2025.

(Texto)

– Nueva Delhi amaneció este jueves con un inusual despliegue de seguridad y vestida con banderas de Rusia e India en algunas de sus principales avenidas, a pocas horas de la llegada del presidente ruso, Vladímir Putin, a la capital india para su visita de dos días.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Ucrania trabaja con sus socios europeos para asegurarse financiación para el próximo año, mientras Rusia logra nuevos avances en el este y el sureste del país y continúan los contactos de Kiev y Moscú con EE.UU. para poner fin a la guerra de forma pactada.

(Texto)(Foto)(Audio)

– El Ministerio de Exteriores de Turquía ha citado entre al embajador ucraniano en Ankara, Nariman Dzhelaliov, y al encargado de negocios de la embajada rusa para expresarles su «preocupación» por los ataques contra buques de la marina mercante en el mar Negro, informó este jueves el diario Cumhuriyet.

(Texto)

– Rusia devolvió a Ucrania a otros siete niños con el apoyo de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, informó este jueves la defensora del menor rusa, María Lvova-Belova.

(Texto)

– Estados Unidos evitó este jueves criticar a Rusia en el Consejo Ministerial de la OSCE en Viena y centró su intervención en exigir recortes presupuestarios y abandonar lo que calificó como políticas «ideológicas», como condición para mantener su compromiso con la organización.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Los presidentes de los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, valoraron este jueves los esfuerzos del mandatario estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Ucrania, pero expresaron sus dudas acerca de la posibilidad de que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, acepte un plan de paz que sea aceptable tanto para Ucrania como para los países europeos.

(Texto) (Foto)

– Las autoridades rusas intensifican el reclutamiento militar forzoso de miles de varones en los territorios ocupados ucranianos y su posterior despliegue en operaciones de combate contra Ucrania, que infringe el derecho internacional. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

VENEZUELA EEUU

Caracas/Washington – La tensión en el Caribe se mantiene elevada, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, insistiese en que los ataques estadounidenses contra carteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano empezarán «muy pronto» y sugiriese la posibilidad de que también se incluya a Colombia en las operaciones.

(Texto)(Video)(Foto)

– Dos expertos en derechos humanos de la ONU condenaron este jueves la «creciente presión» del presidente estadounidense Donald Trump a Venezuela con el cierre de su espacio aéreo y los «asesinatos extrajudiciales» de las fuerzas de EE.UU. en la costa caribeña.

(Texto)

– La instalación de un nuevo sistema de radar estadounidense de largo alcance en Tobago, junto a la crisis entre Estados Unidos y la vecina Venezuela, están impactando negativamente al turismo, un sector vital para la isla.

(Texto) (Foto)

La Habana – Los Ministerios de Justicia e Interior de Cuba informan sobre su trabajo en la lucha contra el narcotráfico internacional, en un entorno de creciente presión de Estados Unidos contra esta lacra en la región caribeña.

(Texto) (Foto) (Video)

Cúcuta – En Cúcuta, principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, la tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe parece no inquietar a quienes cruzan a diario de un país a otro, mientras las autoridades locales se preparan para atender una eventual emergencia migratoria.

(Texto) (Foto) (Video)

AUSTRALIA REDES SOCIALES

Sídney – Abbie Jane encontró en las redes sociales el único refugio frente a la homofobia que afirma sufría en su instituto del interior de Australia. Para ella, la nueva ley australiana que prohibirá el acceso a redes a menores de 16 años, que Meta ya empezó a aplicar desde este jueves, no protegerá a los adolescentes: los aislará y dejará sin apoyo. Por Edurne Morillo

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

– «Sin las redes no habría sobrevivido»: adolescentes activistas cuentan a EFE sus preocupaciones acerca de la prohibición. Por Edurne Morillo.

– El Gobierno de Malasia dijo este jueves que trabaja en un paquete legislativo para establecer un control sobre el acceso de menores a las redes sociales, que podría fijar el requisito de 13 años como edad mínima para entrar en las plataformas.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los gazatíes se toman con cautela la posible reapertura del paso de Rafah anunciada por Israel solo para la salida de palestinos, una decisión contestada por Egipto y que la ONU pide que sirva para el ingreso de ayuda al enclave.

(Texto) (Foto)

– Israel investiga si Yaser Abu Shabab, líder de una milicia gazatí anti Hamás que colaboró con el Ejército israelí, murió este jueves a causa de la gravedad de heridas sufridas tras «disputas internas», como informan medios locales.

(Texto)

– Al menos 366 personas han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, informó este jueves el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, dependiente de Hamás, en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior.

– El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, nombró este jueves como próximo jefe del Mosad (servicio de inteligencia exterior) a su asesor en materia militar, Aluf Roman Gofman, en sustitución de David Barnea, al que reemplazará en junio de 2026 cuando finalice su mandato de cinco años.

(Texto)

– Unas 900 personas han muerto en la Franja de Gaza esperando una evacuación médica, ya que desde que se firmó el alto el fuego apenas 200 pacientes han podido salir de allí para recibir atención médica urgente, alertó este miércoles Médicos Sin Fronteras (MSF).

(Texto)(Foto)(Vídeo)

El ministerio de Sanidad gazatí denunció este miércoles que las víctimas de amputaciones relacionadas con heridas por ataques israelíes en la Franja sufren «condiciones alarmantes», según un comunicado oficial.

(Texto)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – Los hondureños esperan que este jueves pueda concluir el recuento de las elecciones generales del domingo, en las que el candidato conservador Salvador Nasralla aventajaba a Nasry Asfura, también de derechas y respaldado por Donald Trump, con un escrutinio cercano al 80 %.

(Texto)

– El candidato presidencial Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal de Honduras, denunció este jueves un «cambio de datos» en el conteo de votos preliminar durante esta madrugada tras «apagarse la pantalla», después de que su rival Nasry ‘Tito’ Asfura volviese a liderar el escrutinio de los comicios generales del pasado domingo.

(Texto)

– La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, dijo este jueves que el «escaso margen» entre los aspirantes a la Presidencia, Nasry Asfura del Partido Nacional (PN), a la cabeza nuevamente, y Salvador Nasralla del Partido Liberal (PLH), es «histórico».

(Texto)

RD CONGO CONFLICTO

Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, participa junto a los presidentes de Ruanda, Paul Kagame, y República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, en la firma del tratado de paz que ponga fin al conflicto que ambos países mantienen desde 2023 y en el que el mandatario estadounidense presume de haber mediado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Trump se reúne previamente en la Casa Blanca con los dos presidentes africanos)

– El número de muertos en los enfrentamientos entre el Ejército de la República Democrática del Congo (RDC) y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en la provincia de Kivu del Sur, en el este del país, ascendió a 26 tras el hallazgo de nuevos cadáveres, confirmó este jueves a EFE un líder de la sociedad civil local.

(Texto)

CHINA FRANCIA

Pekín – – El presidente francés, Emmanuel Macron, comenzó este jueves su visita de Estado a China con una jornada marcada por la reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, peticiones al reequilibrio económico y mensajes sobre Ucrania, en un momento de tensiones comerciales entre Pekín y la Unión Europea.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

ASIA INUNDACIONES

Yakarta/Colombo – Alrededor de un millar de personas siguen desaparecidas este jueves en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia por severas inundaciones que se han cobrado la vida de más de 1.400 personas en total, y que han ahogado por completo varias localidades.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El municipio indonesio de Tamiang, en el norte de la isla de Sumatra, de 310.00 habitantes, quedó plenamente arrasado por las inundaciones que han devastado zonas aisladas y depauperadas del vasto archipiélago y está aislado desde la semana pasada.

(Texto) (Foto)

EEUU ELECCIONES

Miami – La batalla del presidente Donald Trump por rediseñar los mapas electorales para crear distritos más favorables para los republicanos antes de las elecciones legislativas llega a Florida, donde la Cámara baja comienza este jueves su proceso de redistribución de los escaños.

(Texto)

EUROVISIÓN 2026

Ginebra – Las cadenas públicas que forman parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) han aceptado este jueves en votación durante su asamblea general las reformas de Eurovision planteadas por la organización y han excluido así una votación para apartar a Israel del concurso, en el que participará. Inmediatamente después de la votación, las cadenas públicas de España (RTVE), Países Bajos (AVROTRÓS) e Irlanda (RTÉ) anunciaron que se retiraban del concurso, tal y como habían dicho que harían si Israel participaba.

(Texto)

– El presidente de Radiotelevisión Española (RTVE), José Pablo López, criticó a la dirección de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) por haber trasladado a su asamblea general, que se inició hoy en Ginebra, la polémica sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026, en lugar de haberla resuelto en el ámbito ejecutivo.

(Texto)

EFE ANIVERSARIO

Buenos Aires – El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, acompañado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, inaugura la exposición fotográfica ‘Testigos de la historia’, con motivo del 60 aniversario de EFE en Argentina, país que acogió su primera delegación y desde donde se expandió al resto de América.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

MÉXICO LGBT

Tapachula (México) – Migrantes LGBTTIQ+ en la frontera sur de México se dedican al trabajo sexual debido a la falta de perspectivas laborales en esa región, donde la opciones de empleo se reducen cada vez más y afectan especialmente a este colectivo, así como a las dificultades para avanzar hacia Estados Unidos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional (34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245