Temas del día de EFE Internacional del lunes, 13 de julio de 2026 (07:30 GMT)

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13 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – La situación del estrecho de Ormuz continúa sumida en la incertidumbre después de que Donald Trump e Irán emitieran mensajes contrapuestos sobre su apertura al tráfico marítimo tras la nueva oleada de ataques recíprocos del domingo.

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UCRANIA GUERRA

París – El presidente francés, Emmanuel Macron, reúne en los Inválidos de París a los líderes de la Coalición de Voluntarios, en una cita centrada en el refuerzo de la defensa antiaérea de Ucrania y en las futuras garantías de seguridad para Kiev.

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– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa en la reunión.

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– Los ministros de Exteriores de la UE discuten nuevas sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania y más medidas de apoyo a Kiev.

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– Las decenas de ataques ucranianos con drones contra petroleros y otros buques de carga rusos en los últimos días ayudan a Kiev a aumentar la presión sobre Moscú en un intento de bloquearle el uso del mar de Azov tras éxitos anteriores en el mar Negro.

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VENEZUELA TERREMOTO

Caracas – Venezuela afronta su tercera semana tras el doble terremoto del 24 de junio en la que se espera que se entreguen las primeras doscientas viviendas como parte de un ambicioso plan que busca realojar a miles de afectados mientras se sigue con las labores de retirada de escombros y la identificación de cadáveres.

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ISRAEL PALESTINA

Bruselas – Los ministros de Exteriores de la UE estudian cómo restringir o prohibir la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania, en un debate que puede poner a prueba la unidad de los Veintisiete.

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UE REDES SOCIALES

Bruselas – La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presenta el informe elaborado por un grupo de expertos sobre nuevas medidas que puede aprobar la UE para proteger a los menores en las redes sociales.

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UE TERRORISMO

Bruselas – La agencia Europol publica su informe sobre la Situación y las Tendencias del Terrorismo en la Unión Europea (EU TE-SAT), un análisis anual que recoge los atentados, detenciones y principales amenazas detectadas por las fuerzas de seguridad europeas.

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ADEMÁS

ATENTADO NIZA ANIVERSARIO | Niza (Francia) – Una ceremonia interreligiosa recuerda a las víctimas del atentado del 14 de julio de 2016 en Niza, en el que un camión arrolló a la multitud reunida durante la Fiesta Nacional francesa y que causó 86 muertos y más de 450 heridos, uno de los peores de la historia reciente de Francia. (Texto) (Foto) (Video)

IRAK CORRUPCIÓN | Bagdad – Decenas de parlamentarios y cargos gubernamentales detenidos, millones de dólares apilados en efectivo, autos de alta gama y oro y relojes de lujo enterrados en suelos de cocinas son los principales elementos de la mayor campaña anticorrupción llevada a cabo en Irak desde la caída de Sadam Husein en 2003. (Texto)

TAIWÁN CHINA | Taipéi – El Ejército taiwanés inicia cinco días de «maniobras de defensa conjunta», en un contexto marcado por la creciente presencia marítima de Pekín en aguas al este de la isla. (Texto)

TAILANDIA INCENDIO | Bangkok .- Las autoridades de Tailandia trabajan este lunes junto a equipos médicos en la identificación de las víctimas que ha dejado el incendio de un bar en Bangkok: 27 muertos y más de 30 heridos, varios de ellos en condición crítica. (texto)(foto)(video)

MÉXICO LGBT | Ciudad de México – Asociaciones civiles presentan la primera guía clínica desarrollada específicamente para responder a las necesidades y contextos de atención de las personas trans en Latinoamérica, el Caribe y las Antillas, en el marco del Día Internacional de la Salud Trans. (Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Bruselas.- UE EXTERIORES.- Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, que estará centrado en las medidas de presión contra Rusia por su invasión a Ucrania y en el apoyo a Kiev. Europa Building,Rue de la Loi, 165 (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- Pase de prensa para presentar la exposición de la cubanoamericana Ana Mendieta, artista multidisciplinar que ha cultivado la pintura, la escultura y el cine, siempre en íntima conexión con elementos de la naturaleza. Tate Modern. Blavatnik Building, level 2. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Fráncfort.- JERS INFORME.- La Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) publica su informe anual de 2025.

11:30h.- París.- FRANCIA FIESTA NACIONAL.- El presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso en homenaje a las tropas que participarán en el desfile militar del 14 de julio, Fiesta Nacional francesa, en el que defenderá el aumento del presupuesto de defensa en un contexto estratégico marcado por el regreso de la guerra de alta intensidad. (Texto) (Foto)

12:30h.- Colonia.- ALEMANIA POLÍTICA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en la inauguración de la Adenauer School of Government (ASG) de la Universidad de Colonia.

12:30h.- Wittmund.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, inicia su gira de visita a las tropas en el Ala Aérea Táctica 71 «Richthofen» de la Fuerza Aérea alemana.

14:40h.- Bremerhaven.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, visita la Escuela de Operaciones Navales en Bremershaven como parte de una gira de verano en la que busca obtener una impresión directa de la situación sobre el terreno.

16.00.- Bruselas.- UE TERRORISMO.- La agencia Europol publica su informe sobre la Situación y las Tendencias del Terrorismo en la Unión Europea (EU TE-SAT), un análisis anual que recoge los atentados, detenciones y principales amenazas detectadas por las fuerzas de seguridad europeas. (Texto)

16:30h.- Niza.- FRANCIA ANIVERSARIO ATENTADO NIZA.- El emblemático museo Villa Masséna acoge una ceremonia interreligiosa en memoria de las víctimas del atentado del 14 de julio de 2016 en Niza (sur), en el que un camión arrolló a la multitud reunida en el Paseo de los Ingleses durante la Fiesta Nacional de Francia, causando 86 muertos y más de 450 heridos, uno de los peores de la historia reciente de Francia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18.00.- Bruselas.- ISRAEL PALESTINA UE.- Reunión del Grupo de Donantes de Palestina en Bruselas con la participación de la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, y el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Mohammad Mustafa. (Texto)

Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Consejo de Ministros de Agricultura de la UE en el que se debatirá el plan de la Comisión Europea sobre ganadería y proteínas, el papel de la mujer en la agricultura y recientes desarrollos comerciales que afectan al sector agrícola, así como la promoción exterior de los productos europeos con denominación de origen. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE REDES SOCIALES.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presenta el informe elaborado por un grupo de expertos sobre nuevas medidas que puede aprobar la UE para proteger a los menores en las redes sociales. (Texto)

Bruselas.- UE PALESTINA.- Reunión del Grupo de Donantes de Palestina en Bruselas con la participación de la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, y el primer ministro de la autoridad palestina, Mohammad Mustafa.

Londres.- HEATHROW TRÁFICO.- El aeropuerto londinense de Heathrow divulga las cifras del número de pasajeros que pasaron por sus terminales en el mes de junio. (Texto)

Viena.- OPEP INFORME.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su informa mensual sobre la oferta y la demanda mundial de crudo. (Texto)

París.- UCRANIA GUERRA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe a los responsables de la Coalición de Voluntarios, los países comprometidos a ofrecer a Ucrania garantías de seguridad para el caso de que alcanzara un alto el fuego o un acuerdo de paz con Rusia. (Texto) (Texto) (Vídeo)

América

16.00h.- ORIENTE MEDIO ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión para tratar la situación en Oriente Medio.

Miami.- EEUU INMIGRACIÓN .- lOS Permisos de trabajo de 330.000 haitianos en Estados Unidos, 158.000 de ellos en Florida, comienzan a caducar ante la próxima expiración de su Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), por lo que ahora se movilizan para evitar su deportación y recordar su aportación a la economía del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR VIOLENCIA MACHISTA.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Ecuador publica los resultados de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres.

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO LGTBI.- Asociaciones civiles presentan la primera guía clínica desarrollada específicamente para responder a las necesidades y contextos de atención de las personas trans en Latinoamérica, el Caribe y las Antillas, en el marco del Día Internacional de la Salud Trans. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA LITERATURA.- Los periodistas guatemaltecos Marvin Del Cid y Sonny Figueroa presentan esta noche su libro ‘Consuelo Porras: La Fiscal de la impunidad’ en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua 2026), una investigación sobre la consolidación del poder de exfiscal general en el Ministerio Público y su impacto en el sistema de justicia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción.- PARAGUAY COMERCIO.- El Banco Central de Paraguay (BCP) presenta su informe de comercio exterior de junio de 2026. (Texto)

Lima.- PERÚ CASTILLO.- El excandidato presidencial Roberto Sánchez, que participó en las elecciones en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), exige en rueda de prensa su liberación, después de que un grupo consultivo de la ONU determinase que el exmandatario fue víctima de una detención arbitraria tras su fallido intento golpe de Estado y considerase que debe ser excarcelado de manera inmediata. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio

Rabat.- MARRUECOS MATISSE.- «Tánger se balancea. El cielo es de un azul inquietante. Este azul lo adoptarás». Así comienza la carta imaginaria que el escritor marroquí Tahar Ben Jelloun dirige a Henri Matisse, el pintor francés que, fascinado por las vistas desde la ventana de su hotel, hizo suyo el color de la ciudad del Estrecho y se sumergió en una profunda transformación artística.

Asia

07:30h.- Hsinchu (Taiwán).- TSMC VENTAS.- TSMC, el mayor fabricante de semiconductores por contrato del mundo, publica sus cifras de ventas del primer semestre, en medio de la creciente demanda global de chips avanzados para inteligencia artificial. (Texto)

Pekín.- CHINA I.SALOMÓN.- El ministro de Exteriores de Islas Salomón, Nelson Houenipwela, prosigue una visita al gigante asiático, en un momento en el que Australia y China se disputan influencia en ese archipiélago del Pacífico, considerado una pieza clave en la competencia regional.

Taipéi.- TAIWÁN CHINA.- El Ejército taiwanés inicia cinco días de «maniobras de defensa conjunta», en un contexto marcado por la creciente presencia marítima de Pekín en aguas al este de la isla. (Texto)

África

Ciudad del Cabo.- SUDÁFRICA CORRUPCIÓN.- Empieza la audiencia judicial de dos días sobre la solicitud urgente presentada por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, para conseguir una orden judicial que paralice su proceso de destitución en un caso relacionado con un informe de 2022 que lo acusa de una posible violación de las leyes anticorrupción del país. (Texto)

Nairobi.- KENIA CANNABIS.- Un tribunal de Kenia emite su fallo sobre la petición de la comunidad rastafari para que se les permita el consumo de cannabis en el marco de su libertad religiosa. (Texto)

Gaborone.- BOTSUANA LGTB.- Audiencias judiciales, los días 14 y 15 de julio, en el caso de dos mujeres que reclaman su derecho a casarse en Botsuana, en un caso que podría convertir a este país en el segundo en legalizar el matrimonio homosexual en África, después de Sudáfrica en 2006.

Pretoria.- SUDÁFRICA ACTIVISTA.- Audiencia en el proceso para la posible extradición del activista beninés panafricanista Kémi Séba, reclamado en su país por apoyar el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2025 y detenido el pasado abril en Sudáfrica.

Casablanca.- MARRUECOS MÚSICA.- Concierto del cantante colombiano Juanes en el festival Jazzablanca 2026.

Rabat.- MARRUECOS MATISSE.- «Tánger se balancea. El cielo es de un azul inquietante. Este azul lo adoptarás». Así comienza la carta imaginaria que el escritor marroquí Tahar Ben Jelloun dirige a Henri Matisse, el pintor francés que, fascinado por las vistas desde la ventana de su hotel, hizo suyo el color de la ciudad del Estrecho y se sumergió en una profunda transformación artística. Por Mar Marín (Texto) (Foto)

INDIA ESPAÑA – Nueva Delhi – El ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, inicia este lunes una gira comercial por España, Bélgica y Finlandia para acelerar la implementación del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE). (Texto)

Redacción EFE Internacional

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