Temas del día de EFE Internacional del Lunes, 25 de mayo de 2026 (07:30 horas)

10 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington.- Irán y Estados Unidos continúan sus intercambios después de anunciar avances hacia un acuerdo de paz, a fin de pulir las últimas diferencias entre ambas partes con ayuda de la mediación paquistaní.

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– El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aseguró este lunes en Nueva Delhi que el presidente Donald Trump no hará un «mal acuerdo» con Irán, y defendió que la diplomacia estadounidense ha presentado una propuesta «bastante sólida» y que están a la espera de la respuesta de Teherán.

(Texto)

– El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, continúa su visita a China en un momento marcado por los esfuerzos diplomáticos de Islamabad en la mediación en la guerra de Irán, con reuniones previstas con Xi Jinping y Li Qiang.

(Texto)

– Los mercados asiáticos, optimistas ante el avance de las negociaciones. El brent cae casi un 6 %, hasta los 97 dólares.

(Texto)

– El Líbano celebra el Día de la Resistencia y la Liberación, que conmemora el aniversario del final de la ocupación israelí al sur del Líbano en 2000 y una cita anual destacada para el grupo chií Hizbulá, cuyo líder pidió en la víspera al Gobierno que abandone las negociaciones con Israel.

(Texto)

RD CONGO ÉBOLA

Nairobi – Las autoridades sanitarias redoblan las operaciones para contener el brote del virus del ébola en el este de la República Democrática del Congo y Uganda, a fin de impedir su propagación a diez países fronterizos en riesgo.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jan al Ahmar (Cisjordania).- Tras quince años de batallas legales, Israel podría demoler en los próximos días la aldea palestina de Jan al Ahmar (al este de Jerusalén), con el objetivo de partir Cisjordania en dos y conectar Jerusalén con la colonia israelí de Maale Adumin.

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ISRAEL ELECCIONES

Jerusalén – El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, que concurre a las elecciones de otoño con el ex primer ministro Naftali Bennet para plantar cara a Benjamín Netanyahu, ofrece una rueda de prensa ante los medios internacionales.

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PAPA ENCÍCLICA

Roma – León XIV presenta su primera encíclica, ‘Magnifica Humanitas’, dedicada a «la protección de la persona humana en la era de la inteligencia artificial», durante un acto en el Vaticano en el que participan, entre otros, el cofundador de Anthropic Christopher Olah

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UE EEUU

Nicosia – Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos celebran una reunión de alto nivel en Nicosia (Chipre).

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ADEMÁS

UCRANIA GUERRA | Leópolis (Ucrania) – Pese a la conmoción causada por uno de los mayores ataques aéreos de la guerra, la mayoría de los ucranianos sigue con sus vidas lo mejor que puede y se niegan a dejarse intimidar, aunque creen que los ataques rusos a la población civil van a seguir para compensar la falta de avances en el frente. Por Rostyslav Averchuk.(Texto)

CPI CÁRCEL | La Haya – No hay armas, pero sí puertas blindadas, un libro de Pérez-Reverte, películas, partidas de mesa empatadas y, en la cocina común, un salmón descongelándose junto a una sartén sucia: así transcurre la vida cotidiana en el Centro de Detención de la Corte Penal Internacional (CPI), donde aguardan juicio algunos acusados de los peores crímenes del planeta. Por Imane Rachid. (Texto) (Foto) (Video)

ARABIA SAUDÍ PEREGRINACIÓN |Riad – Los fieles musulmanes inician su peregrinación a los lugares sagrados del islam en Arabia Saudí, con un viaje al valle de Mina, cerca de La Meca, donde pasan la noche rezando y meditando. (Texto)

MARRUECOS CORDERO |Rabat – Entre balidos, regateos y compradores que arrastran sus corderos, los mercados marroquíes vuelven a llenarse de familias en busca del animal perfecto para la fiesta musulmana de Aid al Adha, una celebración que recupera este año su pulso habitual tras la suspensión en 2025 por la sequía. (Texto) (Foto) (Video)

PANAMÁ VENEZUELA | Ciudad de Panamá – La líder de la oposición de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, de visita oficial a Panamá, tiene previsto reunirse con el presidente de la nación centroamericana, José Raúl Mulino, y el canciller, Javier Martínez-Acha. (Texto) (Foto) (Video)

MÉXICO PRENSA | Ciudad de México – Organizaciones civiles entregan el premio Breach/Valdez de periodismo y derechos humanos con el que reconocen la labor de las personas que ejercen el periodismo en México, uno de los países más peligrosos para desempeñar esta profesión en el mundo. (Texto) (Foto) (Video)

‘MÉXICO 86’ | Ciudad de México – El actor mexicano Diego Luna habla con EFE sobre ‘México 86’, la gran apuesta audiovisual de Netflix para el Mundial de fútbol en México, y en la que se recrean las negociaciones secretas para lograr que México fuera sede por segunda vez del campeonato mundial en 1986. (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO QUESO RODANTE.- Celebración del tradicional festival del queso rodante de Cooper´s Hill, en la región de Gloucestershire (sureste de Inglaterra), un evento que reúne a miles de participantes cada año para correr colina abajo detrás de una rueda de queso y que este año cumple su aniversario doscientos.

Berlín.- ALEMANIA FILOSOFÍA.- El filósofo alemán Martin Heidegger, de cuya muerte se cumplen este martes 50 años, ha despertado a través del tiempo tanto fascinación, por la radicalidad de su pensamiento, como repugnancia, por su compromiso con el nazismo que para algunos fue sólo un error producto de la ingenuidad política y para otros algo consustancial a su obra. Por Rodrigo Zuleta (Texto) (Foto)

Moscú.- KAZAJISTÁN OIEA.- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, lleva a cabo una visita de tres días a Kazajistán. (Texto)

Riga.- LETONIA GOBIERNO.- El candidato a nuevo primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs, presenta ante el presidente del país, Edgar Rinkevics, sus candidatos a ministros para formar un Gobierno interino hasta las elecciones de octubre, tras la dimisión del Ejecutivo de coalición de Evika Siliņa, a raíz de una crisis causada por el impacto de dos drones ucranianos en este país. (Texto)

América

11:00 GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA MILEI.- El presidente argentino, Javier Milei, participa este lunes en una ceremonia en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para conmemorar el 215 aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. (Texto) (Foto) (Video)

13:00 GMT.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ AEROLÍNEAS.- La aerolínea de bandera panameña Copa Airlines lleva a cabo la ceremonia de ascenso de capitanes de su flota de aviones. (Texto) (Foto)

14:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO COMERCIO.- El Instituto de Estadística de México publica la balanza comercial de mercancías de abril, tras el déficit comercial de 1.012 millones de dólares en el primer trimestre del año. (Texto)

17:00 GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA MOVILIDAD.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, participa en un foro organizado por Gran Bretaña para analizar la situación de la movilidad urbana en el país centroamericano, donde el tráfico y el congestionamiento vial crece cada año con más fuerza sin soluciones a la vista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Oklahoma celebra, en segunda vuelta, las primarias para elegir los candidatos a las elecciones del Congreso en noviembre. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Video)

Asunción.- PARAGUAY ELECCIONES.- La candidata opositora Soledad Núñez presenta al equipo político que la acompaña en su carrera por la Municipalidad de Asunción, la capital de Paraguay. (Texto) (Foto) (Video)

Montevideo.- URUGUAY TRABAJO.- La directora de la división de Asuntos de Género de la Cepal, Ana Güezmes, y la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Ana Virginia Moreira, encabezan en Montevideo el encuentro ‘Economía del Cuidado y Trabajo Decente: Escenarios y Recomendaciones para América Latina y el Caribe’. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte del legendario futbolista argentino Diego Armando Maradona. (Texto)

Oriente Medio y África

Jerusalén.- ISRAEL ELECCIONES.- El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, que concurre a las elecciones de otoño con el ex primer ministro Naftali Bennet para plantar cara a Benjamín Netanyahu, ofrece una rueda de prensa ante los medios internacionales en Jerusalén. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Riad.- A.SAUDÍ PEREGRINACIÓN.- Los fieles musulmanes inician su peregrinación a los lugares sagrados del islam en Arabia Saudí, con un viaje al valle de Mina, cerca de La Meca, donde pasan la noche rezando y meditando.

Beirut.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- El Líbano celebra el Día de la Resistencia y la Liberación, que conmemora el aniversario del final de la ocupación israelí al sur del Líbano en 2000 y una cita anual destacada para el grupo chií Hizbulá.

Asia

03:00 GMT.- Labuan Bajo.- INDONESIA NAUFRAGIO.- El tribunal de la ciudad indonesia de Labuan Bajo, cerca del Parque Nacional de Komodo, tiene previsto emitir su decisión en el caso que juzga al capitán y un tripulante del barco que naufragó el pasado diciembre, en el que murieron cuatro españoles y dos sobrevivieron, todos miembros de la misma familia.|

Bangkok.- TAILANDIA UE.- El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, inicia una visita de cinco días a Bangkok, en una misión comercial agroalimentaria para la promoción de productos europeos y ampliar la presencia de estos en el mercado tailandés.

Pekín.- CHINA PAKISTÁN.- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, prosigue su la visita oficial a China en un momento marcado por la crisis en Oriente Medio y los esfuerzos diplomáticos de Islamabad, con reuniones previstas con Xi Jinping y Li Qiang.

Agra.- INDIA EEUU.- El secretario de Estado de EE. UU, Marco Rubio, visita el Taj Mahal en su primer viaje oficial a la India.

Pekín.- CHINA SINGAPUR.- El ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, realiza una visita oficial a China.

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Redacción EFE Internacional

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