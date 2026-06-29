Temas del día de EFE Internacional del lunes, 29 de junio de 2026 (07:30 horas)

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10 minutos

DESTACADOS

VENEZUELA TERREMOTO

Caracas – El número de personas fallecidas por el doble terremoto del pasado miércoles en Venezuela se elevó a 1.450, el de heridas a 3.150 y el de familias damnificada a 12.721, según un reporte oficial. Cientos de voluntarios y rescatistas continúan la búsqueda de vida en medio de los escombros, pese al intenso calor que dificulta las labores y acelera la descomposición de los cuerpos atrapados, otro factor en contra que ya es evidente en el ambiente.

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IRÁN GUERRA

Teherán- Las tensiones en el estrecho de Ormuz escalan a su nivel más alto desde el la firma del memorando de paz, tras una sucesión de ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos, en medio de la insistencia de Teherán en ejercer el control exclusivo del tránsito marítimo y de las amenazas de Washington de continuar sus bombardeos.

– La incertidumbre marca el panorama en el Líbano tras el acuerdo marco alcanzado con Israel en Washington, cuya aplicación sobre el terreno está paralizada por los continuos ataques israelíes en el sur del país y la negativa de Hizbulá a desarmarse.

– El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio, con la atención puesta en Palestina.

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UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania mantiene la presión sobre Rusia con ataques de larga distancia a infraestructuras energéticas y militares mientras las fuerzas del presidente Vladímir Putin también bombardean a diario al país invadido.

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– Ucrania se enfrenta a una ola de calor sin precedentes, con las temperaturas históricamente más elevadas que se extienden por todo el país, en medio de los continuos ataques rusos contra las infraestructuras, el aumento del riesgo de incendios y los intensos combates en el frente. Por Rostyslav Averchuck.

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FISICA PARTICULAS

Ginebra – El Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) apaga su gran colisionador de partículas (conocido como LHC), el instrumento científico más grande jamás construido y que, cuando vuelva a ser encendido en cuatro años será una máquina mucho más potente.

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ADEMÁS

MERCOSUR CUMBRE

Luque (Paraguay) – Los ministros de Exteriores y de Economía de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay participan en el LXVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR (CMC), que tendrá lugar un día antes de la cumbre de presidentes del bloque económico suramericano en la que Asunción traspasará la presidencia semestral rotatoria a Montevideo.

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LUIGI MANGIONE

Nueva York – Luigi Mangione comparece este lunes ante un tribunal federal de Manhattan en una nueva audiencia dentro del proceso abierto contra él por el asesinato del consejero delegado de UnitedHealthcare, en un caso que avanza en paralelo al procedimiento estatal.

MÉXICO DESAPARECIDOS

Ciudad de México – Con todos los ojos puestos sobre México por el Mundial de Fútbol, el Estado no logró impedir el asesinato de la buscadora Patricia Negrete Tafoya, advirtió a EFE Amnistía Internacional, que ha documentado al menos cuarenta asesinatos de personas buscadoras en el país desde 2011.

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ESPECIALES:

Con motivo del aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos, que se cumple el próximo sábado, la Agencia EFE enviará desde este lunes y hasta el miércoles una serie previa con la guía EEUU INDEPENDENCIA.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

05:30 GMT.- Luxemburgo.- UE POLÍTICA SOCIAL.- Los ministros de Empleo y Políticas Sociales de la UE se reúnen en Luxemburgo para aprobar conclusiones sobre la crisis de la vivienda y la violencia en línea contra niñas, y debatir sobre el calor extremo y la pobreza.

07:15 GMT.- París.- OCDE FAO AGRICULTURA.- La OCDE y la FAO presentan su informe conjunto sobre perspectivas agrícolas para el periodo 2026-2035.

08:00 GMT.- Belgrado.- SERBIA GOBIERNO.- El partido nacionalista serbio SNS, del presidente populista Aleksandar Vucic, organiza una gran manifestación «patriótica» del 26 al 29 de mayo. (Texto)

08:00 GMT.- París.- FRANCIA OMÁN.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al sultán de Omán, Haitham bin Tarik, con el que participa más tarde en un foro de negocios bilateral.

08:30 GMT.- Gdynia.- POLONIA SUECIA.- El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, se reúnen para abordar el fortalecimiento de los lazos en materia de seguridad y defensa, tras lo cual ofrecen una rueda de prensa sobre la cooperación bilateral en materia de submarinos.

10:30 GMT.- Lisboa.- IBEROAMÉRICA EMPRESAS.- XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, organizado por el Instituto para la Promoción de América Latina y el Caribe IPDAL), que reunirá a representantes institucionales, municipales, diplomáticos y empresariales para debatir sobre la cooperación económica entre Portugal, Europa y América Latina.

11:00 GMT.- París.- FRANCIA PENA DE MUERTE.- La presidenta de la organización Ensemble contre la peine de mort (ECPM), Amina Naikaté, y su director general, Raphaël Chenuil-Hazan, presentan en rueda de prensa el 9º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebrará en París del 30 de junio al 2 de julio de 2026 y reunirá a más de 1.000 participantes de 90 países, entre ellos antiguos condenados a muerte y familiares de personas afectadas por el corredor de la muerte. (Texto)

14:00 GMT.- París.- FERNANDO ARRABAL.- Ceremonia de entrega de la insignia de Comendador de la Orden de las Artes y las Letras a Fernando Arrabal por parte de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos de Francia. (Texto) (Foto) (Video)

París.- OCDE INSTITUCIONES.- La OCDE publica su informe de supervisión sobre la confianza en las instituciones públicas.

Lisboa.- FORO BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) celebra su foro anual en la localidad portuguesa de Sintra, con el tema ‘Configurar el futuro de Europa: innovación, crecimiento y estabilidad’. (Texto)

Bruselas.- UE CHINA.- El Comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se reúne en Bruselas con el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, en un momento en el que la Unión Europea quiere intensificar el uso de sus instrumentos de política comercial para proteger a su industria de la competencia de Pekín.

Bucarest.- RUMANÍA ISRAEL.- El presidente de Rumanía, Nicușor Dan, se reúne con su homólogo de Israel, Isaac Herzog, para desarrollar y profundizar las relaciones bilaterales, con especial énfasis en la cooperación económica, en seguridad y en defensa. Los dos mandatarios hablaran sobre programas de educación y medidas para combatir el antisemitismo, cuando se cumplen 85 años del progromo en el que 13.000 rumanos judíos fueron asesinados por el entonces régimen pronazi de Rumanía. (Texto)

América

22:00 GMT del domingo.- Miami.- EEUU MÚSICA.- El cantante mexicano Carín León ofrece este domingo el primer concierto de artista alguno en el Nu Stadium, el nuevo estadio del club de fútbol Inter Miami, lo que refleja el creciente éxito del género regional de México en Estados Unidos. (Texto) (Foto)

12:00 GMT.- Washington.- EEUU JUSTICIA.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos emite nuevos fallos antes de concluir el curso judicial.

17:00 GMT.- Nueva York.- ONU TRIBUNAL PENAL.- El Consejo de Seguridad de la ONU evalúa la renovación del mandato del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales (IRMCT), órgano creado para asumir las funciones pendientes de los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda .

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Video)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Lusiana celebra, en segunda vuelta, primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- Argentina difunde este lunes su estimador mensual de actividad económica (EMAE) correspondiente a abril, después de que en marzo creciera el 3,5 % en comparación con el mes anterior. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte del legendario futbolista argentino Diego Armando Maradona. (Texto)

África

Rabat.- FMI MENA.- «Repensar la integración de MENA en un entorno global en rápida transformación» es el tema central de la conferencia del FMI de Rabat enfocada en cómo las economías de Oriente Medio y Norte de África pueden desarrollar resiliencia en medio de la fragmentación del comercio, los cambios climáticos y la rápida transformación digital y de la IA. (Texto)

Casablanca.- MARRUECOS JUICIO.- Queda visto para sentencia el juicio contra la joven marroquí Zineb Kharroubi, residente en Francia y detenida durante una visita a Marruecos por apoyar en redes las protestas juveniles del colectivo GENZ212 que se desarrollaron en el país a finales de 2025.

Nairobi.- ÁFRICA CUMBRE.- La Comunidad para el Desarrollo de África Meridional (SADC, en inglés) celebra una cumbre extraordinaria virtual en la que abordará, entre otros asuntos, la situación en Madagascar, tras el golpe de Estado del pasado octubre.

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR SEMICONDUCTORES.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, anuncia tres megaproyectos económicos entre expectativas de grandes inversiones de Samsung Electronics y SK hynix en sectores avanzados y de la creación de un segundo clúster de semiconductores fuera del área capitalina. (Texto)

– Se enviarán unas claves sobre el estado de la industria de los semiconductores en Corea del Sur

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