Temas del día de EFE Internacional del Lunes 20 de abril de 2026 (20:00 horas)

7 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán.- Irán aseguró este lunes que no tiene planes para participar por el momento en una nueva ronda de negociaciones con EE.UU. en Islamabad por el bloqueo naval estadounidense a sus puertos y el ataque de las últimas horas a un carguero iraní.

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– Pese a la falta de confirmación por parte iraní, Islamabad se prepara para albergar antes de que expire la tregua este miércoles una nueva reunión, en la que EE.UU. ha anunciado ya la presencia de su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente JD Vance.

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– El presidente chino, Xi Jinping, abogó este lunes en una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, por un alto el fuego «inmediato e integral» y por asegurar una libre navegación por el estrecho de Ormuz.

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– Representantes de Israel y del Líbano mantendrán el próximo jueves en Washington una segunda ronda de negociaciones para explorar el fin del conflicto, sin la participación de Hizbulá, confirmó este lunes Estados Unidos, que actúa como mediador.

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– La proximidad del fin de la tregua y la incertidumbre sobre las negociaciones para la paz mantienen al alza el precio del petróleo y con ligeros retrocesos en los mercados, mientras crece la preocupación sobre el suministro de combustible, especialmente en Asia, pero cada vez más también en Europa.

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ISRAEL PALESTINA

Bruselas – La Alianza Global para implementar la solución de dos Estados Entre Israel y Palestina, una iniciativa internacional lanzada en 2024 en la ONU, impulsada por España, la UE y socios árabes, celebra una reunión en Bruselas, seguida de otra cita del Comité de Enlace Ad Hoc para Palestina.

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-La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, consideró este lunes que hay que «hacer más» para volver a poner sobre la mesa la solución de dos Estados, que consideró «la única manera para que los palestinos y los israelíes puedan vivir de manera segura, digna y en paz» y reiteró la condena de la UE a la expansión de los asentamientos por parte de Israel.

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– Más de una veintena de relatores y expertos en derechos humanos de la ONU pidieron que la Unión Europea suspenda el acuerdo de asociación con Israel, un día antes de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete en la que se espera que países como España oficialicen esta solicitud.

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– Israel anunció este lunes que los cruces de entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza permanecerán cerrados mañana martes y el miércoles con motivo de sus festivos nacionales; lo que dificultará aún más la situación de unos dos millones de palestinos, la mayoría desplazados.

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JAPÓN TERREMOTO

Tokio – Un terremoto de magnitud 7,5 golpeó este lunes la costa oriental del centro y noreste de Japón, con una profundidad de 10 kilómetros, y llevó a las autoridades niponas a activar la alerta por tsunami, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

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CUBA EEUU

-La Habana.- El diálogo entre Washington y La Habana parece encallado este lunes, con ambas capitales filtrando informaciones fundamentalmente contradictorias sobre sus contactos y la amenaza estadounidense de una posible acción militar sobre la isla.

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PAPA ANGOLA

Saurimo (Angola) – El papa León XIV aseguró este lunes que «toda forma de opresión, violencia, explotación y mentira» niega los principios del cristianismo, en la misa que celebró en Saurimo, en el este de Angola, ante cerca de 40.000 fieles y a donde viajó en avión en su tercer día en el país. Por Cristina Cabrejas, enviada especial.

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BULGARIA ELECCIONES

Varna (Bugaria) – El prorruso y euroescéptico Rumen Radev ganó las elecciones legislativas en Bulgaria con el 44,5 % de los votos, una mayoría amplia y suficiente para gobernar en solitario, según el recuento al 78 % de los votos, informó la Comisión Central Electoral del país balcánico.

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– La UE felicita a Radev por su victoria y lo invita a trabajar por una Europa más segura (Texto)

– El Kremlin alaba el llamamiento de Radev al diálogo con Rusia tras su victoria en Bulgaria. (Texto)

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Praga/Viena – La alarma por raticidas encontrados en comidas para bebés de la marca suizo-alemana Hipp se ha extendido de Austria, donde se encontró un potito envenenado, a la República Checa, con dos envases manipulados en un supermercado, y a Eslovaquia, donde se investiga un lote sospechoso.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis – La minoría étnica húngara de Ucrania espera cambios tras la reciente derrota Viktor Orbán en las recientes elecciones legislativas, después de años de lo que algunos consideran tensiones excesivas y una politización de sus preocupaciones sobre su futuro en el país invadido por Rusia. Por Rostyslav Averchuk.

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– El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Ucrania.

GUERRA COMERCIAL

Washington – El Gobierno de Estados Unidos lanza este lunes un nuevo sistema para reembolsar hasta 166.000 millones de dólares en aranceles cobrados ilegalmente, y que sigue a la decisión del Tribunal Supremo de este país de anular en febrero los aranceles anunciados hace ahora poco más de un año.

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AIE INFORME

París – Por primera vez en 2025 una tecnología renovable, la solar fotovoltaica, fue la que más aportó para cubrir el incremento de la demanda de energía en el mundo, según el informe anual de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

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MÉXICO ESPAÑA

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace balance de su visita a Barcelona, donde asistió a la Cumbre progresista y selló con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, la normalización de relaciones tras la tensión por la conquista.

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PAPELES EPSTEIN

Londres – El primer ministro británico, Keir Starmer, comparece ante la Cámara de los Comunes del Parlamento para abordar la continua polémica sobre la designación de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos tras salir a la luz que el antiguo político no superó la investigación sobre sus antecedentes antes de ser nombrado jefe de la misión diplomática en Washington.

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-El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este lunes que los funcionarios del Ministerio de Exteriores «pudieron y debieron» informarle de que Peter Mandelson no había superado el máximo control de seguridad antes de asumir el cargo de embajador en Estados Unidos en febrero de 2025.

ALEMANIA BRASIL

Hannover – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el canciller alemán, Friedrich Merz, inauguran en Hannover las 42ª Jornadas Económicas Germano-Brasileñas organizadas por la Federación de la Industria Alemana (BDI).

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Rueda de prensa sobre las 15.00 horas

Redacción EFE Internacional

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