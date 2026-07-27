Temas del día de EFE Internacional del lunes 27 de julio de 2026 (07:30 horas)

Compartir

11 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Washington – El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, comienza este lunes su primer viaje a Washington desde que comenzó la guerra contra Irán, para reunirse el martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien analiza lanzar un «ataque masivo» contra la República Islámica o buscar un acuerdo diplomático.

(Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí intensifica el cerco a Cisjordania en una operación militar que asegura se prolongará semanas en el territorio palestino, mientras continúa la expansión de asentamientos colonos ilegales y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, viaja a Washington para reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA INCENDIOS

París – El enorme incendio en la Gironda (suroeste de Francia) se mantiene imprevisible tras extenderse por 42.000 hectáreas y con la amenaza de un repunte de las temperaturas hasta los 40 grados a partir del martes.

(Texto)

UNESCO PATRIMONIO

Tokio – La Unesco prevé examinar este lunes las candidaturas a su Lista de Patrimonio Mundial de la española Ribeira Sacra, en el marco de una reunión de su organismo en la ciudad surcoreana de Busán que concluirá el 29 de julio.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FESTIVAL BAYREUTH

Bayreuth (Alemania) – El Festival de Bayreuth presenta ‘El oro del Rhin’, de Wagner, que por primera vez en la historia del evento incluye una escenografía acompañada por imágenes generadas con inteligencia artificial. Por Rodrigo Zuleta

(Texto)

SALUD SIDA

Ginebra – La organización de Naciones Unidas ONUSIDA publica un informe sobre el progreso de la respuesta global contra la enfermedad y sobre los efectos de los recortes financieros a esta lucha, en coincidencia con el comienzo de la XXVI Conferencia Internacional sobre el Sida en Río de Janeiro (Brasil).

(Texto)

ADEMÁS

PERÚ INVESTIDURA | Lima – El fujimorismo vuelve a gobernar Perú desde este martes de la mano de Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), casi veintiséis años después de que su padre dimitiera vía fax desde Japón. (Texto) (Foto)

– Lima, la capital de Perú, se alista para la ceremonia de investidura presidencial de la presidenta electa, Keiko Fujimori, en una ceremonia en el Parlamento donde jurará el cargo con diversos presidentes y líderes de países de HIspanoamérica entre los invitados. (Texto) (Foto) (Video)

VIETNAM CATALUÑA | Hanói – El presidente catalán, Salvador Illa, regresa a Hanói en su tercera jornada de visita a Vietnam con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales con Asia, diversificar mercados e internacionalizar la economía catalana.

EEUU TATE | Miami (EE.UU.) – Una corte federal en Miami realiza una sesión para discutir los próximos pasos del caso de Andrew y Tristan Tate, ‘influencers’ de la “hipermasculinidad” detenidos por violación, pornografía extram y trata de personas en Reino Unido, que solicita su extradición, aunque deja como opcional que ellos acudan al tribunal. (Texto) (Foto)

INDIA PROTESTAS | Nueva Delhi.- El Gobierno de la India presenta este lunes una ley para intentar frenar las filtraciones en exámenes oficiales, luego de que una ola de protestas juveniles contra esas irregularidades forzaran la renuncia del ministro de Educación el fin de semana. (Texto) (Video)

JAPÓN ROBOTS | Tokio – El liderazgo japonés en el sector de los robots lleva tiempo en duda ante las ambiciones de China y las inversiones de EE.UU. en ámbitos como humanoides o inteligencia artificial (IA), y Tokio busca revertir la situación impulsando a la industria de la IA física, donde, según los expertos, el país juega con ventaja. Por Jorge Dastis. (Texto) (Foto)

INDONESIA VERTEDERO | Bantar Gebang (Indonesia) – El previsto cierre de Bantar Gebang, el gigantesco vertedero a las afueras de Yakarta que recibe cada día los residuos de la ciudad más grande y una de las más contaminantes del mundo, amenaza el sustento de los cientos de personas que sobreviven escarbando entre sus montañas de basura. (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

París.- FRANCIA INCENDIOS.- El enorme incendio en la Gironda (suroeste de Francia) se mantiene imprevisible tras extenderse por 42.000 hectáreas y con la amenaza de un repunte de las temperaturas hasta los 40 grados a partir del martes. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA ISLANDIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se cita con la primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, en la Cancillería Federal, en una reunión centrada en relaciones bilaterales, política exterior y asuntos europeos que no estará abierta a la prensa.

Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne con los diputados antes del receso parlamentario durante el agosto.

París.- MICHELIN RESULTADOS.- El fabricante de neumáticos Michelin presenta sus resultados del primer semestre.

Bayreuth (Alemania).- FESTIVAL BAYREUTH.- El Festival de Bayreuth presenta ‘El oro del Rhin’, de Wagner, que por primera vez en la historia del evento incluye una escenografía acompañada por imágenes generadas con inteligencia artificial. Por Rodrigo Zuleta (Texto)

Ginebra.- SALUD SIDA.- La organización de Naciones Unidas ONUSIDA publica un informe sobre el progreso de la respuesta global contra la enfermedad y sobre los efectos de los recortes financieros a esta lucha, en coincidencia con el comienzo de la XXVI Conferencia Internacional sobre el Sida en Río de Janeiro (Brasil). (Texto)

América

13:30h.- Asunción.- PARAGUAY PRENSA.- Organizaciones sociales de Paraguay invitan a un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del periodista Santiago Leguizamón, asesinado en 1991. Palacio de Justicia (Texto) (Foto)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO COMERCIO.- El Instituto de Estadística de México publica la balanza comercial de mercancías de junio tras el superávit comercial de 4.520 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año. (Texto)

21:00h.- Washington.- EEUU AUTOMÓVIL.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita una planta de General Motors en Míchigan.

MÉXICO MUJERES – Guanajuato (México) – Para la actriz mexicana Cecilia Suárez el feminismo y el cine van de la mano, así lo ha demostrado durante 26 años de trayectoria con proyectos de largo aliento como ‘El invencible verano de Liliana’ y defendiendo a nivel global los derechos de la mujer desde las Naciones Unidas, aspectos por los que fue distinguida en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF). (Foto)

Caracas.- VENEZUELA TERREMOTO.- El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) convoca una rueda de prensa para pronunciarse sobre el plan gubernamental para la reconstrucción tras los recientes terremotos y la atención a las personas que perdieron sus viviendas. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Brasilia.- BRASIL COREA DEL SUR.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe en Brasilia a su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, para una reunión bilateral con foco en el comercio, la defensa y la tecnología. (Texto) (Foto) (Video)

Brasilia.- BRASIL ELECCIONES.- El Partido Novo de Brasil oficializa la candidatura presidencial del exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, uno de los aspirantes de la derecha, sector que lidera el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ultra Jair Bolsonaro. (Texto) (Foto) (Video)

Río de Janeiro.- ONU SIDA.- Apertura de la 26.ª Conferencia Internacional sobre el Sida (AIDS 2026), que se celebra en Río de Janeiro hasta el 31 de julio, en medio de una crisis de financiación sin precedentes e importantes recortes en los programas de lucha contra el VIH. (Texto) (Foto)

Sao Paulo.- TELEFÓNICA BRASIL RESULTADOS.- La filial brasileña del grupo de telecomunicaciones español Telefónica presenta su informe de resultados correspondiente al segundo trimestre de 2026. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA TURISMO.- Argentina publica este lunes sus estadísticas de turismo internacional correspondientes al mes de junio. (Texto)

O. Medio

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA .- El Ejército israelí intensifica el cerco a Cisjordania en una operación militar que asegura se prolongará semanas en el territorio palestino, mientras continúa la expansión de asentamientos colonos ilegales y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, viaja a Washington para reunirse con Donald Trump. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Hanói.- VIETNAM CATALUÑA.- El presidente catalán, Salvador Illa, regresa a Hanói en su tercera jornada de visita a Vietnam con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales con Asia, diversificar mercados e internacionalizar la economía catalana.

Tokio.- JAPÓN ROBOTS.- El liderazgo japonés en el sector de los robots lleva tiempo en duda ante las ambiciones de China y las inversiones de Estados Unidos en ámbitos como los humanoides o la inteligencia artificial (IA), y Tokio busca revertir la situación impulsando a la industria de la IA física, donde, según los expertos, el país juega con ventaja. Por Jorge Dastis. (Texto) (Foto)

Tokio.- UNESCO PATRIMONIO.- La Unesco prevé examinar este lunes las candidaturas a su Lista de Patrimonio Mundial de la española Ribeira Sacra en el marco de una reunión de su organismo en la ciudad surcoreana de Busán hasta que concluirá el 29 de julio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bangkok – FILIPINAS POLÍTICA – El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, pronuncia su quinto discurso sobre el Estado de la Nación, desde que asumió el poder en 2022, en medio de las renovadas tensiones territoriales con Pekín en el mar de China Meridional y el juicio político abierto contra la vicepresidenta, Sara Duterte.

Pekín.- CHINA ESLOVAQUIA.- El presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, realiza una visita oficial a China entre el 27 y el 29 de julio, la primera desde que ambos países elevaron sus relaciones a una asociación estratégica en noviembre de 2024 y en un momento de creciente acercamiento político y económico entre Pekín y Bratislava.

Yakarta.- INDONESIA ALEMANIA.- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, viaja a Berlín con una reunión prevista con el canciller alemán, Friedrich Merz, según fuentes gubernamentales del país asiático.

Seúl.- COREA DEL NORTE ANIVERSARIO.- Pionyang celebra el 73er. aniversario de la firma del armisticio intercoreano, al que llama «Día de la Victoria», recientemente se llevan a cabo eventos culturales con la presencia del líder norcoreano.

Shanghái.- CHINA EMPRESAS.- El fabricante chino de chips CXMT debuta en Shanghái tras la segunda mayor salida a bolsa de la historia de la China continental, y también la mayor en Asia desde 2022, valorada en más de 9.800 millones de dólares. (Texto)

Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) divulga los datos de beneficios de las principales empresas industriales del país en junio. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245